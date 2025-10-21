Anunțul secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi: ”A fost eliminat regulamentul privind importurile de gaze naturale din Rusia”

12:10

21 octombrie 2018 este data la care s-a stins din viață Ilie Balaci, poate unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile. Una dintre cele două fete, Lorena, nu putea lăsa să treacă acest moment și a postat un mesaj plin de emoție pe Instagram în memoria tatălui său. 7 ani fără inegalabilul […]