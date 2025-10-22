Grupul Kering se concentrează pe reducerea datoriei şi pe relansarea Gucci, anunţă noul CEO
News.ro, 22 octombrie 2025 08:20
Grupul francez de lux Kering intenţionează să îşi reducă datoria şi să revigoreze mărcile sale principale, în special Gucci, după vânzarea diviziei de produse cosmetice către L’Oréal pentru 4 miliarde de euro, a declarat marţi directorul general Luca de Meo, la summitul MF Fashion din Milano, transmite Reuters.
Clubul CFR Cluj a anunţat, marţi seară, despărţirea de tehnicianul Andrea Mandorlini.
Zelenski este aşteptat miercuri în Suedia pentru a încheia un acord în domeniul armamentului # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament, a anunţat guvernul suedez într-un comunicat, relatează AFP.
UPDATE - Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea - posibilă cădere de obiecte din spaţiul aerian / Ministerul Apărării: Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional # News.ro
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian. Ministerul Apărării anunţă că au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de drone în spaţiul aerian al României. De asemenea, oficialii MApN precizează că a existat ”aprobarea prealabilă pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional”.
Război în Ucraina - Rachetele ruseşti au provocat incendii în Kiev / Ucraina a lovit o uzină chimică rusă cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie # News.ro
Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile. De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie.
Cazuri de gripă A la unul dintre cele mai mari spitale de copii. Medic: Pentru început, a fost gripă A dar suntem la începutul statisticii, sezonul de gripă abia va urma. Ce se întâmplă cu cazurile de COVID la copiii mici: erupţii la bebeluşi # News.ro
Dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală a declarat pentru News.ro că la unitatea sanitară au fost înregistrate cazuri ale unor copii de vârstă mică diagnosticaţi cu COVID, având ca particularitate erupţii cutanate la nivelul întregului corp. Aceste erupţii se remit în decurs de o săptămână, spune Dr. Cobzariu. Conform datelor puse la dispoziţie de reprezentanţii spitalului, în lunile septembrie şi octombrie au fost 70 de pacienţi internaţi în spital cu COVID-19, 38 cu vârsta de un an şi 32 cu vârsta de doi ani. În paralel însă în spital au început să apară cazurile de gripă A la copii, spune Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru la unitatea sanitară. Copiii care au vârsta între 1 şi 3 ani sunt printre cei mai vulnerabili, spune Dr. Daviţoiu, cel mai probabil încă nevaccinaţi. În această perioadă este foarte bine să se înceapă vaccinarea gripală în cazul copiilor dar nu numai al acestora, spune medicul.
Randamentele obligaţiunilor din zona euro şi-au reluat trendul descendent, pe fondul aşteptărilor privind relaxarea politicii Rezervei Federale a SUA # News.ro
Randamentele obligaţiunilor guvernamentale din zona euro au scăzut marţi, în linie cu titlurile americane de Trezorerie, reluându-şi tendinţa descendentă de săptămâna trecută, declanşată de temerile legate de creditul SUA şi de aşteptările privind noi reduceri de dobândă ale Rezervei Federale (Fed), transmite Reuters.
Cu ajutorul Google şi Qualcomm, Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu sistemul de operare Android XR.
Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea - posibilă cădere de obiecte din spaţiul aerian / Alerta a durat aproximativ 90 de minute # News.ro
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.
Ionuţ Moşteanu: România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului / România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov, afirmă că ”România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”. ”România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a transmis Moşteanu.
Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs în Costa Rica, anunţă Reuters.
Preşedintele peruan Jose Jeri a declarat stare de urgenţă la Lima şi în apropiere de Callao, pentru o perioadă de 30 de zile începând cu miezul nopţii, pentru a combate criminalitatea în creştere, autorizând desfăşurarea armatei Alături de Poliţie. Măsura vine după protestele de săptămâna trecută, soldate cu un mort şi peste 100 de răniţi. Jeri nu a oferit detalii suplimentare cu privire la măsurile de aplicare a legii, transmite France 24.
Zuckerberg, Mosseri şi Spiegel, obligaţi să depună mărturie într-un proces din Los Angeles privind siguranţa copiilor pe reţelele sociale # News.ro
O judecătoare din Los Angeles a decis că directorii generali ai celor mai mari platforme de social media, respectiv Mark Zuckerberg (Meta), Adam Mosseri (Instagram) şi Evan Spiegel (Snap), vor trebui să depună mărturie în primul proces care investighează efectele negative ale reţelelor sociale asupra minorilor, transmite CNBC.
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit, transmite AFP.
OpenAI impune restricţii pentru Sora 2 după scandalul deepfake-urilor cu Bryan Cranston şi presiunile sindicatelor actorilor # News.ro
OpenAI a anunţat luni, într-o declaraţie comună cu actorul Bryan Cranston şi sindicatul SAG-AFTRA, că va introduce măsuri suplimentare de protecţie împotriva utilizării abuzive a vocii şi imaginii actorilor în aplicaţia sa de creare video cu inteligenţă artificială, Sora 2, relatează CNBC.
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează o vizită la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump # News.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează marţi o vizită la Washington, pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, anunţă echipa sa, relatează AFP.
Rogobete: Am finalizat analiza Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa / Am găsit avize emise ”din pix”, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa, unde o femeie a suferit complicaţii la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, fiind transferată la Spitalul Judeţean unde a murit. ”Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, anunţă ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.
Sindicaliştii din penitenciare pichetează Ministerul Justiţiei / Ei reclamă ”reforma haotică”, lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare # News.ro
Sindicaliştii din penitenciare vor picheta, miercuri, sediul MInisterului Justiţiei şi anunţă că vor participa 2.000 de persoane. Sindicaliştii reclamă lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare.
Candidatul lui Trump pentru funcţia de şef al Biroului Consilierului Special este retras după apariţia unor mesaje rasiste # News.ro
Paul Ingrassia nu mai este candidatul pentru funcţia de şef al Biroului Consilierului Special, au declarat marţi doi oficiali ai Casei Albe pentru CNN, după ce şansele sale de a fi confirmat de Senat s-au prăbuşit în urma apariţiei unor mesaje rasiste pe care le-ar fi trimis într-un grup de chat, transmite CNN.
Warner Bros. Discovery ia în calcul vânzarea companiei; acţiunile au urcat marţi cu peste 11% # News.ro
Grupul media Warner Bros. Discovery (WBD) a anunţat marţi că îşi extinde analiza strategică şi este deschis la o posibilă vânzare, informaţie care a determinat o creştere de peste 11% a acţiunilor companiei, transmite CNBC.
Criză la vârful Novo Nordisk: demisii în lanţ după un conflict între consiliul de administraţie şi Fundaţia Novo Nordisk # News.ro
Tensiunile interne dintre conducerea Novo Nordisk şi acţionarul său principal, Fundaţia Novo Nordisk, au dus marţi la o criză majoră de guvernanţă, soldată cu demisia preşedintelui Helge Lund, a vicepreşedintelui Henrik Poulsen şi a majorităţii directorilor independenţi, relatează CNBC.
China reacţionează la acordul SUA–Australia privind mineralele critice: ”Ţările bogate în resurse trebuie să joace un rol proactiv” # News.ro
Beijingul a răspuns marţi acordului semnat între Statele Unite şi Australia pentru consolidarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice, afirmând că statele bogate în resurse ar trebui să aibă ”un rol proactiv” în asigurarea stabilităţii acestora, transmite CNBC.
Un Boeing 737 MAX 8 United Airlines de la Detroit la LA cu 140 de persoane la bord, redirecţionat la Salt Lake City, după o coliziune în zbor cu un obiect necunoscut, la 11.000 m, care fisurează parbrizul şi răneşte un pilot. Ipoteza, o coliziune cu un ba # News.ro
Un avion de tip Boeing 737 MAX 8 aparţinând companiei United Airlines care asigura o legătură de la Detroit la Los Angeles a fost redirecţionat la Salt Lake City după ce s-a descoperit o fisură în parbrizul cockpitului, iar potrivit CBS News anchetatori de la National Transportation Safety Board (NTSB) urmează să stabilească dacă aeronava a fost lovită în zbor de un balon meteorologic.
Sarkozy, însoţit în Închisoarea Santé, la Paris, de către doi agenţi de securitate, instalaţi într-o celulă vecină # News.ro
Doi ofiţeri din cadrul securităţii l-au însoţit marţi pe fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy la Închisoarea Santé, la Paris, şi au fost instalaţi într-o celulă vecină, declară AFP trei surse apropiate dosarului, care confirmă astfel o dezvăluire TF1-LCI.
OpenAI şi-a lansat marţi propriul browser pe Internet - ChatGPT Atlas -, construit în jurul modelului său al inteligenţei artificiale (AI), cel mai folosit în lume, într-o încercare de a deveni uşa de intrare numărul unu pe web, în locul Google Chrome, relatează AFP.
Liga Campionilor: Dennis Man a marcat două goluri pentru PSV Eindhoven în meciul cu Napoli / Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu Union Saint-Gilloise # News.ro
Dennis Man a marcat de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, în etapa principală a Ligii Campionilor. Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câştigat în deplasare, scor 4-0, cu Union Saint-Gilloise.
Vorbim despre a juca tenis, nu despre a merge la război - italienii îl critică pe Jannik Sinner pentru că nu va juca în faza finală a Cupei Davis # News.ro
Presa italiană a deplâns, marţi, decizia numărului doi mondial Jannik Sinner de a nu apăra culorile ţării sale în faza finală a Cupei Davis, la Bologna.
Caius Işfănescu, medic ortoped şi traumatolog: La fiecare 45 de minute, cei care lucrează la birou trebuie să facă mişcare/ Scaunele cu suport lombar, foarte importante # News.ro
Persoanele care lucrează la birou trebuie să ia o pauză, să se ridice şi să schimbe poziţia la fiecare 45 de minute, pentru a preveni afecţiuni ale coloanei, afirmă Caius Işfănescu, medic ortoped şi traumatolog. Acesta arată că scaunele cu suport lombar sunt foarte importante.
Dr. Caius Işfănescu: Kilogramele în plus afectează genunchii, coloana vertebrală şi chiar şi gleznele # News.ro
Caius Işfănescu, medic ortoped şi traumatolog, afirmă că fiecare kilogram pe care o persoană îl are în plus faţă de greutatea considerată ideală reprezintă o povară pentru coloana vertebrală, pentru glezne, dar mai ales pentru genunchi. Medicul subliniază că şi greutăţile cărate în mod frecvent şi pe acelaşi umăr, cum sunt ghiozdanele sau genţile de mari dimensiuni pe care le poartă elevii, creează, în timp, probleme în zona musculo-scheletală.
Hamasul anunţă că a aplicat o ”lovitură grea” unei grupări care ameninţa securitatea Fâşiei Gaza, Forţele Populare, o miliţie beduină condusă de Yasser Abu Shabab # News.ro
O forţă de securitate - ”Forţa disuasivă” - a mişcării islamiste palestiniene Hamas anunţă că a aplicat o ”lovitură grea”, în sudul Fâşiei Gaza, unei grupări armate care ameninţă securitatea acestui teritoriu palestinian, relatează AFP.
Handbal masculin: Potaissa Turda, învinsă drastic de Saint-Raphael Var – Potaissa Turda, în grupa A din Europeann League # News.ro
Vicecampioana Potaissa Turda a înregistrat marţi, în deplasare, al doilea eşec din grupa A a European League, scor 42-24 (21-11), cu formaţia franceză Saint-Raphael Var.
Courtois nu este de acord cu disputarea meciului Villarreal - FC Barcelona la Miami: Denaturează complet competiţia # News.ro
Portarul belgian al echipei Real Madrid, Thibaut Courtois, a denunţat, marţi, mutarea meciului din Liga dintre Villarreal şi FC Barcelona în Statele Unite, considerând că această iniţiativă „denaturează competiţia” din campionatul spaniol.
Pacienta internată la Spitalul Floreasca cu arsuri grave şi transferată în Belgia, având mai multe infecţii, va fi externată, după 90 de zile. Sora sa afirma că medicii români i-au spus că pacienta ”nu mai are resurse” # News.ro
Lavinia Vlad, pacienta care în urmă cu aproape trei luni a fost transferată de la Spitalul Floreasca la un centru de arşi din Belgia, va fi externată şi va putea merge la familia sa, unde o aşteaptă doi copii. Femeia, care a avut arsuri pe 70% din corp şi care a fost dusă din România în Belgia după ce sora sa a dezvăluit că a fost infectată cu o ciupercă şi o bacterie în spitalul din România, a făcut anunţul pe o reţea de socializare. Sora sa, Alina Alexandru, povestea că medicii de la Floreasca i-au spus că nu vrea să accepte că Lavinia ”nu mai are resurse”.
Grindeanu, despre Bolojan şi legea privind pensiile magistraţilor: Îl bănuiesc că în acest moment a pus şi pune prea mult orgoliu personal în acest subiect. E mai mare orgoliul decât dorinţa de a trece această lege # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că, în opinia sa, premierul Ilie Bolojan ”pune prea mult orgoliu personal” în subiectul privind legea care modifică pensiile magistraţilor. ”Îl bănuiesc că în acest moment a pus şi pune prea mult orgoliu personal în acest subiect. E mai mare orgoliul decât dorinţa de a trece această lege”, susţine Grindeanu, amintind că inclusiv şeful statului a avut propuneri de care Guvernul nu a ţinut cont.
J. D. Vance se declară, în Israel, ”foarte optimist” cu privire la o menţinere a armistiţiului în Fâşia Gaza. SUA nu vor trimite trupe în enclavă # News.ro
Vicepreşedintele american J. D. Vance s-a declarat ”foarte optimist” în privinţa unei menţineri a încetării focului în Războiul din Fâşia Gaza, într-o vizită, marţi, la aliatul său israelian, în contextul unor presiuni maxime asupra mişcării islamiste palestiniene Hamas, relatează AFP.
Grindeanu: Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie, cu nişte laptopuri în faţă, care parcă transmit în direct deciziile noastre # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, reclamă ”scurgerile de informaţii” către presă în ceea ce priveşte discuţiile care au loc în coaliţia de guvernare. ”Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie, cu nişte laptopuri în faţă, care parcă transmit în direct deciziile noastre”, afirmă liderul PSD.
Grindeanu explică ce ar implica, în opinia sa, un nou eşec al legii pensiilor magistraţilor la CCR: Dacă vom continua pe aceeaşi linie şi mai pică o dată legea la Curtea Constituţională, cred că acest Guvern trebuie să plece # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că, dacă Executivul va continua ”pe aceeaşi linie” în ceea ce priveşte schimbarea prin lege a condiţiilor de pensionare a magistraţilor şi dacă şi viitoarea lege va fi considerată neconstituţională, Guvernul ar trebui ”să plece”.
Ministrul Economiei: Conducerea Salrom a fost demisă/ Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale, a fost schimbată # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a fost demisă conducerea Salrom. ”Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale, a fost schimbată”, a afirmat el.
Sârbul Novak Djokovici a anunţat, marţi seară, că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Paris, care se va desfăşura în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie la Paris La Défense Arena.
Dr. Caius Işfănescu: Întâlnesc frecvent patologii la nivelul umărului, genunchiului sau coloanei cauzate de ridicarea de greutăţi la sală/ Instructorul nu are chiar atât de multe cunoştinţe de kinetoterapie, încât să ajusteze pentru fiecare om un program # News.ro
Dr. Caius Işfănescu, medic specialist ortopedie-traumatologie, afirmă că în practica sa întâlneşte frecvent pacienţi care ajung la ortoped cu probleme la umăr sau la coloana vertebrală după ce au ridicat greutăţi la sală. Acesta atrage atenţia asupra faptului că, de cele mai multe ori, instructorii de la sălile de forţă nu au atât de multe cunoştinţe de kinetoterapie încât să ştie să ajusteze pentru fiecare un program de încărcare adecvat.
Liga Campionilor: FC Barcelona, victorie cu Olympiakos, scor 6-1 / Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a remizat, scor 0-0, cu Kairat Almaty # News.ro
Formaţia FC Barcelona a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 6-1, echipa Olympiakos Pireu, în grupa principală a Ligii Campionilor. Într-un alt meci, echipa cipriotă Pafos a remizat, scor 0-0, cu Kairat Almaty.
Dr. Caius Işfănescu: Este extrem, extrem de important ca pacientul să se adreseze medicului atunci când suferă de o durere nocturnă, o durere care nu cedează la antiinflamatorii, o durere oriunde la nivelul sistemului musculo-scheletal # News.ro
Persoanele care constată apariţia oricărei formaţiuni, la o palpare în zonele în care oasele sunt foarte aproape sub piele, trebuie să se adreseze de urgenţă medicului, a afirmat medicul ortoped Caius Işfănescu. El a explicat că, la fel, trebuie să meargă la medic şi cei care suferă dureri de oase care nu cedează la tratament antiinflamator.
Patru morţi şi zece răniţi, inclusiv un copil, în Ucraina, într-un atac rus cu dronă în regiunea Cernihiv # News.ro
Cel puţin patru persoane au fost ucise marţi, într-un atac rus cu drone, într-un sat din regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei, anunţă serviciile de urgenţă de stat, relatează AFP.
Dr. Caius Isfănescu: Primul simptom de tip durere, inflamaţie, presiune la nivelul unei articulaţii, o instabilitate la nivelul unei articulaţii să fie semnalul care să te aducă la medicul specialist sau chiar şi la medicul de familie # News.ro
Pacienţi care suferă de artroze sau de afectări ale cartilajelor articulaţiilor ajung la medici tot mai tineri, astfel încât aceste afecţiuni degenerative ale oaselor nu mai sunt considerate boli specifice vârstei înaintate. Sedentarismul, dar şi efortul intens, precum cel depus de muncitorii în construcţii, fac ca persoane de 35-40 de ani să aibă nevoie de ajutor medical. Medicul ortoped Caius Işfănescu a explicat când este cazul ca persoanele care au bănuieli că ar avea probleme cu articulaţiile să se adreseze medicului.
Handbal masculin: Minaur Baia Mare, remiză cu Fraikin BM Granollers în grupa C a European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a remizat marţi, pe teren propriu, cu formaţia spaniolă Fraikin BM Granollers, scor 24-24 (8-11), în etapa a II-a din grupa C a European League.
Liga Europa: Aston Villa avertizează suporterii să nu afişeze mesaje politice la meciul cu Maccabi Tel-Aviv # News.ro
Clubul englez Aston Villa a cerut, marţi, suporterilor săi să nu afişeze mesaje politice în timpul meciului considerat de risc ridicat împotriva echipei Maccabi Tel-Aviv, programat la Birmingham pe 6 noiembrie în Liga Europa.
Prejudiciul furtului de la Luvru, evaluat de muzeu la 88 mil. €. Răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească aceste bijuterii”, avertizează procuroarea Parisului Laure Beccuau # News.ro
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunţă marţi seara procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.
Siegfried Mureşan: Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru/ Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor/ Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD # News.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă birocraţie”. ”Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, adaugă el, atrăgând atenţia că, dacă PSD-ul va continua ”să apere nedreptăţile, va câştiga AUR, nu PSD”.
