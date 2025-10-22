Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării
Gândul, 22 octombrie 2025 09:50
Miercuri, temperaturile continuă să crească în cea mai mare parte a țării. Maximele pornesc de la 15 grade în depresiuni și vor ajunge până la 22 de grade în sud și în sud-est. Pe parcursul acestei zile se mai adună norii, va ploua slab în Banat, Crișana și în Carpații Occidentali. În Dobrogea și Bărăgan […]
Acum 10 minute
10:10
Victor Ponta: „Rămâne de văzut ce mai zic liderii europeni popoarelor lor după ce se oprește focul în UCRAINA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre întâlnirea care va avea loc la Budapesta, unde sunt programate negocieri între Rusia și Ucraina, susținând că situația va fi similară cu recentele discuții dintre Israel și Hamas, care nu s-au încheiat cu un tratat de pace, ci cu un acord temporar de încetare […]
10:10
Mai mulți fotografi din Noua Zeelandă au surprins imagini cu fulgere roșii, unul dintre cele mai rare fenomene luminoase din lune, în care străluciri roșii aprinse apar brusc pe cer. Fotograful neozeelandez Tom Rae și colegii săi spanioli, Dan Zafra și José Cantabrana, erau plecați de pe 11 octombrie să fotografieze Calea Lactee deasupra stâncilor […]
10:10
Cum se obține CONCEDIUL de creștere a copilului în 2025. Noi reguli și bani mai puțini pentru mămici # Gândul
Într-o perioadă în care prețurile la produse și utilități parcă au explodat, afectate de inflație, criza financiară acum lovește direct și în buzunarul și așa restrâns al mămicilor din România, unde indemnizația pentru creșterea copilului a scăzut în 2025, față de anii anteriori, după ce statul a introdus contribuția la sănătate (CASS). Pe lângă asta, […]
Acum 30 minute
10:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 747. Hamas anunță că a dat o „lovitură severă” unui grup armat care amenință securitatea în Gaza # Gândul
O forță de securitate din cadrul mișcării islamiste Hamas susține că a dat o „lovitură severă” în sudul Fâșiei Gaza unui grup armat care amenință securitatea teritoriului palestinian. Forța de Descurajare, o entitate de securitate creată recent de Hamas, a transmis într-un comunicat că a vizat, „marți dimineața devreme, în Fâșia Gaza, miliția lui Yasser […]
10:00
OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, un browser web bazat pe inteligență artificială. Browserul este așteptat de mult timp, fiind construit în jurul ChatGPT. Experții în domeniu spun că este o provocare directă asupra dominației Google Chrome. Lansarea marchează cea mai recentă mișcare a OpenAI de a capitaliza cei 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal […]
09:50
Acum o oră
09:40
Victor Ponta: „Dacă eram susținut de PSD, eram președinte al României. Lansez un PROGRAM politic – România pe primul loc” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre programul politic la care a lucrat în ultima perioadă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Eu am sperat, și sper în continuare, că la un moment dat, totuși, partidul din […]
09:30
Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat # Gândul
Avionul care îl transporta pe prim-ministrul australian Anthony Albanese înapoi acasă de la Washington a fost nevoit să aterizeze de urgență în SUA. Măsura a fost luată din precauție, după ce un bagaj a căzut dintr-un compartiment de deasupra capului și a lovit un ofițer al Forțelor Aeriene aflat la bord. Ofițerul a avut nevoie […]
09:30
Cristiano Bergodi e noul antrenor al celor de la U Cluj. Salariul și durata contractului italianului # Gândul
Cristiano Bergodi a revenit în fotbalul românesc. A preluat-o pe U Cluj, echipa ce s-a despărțit de Ioan Sabău. Italianul are un contract până în vara lui 2027 și un salariu lunar de 15.000 de euro. El a mai antrenat în România echipe ca FC Național, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari, Universitatea […]
09:30
„Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie # Gândul
Italia, țara în care trăiesc și muncesc de ani buni peste 1.000.000 de români, a lansat un program național prin care tinerii între 18 și 35 de ani, rezidenți ai UE pot primi până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului de conducere profesional pentru camioane sau autobuze. Măsura are scopul de a combate criza […]
09:30
Codul Rutier 2025: Amenzi de 600 de lei pentru cine nu respectă aceste reguli la trecerile de pietoni # Gândul
Traversarea pe trecerea de pietoni pare pentru mulți o acțiune banală, însă Codul Rutier tratează cu aceeași seriozitate atât comportamentul șoferilor, cât și pe cel al pietonilor în astfel de situații. Atât conducătorii auto, cât și cei care traversează strada pot primi amenzi usturătoare dacă nu respectă regulile, iar valorile actualizate din 2025 aduc sancțiuni […]
09:20
Ce a fost găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova. Ancheta dată peste cap # Gândul
Vasilica Enache este una dintre victimele deflagrației din Rahova, aceasta locuia la etajul 5, unde a avut loc epicentrul exploziei. Ea a devenit sursa mai multor supoziții după tragedia petrecută vineri, 17 octombrie. Acum s-a identificat un obiect în apartamentul său care ar putea da peste cap mersul anchetei. Apartamentul Vasilicăi Enache a fost pur […]
09:20
Bancul zilei de miercuri, 22 octombrie, este o lecție pentru toată lumea – elevii descoperă de ce este bine să învețe, iar cititorii, că orice zi trebuie trăită cu zâmbetul pe buze. Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: – Elev: ce înseamnă H2SO4? – Aaaa, dom’ profesor, îmi stă pe limbă… îmi stă pe […]
Acum 2 ore
09:10
Victor Ponta: „Bolojan a intrat în tunelul omului care vrea să se SACRIFICE pentru un viitor mai bun” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre guvernarea lui Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Cine mă înjură, domnule? Că propaganda nu-l înjură. Mă înjură ăia răi, domnule, sunt răi dacă mă înjură. Nu, domnule […]
09:10
(P) Peste 25.000 de pacienți consultați, 40.000 de perechi de ochelari oferiți gratis și două programe unice în țară # Gândul
„Ilfov, prin ochii tăi” și „Ilfov, prin ochii tăi – Grijă pentru toți” s-au încheiat după o perioadă de implementare, desfășurată în toate cele 40 de localități ale județului și în Penitenciarul București – Jilava. Aceste două campanii au adus servicii medicale esențiale în comunitate și au avut impact direct și cuantificabil în viețile a […]
09:10
Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale # Gândul
Pentru prima dată, cercetătorii au confirmat prezența țânțarilor în Islanda, una dintre cele mai reci regiuni ale lumii. Descoperirea este cu atât mai alarmantă întrucât până acum țara nordică era complet lipsită de aceste insecte. Oamenii de știință avertizează că fenomenul este un semnal clar al accelerării încălzirii globale. Islanda, una dintre puținele regiuni de […]
09:10
Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare” # Gândul
Ionuţ Moşteanu intră pe contrasens cu Călin Georgescu şi-i răspunde, pe facebook, la declaraţia acestuia din urmă în care cere demisia ministrului Apărării din cauza modului defectuos în care a organizat mobilizarea rezerviştilor. Din spatele tastaturii, ministrul Moşteanu transmite un mesaj pentru cel numit „ruşine a diplomaţiei”, din cauză că „îndrăzneşte să vorbească despre trădare.” […]
09:00
Începând cu anul 2026, vechimea pentru pensie în România va fi calculată după o nouă formulă, ea va transforma zilele lucrătoare în zile calendaristice și va introduce plafonarea perioadelor de activitate suprapuse, pentru a determina mai corect stagiul de cotizare. Modificările vor aduce claritate și diferențiere în funcție de condițiile de muncă și tipul de […]
09:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.337. Dezvăluiri de la Casa Albă: un nou summit Trump-Putin nu va avea loc în curând și nici Rubio nu se va întâlni cu Lavrov # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 22 octombrie 2025, în a 1.337-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un nou summit între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, „nu va avea loc în viitorul apropiat”, a declarat un responsabil de rang înalt al Casei Albe, citat de agențiile […]
08:40
Aceste trei zodii vor da lovitura până la finalul lunii noiembrie. Se află sub vraja „norocului ceresc” # Gândul
Până pe 25 noiembrie, trei zodii vor intra sub vraja norocului ceresc, ele vor fi protejate de conjuncția favorabilă dintre Jupiter și Venus, considerate planetele bogăției și norocului. Universul pare să le pregătească momente cu totul și cu totul speciale și vești mult așteptate, dar și schimbări pe mai multe planuri. Zodiile care vor avea […]
08:40
Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București într-o singură lună, muncind 12 ore pe zi. A făcut calculul complet # Gândul
Într-o perioadă în care tot mai mulți români își pierd locurile de muncă din cauza crizei financiare și a inteligenței artificiale, totuși un domeniu de activitate rămâne încă o sursă de venit bunicică pentru mulți dintre români, activitatea de ride ridesharing. Un șofer Bolt din București a dezvăluit câți bani a reușit să câștige într-o […]
08:30
Derby-ul FCSB – Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei? LPF a decis ce va face # Gândul
Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PROSPORT, Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre situația derby-ului FCSB – Dinamo, programat fix în ziua în care coaliția de guvernare a stabilit că vor avea loc alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei. Astfel, data de 7 decembrie devine incertă […]
08:20
CFR Cluj și antrenorul Andrea Mandorlini s-au despărțit oficial. Echipa va fi pregătită acum de secunzii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, dar ardelenii negociază revenirea lui Dan Petrescu. Mandorlini a preluat CFR Cluj în august, fiind la al treilea mandat la echipa din Gruia, după perioadele noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024. Italianul a […]
Acum 4 ore
07:50
Chiar și specialiștii de la Accuweather își modifică anunțurile legate de vreme, care devine tot mai imprevizibilă. Ultima prognoză actualizată arată pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt. După săptămâni întregi de prognoze schimbate și așteptări amânate, Accuweather are o actualizare importantă – anunță când vom avea zăpadă în Capitala iarna asta. Când […]
07:40
Fostul mare handbalist Valentin Ghionea, fără MENAJAMENTE despre handbalul de la un mare club al României: „Sub nivelul mediocrității” # Gândul
Valentin Ghionea este un nume legendar în handbalul românesc. După ce a evoluat cu succes în Europa la echipe de top ale sportului pe semicerc, precum Sporting Lisabona a revenit în țară unde a îmbrăcat tricoul celor două formații de elită din handbalul nostru: Dinamo și Steaua. Retras de ceva timp din activitatea de marea […]
07:20
22 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Christopher Lloyd împlinește 87 de ani, Catherine Deneuve 82. Mircea Sandu face 73 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 22 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Christopher Lloyd este un actor american, cunoscut pentru rolurile sale memorabile care au traversat generații. Născut pe 22 octombrie 1938, în Stamford, Connecticut, Lloyd a devenit o figură marcantă în industria filmului […]
07:20
Bancul de miercuri, 22 octombrie 2025, ne prezintă cele două tipuri de femeie care există pe lumea asta. Află și tu și începe ziua cu zâmbete! Există două tipuri de femei: Alea care încă mai cred în iubire; Alea care deja au adoptat o pisică. Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul […]
07:10
Suspans la Casa Albă. Trump revine și spune că se gândește la o întâlnire cu Putin. Va anunța dacă merge la Budapesta “în câteva zile” # Gândul
Răsturnare de situație pe scena internațională, după ce președintele american, Donald Trump, a spus că încă „se mai gândește” dacă să-l întâlnească pe Vladimir Putin într-un summit-ul ruso-american Budapesta. Decizia lui Trump ar putea veni în „câteva zile”, după ce în cursul zilei de ieri, 21 octombrie 2025, au apărut – în cascadă – informații […]
Acum 6 ore
05:40
Deficitul bugetar al României, scăpat complet de sub control, rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană. Datele Eurostat ne pun pe primul loc în topul țărilor cu cele mai mari deficite bugetare. Doar câteva state membre au reușit să încheie anul cu un buget pe plus, în timp ce altele continuă să se împrumute tot […]
05:40
Saga salariului minim continuă. Guvernarea este în haos politic și nu poate lua o decizie. Sindicatele cer ca salariul minim să crească, patronii spun că nu pot plăti # Gândul
România trăiește o adevărată saga a salariului minim. În timp ce premierul Ilie Bolojan nu e convins dacă să majoreze sau nu veniturile în 2026, reprezentanții patronatelor spun clar că majorarea nu este binevenită. Deși directiva europeană spune că salariul minim trebuie să le permită lucrătorilor un trai decent, antreprenorii vor înghețarea salariilor la valoarea […]
05:10
Imagini Exclusive. Ministerul Sănătății ridică autorizația spitalului privat din Constanța, unde și-a pierdut viața o polițistă în urmă cu 2 săptămâni. Corpul de control al ministerului a descoperit NEREGULI GRAVE. Raportul a fost trimis la DNA și la Parchet # Gândul
Ministerul Sănătății ridică autorizația de funcționare pentru spitalul privat din Constanța, unde o tânără și-a pierdut viața în urma unei hemoragii după naștere. Gândul a obținut în exclusivitate imagini din spital și raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, în care se constată nereguli grave la clinica medicală Armonia din Constanța, operată de Isis Medical […]
05:10
Declarație stupefiantă dată de sora lui Carmen Dan în fața anchetatorilor care o acuză de înșelăciune. Cum a încercat să arunce vina pe altcineva # Gândul
Audiată la sediul Poliției Sectorului 2 în dosarul de înșelăciune în care a fost arestată la domiciliu sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, ar fi explicat în fața anchetatorilor că deși pare vinovată, ar fi comis faptele împotriva voinței sale. Sora lui Carmen Dan a fost reținută, joi seară, într-un dosar de înșelăciune cu […]
05:10
Trump transformă Casa Albă într-un conac de lux. A redecorat Biroul Oval cu folie de aur, construiește o sală de bal și s-a apucat de montat marmură # Gândul
După ce a redecorat în totalitate Biroul Oval cu folie de aur (inclusiv telecomanda pentru televizorul de pe hol), Trump a început deja demolarea Aripii de Vest a Casei Albe pentru a construi o sală de bal pentru petreceri și întâlniri de stat. În conferința de presă, Trump a comentat pe ton ironic despre cum […]
05:10
Ucraina și țările europene pregătesc un PLAN cu 12 puncte pentru încetarea războiului pe actuala linie a frontului # Gândul
Implementarea inițiativei „Planul cu 12 Puncte” pentru încetarea războiului din Ucraina pe actuala linie a frontului (o înghețare a conflictului) ar urma să fie controlată de Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump. Planul este în curs de elaborare de către statele europene care lucrează cu Ucraina la plan, respingând cererile lui Vladimir Putin către SUA […]
04:40
Internaționalul român Dennis Man a înscris de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, în etapa principală a Ligii Campionilor. Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câştigat în deplasare, scor 4-0, cu Union Saint-Gilloise. Dennis Man, dublă în Liga Campionilor! Rezultatele […]
Acum 12 ore
00:20
După o solicitare oficială a Statelor Unite, Marea Britanie a recunoscut că trimis un comandant de rang înalt și un număr redus de soldați în Israel pentru a sprijini o „încetare fragilă a focului” în Gaza. Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că această mișcare urmărește să valorifice „experiența și competențele specialiștilor” britanici […]
21 octombrie 2025
23:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre întâlnirile politice bilaterale care contează în diplomație. Ponta subliniază că, în politică externă, „se vede toată lumea cu toată lumea”, iar refuzurile sau ezitările au costuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „A venit Viktor Orban la București să […]
23:10
Victor Ponta: „Treaba ONG- URILOR a fost să facă proteste „ Corupția ucide” doar pe vremea mea. În vremea lui Bolojan nu mai ies la proteste” # Gândul
Victor Ponta, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 21 octombrie 2025, povestește o scenă trăită în Comisia de Industrie din Parlament, din care face parte. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta descrie un moment tensionat când o reprezentantă a ONG-ului Declic a venit să susțină un proiect de lege, prezentându-se ca reprezentantă […]
23:00
„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea SALROM a fost demisă. Mai și închidem astfel din fronturile deschise. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală”, a declarat Radu Miruță, ministrul Economiei, marți seara, pe Facebook, după ce toată vara […]
23:00
Victor Ponta: „Propaganda a început – nu se mai poate trăi în țară din cauza magistraților” # Gândul
În ediția din 21 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a criticat reacțiile apărute în spațiul public după ce Curtea Constituțională a României a respins reforma pensiilor magistraților. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta a spus că, în timp ce anul trecut CCR era elogiată pentru anularea […]
22:50
Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul # Gândul
Alimentele ultra-procesate, umplute cu aditivi, lipsite de nutrienți esențiali, sunt la fel de periculoase precum fumatul. Efectele asupra organismului pot fi grave. Consumul excesiv de alimente procesate reprezintă un risc crescut de inflamație, boli de inimă și cancer, scrie BZI. Ce alimente trebuie evitate sau consumate mai rar Potrivit specialiștilor în nutriție, alimentele care pot […]
22:50
După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice # Gândul
Autoritățile din Praga au decis să interzică serviciile de închiriere a trotinetelor electrice începând cu ianuarie 2026, invocând numărul mare de accidente și plângerile tot mai frecvente din partea locuitorilor. Măsura a fost adoptată luni de consiliul local al capitalei cehe, un oraș de 1,4 milioane de locuitori, care a atras peste 8 milioane de […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a comentat narativul folosit de clasa politică pentru a acoperi incompetența și problemele interne. El a arătat că spectrul „amenințării Putin” a devenit un fel de explicație universală pentru toate eșecurile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Teama folosită pentru a masca adevăratele probleme […]
22:40
Grindeanu ACUZĂ că proiectul pensiilor magistraților a fost lucrat de Bolojan: „Guvernul trebuie să plece” # Gândul
Sorin Grindeanu a dezvăluit într-o intervenție la RTV că premierul Ilie Bolojan s-a ocupat de proiectul pensiilor speciale. „Dacă nu se face grupul de lucru și își mai asumă încă o dată în același mod într-un proiect asumat de dânsul și lucrat de dânsul, atunci Guvernul va trebui să plece acasă”, a spus președintele interimar […]
22:40
Una dintre cele mai vizitate capitale europene spune ADIO trotinetelor electrice. De când intră în vigoare decizia # Gândul
Autoritățile din Praga au decis să interzică serviciile de închiriere a trotinetelor electrice începând cu ianuarie 2026, invocând numărul mare de accidente și plângerile tot mai frecvente din partea locuitorilor. Măsura a fost adoptată luni de consiliul local al capitalei cehe, un oraș de 1,4 milioane de locuitori, care a atras peste 8 milioane de […]
22:40
Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește # Gândul
Știre în curs de actualizare
22:20
Alimentele ultra-procesate, umplute cu aditivi, lipsite de nutrienți esențiali, sunt la fel de periculoase precum fumatul. Efectele asupra organismului pot fi grave. Consumul excesiv de alimente procesate reprezintă un risc crescut de inflamație, boli de inimă și cancer, scrie BZI. Ce alimente trebuie evitate sau consumate mai rar Potrivit specialiștilor în nutriție, alimentele care pot […]
22:20
Cum a reușit o profesoară decedată să împartă oamenii din Iași în două tabere. Ce a cerut să îi fie pus pe cruce # Gândul
Tradiția și cultura ne împing să respectăm ultimele dorințe ale oamenilor dragi. Ultima dorința a unei educatoare din Iași a devenit sursa unor controverse. În timp ce unii critică decizia, alții o consideră lăudabilă. Care a fost ultima dorința a unei educatoare din Iași Viorica Huja a fost educatoare în comuna Bivolari, județul Iași. Femeia […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 20:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:30
Avem fonduri europene de 10 miliarde de euro, dar plătim facturi mari. Planul ANUNȚAT de ministrul Energiei # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că în Parlamentul României, a prezentat prioritățile României pentru finanțări din Fondul pentru Modernizare, una dintre cele mai mari surse de finanțare pentru sistemul energetic național. Toate acestea, în contextul în care românii plătesc printre cele mai mari facturi la energie. Ministrul precizează într-o postare pe Facebook că România are […]
