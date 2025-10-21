Dr. Caius Işfănescu: Kilogramele în plus afectează genunchii, coloana vertebrală şi chiar şi gleznele

23:10

Lavinia Vlad, pacienta care în urmă cu aproape trei luni a fost transferată de la Spitalul Floreasca la un centru de arşi din Belgia, va fi externată şi va putea merge la familia sa, unde o aşteaptă doi copii. Femeia, care a avut arsuri pe 70% din corp şi care a fost dusă din România în Belgia după ce sora sa a dezvăluit că a fost infectată cu o ciupercă şi o bacterie în spitalul din România, a făcut anunţul pe o reţea de socializare. Sora sa, Alina Alexandru, povestea că medicii de la Floreasca i-au spus că nu vrea să accepte că Lavinia ”nu mai are resurse”.