Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
Gândul, 22 octombrie 2025 14:30
Un bărbat care a descoperit o comoară în grădina casei șefului lui, în Ungaria, a fost acuzat de furt în martie 2023, după ce a fugit cu banii și bijuteriile pe care le-a găsit. El a găsit în grădina casei bancnote care fuseseră deja retrase din circulație, mai multe bijuterii din aur și documente ascunse […]
• • •
Acum 5 minute
14:50
Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare” # Gândul
Florin Cazacu, primarul muncipiului Brad, a transmis pe grupul Asociației Municipiilor din România (AMR) un mesaj urgent și disperat în care îi cere premierului Ilie Bolojan să le acorde subvențiile cerute, după ce mii de oameni au rămas fără căldură. Edilul i-a reamintit premierului că municipiul Brad se confruntă cu o situație dificilă, din punct […]
14:50
Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019 # Gândul
Agentul fake SRI, care a fraierit polițiști, combatanți din teatrele de operații, foști militari, civili, are „victime” și în Partidul Național Liberal. Bărbatul de 66 de ani care în ultimii 4 ani și-a construit o structură falsă, imaginară, și care se dădea angajat SRI a supravegheat în 2019, culmea, ca reprezentant al PNL, și alegerile […]
Acum 15 minute
14:40
FOTO. De unde își ia ținutele pentru evenimente Carmen Brumă. ”Nu prea mă interesează foarte tare TRENDURILE” # Gândul
Carmen Brumă a explicat de unde obișnuiește să își ia ținutele pentru evenimentele la care participă. ”Nu prea mă interesează foarte tare trendurile” , a spus aceasta. Carmen Brumă atrage imediat atenția la evenimentele la care participă atât cu fiziul său foarte bine lucrat la sala de sport, cât și cu ținutele alese. Vedeta […]
14:40
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește # Gândul
Ancheta exploziei din Rahova capătă noi valențe. Procurorii care cercetează zona imobilului distrus de explozie spun că nu au inidicii despre o posibilă mână criminală în cazul deflagrației. Gazul nu ar fi fost pornit în momentul exploziei, iar specialiștii confirmă că a existat o fisură în coloana de transport de gaze. Conducta fisurată și cablurile […]
14:40
Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut # Gândul
După spargerea de la muzeul Luvru, un nou episod a zguduit Franța și a reaprins dezbaterea privind siguranța patrimoniului cultural național. La numai câteva ore, tot în ziua de duminică, sălile Muzeului Maison des Luminile Denis Diderot din Langres, au fost luate cu asalt de o bandă de hoți. Tâlharii au furat aproape 2.000 de […]
Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
14:20
Ce s-a întâmplat cu românul dispărut în OLANDA și pe care polițiștii l-au căutat cu roboți, câini, bărci și scafandri # Gândul
Un român în vârstă de 51 de ani, pe care autoritățile îl numesc „Mihai”, a fost declarat dispărut în luna iulie. Rezident în orașul Groningen, bărbatul nu a mai răspund apelurilor, iar rudele au alertat autoritățile batave. În pofida unor ample operațiuni de căutare a sa, el nu a fost găsit timp de trei luni. […]
14:10
Ce pericol mortal se ascunde în spatele unor imagini virale de pe o plajă. „Pare zăpadă, dar miroase chimic” # Gândul
Imagini alarmante surprinse în orașul Chennai din sudul Indiei. O spumă albă, densă și toxică a acoperit țărmul. Chiar dacă autoritățile au lansat avertismente, mai mulți tineri, ba chiar și un câine au fost fotografiați în timp ce săreau și alergau în valurile cu spună, fără să cunoască pericolul. Pericolul mortal din spatele unor imagini […]
14:00
Plenul Camerei Deputaților a adopat astăzi proiectul legii RCA. Trotinetele electrice, bicicletele electrice dar și alte vehicule similare, care nu sunt înamtriculate sau înregistrate, vor fi obligate să aibe asigurare. Vehiculele cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau cele care au o greutate mai mare de 25 kg și o viteză maximă din fabrică […]
14:00
Ungaria continuă pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Decizia CPI privind arestarea liderului rus nu va fi pusă în aplicare # Gândul
Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt încă în desfășurare, a declarat, miercuri, premierul maghiar Viktor Orban. El a menționat că data nu a fost încă stabilită. Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost amânată, conform unui oficial de la Casa Albă, deoarece respingerea […]
Acum 2 ore
13:50
„Mă doare doar să privesc”. Motivul incredibil pentru care un fermier din CALIFORNIA a fost nevoit să arunce toată recolta, 25 de tone de struguri # Gândul
Brandon Sywassink, directorul fermei Manna Ranch, din comitatul San Joaquin, California, a povestit pentru CBS Sacramento cum un an întreg de muncă s-a risipit într-o singură zi. Toată recolta sa de struguri, 25 de tone, a fost respinsă de singurul cumpărător pe care îl avea, o cramă din localitatea Lodi, dintr-un motiv incredibil. Potrivit acestuia, […]
13:50
E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video # Gândul
Președintele României a promulgat miercuri o lege în domeniul sănătății, inițiată de USR, prin care toate secțiile ATI din țară sunt obligate să monteze sisteme de supraveghere video. De asemenea, în fiecare salon destinat internării pacienților (public sau privat) vor trebui introduse butoane de panică. „Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul […]
13:40
FOTO. Cornelia și Lupu Rednic, despre SECRETUL mariajului de 33 de ani. ”E bine să tragi la aceeași căruță, cum se zice în popor” # Gândul
Binecunoscuții interpreți de muzică populară Cornelia și Lupu Rednic au explicat care este secretul mariajului lor de peste trei decenii. Cornelia Rednic este o cunoscută interpretă de folclor. În plan personal, Cornelia Rednic formează o familie alături de Lupu Rednic, cel care îi este și partener de scenă. Cei doi sunt căsătoriți de peste 30 […]
13:40
Sarkozy, terorizat de deținuți. I-au strigat toată noaptea numele și l-au agresat verbal. Fostul președinte nu a închis un ochi în prima noapte de arest # Gândul
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a avut parte de o noapte de pomină în închisoare. De cum s-a instalat, zeci de deținuți au început să-i strige numele numele și l-au agresat verbal. Imaginile în care țipetele violente se fac remarcate incluiv din afara penitenciarului au făcut înconjurul internetului. Două gărzi de corp l-au însoțit marți […]
13:40
În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea # Gândul
Plenul Camerei Deputaţilor a votat astăzi noile modificări legislative cu privire la pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, în caz de conflict. Ministrul Ionuţ Moşteanu, care nu a făcut stagiul militar, spune că motivul pentru care un tânăr român s-ar înscrie voluntar într-un astfel de program este „să-şi apere familia”. Ministrul Moişteanu a fentat armata cu […]
13:30
Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției „Zorro”: „Am primit o doză mare de orgoliu și transmisiuni live” # Gândul
Președintele interimar al PSD revine cu noi detalii din culisele ședinței coaliției de marți. Sorin Grindeanu spune că, după propunerea înființării unui grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, a primit în schimb „o doză mare de orgoliu și transmisiuni live”. „Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru rapid, în […]
13:20
Patru oameni răniți de un tramvai scăpat de sub control în Arad. Tramvaiul a pornit din depou fără vatman # Gândul
Un incident bizar s-a petrecut în această dimineață pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a circulat aproximativ 500 de metri, până a lovit un alt tramvai, model Civitas, în care se aflau mai mulți pasageri. Patru persoane rănite în urma incidentului au fost preluate de echipajele medicale şi […]
13:20
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile # Gândul
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă și cute. Instalarea lor pe proprietăți private este permisă, însă imaginile pot constitui date cu caracter personal, dacă permit identificarea persoanelor. Iată ce prevede legea pentru proprietarii care au montate astfel de camere. Tot mai mulți români apelează la montarea camerelor de supraveghere pentru protejarea […]
13:10
Bărbat din Turcia, obligat de judecători să plătească PENSIE ALIMENTARĂ pisicilor fostei soții. Câți bani trebuie să dea # Gândul
Cu toate că legea stipulează în mod clar – animalele de companie sunt „bunuri mobile” -, un tribunal din Istanbul l-a obligat pe Buğra B. să achite pensie alimentară pisicilor fostei soții. Acum, bărbat nu are altă cale decât să plătească pentru întreținerea animăluțelor de companie. Oricât de ciudată ar părea, decizia nu este una […]
13:10
Jaful de la Luvru, anchetă contra cronometru în Franța. 100 de polițiști și procurori caută „comoara” furată. Ce indicii au până acum # Gândul
Ancheta privind spargerea de la Muzeul Luvru „progresează”, susține Ministerul francez de Interne, Laurent Nuñez. Au fost găsite mai multe dovezi care ar putea duce la făptași, iar peste 100 de anchetatori din cadrul Oficiului Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale (OBC) au fost mobilizați, informează Le Parisen și Linternaute. „Principalul noastru obiectiv sunt […]
13:10
Au sunat de la Sorbona. Își vor olimpicul înapoi. Nicușor Dan revoluționează aritmetica. Preşedintele matematician a demonstrat ÎN DIRECT, la oră de maximă audiență, că 65+15=70. Doctor în matematică, greșeală de clasa pregătitoare Invitat la Antena 1, Nicușor Dan a fost confruntat cu un sondaj care arăta lipsa de încredere a românilor în președintele țării. […]
13:00
Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, face lumină în misterul întâlnirii de grad zero dintre Putin și Trump. Peskov spune că o dată exactă nu a fost stabilită: „Este necesară o pregătire atentă, care necesită timp”. „Viitorul summit este înconjurat de multe zvonuri și bârfe, majoritatea fiind complet neadevărate”, declară purtătorul de cuvânt. Referitor […]
13:00
Ce îi lipsește suveranismului românesc? Andrei Marga: „Trebuie să se dezvolte urgent pe aceste direcții” # Gândul
Ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a oferit o analiză a realităților geopolitice care marchează epoca noastră, una a transformărilor istorice. Odată cu o nouă ordine a lumii, și conceptul de suveranitate a suferit mutații profunde, arată fostul ministru de Externe Andrei Marga. Provocat de moderatorul emisiunii să comenteze în ce măsură […]
13:00
Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. A murit un bărbat de 40 de ani # Gândul
Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. A murit un bărbat de 40 de ani , anunță autoritățile ucrainene. O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite în urma atacului rusesc care a lovit miercuri dimineață o grădiniță privată din raionul Holodnogorsk al orașului […]
13:00
Gestul bizar al unui bărbat. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vin la înmormântarea sa # Gândul
Un fost veteran al Forțelor Aeriene Indiene, Mohan Lal, și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni ar veni să îl conducă pe ultimul drum. Experimentul social a avut loc în satul Konchi, districtul Gaya, și a stârnit uimire în rândul comunității locale. Mohan Lal, în vârstă de 74 de ani, s-a întins într-un […]
Acum 4 ore
12:40
FOTO. Momentul dificil prin care a trecut familia Andrei. ”Am simțit așa că îmi CADE CERUL peste mine” # Gândul
Andra, în vârstă de 39 de ani, a oferit amănunte despre unul dintre cele mai dificile momente din viața familie sale, când mama sa a fost operată pentru o tumoră la rinichi. În anul 2007, Andra și frații săi au trecut printr-un moment extrem de greu, când mama lor a fost operată după ce i […]
12:40
Capitala care a rămas fără soare după un festival al luminilor. Totul este în beznă, iar aerul este plin de substanțe toxice # Gândul
Aproape 20 de milioane de oameni din capitala Indiei s-au trezit miercuri că respiră cel mai poluat aer dintre toate marile orașe ale lumii, la numai o zi după festivalul luminilor Diwali. Capitala care a rămas fără soare după festivalul luminilor Miercuri, concentrația de particule PM 2.5 din New Delhi depășea de peste 40 de […]
12:40
Ce este turbina auto și cum a revoluționat industria auto Turbina auto, cunoscută și sub denumirea de turbocompresor, este una dintre cele mai importante inovații din industria auto modernă. Rolul ei este de a crește puterea motorului fără a fi nevoie de o cilindree mai mare, ceea ce înseamnă performanță sporită și eficiență energetică mai […]
12:20
Vezi IMAGINILE. Pe Maia Sandu o urmăresc CUTREMURELE. Azi, seismul a prins-o și în Parlament # Gândul
Cutremurul produs în România a surprins-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în direct, pentru a doua oară, chiar la prima ședință a Parlamentului din legislatura a XII-a. Prima dată i s-a întâmplat la o emisiunea de la postul de televiziune Moldova 1 – tot toamna, anul trecut. Seismul a fost sesizat la ora 10:24 […]
12:20
Liderii Coaliției, în isteria REFERENDUMURILOR. De la „vocea poporului” la „arma electorală” a politicienilor # Gândul
Tema referendumului a revenit pe masa coaliției în ședința tensionată de marți. Un nou subiect de zarvă și scandal, asta după ce coaliția merge mai mult târâș în ultima perioadă, împotmolită pe subiecte precum reforma administrației sau alegerile pentru Capitală, subiect deblocat în cele din urmă. De cele mai multe ori, referendumurile s-au organizat în […]
12:10
Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Ce caută procurorii? Avocat: „Este una dintre cele mai intruzive măsuri” # Gândul
Una dintre victimele dosarului „Pantelimon” este deshumată la Cimitirul Metalurgiei, după mai bine de un an și jumătate de la înmormântare. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, măsura este una dintre cele mai intruzive. „În cimitirul Metalurgiei se desfășoară deshumarea uneia dintre victimele din dosarul Pantelimon. Deși, în acest moment, nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar […]
12:10
12:10
Cum a reușit un român să mobilizeze toate efectivele, din cauza unei fripturi arse: „Mă uitam ca tâmpitul în jur și mă gândeam ce a luat foc!” # Gândul
Un bărbat din Slobozia a reușit o performanță. A adunat în fața blocului două ambulanțe, trei mașini de pompieri, o dubă de pompe funebre și zeci de vecini panicați, motivul, o friptură arsă. Povestea, spusă cu mult umor de Florin Ursache, un creator de conținut cunoscut pentru activitatea sa online, a devenit rapid virală. „Frățiorii […]
12:10
Nicolas Sarkozy, prima noapte în închisoare. A început să scrie o carte și a fost vizitat de Carla Bruni # Gândul
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început să scrie o carte în prima sa seară la închisoare, a declarat avocatul său, Jean-Michel Darrois, scrie La Depeche. Se pare că după ce a obținut un permis de vizită într-un timp record, Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a putut vorbi cu unul dintre avocații săi, […]
11:50
„Această viață este un vis”. Doi tineri au renunțat la job-urile stabile pentru a face înconjurul lumii într-un Land ROVER # Gândul
La 28 de ani, Nick Chazee și Mathilde Vougny, doi tineri cu job-uri stabile și bine plătite, au realizat că nu acesta este traiul pe care și-l doresc. Astfel, într-o bună zi, ei au decis să transforme pasiunea pentru călătorii într-un stil de viață. Așa a început aventura lor, care presupune înconjurul lumii la volanul […]
11:50
Neptun va fi retrograd în Pești, din 22 octombrie 2025. Revelații, claritate și finalul unor iluzii pentru fiecare zodie # Gândul
Pe 22 octombrie 2025, Neptun își va începe ultimul tranzit în retrograd Pești – o mișcare astrologică rară, plină de profunzime și semnificație spirituală. În astrologie, Neptun reprezintă visele, iluziile și confuzia. De asemenea, el simbolizează dorința de a evada din realitate. Pe 22 octombrie 2025, Neptun se întoarce în Pești, prin retrogradare, pentru ultimul […]
11:50
Statul român a scăpat de tot hăţurile. Un căpitan SRI fictiv a înfiinţat o structură fantomă şi a recrutat foşti militari pentru misiuni inexistente # Gândul
DIICOT a scos la iveală o adevărată reţea demnă de un film cu James Bond. Un bărbat care se dădea drept căpitan SRI a înfiinţat o structură-fantomă de informaţii, a recrutat foşti militari şi pasionaţi de arme, le-a dat legitimaţii false şi i-a trimis în nişte „misiuni secrete” în ţară. Falsul agent a acţionat la […]
11:40
FOTO. Gabriela Cristea, despre lupta cu KILOGRAMELE. ”Ajunsesem să mănânc compulsiv din cauza oboselii” # Gândul
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre lupta cu kilogramele, dar și despre comentariile mai puțin plăcute de care a avut parte din acest motiv. Gabriela Critea a fost invitată de curând la podcastul realizat de Căttălin Măruță, unde, printre altele, a abordat și tema kilogramelor în plus. Vedeta a explicat […]
11:20
CUTREMUR în România, miercuri dimineață. Seismul a fost resimțit în mai multe județe. Ce magnitudine a avut # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri, 22 octombrie 2025, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 90 de kilometri, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Potrivit INFP, cutremurul a avut loc miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, și a […]
11:10
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC într-un hotel din Onești. „Mulțumim medicilor din suflet” # Gândul
Îndrăgitul comediant Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, trece prin momente dificile după ce a suferit un accident vascular cerebral înaintea unui spectacol programat la Onești. Actorul și comediantul Doru Octavian Dumitru, unul dintre pionierii stand-up-ului românesc, a fost internat de urgență marți, 21 octombrie, după ce a suferit un accident vascular cerebral […]
11:10
Muzeul Luvru se redeschide. Galeria unde a avut loc spargerea, inaccesibilă pe durata anchetei # Gândul
Muzeul Luvru își redeschide porțile pentru public. La trei zile după furtul bijuteriilor Coroanei franceze, cel mai mare muzeu din lume s-a redeschis publicului în această dimineață, la ora 9:00 (ora Franței), informează publicația TF1 Info. Galeria Apollo, unde a avut loc spargerea, rămâne, însă, închisă pe durata anchetei, a precizat biroul de presă al […]
11:10
Cine sunt sărbătoriții de Sfântul Dumitru. Semnificația și originea unuia dintre cele mai vechi nume românești # Gândul
Care sunt numele ce se sărbătoresc de Sfântul Dumitru și ce semnificație are acest nume venerat de secole în tradiția românească. Anual pe data de 26 și 27 octombrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Aceste zile aduc urări celor care […]
11:00
Un articol distribuit i-a adus o amendă de 6.000 de euro. Ce a pățit o pensionară din Austria # Gândul
O pensionară în vârstă de 68 de ani din Rechnitz, Austria, a fost obligată să achite o amendă de 6.000 de euro după ce, în urmă cu trei ani, a distribuit online un articol despre divorțul fostului vicecancelar Heinz-Cristian Strache. Deși nu a avut intenții rele, femeia, grav bolnavă, trebuie să plătească 4.500 de euro […]
11:00
Rusia a bombardat portul Izmail. MApN a ridicat două avioane F-16 și două Eurofighter germane # Gândul
Ministerul Apărării Naționale transmite că, deși nu a fost detectată nicio pătrundere de drone în spațiul aerian al României, comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian românesc. În noaptea de marți spre miercuri, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în jurul orei 1, mesaj RO-Alert […]
Acum 6 ore
10:50
Tensiuni în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților. Angajații din subordinea ministerului se plâng de lipsa înțelegerii din partea Guvernului # Gândul
Angajații din agricultură se tem pentru posturile lor. Nu știu câți vor pleca acasă și câți vor rămâne și, mai ales, cu ce salarii vor rămâne. Aceștia au mers în Comisia pentru Agricultură pentru a-și spune oful, motivând că „în altă parte nu au găsit înțelegere”. Cel de-al treilea pachet fiscal a tulburat apele în […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a analizat declarațiile consilierului premierului Ilie Bolojan privind calcularea bugetului, atrăgând atenția asupra efectelor majore pe care acestea le pot avea asupra investițiilor și economiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta critică declarațiile consilierului lui Bolojan privind presupusa falsificare a datelor bugetului de către […]
10:40
„Bijuteria” de jucător din lotul FCSB pe care antrenorii o ignoră. „E un talent extraordinar” # Gândul
Considerat unul dintre cei mai percutanți jucători români ai anilor ’90, Marian Savu a vorbit la emisiunea „Poveștile Sport.ro” despre ce se întâmplă cu FCSB în acest sezon. Printre altele, el a analizat și situația unuia dintre cei mai talentați fotbaliști din lotul „roș-albaștrilor”, „o bijueterie de jucător”. Este vorba de Octavian Popescu, iar Marian […]
10:30
China domină industria stocării energiei electrice. La ce capacitate va ajunge în următorul deceniu # Gândul
Nevoia de stocare a energiei electrice devine tot mai acută pe măsură ce țările produc mai multă energie eoliană și solară, arată o analiză a jurnaliștilor de la Financial Times. Potrivit datelor analizate de aceștia, prețurile energiei electrice în Spania devin în mod regulat negative în jurul prânzului, iar parcurile eoliene sunt nevoite să se […]
10:30
Incident de securitate în SUA: o mașină a vrut să intre în Casă Albă, în apropierea reședinței lui Donald Trump. # Gândul
Un bărbat a fost reținut marți seara după ce a intrat cu mașina în bariera de securitate din fața Casei Albe. Serviciul Secret al SUA spun că bărbatul a intrat în bariera de securitate la ora 22:37. Suspectul a fost arestat imediat de ofițerii Serviciului Secret. După verificările efectuate de ofițeri, mașina bărbatului a fost […]
10:30
Regulă nouă în UE pentru siguranța rutieră. Permisul suspendat într-o țară devine invalid în toate statele membre, chiar și pentru o simplă abatere # Gândul
Parlamentul European a adoptat o lege care schimbă radical regimul sancțiunilor rutiere. Astfel, șoferii care comit abateri grave într-un stat membru pot rămâne fără permis de conducere în întreaga Uniune Europeană. Măsura se aplică chiar și pentru o singură greșeală în trafic. Parlamentul European a aprobat o lege pentru siguranța rutieră, care permite ca interdicția […]
