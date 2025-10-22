FOTO. Gabriela Cristea, despre lupta cu KILOGRAMELE. ”Ajunsesem să mănânc compulsiv din cauza oboselii”

05:40

Deficitul bugetar al României, scăpat complet de sub control, rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană. Datele Eurostat ne pun pe primul loc în topul țărilor cu cele mai mari deficite bugetare. Doar câteva state membre au reușit să încheie anul cu un buget pe plus, în timp ce altele continuă să se împrumute tot […]