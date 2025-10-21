Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln: Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca
Gândul, 21 octombrie 2025 19:50
Președintele american Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln și vrea să intre în istorie: „Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca. Dar ei nu au avut de-a face cu opt războaie. Am stins opt războaie și vine al nouălea”.
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
20:10
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu îl demite pe Tzachi Hanegbi, șeful Consiliului Național de Securitate al Israelului, din cauza unor neînțelegeri # Gândul
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu îi mulțumește lui Tzachi Hanegbi pentru serviciul său în funcția de șef al Consiliului Național de Securitate în ultimii 3 ani și îi dorește „mult succes în continuare” și „sănătate”. Prim-ministrul intenționează să-l numească imediat pe adjunctul șefului Consiliului Național de Securitate, Gil Reich, în funcția de șef interimar al Consiliului Național de […]
Acum o oră
20:00
Miliardarul care și-a construit o casă în copac în valoare de 400.000 de euro. Are trei etaje, bar și vitralii # Gândul
Todd Graves, fondatorul Raising Cane’s Chicken Fingers, a construit o casă în copac cu trei etaje în Baton Rouge, Louisiana. Construcția a costat 400.000 de dolari (aproximativ 343.000 de euro). Casa din copac este amplasată într-un stejar de 30 de metri înălțime și include elemente precum un tobogan și un punct de observație. Totuși, aceasta […]
20:00
Sorin Grindeanu, ATACURI la adresa lui Bolojan și Ciucu: Facem pe Zorro și arătăm cum rezolvăm lucrurile pe repede înainte # Gândul
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut o serie de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan pe care îl acuză că nu vrea să refacă textul legii privind pensiile magistraților. Cât despre Ciprian Ciucu, șeful Camerei Deputaților spune că scurge fel de fel de informații în presă. Grindeanu a declarat, marți seara la Antena […]
19:50
Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln: Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca # Gândul
Președintele american Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln și vrea să intre în istorie: „Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca. Dar ei nu au avut de-a face cu opt războaie. Am stins opt războaie și vine al nouălea”.
19:40
Grindeanu îi transmite un avertisment de ultim moment lui Bolojan: Dacă refuză dialogul, va suferi consecințele politice ale propriilor decizii # Gândul
După deciziile de ieri ale CCR și scandalul de astăzi din coaliție, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi transmite în această seară un avertisment destul de dur premierului Ilie Bolojan: „Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul […]
19:40
Cristian Pomohaci a CUMPĂRAT lucrarea „Pe prispa casei”, de Traian Bilțiu Dăncuș. Ce sumă a scos fostul preot din buzunar ca să câștige licitația # Gândul
Fostul preot Cristian Pomohaci a cumpărat, la licitația Artmark, lucrarea „Pe prispa casei”, semnată de artistul Traian Bilțiu Dăncuș, pentru suma de 2.250 de euro. Traian Bilțiu Dăncuș este considerat unul dintre cei mai importanți pictori maramureșeni. Lucrările sale cuprind scene de viață rurală, porturi tradiționale și peisaje din nordul țării. Sursa foto: Facebook […]
19:40
O femeie diagnosticată cu Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier care a avut loc la King’s College Hospital din Londra. Pacientei i s-au implantat electrozi pentru stimulare cerebrală profundă. La 65 de ani, Denise Bacon, o fostă logopedă din Crowborough, East Sussex (Regatul Unit), a trecut printr-o situație cu totul […]
Acum 2 ore
19:20
Ce se întâmplă în organismul tău dacă bei alcool atunci când iei antibiotice? De ce este interzis lucrul acesta? # Gândul
Cu toții am primit recomandarea de la doctor, ca în perioada în care luam antibiotice, ne este interzis să consumăm alcool. Însă ce se întâmplă dacă bei alcool în perioada aceasta și de ce este periculos? Ce se întâmplă dacă bei alcool atunci când administrezi antibiotice. De ce medicii, dar și producătorii de medicamente, interzic […]
19:00
Ministrul Sănătății anunță pe pagina sa de Facebook că lucrările Spitalului Regional de Urgență Craiova, proiect demarat de ministerul Sănătății, avansează într-un ritm susținut, astfel că unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Oltenia prinde contur zi de zi. Cu o valoare de aproximativ 1,87 miliarde de lei, Spitalul Regional de Urgență Craiova […]
18:50
C️orespondent: Pregătirile pentru negocierile dintre Trump și Putin de la Budapesta au fost „suspendate # Gândul
Pregătirile pentru negocierile dintre Trump și Putin de la Budapesta au fost „suspendate”, a dezvăluit un corespondent NBC News, citând un oficial de la Casa Albă. Președintele SUA consideră că ambele părți nu sunt încă suficient de pregătite pentru negocieri pentru a merge mai departe. Kremlinul a negat marți că ar fi continuat negocierile cu […]
18:40
FOTO. Mihai Morar dă detalii despre cele trei fete ale sale. ”Mă ÎNGRIJOREAZĂ treaba asta, când în casă e prea multă liniște” # Gândul
Mihai Morar, în vârstă de 44 de ani, a dat detalii despre cele trei fiice ale sale – gemenele Mara și Cezara și mezina Roua. Mihai Morar este un binecunoscut om de radio și televiziune. Acesta prezintă emisiunea matinală la Radio Zu, împreună cu Daniel Buzdugan. A mai prezentat emisiunea ”Răi da’ Buni” de […]
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ștefan Popescu, analist de politică externă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
JD Vance se declară optimist în privința menținerii armistițiului dintre Israel și Hamas: Israel a fost de mare ajutor în implementarea planului Gaza # Gândul
Steve Witkoff și J.D. Vance au făcut declarații de la comandamentul american din Kiryat Gat privind menținerea armistițiului dintre Israel și gruparea Hamas: „Încercăm să menținem pacea pe termen lung” „Există aproape o dorință ca încetarea focului să eșueze, de fiecare dată când se întâmplă ceva rău sau violență, ei spun că este sfârșitul încetării […]
18:40
Astrele se vor alinia perfect pentru două semne zodiacale. După o perioadă grea, marcată de tensiuni, pierderi și momente contradictorii, macazul se va schimba. Ele vor avea parte de o „renaștere”, iar până la final de an viața lor se va schimba complet. Urmează o perioadă de vis pentru două semne zodiacale. O aliniere astrală […]
18:40
Suma impresionantă care a fost dată pentru o ORĂ de înot cu David Popovici. Licitația a pornit de la 500 de euro # Gândul
O oră de înot alături de campionul David Popovici a fost adjudecată pentru 3250 de euro în cadrul licitației caritabile organizate de Casa Artmark. Experiența a avut un preț de pornire de 500 de euro și a fost câștigată online, după mai multe runde de licitație. Suma strânsă de casa de licitații Artmark va ajunge […]
Acum 4 ore
18:30
Franța tocmai a confirmat că bijuteriile coroanei furate de la Luvru nu au fost niciodată asigurate, relatează FT. Piesele neprețuite, inclusiv broșa cu diamante a împărătesei Eugenia și diademe regale, făceau parte din colecția națională a Franței, pe care statul o „autoasigură” din cauza costurilor astronomice ale asigurărilor private. În termeni simpli: atunci când cel […]
18:20
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă amenzi de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii # Gândul
Polițiștii pot aplica amenzi mari șoferilor care folosesc luminile autoturismelor în mod neregulamentar. Potrivit Codului Rutier, șoferilor nu le este permis să folosească luminile de avarii în mod greșit sau abuziv. Inclusiv șoferii care dau flash-uri sau claxonează alți șoferi sau pietoni în trafic riscă să ia amendă. Oprirea neregulamentară cu luminile de avarie pornite […]
18:20
Taxe de cinci ori mai MARI pentru clădirile din București care stau să cadă. Măsura fără precedent luată de Primăria Sectorului 1 # Gândul
Consilierii locali ai Sectorului 1 au decis, marți, să majoreze impozitele pentru 16 proprietăți de clădiri aflate într-o stare avansată de degradare. Măsura vizează imobile considerate un pericol pentru siguranța publică, iar creșterile sunt semnificative: între 100% și 500%, în funcție de gradul de deteriorare. Printre adresele vizate se află clădiri de pe strada Pandele […]
18:20
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie # Gândul
Întârzieri la plata pensiilor în noiembrie. O parte din pensionarii din România le vor primi cu o întârziere de 2-3 zile. Motivul este legat de faptul că 1 și 2 noiembrie sunt zile libere, mai exact, sâmbătă și duminică, iar atunci Poșta Română nu efectuează livrări. Primele pensii vor fi distribuite, cel mai probabil, marți, […]
18:10
Nodul gordian al războiului: cedează Ucraina TERITORII? Andrei Marga: Nu va fi pace în regiune dacă nu se reglează cu tratate # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe Andrei Marga. Fostul ministru de Externe a creionat cele mai plauzibile ipoteze în cazul războiului din Ucraina, explicând că pacea depinde în mod esențial de negocierea atentă în cadrul unor tratate internaționale, în contextul în care, în prezent, se forțează […]
18:10
Un convoi militar format din mai multe vehicule blindate a fost surprins marți după-amiază în București. În imaginile filmate de un martor se văd cel puțin patru tancuri care traversează o intersecție aglomerată din oraș, escortate de mașini cu semnale luminoase și sonore. Pe fundal se aude și sirena unei autospeciale. […]
18:00
Autostrada din România care ar putea fi declarată proiect de importanță națională. Urgența pentru care România riscă să piardă 17 miliarde de lei # Gândul
Guvernul se pregătește să declare Autostrada Sibiu – Pitești drept proiect major de importanță națională. Decizia ar putea fi luată pentru ca finalizarea autostrăzii să fie permisă pe raza unor arii naturale protejate de interes național, cu exproprieri în siturile Natura Cozia și Cozia – Buila – Vânturarița, respectiv cu defrișarea a 13 hectare de […]
18:00
Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, participă, joi, a reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE. Şeful statului a fost invitat şi la cina de lucru organizată de Preşedintele Consiliului European, António Costa, cu Preşedintele Republicii Arabe Egipt. „Agenda […]
17:50
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Prezentăm dovada prin care UEFA arată pe site că „FCSB e Steaua” # Gândul
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Ultimele zile au reprezentat o adevărată nebunie în comunitatea suporterilor roș-albaștri. Pe site-ul UEFA s-a modificat în fiecare zi câte ceva. Mai întâi, Cupa Campionilor Europeni n-a mai apărut în […]
17:50
Sfaturile unei femei pentru o viață longevivă. La 101 ani și-a propus să trăiască 103 pentru a-și întrece soțul # Gândul
O bună parte din populația planetei și-a propus să aibă o viață cât mai longevivă. Asta se întâmplă ți în cazul lui Ruth Goldberg Jaskow, în vârstă de 101 ani, are un obiectiv de a trăi 103 ani, vârsta până la care soțul ei a trăit, pentru a-l „învinge”. Factorii care influențează o viață longevivă […]
17:40
Alexandra Raluca Nistor, cunoscută sub numele de scenă Raluka, a oferit amănunte mai puțin știute despre părinții săi. Raluka, în vârstă de 35 de ani, este una dintre cele mai sexy artiste de pe scena muzicală din țara noastră. În plan sentimental, Raluka are un iubit cu 20 de ani mai mare ca ea, […]
17:40
Cum prezintă presa rusă explozia de la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești: Petrolului „indezirabil” i s-a dat foc # Gândul
Vestea exploziei la rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești a ajuns și în Rusia. După o scurtă revistă a presei ruse, se observă că publicațiile de acolo au scris despre „posibile acte de sabotaj îndreptate împotriva țărilor și companiilor care sfidează linia generală a Bruxelles-ului”, referindu-se la „petrol rusesc”. „Luni, pe teritoriul Europei de Est – […]
17:40
Suma câștigată de un model cu cont pe OnlyFans, în 2025. A devenit faimoasă pentru că pozează în costume de baie la săli de fitness # Gândul
Bryce Adams din statul american Florida face senzație pe platformele de socializare Instagram și OnlyFans, pozând în costume de baie și în ipostaze senzuale când ridică haltere și gantere în sălile de fitness. Vedeta pozează în costume de baie cu croială sexy, atrăgând mii de aprecieri și sute de comentarii din partea urmăritorilor. Suma pe […]
17:30
Andrei Marga lansează un atac dur la adresa Puterii: „Guvernanții noștri sunt încuiați și NEPRICEPUȚI” # Gândul
În cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a analizat situația politică europeană și poziționarea României în contextul actual. Acesta a comparat modelul de guvernare al premierului ungar Viktor Orban cu ineficiența și lipsa de viziune a liderilor români. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu sunt pricepuți la decizii și […]
17:30
Misterul fetiței care a dispărut acum 55 de ani. Familia crede ca a găsit persoana care poate rezolva cazul # Gândul
Familia unei fetițe britanice care a dispărut în Australia în urmă cu mai bine de 50 de ani a amenințat faptul că va face public numele unei persoane-cheie din dosar dacă aceasta nu le răspunde la întrebări. Cazul fetiței care a dispărut acum 55 de ani Autoritățile cred că Cheryl Grimmer, în vârstă de trei […]
17:20
Jeff Bezos, Amazon. Roboții vor fura 600.000 de locuri de muncă în Statele Unite până în 2033 # Gândul
Jeff Bezos, directorul companiei Amazon, ar putea accelera procesul de automatizare al pieței muncii din Statele Unite. Echipa de robotică de la Amazon este să automatizeze 75% din operațiunile sale. Potrivit New York Times , Amazon și-a triplat forța de muncă din 2018, ajungând la 1,2 milioane de angajați. Acum, conducerea companiei se așteaptă ca Amazon […]
17:20
Voleibaliștii debutează miercuri în cea mai puternică întrecere inter-cluburi a Europei. Rămasă încă la stadiul de vis pentru echipa de fotbal, Liga Campionilor va deveni realitate în acest an pentru formația de volei a clubului Dinamo. Primul meci e miercuri, de la ora 18.00, în Macedonia de Nord, cu Strumica (în direct la TVR Sport). […]
17:20
Ce pensii speciale câștigă judecătorii de la CCR care au respins reforma pensiilor speciale # Gândul
Curtea Constituțională a României a admis, ieri, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori. Judecătorii CCR au motivat decizia de admitere în integralitate, a obiecției prinvind pensiile de serviciu prin lipsa avizului CMS. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru […]
17:10
HARTA PĂCĂNELELOR, în alba-neagra. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure # Gândul
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure. Mai precis, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care pune la dispoziţia publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate. Reprezentanţii ONJN spun că, cică, piaţa neagră […]
17:10
Ce drepturi au proprietarii de apartamente de la bloc. Administratorul are obligația de a prezenta aceste documente # Gândul
Ce drepturi au proprietarii de la bloc. Locatarii care plătesc întreținerea la bloc, însă nu primesc explicații cu privire la cheltuielile lunare pot solicita explicații administratorului. Acesta este obligat să păstreze documente justificative, precum facturi, chitanțe sau contracte și să le prezinte la cerere. Ce drepturi au proprietarii de la bloc Administratorul are obligația de […]
17:10
Incendiul la cea mai mare rafinărie de petrol din Ungaria, LOVITURĂ grea pentru guvernul lui Orban. Semnalul transmis de premier după dezastrul produs # Gândul
Pompierii din Ungaria s-au luptat o întreagă noapte cu un incendiu care a izbucnit la principala rafinărie de petrol a țării, au anunțat autoritățile și compania energetică maghiară MOL. Până în acest moment, nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor existente, incendiul a izbucnit luni seara, într-o unitate de procesare a rafinăriei Danube din Százhalombatta, […]
17:00
Franța nu scapă de hoți. Procuratura franceză pune sub acuzare suspecta pentru furtul aurului din Muzeul de Istorie Naturală din Paris # Gândul
Franța devine țara furturilor. O femeie de naționalitate chineză a fost pusă sub acuzare pentru că ar fi furat pepite de aur în valoare de aproape 2 milioane de dolari din Muzeul Național de Istorie Naturală. Este doar unul dintre numeroasele jafuri recente care au vizat instituțiile culturale franceze. Furtul, comis de o „echipă extrem […]
17:00
Jeff Bezos vrea ca roboții să înlocuiască peste 600.000 de locuri de muncă pe care ar trebui să le ocupe în Statele Unite până în 2033 # Gândul
Jeff Bezos, directorul companiei Amazon, ar putea accelera procesul de automatizare al pieței muncii din Statele Unite. Echipa de robotică de la Amazon este să automatizeze 75% din operațiunile sale. Potrivit New York Times , Amazon și-a triplat forța de muncă din 2018, ajungând la 1,2 milioane de angajați. Acum, conducerea companiei se așteaptă ca Amazon […]
16:50
Transelectrica face pași hotărâți pentru realizarea unui sistem electroenergetic mai sigur și mai interconectat # Gândul
Astăzi, la Suceava, a avut loc, primul comandament pentru demararea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, respectiv Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava și Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălți (MD), pe teritoriul României. Președintele Directoratului Transelectrica, Ștefăniță Munteanu, alături de echipa […]
16:50
Andrei Marga taxează dur actuala Putere: Soluția pentru România sunt alegerile ANTICIPATE, prezidențiale și parlamentare # Gândul
Invitatul emisiunii Ai Afllat! de miercuri este Andrei Marga. Profesorul universitar a comentat, alături de realizatorul Ionuț Cristache, tabloul politic critic care a urmat după anularea alegerilor prezidențiale de către CCR, iar concluzia sa a fost clară. Singura soluție pentru ca România să iasă din marasmul general o reprezintă alegerile anticipate. Provocat de jurnalistul Ionuț […]
16:50
Etanolul, un dezinfectant cheie utilizat la nivel mondial pentru eficacitatea sa împotriva virușilor, bacteriilor și ciupercilor, ar putea fi interzis de Uniunea Europeană, transmite Financial Times. Mai exact, autoritățiile de la Bruxelles iau în considerare clasificarea etanolului ca substanță periculoasă care crește riscul de cancer. Asta după ce o recomandare a unui grup de lucru […]
16:40
Marius Damian, povestitorul de la ”Asia Express”, a spus cu cine ar participa la show-ul respectiv. ”Nu știu dacă aș merge cu soția” , a mărturisit acesta. Marius Damian este cunoscut telespectatorilor ca povestitorul de la show-ul ”Asia Express”, transmis de postul de televiziune Antena 1. Marius Damian este actor, dar și scenarist, dramaturg, caricaturist […]
16:40
Circulația TRENURILOR la CFR a fost reluată, după o suspendare temporară din cauza datoriilor # Gândul
Circulația trenurilor la CFR a fost reluată azi începând cu orele 15.10, conform surselor Gândul. CFR SA anunțase ieri suspendarea circulației începând peste 50 de trenuri cu data de 21 octombrie a câtorva zeci de trenuri operate de CFR Călători, din cauza datoriei de peste 100 de milioane de lei pe care aceasta din urmă o […]
16:40
Cel mai ghinionist hoț. Un român a fost prins la furat în Austria pentru că s-a îmbătat și a adormit la locul faptei # Gândul
Un român în vârstă de 49 de ani a fost condamnat pentru a 24-a oară, la finalul săptămânii trecute, de Tribunalul Regional din Feldkirch (Austria), la trei ani de închisoare pentru o serie de furturi comise prin efracție. Acesta a petrecut deja 26 de ani de viață în spatele gratiilor, el a primit pedeapsa senin, […]
16:40
Andrei Marga analizează declinul PNL: „Nu mai există liberalism. Ei sunt liberali doar cu NUMELE” # Gândul
În cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a făcut o analiză amplă a contextului politic actual, criticând stadiul în care se află la ora actuală ceea ce încă se mai numește liberalism. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Unde mai găsim liberali în Europa? Aproape nicăieri. Iar liberalii de la […]
Acum 6 ore
16:30
HARTA PĂCĂNELELOR, în alb-negu. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure # Gândul
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure. Mai precis, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care pune la dispoziţia publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate. Reprezentanţii ONJN spun că, cică, piaţa neagră […]
16:30
Carla Bruni a fost filmată în pragul lacrimilor, după plecarea lui Nicolas Sarkozy spre închisoare. Povestea RELAȚIEI dintre artistă și președinte # Gândul
Carla Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, a fost surprinsă de camerele de filmat bulversată, după momentul în care fostul președinte s-a suit în mașina care l-a dus la închisoarea La Sante. Cu câteva momente înainte de ora 9:15, fostul președinte francez a apărut la ușa reședinței sale din Villa Montmorency din Paris pentru a se […]
16:20
Andrei Marga rupe tăcerea și dezvăluie detalii neștiute despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut: „Era clar că vine un ABUZ” # Gândul
Fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a vorbit în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, despre anularea alegerilor prezidențiale din luna decembrie a anului trecut, făcând o radiografie completă a întregului proces care, în opinia lui, se anunța încă din timp a fi unul abuziv. Urmăriți aici emisiunea integrală. Andrei Marga a comentat anularea turului […]
16:20
(P) Primăria Sector 5 începe reparaţiile la liceul afectat de explozia de gaze din blocul vecin # Gândul
Primăria Sectorului 5 colaborează cu autoritățile competente și continuă să facă toate demersurile pentru a soluționa problemele apărute în urma deflagrației din zona Rahova. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a mers la Centrul de Comandă din incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu, pentru a sta de vorbă cu locuitorii afectați de incident și pentru a-i îndruma […]
16:20
Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă la 5 zile de la ancheta DNA # Gândul
După 5 zile de la ancheta DNA, Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar. „O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.