FOTO. Gabriela Cristea, despre lupta cu KILOGRAMELE. ”Ajunsesem să mănânc compulsiv din cauza oboselii”
Gândul, 22 octombrie 2025 11:40
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre lupta cu kilogramele, dar și despre comentariile mai puțin plăcute de care a avut parte din acest motiv. Gabriela Critea a fost invitată de curând la podcastul realizat de Căttălin Măruță, unde, printre altele, a abordat și tema kilogramelor în plus. Vedeta a explicat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
11:50
„Această viață este un vis”. Doi tineri au renunțat la job-urile stabile pentru a face înconjurul lumii într-un Land ROVER # Gândul
La 28 de ani, Nick Chazee și Mathilde Vougny, doi tineri cu job-uri stabile și bine plătite, au realizat că nu acesta este traiul pe care și-l doresc. Astfel, într-o bună zi, ei au decis să transforme pasiunea pentru călătorii într-un stil de viață. Așa a început aventura lor, care presupune înconjurul lumii la volanul […]
11:50
Neptun va fi retrograd în Pești, din 22 octombrie 2025. Revelații, claritate și finalul unor iluzii pentru fiecare zodie # Gândul
Pe 22 octombrie 2025, Neptun își va începe ultimul tranzit în retrograd Pești – o mișcare astrologică rară, plină de profunzime și semnificație spirituală. În astrologie, Neptun reprezintă visele, iluziile și confuzia. De asemenea, el simbolizează dorința de a evada din realitate. Pe 22 octombrie 2025, Neptun se întoarce în Pești, prin retrogradare, pentru ultimul […]
11:50
Statul român a scăpat de tot hăţurile. Un căpitan SRI fictiv a înfiinţat o structură fantomă şi a recrutat foşti militari pentru misiuni inexistente # Gândul
DIICOT a scos la iveală o adevărată reţea demnă de un film cu James Bond. Un bărbat care se dădea drept căpitan SRI a înfiinţat o structură-fantomă de informaţii, a recrutat foşti militari şi pasionaţi de arme, le-a dat legitimaţii false şi i-a trimis în nişte „misiuni secrete” în ţară. Falsul agent a acţionat la […]
Acum 30 minute
11:40
FOTO. Gabriela Cristea, despre lupta cu KILOGRAMELE. ”Ajunsesem să mănânc compulsiv din cauza oboselii” # Gândul
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre lupta cu kilogramele, dar și despre comentariile mai puțin plăcute de care a avut parte din acest motiv. Gabriela Critea a fost invitată de curând la podcastul realizat de Căttălin Măruță, unde, printre altele, a abordat și tema kilogramelor în plus. Vedeta a explicat […]
Acum o oră
11:20
CUTREMUR în România, miercuri dimineață. Seismul a fost resimțit în mai multe județe. Ce magnitudine a avut # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri, 22 octombrie 2025, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 90 de kilometri, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Potrivit INFP, cutremurul a avut loc miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, și a […]
11:10
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC într-un hotel din Onești. „Mulțumim medicilor din suflet” # Gândul
Îndrăgitul comediant Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, trece prin momente dificile după ce a suferit un accident vascular cerebral înaintea unui spectacol programat la Onești. Actorul și comediantul Doru Octavian Dumitru, unul dintre pionierii stand-up-ului românesc, a fost internat de urgență marți, 21 octombrie, după ce a suferit un accident vascular cerebral […]
11:10
Muzeul Luvru se redeschide. Galeria unde a avut loc spargerea, inaccesibilă pe durata anchetei # Gândul
Muzeul Luvru își redeschide porțile pentru public. La trei zile după furtul bijuteriilor Coroanei franceze, cel mai mare muzeu din lume s-a redeschis publicului în această dimineață, la ora 9:00 (ora Franței), informează publicația TF1 Info. Galeria Apollo, unde a avut loc spargerea, rămâne, însă, închisă pe durata anchetei, a precizat biroul de presă al […]
11:10
Cine sunt sărbătoriții de Sfântul Dumitru. Semnificația și originea unuia dintre cele mai vechi nume românești # Gândul
Care sunt numele ce se sărbătoresc de Sfântul Dumitru și ce semnificație are acest nume venerat de secole în tradiția românească. Anual pe data de 26 și 27 octombrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Aceste zile aduc urări celor care […]
11:00
Un articol distribuit i-a adus o amendă de 6.000 de euro. Ce a pățit o pensionară din Austria # Gândul
O pensionară în vârstă de 68 de ani din Rechnitz, Austria, a fost obligată să achite o amendă de 6.000 de euro după ce, în urmă cu trei ani, a distribuit online un articol despre divorțul fostului vicecancelar Heinz-Cristian Strache. Deși nu a avut intenții rele, femeia, grav bolnavă, trebuie să plătească 4.500 de euro […]
11:00
Rusia a bombardat portul Izmail. MApN a ridicat două avioane F-16 și două Eurofighter germane # Gândul
Ministerul Apărării Naționale transmite că, deși nu a fost detectată nicio pătrundere de drone în spațiul aerian al României, comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian românesc. În noaptea de marți spre miercuri, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în jurul orei 1, mesaj RO-Alert […]
Acum 2 ore
10:50
Tensiuni în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților. Angajații din subordinea ministerului se plâng de lipsa înțelegerii din partea Guvernului # Gândul
Angajații din agricultură se tem pentru posturile lor. Nu știu câți vor pleca acasă și câți vor rămâne și, mai ales, cu ce salarii vor rămâne. Aceștia au mers în Comisia pentru Agricultură pentru a-și spune oful, motivând că „în altă parte nu au găsit înțelegere”. Cel de-al treilea pachet fiscal a tulburat apele în […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a analizat declarațiile consilierului premierului Ilie Bolojan privind calcularea bugetului, atrăgând atenția asupra efectelor majore pe care acestea le pot avea asupra investițiilor și economiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta critică declarațiile consilierului lui Bolojan privind presupusa falsificare a datelor bugetului de către […]
10:40
„Bijuteria” de jucător din lotul FCSB pe care antrenorii o ignoră. „E un talent extraordinar” # Gândul
Considerat unul dintre cei mai percutanți jucători români ai anilor ’90, Marian Savu a vorbit la emisiunea „Poveștile Sport.ro” despre ce se întâmplă cu FCSB în acest sezon. Printre altele, el a analizat și situația unuia dintre cei mai talentați fotbaliști din lotul „roș-albaștrilor”, „o bijueterie de jucător”. Este vorba de Octavian Popescu, iar Marian […]
10:30
China domină industria stocării energiei electrice. La ce capacitate va ajunge în următorul deceniu # Gândul
Nevoia de stocare a energiei electrice devine tot mai acută pe măsură ce țările produc mai multă energie eoliană și solară, arată o analiză a jurnaliștilor de la Financial Times. Potrivit datelor analizate de aceștia, prețurile energiei electrice în Spania devin în mod regulat negative în jurul prânzului, iar parcurile eoliene sunt nevoite să se […]
10:30
Incident de securitate în SUA: o mașină a vrut să intre în Casă Albă, în apropierea reședinței lui Donald Trump. # Gândul
Un bărbat a fost reținut marți seara după ce a intrat cu mașina în bariera de securitate din fața Casei Albe. Serviciul Secret al SUA spun că bărbatul a intrat în bariera de securitate la ora 22:37. Suspectul a fost arestat imediat de ofițerii Serviciului Secret. După verificările efectuate de ofițeri, mașina bărbatului a fost […]
10:30
Regulă nouă în UE pentru siguranța rutieră. Permisul suspendat într-o țară devine invalid în toate statele membre, chiar și pentru o simplă abatere # Gândul
Parlamentul European a adoptat o lege care schimbă radical regimul sancțiunilor rutiere. Astfel, șoferii care comit abateri grave într-un stat membru pot rămâne fără permis de conducere în întreaga Uniune Europeană. Măsura se aplică chiar și pentru o singură greșeală în trafic. Parlamentul European a aprobat o lege pentru siguranța rutieră, care permite ca interdicția […]
10:20
Ion Cristoiu: Legea Magistraților a fost respinsă de CCR numai și numai din cauza lui Ilie Bolojan # Gândul
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat, în cea mai recentă „pastilă” a sa, decizia Curții Constituționale de a respinge Legea Magistraților, acesta l-a găsit vinovat pe Ilie Bolojan pentru hotărârea instituției.
10:10
Victor Ponta: „Rămâne de văzut ce mai zic liderii europeni popoarelor lor după ce se oprește focul în UCRAINA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre întâlnirea care va avea loc la Budapesta, unde sunt programate negocieri între Rusia și Ucraina, susținând că situația va fi similară cu recentele discuții dintre Israel și Hamas, care nu s-au încheiat cu un tratat de pace, ci cu un acord temporar de încetare […]
10:10
Mai mulți fotografi din Noua Zeelandă au surprins imagini cu fulgere roșii, unul dintre cele mai rare fenomene luminoase din lune, în care străluciri roșii aprinse apar brusc pe cer. Fotograful neozeelandez Tom Rae și colegii săi spanioli, Dan Zafra și José Cantabrana, erau plecați de pe 11 octombrie să fotografieze Calea Lactee deasupra stâncilor […]
10:10
Cum se obține CONCEDIUL de creștere a copilului în 2025. Noi reguli și bani mai puțini pentru mămici # Gândul
Într-o perioadă în care prețurile la produse și utilități parcă au explodat, afectate de inflație, criza financiară acum lovește direct și în buzunarul și așa restrâns al mămicilor din România, unde indemnizația pentru creșterea copilului a scăzut în 2025, față de anii anteriori, după ce statul a introdus contribuția la sănătate (CASS). Pe lângă asta, […]
10:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 747. Hamas anunță că a dat o „lovitură severă” unui grup armat care amenință securitatea în Gaza # Gândul
O forță de securitate din cadrul mișcării islamiste Hamas susține că a dat o „lovitură severă” în sudul Fâșiei Gaza unui grup armat care amenință securitatea teritoriului palestinian. Forța de Descurajare, o entitate de securitate creată recent de Hamas, a transmis într-un comunicat că a vizat, „marți dimineața devreme, în Fâșia Gaza, miliția lui Yasser […]
10:00
OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, un browser web bazat pe inteligență artificială. Browserul este așteptat de mult timp, fiind construit în jurul ChatGPT. Experții în domeniu spun că este o provocare directă asupra dominației Google Chrome. Lansarea marchează cea mai recentă mișcare a OpenAI de a capitaliza cei 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal […]
Acum 4 ore
09:50
Miercuri, temperaturile continuă să crească în cea mai mare parte a țării. Maximele pornesc de la 15 grade în depresiuni și vor ajunge până la 22 de grade în sud și în sud-est. Pe parcursul acestei zile se mai adună norii, va ploua slab în Banat, Crișana și în Carpații Occidentali. În Dobrogea și Bărăgan […]
09:40
Victor Ponta: „Dacă eram susținut de PSD, eram președinte al României. Lansez un PROGRAM politic – România pe primul loc” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre programul politic la care a lucrat în ultima perioadă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Eu am sperat, și sper în continuare, că la un moment dat, totuși, partidul din […]
09:30
Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat # Gândul
Avionul care îl transporta pe prim-ministrul australian Anthony Albanese înapoi acasă de la Washington a fost nevoit să aterizeze de urgență în SUA. Măsura a fost luată din precauție, după ce un bagaj a căzut dintr-un compartiment de deasupra capului și a lovit un ofițer al Forțelor Aeriene aflat la bord. Ofițerul a avut nevoie […]
09:30
Cristiano Bergodi e noul antrenor al celor de la U Cluj. Salariul și durata contractului italianului # Gândul
Cristiano Bergodi a revenit în fotbalul românesc. A preluat-o pe U Cluj, echipa ce s-a despărțit de Ioan Sabău. Italianul are un contract până în vara lui 2027 și un salariu lunar de 15.000 de euro. El a mai antrenat în România echipe ca FC Național, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari, Universitatea […]
09:30
„Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie # Gândul
Italia, țara în care trăiesc și muncesc de ani buni peste 1.000.000 de români, a lansat un program național prin care tinerii între 18 și 35 de ani, rezidenți ai UE pot primi până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului de conducere profesional pentru camioane sau autobuze. Măsura are scopul de a combate criza […]
09:30
Codul Rutier 2025: Amenzi de 600 de lei pentru cine nu respectă aceste reguli la trecerile de pietoni # Gândul
Traversarea pe trecerea de pietoni pare pentru mulți o acțiune banală, însă Codul Rutier tratează cu aceeași seriozitate atât comportamentul șoferilor, cât și pe cel al pietonilor în astfel de situații. Atât conducătorii auto, cât și cei care traversează strada pot primi amenzi usturătoare dacă nu respectă regulile, iar valorile actualizate din 2025 aduc sancțiuni […]
09:20
Ce a fost găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova. Ancheta dată peste cap # Gândul
Vasilica Enache este una dintre victimele deflagrației din Rahova, aceasta locuia la etajul 5, unde a avut loc epicentrul exploziei. Ea a devenit sursa mai multor supoziții după tragedia petrecută vineri, 17 octombrie. Acum s-a identificat un obiect în apartamentul său care ar putea da peste cap mersul anchetei. Apartamentul Vasilicăi Enache a fost pur […]
09:20
Bancul zilei de miercuri, 22 octombrie, este o lecție pentru toată lumea – elevii descoperă de ce este bine să învețe, iar cititorii, că orice zi trebuie trăită cu zâmbetul pe buze. Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: – Elev: ce înseamnă H2SO4? – Aaaa, dom’ profesor, îmi stă pe limbă… îmi stă pe […]
09:10
Victor Ponta: „Bolojan a intrat în tunelul omului care vrea să se SACRIFICE pentru un viitor mai bun” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre guvernarea lui Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Cine mă înjură, domnule? Că propaganda nu-l înjură. Mă înjură ăia răi, domnule, sunt răi dacă mă înjură. Nu, domnule […]
09:10
(P) Peste 25.000 de pacienți consultați, 40.000 de perechi de ochelari oferiți gratis și două programe unice în țară # Gândul
„Ilfov, prin ochii tăi” și „Ilfov, prin ochii tăi – Grijă pentru toți” s-au încheiat după o perioadă de implementare, desfășurată în toate cele 40 de localități ale județului și în Penitenciarul București – Jilava. Aceste două campanii au adus servicii medicale esențiale în comunitate și au avut impact direct și cuantificabil în viețile a […]
09:10
Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale # Gândul
Pentru prima dată, cercetătorii au confirmat prezența țânțarilor în Islanda, una dintre cele mai reci regiuni ale lumii. Descoperirea este cu atât mai alarmantă întrucât până acum țara nordică era complet lipsită de aceste insecte. Oamenii de știință avertizează că fenomenul este un semnal clar al accelerării încălzirii globale. Islanda, una dintre puținele regiuni de […]
09:10
Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare” # Gândul
Ionuţ Moşteanu intră pe contrasens cu Călin Georgescu şi-i răspunde, pe facebook, la declaraţia acestuia din urmă în care cere demisia ministrului Apărării din cauza modului defectuos în care a organizat mobilizarea rezerviştilor. Din spatele tastaturii, ministrul Moşteanu transmite un mesaj pentru cel numit „ruşine a diplomaţiei”, din cauză că „îndrăzneşte să vorbească despre trădare.” […]
09:00
Începând cu anul 2026, vechimea pentru pensie în România va fi calculată după o nouă formulă, ea va transforma zilele lucrătoare în zile calendaristice și va introduce plafonarea perioadelor de activitate suprapuse, pentru a determina mai corect stagiul de cotizare. Modificările vor aduce claritate și diferențiere în funcție de condițiile de muncă și tipul de […]
09:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.337. Dezvăluiri de la Casa Albă: un nou summit Trump-Putin nu va avea loc în curând și nici Rubio nu se va întâlni cu Lavrov # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 22 octombrie 2025, în a 1.337-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un nou summit între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, „nu va avea loc în viitorul apropiat”, a declarat un responsabil de rang înalt al Casei Albe, citat de agențiile […]
08:40
Aceste trei zodii vor da lovitura până la finalul lunii noiembrie. Se află sub vraja „norocului ceresc” # Gândul
Până pe 25 noiembrie, trei zodii vor intra sub vraja norocului ceresc, ele vor fi protejate de conjuncția favorabilă dintre Jupiter și Venus, considerate planetele bogăției și norocului. Universul pare să le pregătească momente cu totul și cu totul speciale și vești mult așteptate, dar și schimbări pe mai multe planuri. Zodiile care vor avea […]
08:40
Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București într-o singură lună, muncind 12 ore pe zi. A făcut calculul complet # Gândul
Într-o perioadă în care tot mai mulți români își pierd locurile de muncă din cauza crizei financiare și a inteligenței artificiale, totuși un domeniu de activitate rămâne încă o sursă de venit bunicică pentru mulți dintre români, activitatea de ride ridesharing. Un șofer Bolt din București a dezvăluit câți bani a reușit să câștige într-o […]
08:30
Derby-ul FCSB – Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei? LPF a decis ce va face # Gândul
Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PROSPORT, Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre situația derby-ului FCSB – Dinamo, programat fix în ziua în care coaliția de guvernare a stabilit că vor avea loc alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei. Astfel, data de 7 decembrie devine incertă […]
08:20
CFR Cluj și antrenorul Andrea Mandorlini s-au despărțit oficial. Echipa va fi pregătită acum de secunzii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, dar ardelenii negociază revenirea lui Dan Petrescu. Mandorlini a preluat CFR Cluj în august, fiind la al treilea mandat la echipa din Gruia, după perioadele noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024. Italianul a […]
Acum 6 ore
07:50
Chiar și specialiștii de la Accuweather își modifică anunțurile legate de vreme, care devine tot mai imprevizibilă. Ultima prognoză actualizată arată pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt. După săptămâni întregi de prognoze schimbate și așteptări amânate, Accuweather are o actualizare importantă – anunță când vom avea zăpadă în Capitala iarna asta. Când […]
07:40
Fostul mare handbalist Valentin Ghionea, fără MENAJAMENTE despre handbalul de la un mare club al României: „Sub nivelul mediocrității” # Gândul
Valentin Ghionea este un nume legendar în handbalul românesc. După ce a evoluat cu succes în Europa la echipe de top ale sportului pe semicerc, precum Sporting Lisabona a revenit în țară unde a îmbrăcat tricoul celor două formații de elită din handbalul nostru: Dinamo și Steaua. Retras de ceva timp din activitatea de marea […]
07:20
22 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Christopher Lloyd împlinește 87 de ani, Catherine Deneuve 82. Mircea Sandu face 73 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 22 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Christopher Lloyd este un actor american, cunoscut pentru rolurile sale memorabile care au traversat generații. Născut pe 22 octombrie 1938, în Stamford, Connecticut, Lloyd a devenit o figură marcantă în industria filmului […]
07:20
Bancul de miercuri, 22 octombrie 2025, ne prezintă cele două tipuri de femeie care există pe lumea asta. Află și tu și începe ziua cu zâmbete! Există două tipuri de femei: Alea care încă mai cred în iubire; Alea care deja au adoptat o pisică. Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul […]
07:10
Suspans la Casa Albă. Trump revine și spune că se gândește la o întâlnire cu Putin. Va anunța dacă merge la Budapesta “în câteva zile” # Gândul
Răsturnare de situație pe scena internațională, după ce președintele american, Donald Trump, a spus că încă „se mai gândește” dacă să-l întâlnească pe Vladimir Putin într-un summit-ul ruso-american Budapesta. Decizia lui Trump ar putea veni în „câteva zile”, după ce în cursul zilei de ieri, 21 octombrie 2025, au apărut – în cascadă – informații […]
Acum 8 ore
05:40
Deficitul bugetar al României, scăpat complet de sub control, rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană. Datele Eurostat ne pun pe primul loc în topul țărilor cu cele mai mari deficite bugetare. Doar câteva state membre au reușit să încheie anul cu un buget pe plus, în timp ce altele continuă să se împrumute tot […]
05:40
Saga salariului minim continuă. Guvernarea este în haos politic și nu poate lua o decizie. Sindicatele cer ca salariul minim să crească, patronii spun că nu pot plăti # Gândul
România trăiește o adevărată saga a salariului minim. În timp ce premierul Ilie Bolojan nu e convins dacă să majoreze sau nu veniturile în 2026, reprezentanții patronatelor spun clar că majorarea nu este binevenită. Deși directiva europeană spune că salariul minim trebuie să le permită lucrătorilor un trai decent, antreprenorii vor înghețarea salariilor la valoarea […]
05:10
Imagini Exclusive. Ministerul Sănătății ridică autorizația spitalului privat din Constanța, unde și-a pierdut viața o polițistă în urmă cu 2 săptămâni. Corpul de control al ministerului a descoperit NEREGULI GRAVE. Raportul a fost trimis la DNA și la Parchet # Gândul
Ministerul Sănătății ridică autorizația de funcționare pentru spitalul privat din Constanța, unde o tânără și-a pierdut viața în urma unei hemoragii după naștere. Gândul a obținut în exclusivitate imagini din spital și raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, în care se constată nereguli grave la clinica medicală Armonia din Constanța, operată de Isis Medical […]
05:10
Declarație stupefiantă dată de sora lui Carmen Dan în fața anchetatorilor care o acuză de înșelăciune. Cum a încercat să arunce vina pe altcineva # Gândul
Audiată la sediul Poliției Sectorului 2 în dosarul de înșelăciune în care a fost arestată la domiciliu sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, ar fi explicat în fața anchetatorilor că deși pare vinovată, ar fi comis faptele împotriva voinței sale. Sora lui Carmen Dan a fost reținută, joi seară, într-un dosar de înșelăciune cu […]
05:10
Trump transformă Casa Albă într-un conac de lux. A redecorat Biroul Oval cu folie de aur, construiește o sală de bal și s-a apucat de montat marmură # Gândul
După ce a redecorat în totalitate Biroul Oval cu folie de aur (inclusiv telecomanda pentru televizorul de pe hol), Trump a început deja demolarea Aripii de Vest a Casei Albe pentru a construi o sală de bal pentru petreceri și întâlniri de stat. În conferința de presă, Trump a comentat pe ton ironic despre cum […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.