Volei masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, victorie cu VC Strumica, în turul I preliminar al Ligii Campionilor

Claudiu Manda, candida candidează la Congresul PSD pentru poziţia de secretar general, în echipa lui Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că mulţi colegi îi întreabă de ce mai sunt la guvernare, el precizând că au tăcut destul şi nu vor să mai aştepte sau să rezolve cu şantaj. Despre partenerii coaliţiei, Manda a spus că sunt superficiali şi îşi doresc să facă numai cum vor ei iar despre Ilie Bolojan, europarlamentarul a spus că nu a vrut să aştepte avizul CSM pe pensiile magistraţilor şi îl bănuieşte că poate şi-a dorit să nu treacă. ”Dacă vrei să pleci, încotro vrei, către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale”, a mai spus Manda, arătând că nu îi sperie.