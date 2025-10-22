Când „gura lumii” le dictează tinerilor alegerile economice. Și care e efectul acestui lucru
HotNews.ro, 22 octombrie 2025 14:30
Potrivit unui nou studiu Unlock Research, prezentat la București, 95% dintre tinerii români recunosc că sunt influențați de opinia celor din jur atunci când iau decizii personale. Se gândesc mai întâi la ce va zice…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
14:50
LIVE VIDEO Ministerul Sănătății ridică parțial autorizația de funcționare a spitalului privat Armonia din Constanța, după decesul unei gravide. Șefa DSP Constanța, demisă azi # HotNews.ro
Spitalul privat Armonia din Constanța, fost Isis, nu va mai putea asista femei la naștere, ci va oferi doar consultații pentru femei în regim ambulatoriu și consultații pediatrice. Ministerul Sănătății a decis să ridice autorizația…
14:50
Legea care introduce stagiul militar voluntar a trecut de Camera Deputaților / Cine va putea face stagiul militar voluntar și cât este solda # HotNews.ro
Legea care le dă posibilitatea bărbaților și femeilor care au între 18 şi 35 de ani să facă un stagiu militar voluntar plătit a trecut miercuri de Camera Deputaților. În timp ce ministrul Apărării, Ionuț…
14:50
Lanțurile de magazine din Rusia închid în masă supermarketurile și trec la „magazine pentru săraci” # HotNews.ro
Piața de retail alimentar din Rusia trece printr-o transformare pe fondul încetinirii economiei și al creșterii inflației: locul supermarketurilor și hipermarketurilor este luat de magazinele pentru economii, cu discounturi constante, relatează Kommersant și The Moscow…
14:50
Majoritatea americanilor spun că lucrurile merg într-o direcție greșită în SUA și că Trump este „mai degrabă un dictator periculos” # HotNews.ro
Majoritatea americanilor sunt pesimiști cu privire la direcția țării și dezaprobă activitatea guvernului federal și a președintelui Donald Trump, arată un barometru dat publicității cu aproximativ un an înainte de alegerile intermediare din SUA. Șase…
Acum 30 minute
14:30
Sorin Grindeanu susține că știe „pe surse” că CCR ar fi picat legea pensiilor magistraților și pe fond / Atac dur la Bolojan: „Să plece acasă dacă în continuare face aceeași procedură” # HotNews.ro
Președintele PSD a declarat, miercuri, că a aflat „pe surse” că legea privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe conținut, dacă ar fi avut avizul CSM și s-ar fi trecut…
14:30
Când „gura lumii” le dictează tinerilor alegerile economice. Și care e efectul acestui lucru # HotNews.ro
Potrivit unui nou studiu Unlock Research, prezentat la București, 95% dintre tinerii români recunosc că sunt influențați de opinia celor din jur atunci când iau decizii personale. Se gândesc mai întâi la ce va zice…
Acum o oră
14:20
StartupCafe.ro: Business CheckIn. „Să vedem ce putem schimba la noi, pentru a fi mai buni decât versiunea noastră de ieri”- românii pășesc, alături de Cosmin, în lumea magică a animației japoneze # HotNews.ro
Cosmin Tița (foto), din București, a găsit o formulă rară de echilibru între cultură și antreprenoriat. Absolvent de Film la UNATC, el a fondat în 2019, alături de Antonia Ivanciu, festivalul IZANAGI– Japanese Film Festival, dedicat…
14:10
[P] Fundația Bog’Art a acordat burse și mențiuni Upgrade, în valoare totală de 10.000 de euro, unor studenți care pot schimba în bine viitorul României # HotNews.ro
Fundația Bog’Art a încheiat cu succes prima ediție a programului de burse Upgrade, prin intermediul căruia și-a propus să descopere și să susțină tinerii cu potențial, rezultate școlare remarcabile și planuri de dezvoltare profesională în…
14:10
Ministrul Sănătății spune că pregătește un proiect care va schimba modul în care sunt plătite gărzile: „Niciunde în Europa nu se întâmplă asta” # HotNews.ro
Medicii care fac gărzi în spitale sunt plătiți la fel, în momentul de față, iar acest lucru este „o nedreptate”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru HotNews. Ministrul spune că instituția pe care o…
14:10
Legea permite amplasarea conductelor de gaze lângă cabluri electrice, însă există condiții / Ce prevăd normele ANRE și care era situația la blocul din Rahova # HotNews.ro
Conductele de gaze pot fi amplasate, în subteran, pe acelaşi traseu prin care sunt trase cablurile electrice şi conductele de canalizare, potrivit unor ordine emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Însă…
14:00
Legenda spionajului românesc își vinde colecția de artă africană. Măști și statuete de ritual, exclusiv, la Artmark! # HotNews.ro
O selecție rară de măști și statuete africane din colecția generalului Mihai Caraman, supranumit „legenda spionajului românesc”, disponibilă la Artmark, atât în expoziția de la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și într-o licitație (programată în data de…
14:00
HARTĂ Toamne mai ploioase, veri tot mai uscate – Cum s-au schimbat precipitațiile din România în ultimele decenii # HotNews.ro
Dacă temperaturile medii au crescut constant în ultimii 30 de ani în România, la precipitații nu au fost variații mari pe termen lung. Însă datele din raportul Starea Climei arată că toamna plouă în medie…
Acum 2 ore
13:40
Nicușor Dan a promulgat legea privind reforma sănătății. Președintele a anunțat ce se schimbă # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete, miercuri, printre care și cel privind promulgarea legii privind reforma în domeniul sănătății, pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. „Am promulgat…
13:30
VIDEO Principala ipoteză în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, anunțată de anchetatori # HotNews.ro
O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Sectorul 5 al Capitalei în care a avut loc explozia soldată cu 3 morți este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori, a anunțat Cristian…
13:20
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri, la trei zile de la jaful de „88 de milioane de euro”. Galeria de unde au fost furate bijuteriile rămâne însă închisă # HotNews.ro
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la jaful comis duminică de mai mulți hoți care în câteva minute au plecat cu opt bijuterii valoroase. Galeria Apollo, unde a avut loc furtul,…
13:20
„Le-am interzis elevilor să mai spună 6-7 în clasă. La început era amuzant, nu mai e”. De ce strigă copiii „six-seven” și ce înseamnă, de fapt, noua nebunie de pe TikTok # HotNews.ro
Dacă ai auzit în casă, pe holurile școlii sau chiar în mașină copii care strigă entuziasmați „six, seven!” și nu ai nici cea mai vagă idee ce înseamnă, nu ești singurul. Internetul a născut o…
13:20
Asigurarea RCA va fi obligatorie și pentru anumite trotinete și bicicletele electrice / Ale schimbări la asigurarea auto, adoptate de Parlament # HotNews.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul legii RCA prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii și anumite trotinete și biciclete electrice, care acum nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării. Proiectul aduce și schimbări…
13:10
O femeie din SUA s-a folosit de AI să-i facă o farsă soțului, însă a ajuns să fie arestată # HotNews.ro
O femeie din statul american Maryland care a folosit inteligența artificială (AI) pentru a simula o spargere în propria locuință a fost arestată și acuzată de furnizarea de declarații false, după ce le-a spus polițiștilor…
13:00
Deputații au respins, miercuri, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului PSD al Agriculturii, Florin Barbu. Este al patrulea ministru din Guvernul Bolojan vizat de o moțiune simplă depusă de opoziția parlamentară. Dintre cei 283…
13:00
Un tramvai a pornit singur din depou și a mers 500 de metri până a lovit un alt mjiloc de transport cu pasageri, în Arad # HotNews.ro
Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a circulat pe o arteră importantă a orașului circa 500 de metri, înainte de a lovi o garnitură modernă de tip Civitas, în care se…
Acum 4 ore
12:50
„Nu ne permitem să creştem salariul minim astăzi. Nici n-ar trebui să-l creştem!”, susține ministrul Finanțelor # HotNews.ro
Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivităţii economiei, iar discuţiile continuă inclusiv cu privire la menţinerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim, a anunţat ministrul Finanţelor,…
12:50
Cătălin Drulă: „Cred că președintele își dorește ca eu să fiu primarul Capitalei” / Drulă a depus o lege pentru aplicarea referendumului convocat anul trecut de Nicușor Dan # HotNews.ro
Candidatul USR pentru Primăria București, Cătălin Drulă, a depus miercuri la Parlament un proiect de lege pentru ca rezultatul referendumului de anul trecut din București să devină lege. Drulă spune că a discutat proiectul cu…
12:40
BYD Dolphin Surf, cu preț începând de la 15.700EUR, primește o nouă recunoaștere internațională: TIME Magazine îl desemnează „One of the Best Inventions” # HotNews.ro
Succesul global al mobilității electrice poartă un nume: BYD Dolphin Surf. Modelul care a cucerit Europa și a fost deja declarat World Urban Car of the Year și a primit 5 stele Euro NCAP, primește…
12:40
ANAF are un un soft funcţional, cu AI. Alexandru Nazare: Acum este folosit, digitalizarea va fi finalizată în 2026 # HotNews.ro
ANAF dispune în prezent de un software care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligenţa artificială şi urmăreşte mai mulţi indicatori de risc, iar acum este şi folosit, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare,…
12:30
FOTO Fenomen rar imortalizat: „Fulgerele roșii”, care durează o milisecundă, spectacol pe cerul din Noua Zeelandă # HotNews.ro
Trei fotografi au surprins în imagini, în Noua Zeelandă, un fenomen extrem de neobișnuit, cunoscut și sub numele de „sprite roșii” sau „fulgere roșii”, pe fundalul Căii Lactee, informează The Guardian. Neozeelandezul Tom Rae și…
12:30
Una dintre victimele din dosarul „Pantelimon”, deshumată. Procurorii cercetează legătura dintre scăderea noradrenalinei și deces # HotNews.ro
Victima a fost deshumată miercuri dimineață de la cimitirul Metalurgiei și dusă la Institutul Național de Medicina Legală în vederea necropsiei, a precizat avocatul familiei, Adrian Cuculis. Exhumarea a fost decisă de procurori pentru efectuarea…
12:20
Măsurile economice din Cehia și cum e comparația relevantă pentru România: „Scăderea costului vieții, reduceri de taxe selectiv, limitarea costurilor operaționale în sectorul public și o aplicare mai strictă a fiscalității” # HotNews.ro
Victoria ANO, „Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți”, partidul fostului premier Andrej Babiš, în alegerile parlamentare din Cehia deschide drumul către un nou guvern eurosceptic în interiorul Uniunii Europene. Dar, dincolo de ideologie, stau problemele de zi cu…
12:20
VIDEO Jeff Bezos și-a vândut conacul din Seattle pentru o sumă record și s-a mutat în „buncărul miliardarilor” / Cum arată casa de lux a șefului Amazon # HotNews.ro
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și-a vândut conacul din Seattle. El și soția sa, Lauren Sánchez, s-au mutat la Miami în urmă cu aproximativ doi ani și dețin acolo proprietăți în valoare de 237 de milioane…
12:10
Tranziția de la Revisal la REGES Online devine mult mai simplăcu integrarea dezvoltată de Papervee # HotNews.ro
Implementarea REGES Online e cea mai importantă noutate din ultimii ani în domeniul HR. Schimbarea a venit cu noi provocări, dificultăți, dar și multe avantaje, iar Papervee susține companiile din România să treacă cu succes…
12:00
„Cred că rușii au cerut prea mult”. Documentul privat trimis de Moscova către SUA, înainte ca Trump să anunțe amânarea summitului cu Putin # HotNews.ro
Rusia și-a reiterat condițiile maximaliste anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat trimis Statelor Unite în weekend, care conținea un document neoficial (cunoscut sub numele de „non-paper”), potrivit a doi…
12:00
Protest în fața Guvernului pe 29 octombrie, anunțat de confederațiile sindicale: „Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea” # HotNews.ro
Sindicaliștii fac apel la mobilizarea tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor pentru a protesta împotriva problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă lucrătorii din România, potrivit unui comunicat de presă semnat de cele mai mare…
12:00
De ce unii copii se descurcă mai ușor la școală? Cât contează genetica și prin ce metode pot ajuta părinții # HotNews.ro
Unii copii rețin ușor, au atenție bună și învață repede, alții par să se lupte cu fiecare lecție. Cât este „moștenire de familie” și cât este efectul mediului, al somnului sau al obiceiurilor zilnice? Un…
12:00
Artan de la Timpuri Noi, acuzat că a sărutat, fără consimțământ, o adolescentă într-un club din București. Artistul confirmă: „Am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată” # HotNews.ro
Adrian Pleșca, cunoscut ca Artanu, de la trupa Timpuri Noi, este acuzat de agresiune, într-o postare publicată marți seară pe Facebook, care s-a viralizat. Mesajul este scris de mama unei fete de 18 ani care…
11:50
Bărbații au un risc mai mare de a dezvolta cancer și de a muri din cauza acestei boli în comparație cu femeile, conform Institutului Național pentru Cancer din SUA. Detectarea precoce ar putea crește rata…
11:40
Cum e posibil ca în 2025, în România, să moară femei atunci când nasc? Medic: „Orice spital trebuie să fie pregătit pentru orice tip de complicație ar putea să apară la naștere” # HotNews.ro
Am crezut cu toții că vremurile în care femeile mureau când își nășteau copiii au apus demult. Astăzi, nu se mai naște nici în câmp, nici acasă, cu moașa satului. Astăzi, vorbim despre plan de…
11:40
„Viva Las Vegas”, spunea legendarul cântăreț Elvis Presley în celebra melodie lansată în anul 1964, cu ocazia premierei filmului cu același nume. Aceste acte artistice au contribuit puternic la construirea brandului Las Vegas, care a…
11:30
Statele Unite și un stat din Golf fac front comun și solicită UE să își schimbe regulile pentru importul de gaz natural lichefiat: „Reprezintă un risc semnificativ” # HotNews.ro
Statele Unite și Qatarul au trimis o scrisoare șefilor de stat din Uniunea Europeană în care își exprimă îngrijorarea față de regulile blocului privind sustenabilitatea corporativă și impactul potențial al acestora asupra importurilor de gaz…
11:10
Afecțiunile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate atât la nivel global, cât și european. România, din păcate, nu face excepție de la această situație, ba, dimpotrivă, contribuie de o manieră substanțială la perpetuarea ei. Conform…
11:10
Grupare care folosea legitimații false SRI pentru a urmări persoane, destructurată de DIICOT. Un fals „căpitan” SRI a recrutat foști militari # HotNews.ro
În fruntea grupării se afla un bărbat care se recomanda în mod fraudulos drept angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate, precizează DIICOT…
11:10
Viktor Orban anunță că pregătirile pentru summitul Trump-Putin de la Budapesta sunt în plină desfășurare # HotNews.ro
Pregătirile pentru întâlnirea la Budapesta dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt încă în curs de desfășurare, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, la o zi după ce summitul…
Acum 6 ore
10:50
Acuzațiile de spionaj care vizează ambasada Ungariei la Bruxelles și pe comisarul european maghiar o pun sub presiune pe Ursula von der Leyen # HotNews.ro
Comisia Europeană se confruntă cu o criză tot mai serioasă de încredere, în contextul în care deputații europeni cer explicații cu privire la ceea ce știa executivul UE despre o presupusă rețea de spionaj maghiară…
10:30
Artistul Doru Octavian Dumitru a fost transportat marți la spital înaintea unui spectacol pe care trebuia să-l susţină la Oneşti, după ce a acuzat o stare de rău în cursul după-amiezii. Familia sa a anunțat…
10:30
Studiu Deloitte: majoritatea instituțiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru conformarea față de noile cerințe legislative de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și au nevoie de investiții semnificative pentru alinierea la noul cadru european # HotNews.ro
Majoritatea instituțiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru respectarea legislației privind combaterea spălării banilor (anti-money laundering – AML) și a finanțării terorismului (countering financing of terrorism – CFT) și vor…
10:20
Lucruri surprinzătoare pe care le poți afla în urma unei ecografii de tiroidă. Dr. Elena Drăgan, medic endocrinolog Regina Maria: „Afecțiunile tiroidiene pot apărea la orice vârstă” # HotNews.ro
Un nod în gât, o voce răgușită, palpitații sau pur și simplu o oboseală inexplicabilă pot avea legătură cu tiroida și cu dezechilibrul hormonilor tiroidieni care controlează metabolismul și influențează toate sistemele corpului. „Oricare dintre…
10:10
Proteste violente la un hotel pentru migranți în Dublin. Mașină de poliție, incendiată de mulțimea furioasă din cauza unui presupus viol # HotNews.ro
Protestatarii anti-imigranți au incendiat un vehicul al poliției și au atacat ofițerii în apropierea unei clădiri care găzduiește solicitanți de azil în Dublin, a declarat ministrul justiției, la o zi după ce un bărbat a…
10:00
Concluziile Conferinței naționale de Dreptul familiei – Violența în raporturile de familie (ediția a II-a) # HotNews.ro
Peste 130 de experți naționali au împărtășit expertiză, resurse, exemple de bună practică, propuneri și inițiative în cadrul Conferinței naționale de Dreptul familiei – Violența în raporturile de familie (ediția a II-a), organizată de Wolters…
10:00
Reactivarea Procedurii Acordului Mutual de către Autoritatea Competentă din România oferă o nouă perspectivă contribuabililor angajați în evitarea dublei impuneri # HotNews.ro
Procedura de Acord Amiabil (uzual desemnată în practică ”MAP”) a cunoscut recent o reactivare fără precedent, marcând o schimbare semnificativă atât în privința modului de interacțiunii a Autorității Competente din România (i.e. Departamentul specializat din…
09:50
China a depășit SUA pentru a deveni principalul partener comercial al Germaniei, după taxele vamale impuse de Trump. Berlinul are o problemă majoră # HotNews.ro
Exporturile Germaniei către SUA au scăzut semnificativ anul acesta, arată datele statistice consultate de Reuters. Germania a înregistrat însă și o scădere a exporturilor către China. China a depășit Statele Unite și a devenit cel…
09:40
OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, un nou browser web construit în jurul chatbotului său de AI / Ce s-a întâmplat cu Google imediat după lansare # HotNews.ro
Compania americană de tehnologie OpenAI condusă de antreprenorul tech Sam Altman a lansat, marți, ChatGPT Atlas, un nou browser web construit în jurul chatbotul său de inteligență artificială (AI), potrivit The Guardian. „Vă prezentăm noul nostru browser…
09:20
Omul de afaceri Ion Țiriac a început demersurile pentru autorizarea demolării clădirilor în care funcționează acum reprezentanțele Țiriac Auto din zona Expoziției a Bucureștiului. În locul lor, investitorul și-a propus să facă, în viitor, cel…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.