Trump, ultimul atu al lui Putin. Rusia speră să câștige războiul prin negocieri cu SUA - Financial Times

Un polițist din trupele speciale ale Poliției Iași, cercetat după ce logodnica sa l-a acuzat că ar fi bătut-o până şi-a pierdut cunoştinţa, se justifică afirmând că a ea declanşat conflictul şi că nu a lovit-o, doar s-a „apărat”, în timp ce femeia se comporta de parcă „era posedată”.