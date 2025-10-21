Călin Georgescu este așteptat de sute de persoane la Poliția Buftea

10:00

Bancul zilei este despre bărbați adevărați, despre care se spune că, în zilele noastre, nu prea au mai rămas. Nu este adevărat! Chiar astăzi, de exemplu, am văzut un bărbat care ținea umbrela deasupra soției sale… în timp ce ea schimba roata la mașină.