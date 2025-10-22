Un cunoscut om de afaceri din industria avicolă, medic veterinar de profesie, reținut de polițiști după ce a ucis un cal. „Imaginile sunt greu de privit”
HotNews.ro, 22 octombrie 2025 20:20
Omul de afaceri Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet, a fost reținut miercuri de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui sub acuzația de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”. Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a…
• • •
Acum 5 minute
21:00
SuperLiga: Mihai Stoica anunță ce obiectiv are FCSB în acest sezon: „Am fost pe Everest, acum suntem în Groapa Marianelor” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a vorbit despre obiectivul campioanei en-titre a României, după rezultatele sub așteptări înregistrate în primele 13 etape. FCSB a acumulat doar 13 puncte și se află…
21:00
Social-democratul care vrea să îi ia locul lui Paul Stănescu, critici pentru Bolojan: „Poți să pleci încotro vrei, nu ne sperii” # HotNews.ro
Europarlamentarul social-democrat Claudiu Manda a afirmat miercuri că PSD nu mai acceptă șantajul premierului Ilie Bolojan, spunând despre șeful guvernului că acesta amenință cu plecarea din funcție „dacă nu faci ca mine”. „Poți să pleci…
Acum o oră
20:30
SuperLiga: Fostul campion cu CFR Cluj, uimit de ce se întâmplă în Gruia: „Lucrurile au scăpat de sub control” # HotNews.ro
Fostul fotbalist Ionuț Rada (43 de ani) a comentat situația echipei CFR Cluj, la care va fi instalat din nou Dan Petrescu în funcția de antrenor principal, după ce Andrea Mandorlini a fost demis. „E…
20:30
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc în trei, patru ani”: „Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru” # HotNews.ro
Șeful Statului Major din Armata Franței, generalul Fabien Mandon, a vorbit miercuri despre „efortul de reînarmare” al țării și a spus că „primul obiectiv” pe care l-a trasat pentru armata națională a fost „de a…
20:20
Armata SUA și-a extins bombardamentele: Prima lovitură efectuată în Pacific în cadrul ofensivei împotriva traficanților de droguri # HotNews.ro
Armata SUA a lansat marți seară un bombardament împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri în apele Oceanului Pacific, în largul coastelor Americii de Sud, a declarat miercuri un oficial american pentru Reuters. Atacul…
20:20
20:10
SuperLiga: Cum a reacționat Gigi Becali după ce a auzit vehiculată varianta „blat pentru pariuri” la meciul Metaloglobus-FCSB # HotNews.ro
Metaloglobus a reușit prima sa victorie în SuperLigă abia în etapa a 13-a, învingând-o chiar pe FCSB, campioana ultimelor două ediții. La câteva zile după meci, în mediul online a început să se speculeze că…
Acum 2 ore
20:00
Berlinul va plăti temporar salariile angajaților americani de la bazele militare de pe teritoriul Germaniei, afectați de blocajul bugetar din SUA # HotNews.ro
Germania urmează să plătească, începând din octombrie, salariile celor aproximativ 11.000 de angajaţi ai bazelor militare americane de pe teritoriul german, ale căror salarii sunt ameninţate de paralizia bugetară din Statele Unite, a anunţat miercuri…
20:00
Directoarea Muzeului Luvru și-a prezentat demisia după jaf, dar i-a fost refuzată. Problema reclamată în privința camerelor video, la audierea din Senatul Franței # HotNews.ro
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a răspuns miercuri la întrebările senatorilor francezi pe tema furtului de bijuterii de duminică, în care a fost provocat un prejudiciu cu o valoare economică evaluată la 88 de…
19:50
Care este valoare finală a PNRR-ului României, aprobată astăzi de Comisia Europeană, din care au fost eliminate „investițiile cu risc major” # HotNews.ro
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a anunțat, într-o conferință de presă, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. „După ajustările negociate, valoarea finală…
19:50
Coreea de Nord a făcut afaceri imobiliare în România, pe terenul statului român, scrie Rise Project. Suma primită lunar din partea unui om de afaceri # HotNews.ro
Regimul nord-coreean a pus în practică, la București, o schemă imobiliară, după primul val de sancțiuni internaționale, dezvăluie RISE Project într-o investigație. Ambasada a închiriat blocul de protocol, pe care îl are în curtea reprezentanței…
19:30
3,4 miliarde de oameni trăiesc în țări care plătesc mai mult pentru datoria publică decât pentru sănătate sau educație. Șeful ONU a tras un semnal de alarmă # HotNews.ro
Sistemul comercial internațional bazat pe reguli este în pericol, a declarat miercuri secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, pe fondul creșterii datoriilor, al taxelor vamale mari și al insecurității financiare pe care…
19:20
Ministrul Energiei anunță „poate cea mai mare victorie pe care România a putut să o aibă în materie de sistem energetic”: menținerea centralelor pe cărbune # HotNews.ro
România va avea în continuare active centrale pe cărbune, iar prin această modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) s-a asigurat că cel mai negru scenariu, și anume de a avea un potențial…
19:10
Reprezentanții localului în care Artan a sărutat o tânără fără acordul ei reacționează: „Ne disociem ferm de orice manifestări de acest gen” # HotNews.ro
Reprezentanții nJOY Garden & Club din București au declarat, miercuri, că au aflat de pe rețelele sociale despre incidentul care a avut loc luni în local, unde solistul Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, a sărutat…
Acum 4 ore
18:50
Cum poate evita România să nu piardă cei 231 de milioane de euro din PNNR, după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Ministrul Investițiilor Europene: „O spun pentru ultima oară” # HotNews.ro
„Mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei”, a declarat miercuri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, în contextul în care România riscă să piardă o sumă…
18:20
Poliția s-a sesizat din oficiu în cazul lui Artan, solistul de la Timpuri Noi, care a recunoscut, în urma acuzațiilor, că a sărutat fără consimțământ o adolescentă # HotNews.ro
Poliția Capitalei a vorbit miercuri despre cazul lui Adrian Pleșca, cunoscut ca „Artan”, fără să îl menționeze explicit pe fostul solist și fondator al trupei Timpuri Noi, și a anunțat că până la acest moment…
18:10
Șeful Armatei, detalii despre stagiul militar voluntar pentru tineri: „Nu va fi o pregătire militară specializată 100%” # HotNews.ro
Diminuarea rezervei operaționale a Armatei prin îmbătrânirea rezerviștilor este „o problemă de siguranță națională”, spune Șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad. În acest context, MApN a inițiat legea – adoptată miercuri de către…
18:00
Nicolas Sarkozy, sub protecție permanentă în închisoare. Ofițeri de poliție, instalați în celulele vecine / Măsura a stârnit nemulțumire printre sindicate # HotNews.ro
Ofițerii de poliție vor râmâne în preajma fostului președinte Nicolas Sarkozy „oricât este necesar”, a anunțat miercuri ministrul de interne Laurent Nuñez. Ei vor face parte dintr-o echipă care va lucra în ture în închisoare,…
18:00
Ungaria vrea combustibil nuclear din SUA, „pe lângă relațiile existente cu furnizorii ruși”. Anunțul lui Peter Szijjarto, aflat la Washington # HotNews.ro
Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Peter Szijjarto, a anunțat miercuri într-un interviu pentru televiziunea de stat M1 că țara sa va începe discuțiile pentru achiziționarea de combustibil nuclear din Statele Unite pentru…
17:50
Prima reacție de la Bruxelles după decizia CCR pe pensile magistraților, care poate arunca în aer un jalon PNRR de 231 de milioane de euro # HotNews.ro
Comisia Europeană „ia act de decizia Curții Constituționale a României referitoare la pensiile speciale”, iar apoi, la expirarea termenului, „va evalua” dacă jalonul PNRR a fost „îndeplinit satisfăcător”, pentru o decizie privind suspendarea plății tranșei…
17:50
Suedia vrea să furnizeze Ucrainei până la 150 de avioane multirol Gripen într-o comandă fără precedent # HotNews.ro
Suedia a semnat o scrisoare de intenție care ar putea duce la furnizarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen produse pe plan intern către Ucraina, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson,…
17:40
Pentru prima dată, exercițiul nuclear al NATO „Steadfast Noon” a fost transparetizat: „Nu este vorba de a ne etala mușchii” # HotNews.ro
Un avion de vânătoare olandez a decolat marți de la baza aeriană Volkel din Olanda, fără încărcătură nucleară la bord, dar cu scopul de a testa dispozitivul NATO în cazul în care această armă de…
17:40
Dezarmarea Hamas va fi „foarte dificilă”, recunoaște vicepreședintele american JD Vance la Ierusalim # HotNews.ro
Dezarmarea Hamas şi reconstrucţia Fâşiei Gaza vor fi „foarte dificile”, a declarat miercuri vicepreşedintele american JD Vance la Ierusalim, unde a încercat să dea asigurări Israelului cu privire la planul de pace al SUA pentru…
17:30
Ministrul lituanian al apărării a demisionat după o dispută cu premierul pe tema cheltuielilor militare # HotNews.ro
Dovile Sakaliene a demisionat din funcția de ministru al apărării în Lituania, miercuri, după o dispută cu prim-ministrul Inga Ruginiene pe tema cheltuielilor pentru apărare din țara baltică, potrivit AFP. Sakaliene a anunțat într-o postare…
17:20
Un parteneriat pentru oameni și natură: 18 ani de pași comuni pentru Coca-Cola HBC România și Asociația Tășuleasa Social # HotNews.ro
Ce se întâmplă atunci când o companie și un ONG construiesc proiecte durabile, punct cu punct, timp de aproape două decenii? Într-o lume în care sustenabilitatea a devenit nu doar un ideal, ci o necesitate,…
17:20
Telegram și WhatsApp au fost restricționate parțial în Rusia / Ce urmează pentru aplicațiile de mesagerie # HotNews.ro
Autoritatea rusă de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor, a început să „restricționeze parțial” funcționarea aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, a declarat agenția pentru TASS. „Pentru a combate infractorii, în conformitate cu concluziile agențiilor de aplicare…
17:10
După creșterea bruscă a atacurilor cu drone ucrainene, un viceamiral rus propune pentru apărarea rafinăriilor soluția cu „implicarea cetățenilor pregătiți și patrioți” # HotNews.ro
Conducerea armatei ruse a anunțat miercuri că va căuta să utilizeze rezerviști pentru a apăra infrastructura civilă, cum ar fi rafinăriile de petrol, după o intensificare bruscă a atacurilor cu drone ucrainene, efectuate în ultimele…
Acum 6 ore
17:00
Mișcare majoră – Avocații și notarii vor atesta deciziile din AGA. Obligație impusă firmelor cu afaceri de peste 400.000 de lei – proiect # HotNews.ro
Un proiect de lege inițiat de câțiva parlamentari ar urma să impună firmelor, dacă ar fi adoptat, noi costuri. Astfel, firmele cu afaceri de peste 400.000 de lei ar trebui să plătească un avocat sau…
17:00
Serialul Netflix criticat de Pentagon a devenit printre cele mai urmărite ale platformei de streaming # HotNews.ro
Într-o mutare extrem de neobișnuită, Pentagonul a luat la țintă un serial lansat de Netflix luna aceasta și a criticat în termeni duri producția cu 8 episoade „Boots” lansată pe platforma de streaming. Însă serialul,…
16:50
„Este un compromis bun”, spune Zelenski despre propunerea lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească pe actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun”, relatează Reuters. Totuși, Zelenski, aflat într-un…
16:50
Parlamentari de extremă dreapta din Germania, acuzați că încearcă să spioneze pentru Rusia # HotNews.ro
Membri ai partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au fost acuzați că încearcă să spioneze pentru Rusia după ce au pus numeroase întrebări legate de subiecte sensibile într-un parlament regional din țară, transmite…
16:40
Când va fi următorul exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București. Unde crede șeful Armatei că a fost cea mai mare problemă la mobilizarea de acum # HotNews.ro
România nu intră în război și nici nu trimite militari în Ucraina, dar „ne pregătim ca pentru un război”, spune șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad. El spune că cel mai mare exercițiu…
16:30
Catedrala Națională, sfințită duminică. Programul evenimentelor / Vor fi prezenți 2.500 de invitați oficiali # HotNews.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, vor oficia, duminică, Slujba de Sfințire a Catedralei…
16:30
Patru companii de AI, în vizorul autorităților din Australia din cauza „unei laturi întunecate”: Ce ordin au primit în privința protejării copiilor # HotNews.ro
Australia a ordonat ca patru companii producătoare de chatbot-uri cu inteligență artificială să explice măsurile pe care le iau pentru a proteja copiii de expunerea la materiale cu caracter sexual sau care incită la automutilare,…
16:30
Trafic blocat pe mai multe bulevarde din centrul Bucureștiului pentru sfințirea Catedralei Naționale – HARTĂ # HotNews.ro
Circulația pe Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, va fi blocată duminică, 26 octombrie, între orele 00.00 și 22.00 când vor avea loc evenimentele dedicate sfințirii Catedralei Naționale. De asemenea, traficul va fi…
16:20
Rețeta de castraveți murați folosită în fiecare an de o gospodină dintr-o comună din România. „Le pun apoi la fiert până îşi schimbă culoarea”. Marinata face însă diferența # HotNews.ro
În plin sezon al legumelor de toamnă, când gospodinele se pregătesc să umple cămările cu murături şi conserve făcute în casă, o femeie din Coșteiu de Sus, judeţul Timiş, își transformă an de an bucătăria…
16:20
Un fost ministru PSD susține că Bolojan „știa că «Legea pensiilor magistraților» va pica la CCR”: „Toată povestea cu reforma și amenințarea cu demisia a fost doar o fentă de imagine!” # HotNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan „a știut că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituțională”, întrucât „documentele oficiale de la Ministerul Justiției și…
16:10
În timp ce summitul cu Trump e tot mai incert, Putin pune în scenă o nouă demonstrație de forță, cu rachete balistice intercontinentale # HotNews.ro
Rusia a anunțat miercuri că a efectuat un exercițiu major de antrenament care a implicat arme nucleare, la o zi după ce Statele Unite au anunțat o amânare a planurilor pentru un al doilea summit…
16:00
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea sau Daniel Băluță. Anunțul lui Sorin Grindeanu # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că PSD are măsurători în desfăşurare pentru a vedea cine are cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. El a spus că şi Gabriela Firea, şi…
16:00
[P] Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului # HotNews.ro
O celebrare a talentelor emergente și a imaginației îndrăznețe. Despre asta a fost vorba în cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Week, o privire spre un viitor simplu, curajos și plin de promisiuni. Moda…
15:50
Kremlinul spune că pregătirile pentru summitul Putin-Trump avansează, după ce președintele american a spus că nu vrea o întâlnire care să fie „o pierdere de timp” # HotNews.ro
Rusia a anunțat miercuri că pregătește în continuare o posibilă întâlnire între președintele Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, deși nu a fost stabilită o dată, precizând că Putin, la fel ca Trump, „nu…
15:40
Primarul Sectorului 1 anunță că a demolat construcțiile improvizate din Străulești. „Zona devenise insalubră” / „Familii cu copiii și persoane vârstnice – lăsate în stradă”, acuză un ONG # HotNews.ro
Primarul George Tuță a anunțat, miercuri, că a demolat o așezare informală cu construcții improvizate din Străulești. În anunț, el spune că locuitorii au fost anunțați în prealabil și relocați. ONG-ul Frontul Comun pentru Dreptul…
15:40
Volkswagen va opri temporar producția unui faimos model, din cauza lipsei de procesoare # HotNews.ro
Volkswagen a anunțat că va opri producția modelului Golf începând cu 29 octombrie, din cauza problemelor legate de aprovizionarea cu cipuri, relatează Bild, citată de Reuters. Volkswagen anunțase marți că va opri temporar unele linii…
15:30
„O sarcină dusă la capăt cu boală cronică de rinichi nu este imposibilă.” Interviu cu Dr. Irina Fofîcă, medic primar nefrolog la centrul de dializă Fresenius Nephrocare # HotNews.ro
Pentru multe femei, sarcina este una dintre cele mai frumoase perioade din viață. Dar pentru cele care suferă de boli cronice, fiecare etapă poate deveni o provocare. Una dintre aceste afecțiuni, despre care se vorbește…
15:30
Sorin Grindeanu îi răspunde fostului judecător CCR cu pensie de 10.000 de euro: „E tam-tam pentru că e o pensie anormală” # HotNews.ro
Președintele PSD i-a răspuns, miercuri, fostului judecător al Curții Constituționale Petre Lăzăroiu, care a spus că nu înțelege de ce se face „atâta tam-tam” pe subiectul pensiilor magistraților. Întrebat de jurnaliști, la Parlament, cum îi…
15:10
Baidu, una dintre cele mai mari companii chineze de tehnologie, va porni testarea de taxi-uri fără șofer în Elveția și vrea apoi să lanseze astfel de servicii în țara central-europeană, scrie CNBC. Tot mai multe…
15:10
În 2024, cheltuielile pentru apărare ale statelor membre au ajuns la 343 de miliarde de euro, în creștere pentru al zecelea an consecutiv . În 2025, se preconizează că acestea vor ajunge la aproximativ 381…
Acum 8 ore
15:00
Transferuri de bani instant doar cu numărul de telefon direct din Smart Mobile. Raiffeisen Bank a aderat la sistemul național de plăți RoPay # HotNews.ro
Vești bune pentru clienții Raiffeisen Bank. De acum, transferurile de bani devin mai rapide și mai ușor de făcut datorită aderării la sistemul național de plăți instant RoPay. Cu această nouă funcționalitate integrată în aplicația…
15:00
Interzicerea dezvoltării inteligenței artificiale superinteligente, cerută de „nașii AI”, apropiați ai lui Trump, cofondatorul Apple și laureați ai premiului Nobel # HotNews.ro
Un grup de sute personalități publice, inclusiv experți în inteligență artificială și tehnologie, a solicitat într-o scrisoare deschisă interzicerea dezvoltării superinteligenței, o formă de IA care ar depăși oamenii în practic toate sarcinile cognitive, până…
15:00
VIDEO Focuri de armă în fața parlamentului din Belgrad și incendiu în zona unde stau susținători pro-guvernanamentali. Vucic denunță un „act terorist” # HotNews.ro
O persoană a fost rănită după ce în fața Parlamentului au fost trase focuri de arme, relatează presa locală citată de Reuters. Televiziunea sârbă Nova a prezentat imagini din fața Parlamentului care arată un incendiu…
