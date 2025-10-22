Imagini Exclusive. Ministerul Sănătății ridică autorizația spitalului privat din Constanța, unde și-a pierdut viața o polițistă în urmă cu 2 săptămâni. Corpul de control al ministerului a descoperit NEREGULI GRAVE. Raportul a fost trimis la DNA și la Parchet

19:20

Cu toții am primit recomandarea de la doctor, ca în perioada în care luam antibiotice, ne este interzis să consumăm alcool. Însă ce se întâmplă dacă bei alcool în perioada aceasta și de ce este periculos? Ce se întâmplă dacă bei alcool atunci când administrezi antibiotice. De ce medicii, dar și producătorii de medicamente, interzic […]