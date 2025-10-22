Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării

09:10

Pentru prima dată, cercetătorii au confirmat prezența țânțarilor în Islanda, una dintre cele mai reci regiuni ale lumii. Descoperirea este cu atât mai alarmantă întrucât până acum țara nordică era complet lipsită de aceste insecte. Oamenii de știință avertizează că fenomenul este un semnal clar al accelerării încălzirii globale. Islanda, una dintre puținele regiuni de […]