Satul din Europa care „fabrică” șoferi de TIR pe bandă. Străinii sunt dispuși să plătească mii de euro, însă realitatea îi lovește crunt în față
Gândul, 21 octombrie 2025 10:50
Un mic sat din provincia Lleida, Spania, a devenit un adevărat „El Dorado al șoferilor de TIR”. Sute de tineri străini, mai ales din America de Sud, ajung acolo pentru a urma cursurile unei academii private care promite calificarea ca șofer profesionist în Europa în doar patru luni. Mulți își vând casele și bunurile pentru […]
Acum 30 minute
11:00
Tensiuni la vârful coaliției. PATRU TEME grele pe agenda ședinței de marți și două posibile date pentru alegerile din Capitală # Gândul
Liderii partidelor din arcul guvernamental se întâlnesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, pentru o nouă ședință a coaliției. PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale au de transat data pentru alegerile din București, cel mai fierbinte subiect de pe agenda coaliției, care a creat tensiuni în ultima lună. Este prima ședință a […]
11:00
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentar, în cea mai recentă „pastilă” a sa despre interviul acordat de prețedintee României, Nicușor Dan, postului Antena 1. Astfel, el vorbește despre un nou Proiect de țară al „chiriașului” de la Palatul Cotroceni: „Să candideze pentru un nou mandat!”. Știre în curs de actualizare…
11:00
TRUMP speră să obțină un acord comercial echitabil cu XI JINPING. Președintele american minimalizează posibilitatea unei invazii chineze în Taiwan # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, că se așteaptă să ajungă la un acord comercial echitabil cu omologul său chinez, Xi Jinping, minimalizând riscurile unui conflict pe tema Taiwanului. Trump a sugerat că statul chinez nu are intenția de a invada Taiwanul, dar a insistat că va aborda acest subiect la întâlnirea cu Xi […]
11:00
Valentin Stan: Parlamentul va veni cu un proiect de CONSTITUȚIE care va fi votat de populație # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a făcut un comentariu critic privind instituțiile cheie ale statului, precum Curtea Constituțională și CSAT, pe care le consideră instrumente politice. Profesorul Stan vorbește despre resetarea acestor instituții printr-un referendum votat de populație. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan analizează […]
Acum o oră
10:50
Un mic sat din provincia Lleida, Spania, a devenit un adevărat „El Dorado al șoferilor de TIR”. Sute de tineri străini, mai ales din America de Sud, ajung acolo pentru a urma cursurile unei academii private care promite calificarea ca șofer profesionist în Europa în doar patru luni. Mulți își vând casele și bunurile pentru […]
10:40
Ce FACTURĂ la curent a primit Mădălina din București, de la PPC, pentru 375 kWh consumați în luna septembrie 2025 # Gândul
Mădălina, clientă a companiei PPC, este revoltată după ce a primit factura la energie electrică pentru septembrie 2025, lună în care a consumat 375 kWh. Ea și-a declarat nemulțumirea, printr-un mesaj postat pe contul său de Facebook, alături de care a atașat și factura incriminată. „Nu mai pot cu facturile la curent! Lună de lună […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat modul în care clasa politică se raportează la autoritatea Curții Supreme, evidențiind lipsa de încredere și de respect față de deciziile autorităților supreme din justiție. Acesta a folosit un exemplu din politica americană pentru a explica modul în care trebuie respectate deciziile […]
10:40
Cum se simte Joe Biden după ce a terminat radioterapia pentru cancerul de prostată. Care sunt reacțiile familiei # Gândul
Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a terminat radioterapia, parte din tratamentul său pentru o formă agresivă a cancerului de prostată. Purtătoarea de cuvânt a lui Biden a confirmat pentru CBS News că fostul președinte, care împlinește 83 de ani luna viitoare, a terminat luni câteva săptămâni de tratament cu radioterapie la Penn Medicine […]
10:40
Fostul președinte american Joe Biden a finalizat un tratament cu radioterapie în lupta sa împotriva cancerului de prostată, a declarat un purtător de cuvânt al lui Biden pentru CNN. Deocamdată, nu se știe ca vor fi următorii pași de tratament ai lui Biden. Biden s-a tratat la Penn Medicine Radiation Oncology Purtătorul de cuvânt nu […]
Acum 2 ore
10:20
Iuliu Mureșan, președinte la CFR Cluj, a vorbit despre înfrângerea cu Petrolul și a anunțat că la iarnă vor fi schimbări în lot. CFR Cluj intenționează să schimbe și antrenorul, după ce Andrea Mandorlini nu are rezultatele dorite. Formația din Gruia e codașă în Superliga. Iuliu Mureșan, după ce CFR Cluj a pierdut cu Petrolul: […]
10:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre necesitățile bugetare ale Ucrainei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Ce este această minciună împuțită? Secretarul general, după discuție, nu face public ce nu vrea statul care […]
10:10
Visul unei vieți simple și ieftine în Bulgaria s-a transformat într-un COȘMAR pentru doi britanici: „Sistemul medical aproape m-a ucis de două ori” # Gândul
Atunci când decizia de a-ți schimba radical stilul de viață într-o țară pe care o consideri „mai accesibilă” și totodată mai liniștită, trebuie să fi atent și la celelalte asptecte care și-ar putea impacta viitorul. Exact la asta nu s-au gândit Christine și Eric Thompson, un cuplu britanic stabilit în Bulgaria în 2016 în căutarea […]
10:00
Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție” # Gândul
Alina Gorghiu se face negociator între sistemul de justiţie şi societatea civilă. ” Este timpul pentru dialog și colaborare loială între instituții’ scrie aceasta în cea mai nouă postare a sa. „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie astăzi de serviciul public numit justiție”, scrie Gorghiu. Activitatea în instanțe trebuie urgent reluată, iar […]
10:00
Tabel salarii | Ce SALARIU ar trebui să primești în 2025 pentru meseria ta, în funcție de orașul din România în care lucrezi # Gândul
România continuă să fie o țară a contrastelor, în care până și aceeași meserie este plătită diferit de la un oraș la altul, în funcție de regiunea în care lucrezi. Pornind de aici, iată ce salariu ar trebui să primești în 2025 pentru job-ul pe care îl ai, dar totul raportat la orașul de reședință. […]
10:00
Bancul zilei este despre bărbați adevărați, despre care se spune că, în zilele noastre, nu prea au mai rămas. Nu este adevărat! Chiar astăzi, de exemplu, am văzut un bărbat care ținea umbrela deasupra soției sale… în timp ce ea schimba roata la mașină. Râzi mai mult cu poantele din seria „Bancul zilei” Un italian, […]
09:50
Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării # Gândul
Sanae Takaichi a făcut istorie – ea a devenit prima femeie prim-ministru din Japonia, după ce a obținut majoritatea voturilor atât din Camera Inferioară, cât și din cea superioară a Parlamentului. Takaichi, din Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, a obținut 237 de voturi în Camera Inferioară și 125 de voturi în Camera Superioară – […]
09:40
Valentin Stan: Zelenski nu a înțeles nici acum că nu mai poate să se întâlnească cu Putin. Războiul s-a TERMINAT # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cele mai recente declarații ale lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Îi spune așa, mă întâlnesc cu Orban. Cine e Orban? Dușmanul lui Zelenski. […]
09:40
În această zi de marți, GÂNDUL.RO vă aduce zâmbetul pe chip de la prima oră a dimineții cu un banc bun. „Mamă, de ce a plecat tata de acasă?”. – Mamă, de ce a plecat tata de acasă? – Tu știi să ștergi conversațiile de pe Whatsapp? – Da… – Ei bine, tac-tu nu știe! Să râdem […]
09:40
O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite # Gândul
O femeie de 45 de ani a provocat un carambol, în noaptea de luni spre marți, apoi a părăsit locul faptei fără încuviințarea autorităților, informează Brigada Rutieră a Capitalei. În urma impactului, două persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Accidentul s-a produs în jurul orei 01:50, la intersecția dintre Calea […]
09:40
CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR # Gândul
Judecătorul Alin Ene, purtătorul de cuvânt al CSM, îl ia peste picior în această dimineață pe Dominic Fritz, liderul USR, după acesta a anunțat ieri că vrea referendum pentru schimbarea Constituției, doar pentru că nu îi convine decizia CCR, care l-a pus în dificultate pe Bolojan. CCR a decis ieri că reforma pensiilor speciale ale […]
09:30
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5 # Gândul
Explozia devastatoare din cartierul Rahova, care a distrus complet un bloc de locuințe, scoate la iveală detalii neașteptate despre locatari. În apartamentul vecin celui al avocatei Vasilica Enache, unde s-a produs deflagrația, își avea sediul o firmă prosperă, condusă de o milionară româncă care administra o veritabilă „fabrică de bani” dintr-un apartament de bloc, scrie […]
Acum 4 ore
09:10
Se lucrează intens pe drumul județean DJ179 Periș – Buriaș. Stadiul lucrărilor din teren a ajuns la un procent 70%. Astfel, se estimează ca termen de finalizare jumătatea anului 2026. Proiectul tehnic este conceput pentru o lungime de 9 kilometri și prevede un regim de circulație de 30-50 km/h. Carosabilul va avea o lățime de […]
09:10
A fost nevoie ca Gândul să scrie pentru ca Jurca și Dogioiu să-și dea seama că nu-și fac treaba pentru care sunt plătiți. Cum s-au „pierdut” acordurile miniștrilor de publicare a declarațiilor de avere și interese # Gândul
Transparența la Palatul Victoria funcționează în ritm propriu. Mai exact, doar când cineva o semnalează public că lipsește. Pe 17 octombrie, Gândul arăta că opt miniștri din Cabinetul Bolojan nu aveau publicate pe site-ul Guvernului, până la data de 16 octombrie, declarațiile de avere și interese, deși premierul ceruse asta încă din 8 august. Coincidență […]
09:10
Unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria lui Dinamo s-a declarat dezamăgit de evoluția pe care a avut-o Cătălin Cîrjan, vedeta echipei, în derby-ul cu Rapid. Giuleștenii s-au impus cu 2-0, pe Arena Națională, cu „alb-roșii” gazde, în cel mai așteptat meci al rundei precedente. Chiar dacă Dinamo a pierdut, pentru Ionel Augustin jocul […]
09:10
Ce a pățit o pensionară care a încercat să îi muște pe polițiștii care veniseră să-i ia câinele AGRESIV. „Doar Creatorul poate decide asupra mea” # Gândul
O femeie de 67 de ani din Viena, Austria, a fost condamnată la 15 luni de închisoare pentru că a încercat să muște polițiștii care veniseră să-i confiște câinele agresiv. Incidentul a avut loc pe 25 august, iar autoritățile au venit la domiciliul pensionarei să-i ia animalul după ce acesta a ucis un alt câine […]
09:10
Solistul trupei Vama Veche a înlocuit, în ultima perioadă, microfonul de artist cu acela de activist civic şi politic. Tudor Chirilă nu pierde nicio ocazie să bage capul în fiecare poză cu implicaţii politice. Deciziile recente ale Curţii Constituţionale a României l-au „forţat” să spună ce crede despre magistraţii CCR. Într-una dintre postările de pe […]
09:10
Franța aleargă după hoții de la LUVRU. Poliția a recuperat o cască de motociclist și o mănușă a tâlharilor # Gândul
Ancheta în cazul spectaculosului jaf comis la Muzeul Luvru de la Paris duminică dimineață continuă. Mobilizarea este maximă. Anchetatorii din Brigada pentru Reprimarea Banditismului (BRB), împreună cu cei de la Oficiul Central de Luptă împotriva Traficului de Bunuri Culturale (OCBC), continuă să strângă mărturii și indicii materiale care i-ar putea ajuta să-i identifice pe autorii […]
09:10
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei care a murit în EXPLOZIA din Rahova: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc” # Gândul
Drama cumplită din cartierul Rahova a fost presimțită de tânara care urma să devină mămică, dar care, din păcate a murit în explozia care a șocat o țară întreagă. Cu o zi înainte de deflagrație, Maria, tânăra însărcinată care și-a pierdut viața în expozie, i-a trimis unei prietene un mesaj care s-a dovedit premonitoriu. Mama […]
08:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Povestea cu eu plec a lui Bolojan e de pe 2 […]
08:50
AUTOSTRADA România – Grecia, desemnată „prioritate absolută” la Bruxelles. Drumul va lega Constanța de Marea Egee. Când ar urma să fie gata # Gândul
Visul turiștilor români care iubesc vacanțele în Grecia e pe cale să devină realitate. Dacă până acum călătoriile spre destinațiile de vacanță din țara elenă presupuneau un efort susținut din partea șoferilor, mai ales tranzitul greoi prin Bulgaria, în viitor am putea călătorii direct spre grecia pe autostradă din Constanța. România, Bulgaria și Grecia vor […]
08:30
WhatsApp implementează o nouă regulă anti-SPAM. Ce se întâmplă cu mesajele trimise către persoane necunoscute # Gândul
Aplicația WhatsApp introduce o nouă regulă privind trimiterea de mesaje către persoane necunoacute, ca o măsură menită să reducă volumul de spam și să protejeze utilizatorii reali ai aplicației. Platforma anunță că testează deja noul sistem în mai multe țări. Într-o eră în care atacurile cibernetice, fraudele și mesajele de tip „spam” sunt la ordinea […]
08:30
Nicolas Sarkozy urmează să se prezinte la închisoarea Santé din Paris azi. Familia sa îndeamnă la un miting de SUSȚINERE # Gândul
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy este așteptat marți dimineață la ora 10 dimineața (ora locală) la închisoarea Santé, situată în arondismentul 14 al Parisului. Clădirea se întinde de-a lungul bulevardului Arago, Rue Jean Dolent și Rue de la Santé, unde se află intrarea principală și curtea principală. Din motive de securitate, este puțin probabil […]
08:30
Petrolul învinge CFR Cluj și Mandorlini urmează să fie demis. Cine poate fi noul antrenor al ardelenilor # Gândul
Petrolul a învins CFR Cluj, 1-0, în etapa 13 a Superligii, golul fiind marcat de Denis Radu (77). Ardeleneii au o victorie în ultimele 12 etape, șapte egaluri și patru eșecuri. Antrenorul CFR-ului Andrea Mandorlini poate fi demis și noul președinte al echipei, Iuliu Mureșan, l-ar putea instala pe banca tehnică pe Dorinel Munteanu, potrivit […]
08:30
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1336. Britanicii, pregătiți să trimită trupe în Ucraina. Ce plan are Londra # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 21 octombrie 2025, în a 1.336-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Marea Britanie este pregătită să cheltuiască „mult peste” 100 de milioane de lire sterline pentru pregătirea unei posibile desfășurări de trupe în Ucraina. 4,5 miliarde de lire, ajutor pentru Kiev Declarația a fost […]
08:10
DNA anchetează în premieră o nouă infracțiune pe legea evaziunii fiscale: „schema frauduloasă”. Procurorii fac la această oră percheziții în mai multe orașe. Este vizată piața auto second hand # Gândul
Procurorii Secției a 2-a a DNA desfășoară la această oră 12 percheziții în mai multe orașe și locații, anchetând în premieră o potențială infracțiune prevăzută în legea evaziunii fiscale, modificată în 2023. Perchezițiile se desfășoară în Oradea, Ilfov, Prahova și Suceava. Infracțiunea cercetată de procurorii DNA este „schema frauduloasă” iar prejudiciul în acest caz ar […]
08:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 746. Trump amenință Hamas, Israelul a făcut un anunț important # Gândul
Israelul a anunțat că a recuperat, prin intermediul Crucii Roșii, corpul unui alt ostatic reținut în Fâșia Gaza, al 13-lea returnat de Hamas în temeiul acordului de încetare a focului. „Israelul primit, prin intermediul Crucii Rolii, sicriul unui ostatic dispărut, care a fost predat armatei și Shin Bet (n.r. – serviciul de informații interne israelian), […]
07:40
Marius Șumudică se autopropune la FCSB: „Aș putea lucra cu Gigi Becali, știu cum să-l iau”. Ce părere au ultrașii lui Mustață despre această mutare # Gândul
FCSB este într-o criză profundă de rezultate și joc, după două sezoane în care echipa și-a măturat adversarii din Liga 1 și a reușit performanțe remarcabile și în cupele europene. Pentru prima dată în mulți ani se pune problema schimbării staff-ului tehnic, iar un nume vehiculat este cel al lui Marius Șumudică. Fostul „principal” de […]
Acum 6 ore
07:20
21 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Marcel Răducanu împlinește 71 de ani, Lavinia Miloșovici 49. Se stinge Ilie Balaci # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 21 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Marcel Răducanu este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai anilor ‘70-‘80, cunoscut pentru tehnica sa rafinată și viziunea de joc excepțională. Născut pe 21 octombrie 1954 la București, Marcel Răducanu […]
07:10
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026 # Gândul
Bucureștenii ar putea avea parte de zăpadă de Anul Nou. Meteorologii de la Accuweather estimează șanse de 60% să ningă în prima zi a anului 2026. În ultima zi a anului 2025, în București, cerul va fi parțial însorit (înnorat în proporție de 49%), iar valorile termice maxime vor fi de 3 grade Celsius. Probabilitatea […]
06:10
Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a ajuns, în comă, la Spitalul Universitar. Ce l-a doborât pe protectorul lui Tzancă Uraganu # Gândul
Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi ai momentului a fost internat în stare gravă, la sfârșitul săptămânii trecute, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Marian Sîrbu, zis Box, conduce echipa care îl păzește pe manelistul Tzancă Uraganu, dar numele lui apare și în mai multe dosare deschise pentru fapte de mare violență. Cunocut […]
06:10
România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026 # Gândul
Tinerii români privesc anul 2026 fără prea multă speranță. După luni de scumpiri, taxe noi și măsuri de austeritate, optimismul pare un lux pe care puțini și-l mai permit. Un sondaj realizat în vară arată că peste 60% dintre tineri consideră că țara merge într-o direcție greșită. Un alt studiu, realizat de Reveal Research, arată […]
06:10
Acum 30 de ani a fugit de armată, iar acum o conduce. De ce se ferește ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să spună de ce nu și-a făcut stagiul militar: „Ar fi un pic cam târziu” # Gândul
În 1992, anul în care Ion Iliescu și Michael Jackson își strângeau mâinile , tânărul Ionuț Moșteanu primea ordinul de recrutare. Dacă ar fi știut atunci că va ajunge într-o bună zi ministru al Apărării, poate că s-ar fi dus în armată. Însă tânărul Moșteanu a făcut tot posibilul ca să evite înrolarea. Altfel, ar […]
Acum 8 ore
05:10
Dezastrul termoficării din București continuă. Sute de blocuri sunt afectate, mii de oameni îngheață de frig # Gândul
Răbdarea bucureștenilor este pusă din nou la încercare. Sute de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă și căldură, din cauza unor lucrări la rețeaua de termoficare anunțate astăzi de Compania Municipală Termoenergetica București. Confrom instituției, în următoarele zile se vor efectua lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice. Compania Municipală […]
Acum 12 ore
01:10
Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile # Gândul
În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o serie de declarații alarmante venite dinspre conducerea Uniunii Europene, ilustrate în special prin intervențiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ale fostului ministru ungar. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a […]
01:00
Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el # Gândul
La Washington a început demolarea unei părți a aripii estice a Casei Albe, pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump. Anterior, președintele a promis că nu va modifica planificarea existentă a clădirii, scrie The Washington Post, care a citat surse apropiate președinției americane. Președintele s-a declarat încântat pe platforma de socializare […]
00:40
Valentin Stan: Orban strică planurile de război din UNIUNEA Europeană. De aceea l-a ales Trump pentru summitul cu Putin # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce premierul ungar Viktor Orban a devenit un personaj incomod pentru liderii occidentali. El spune că Orban le strică planurile de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viktor Orban le strică planurile Stan a spus că Viktor […]
00:40
JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump? # Gândul
Vicepreședintele SUA JD Vance efectuează o vizită în Israel, în timp ce preeșdintele Donald Trump a avertizat gruparea Hamas că armistițiul mediat de SUA în Fâșia Gaza trebuie respectat. Pe durata întâlnirii cu premierul australian Anthony Albanese de luni, Trump a amenințat gruparea Hamas cu „eradicarea”. „Îi vom eradica. Dacă trebuie să o facem, ei […]
00:10
I-a fost milă de ea pentru că cerșea, dar românca o storcea de bani și o amenința. Coșmarul trăit de o bătrână din Italia timp de 2 ani # Gândul
O româncă în vârstă de 48 de ani a fost arestată în Mentana, provincia Roma, acuzată fiind de estorcare în dauna unei femei de 80 de ani din Italia. Arestarea a avut loc chiar în timpul unui flagrant, după un apel la numărul de urgență, făcut chiar de pensionară. Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei […]
00:10
În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Valentin Stan, a abordat teme sensibile legate de percepția publică asupra magistraților și implicațiile reformelor în sistemul judiciar din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a exprimat convingerea că majoritatea românilor sunt supărați pe magistrați, în special din cauza pensionărilor […]
