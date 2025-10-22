Cătălin Cazacu e îndrăgostit de Roxana, dar s-a “logodit” cu banca! Are bani muuuulți de dat și e tare supărat: “Mi se rupe sufletul!”
Cancan.ro, 22 octombrie 2025 23:50
Omul potrivit la momentul potrivit! După relația cu Ramona Olaru, a stat singur ce a stat, dar a cunoscut-o pe Roxana și i-a dat lumea peste cap! Dar nu vă gândiți că-i chiar așa simplu. […]
Acum 30 minute
23:50
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă # Cancan.ro
Milionarul Gigi Becali e cunoscut pentru generozitatea lui: ridică biserici, donează bani bolnavilor și ajută familii necăjite. Dar poate că n-ar fi nevoie să caute prea departe cazuri umanitare, pentru că are unul chiar în […]
23:50
23:50
Bianca Drăgușanu are preț fix! Se scoală din pat doar pentru superoferte, dar vrea să se reorienteze: “Mă apuc de vândut castraveți în piață” # Cancan.ro
La avanpremiera filmului „Cursa”, Bianca Drăgușanu a reamintit tuturor că nu orice invitație sau rol poate să o scoată din casă. Are un preț MINIM pentru care se dă jos din pat, și suma nu […]
23:40
Mattia a câștigat lupta cu Marian Grozavu, de la RXF. Gestul neașteptat pe care l-a făcut ispita de la Insula Iubirii, la finalul meciului # Cancan.ro
Deși Insula Iubirii s-a terminat, conflictul dintre Marian Grozavu și ispita Mattia nu s-a stins. Iar pentru a nu lăsa lucrurile nerezolvate, cei doi și-au reglat conturile în această seară, 22 octombrie, în cușca RXF. […]
Acum 2 ore
23:00
Restricția pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan le-au impus-o copiilor: „Problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari” # Cancan.ro
Viața de părinte nu este mereu una ușoară, iar asta experimentează din plin Radu Vâlcan și Adela Popescu. Cei doi au trei băieți energici, iar uneori micuții le mai dau bătăi de cap. Recent, Adela […]
22:20
Asigurarea RCA, obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice. Proiectul urmează să fie promulgat! # Cancan.ro
Vești importante pentru cei care obișnuiesc să se deplaseze cu trotinetele sau bicicletele electrice! Se pare că în curând acestea vor avea nevoie de polițe RCA. Proiectul a fost adoptat azi, 22 octombrie, în Camera […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 23 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 4 ore
22:00
Mesajul transmis de Tily Niculae, la 2 luni după ce a anunțat divorțul de Dragoș Popescu: ”Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți” # Cancan.ro
Viața personală a actriței Tily Niculae a intrat, în urmă cu două luni, într-un nou capitol. După 15 ani de căsnicie, artista a ales să închidă o etapă importantă din viața sa și să își […]
21:50
Trecutul amoros și controversat al lui Doru Octavian Dumitru. Cine sunt cele două foste soții și cu cine este căsătorit acum # Cancan.ro
Doru Octavian Dumitru trece acum prin momente dificile. Artistul a suferit un accident vascular cerebral și a fost operat de urgență. Alături de el este în aceste momente grele soția sa, însă puțin sunt cei […]
21:30
Reacția VIRALĂ a unui american care trăiește în România de 7 ani: ”Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa” # Cancan.ro
Un american stabilit în România, uimit de frumusețea țării și de bunătatea oamenilor. Iată ce a spus bărbatul! De șapte ani, un fost newyorkez trăiește în România și spune că aici a descoperit o lume […]
21:20
Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi dă “replica” pe cale legală! # Cancan.ro
Mara Bănică i-a dat „replica” Andei Adam, după ce artista a jignit-o în mediul online. Între cele două au existat unele tensiuni în emisiunea Asia Express, dar situația a luat o întorsătură total neașteptată în […]
21:10
Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și simplu” # Cancan.ro
Recent, Victoria și David Beckham au aniversat 26 de ani de căsnicie, iar cu această ocazie fosta membră a trupei Spice Girls a dat mai multe din casă. În cadrul unui interviu amplu, vedeta a […]
21:10
După cum a spus cu gura lui în ultimul clip în care bea un pahar cu Vanessa, Bogdan a încercat, dar n-a mai avut pe unde să scoată cămașa. Așa că a decis să confirme […]
20:50
Povestea tânărului care și-a pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi: ”A adus o lumină nouă în viața mea” # Cancan.ro
Uneori, cele mai neobișnuite povești se nasc din momentele cele mai dificile. În Alabama, un tânăr bijutier a reușit să transforme o experiență medicală dureroasă într-o expresie spectaculoasă a pasiunii sale pentru frumusețe și detaliu. […]
20:20
Val de ironii pe internet, după ce ANAF a scos un pat la licitație: ”Aveți și pătrunjel confiscat?” # Cancan.ro
ANAF a stârnit un adevărat val de reacții pe rețelele sociale după ce a scos la licitație un pat al cărui preț de pornire era de 500 de lei. Acțiunea, parte a procedurilor standard de […]
20:10
Horoscop 23 octombrie 2025. Află care e zodia care se confruntă cu o problemă de sănătate. Berbec Această zi este perfectă pentru întâlniri romantice, eforturi creative, hobby-uri și activități artistice. Aveți șansa de a face […]
20:10
Din proprietari, transformați în chiriași! Victimele exploziei din Rahova, revoltate după anunțul făcut de Guvern: ”Câtă bătaie de joc!” # Cancan.ro
Explozia ce s-a petrecut în data de 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova a creat dezastru. În urma celor întâmplate, numeroși oameni au rămas fără locuință și acum se revoltă. Recent, autoritățile au anunțat […]
Acum 6 ore
20:00
Otilia Bilionera, replică tăioasă la PRO TV. A făcut-o praf pe colega ei de breaslă: “La ce talent are, poate ajunge bilioneră doar la nivel de datorii” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Se anunță o seară incendiară la Pro TV, pregătiți-vă popcornul sau șervețelele, după caz! Răzvan Exarhu vine cu o nouă ediție a show-ului care face senzație în fiecare săptămână – „La bine și la Roast”! […]
19:40
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Noah, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 22.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Universitatea Craiova – Noah, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 22.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe prosport.ro și pe paginile de Facebook și YouTube ProSport.
19:30
Ileana Sterp și-a cumpărat casă fix lângă mama Geta. Primele imagini cu locuința tradițională # Cancan.ro
Ileana Sterp locuiește într-un panthouse în Seșbeș, însă de ceva timp a început lucrările la ceea ce o să fie noua casă. Pentru a fi mai aproape de mama Geta, aceasta a decis să cumpere […]
19:20
Ingredientul TOXIC din borcanul cu cremă tartinabilă de alune, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”N-o să vă placă ce descoperiți!” # Cancan.ro
Crema tartinabilă de alune cu ciocolată pe care o găsim în comerț nu este atât de bună pe cât am crede. Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat totul despre această gustare dulce și ne recomandă să […]
19:10
Mesajul transmis de ispita Mattia, înainte de lupta cu Marian Grozavu de la RXF: ”Dacă mai veniți o dată la Insula Iubirii, o duc eu acasă pe Bianca” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Mattia îl pune la punct pe Marian, iubitul Biancăi Dan, în ultimul moment! Fix înainte de lupta din cușcă, ispita care aproape i-a sedus partenera la Insula Iubirii îi aruncă vorbe grele concurentului! Italianul are […]
19:00
O influenceriță de 26 de ani, înjunghiată mortal în plină stradă! Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a iubitului ei # Cancan.ro
O tragedie a zguduit comunitatea din sudul regiunii Valle de Aburrá, Columbia, după ce o tânără influenceriță a fost ucisă în plină stradă. Incidentul a avut loc pe 17 octombrie 2025, în apropiere de localitatea […]
18:20
Ștefania, debut cu scântei în filmul „Cursa”! S-a sărutat cu doi actori, dar „libelula” rămâne tot a lui Speak! „Mi-a plăcut enorm experiența” # Cancan.ro
Recent a avut loc avanpremiera de gală a filmului „Cursa”, iar Speak și Ștefania au strălucit ca de fiecare dată! Frumoasa artistă și-a făcut debutul în actorie, având chiar rolul principal feminin. Vă spunem doar […]
18:20
Cei mai buni se întorc în Sezonul Campionilor! Cine va câștiga trofeul anului la „Vedeta familiei” # Cancan.ro
7 vedete în juriu și 21 de campioni – emoţiile revin din 26 octombrie la TVR 1! În fiecare duminică, ora 18:00, avem spectacolul suprem al talentului – „Vedeta familiei: Sezonul Campionilor”! Magia, emoția și […]
18:20
O nouă lovitură pentru Prințul Andrew, după ce a renunțat la titlul regal: a fost publicată cartea Virginiei Giuffre. Fiecare interacțiune dintre cei doi, amplu detaliată! # Cancan.ro
O carte memorialistică publicată postum de Virginia Giuffre, una dintre principalele acuzatoare ale lui Jeffrey Epstein, îl pune, din nou, pe Prințul Andrew într-o postură compromițătoare. În volumul intitulat Nobody’s Girl („Fata nimănui”), femeie vorbește […]
18:10
Anchetă la Spitalul Beiuș! Iuliana Zdrâncă a murit după ce ar fi așteptat 8 ore pentru îngrijiri medicale: ”Au lăsat-o să se stingă” # Cancan.ro
Anchetă la Spitalul Municipal Beiuș după decesul unei paciente de 79 de ani. Iată ce s-a întâmplat! Autoritățile au demarat o anchetă penală și disciplinară la Spitalul Municipal Beiuș, după ce o femeie de 79 […]
Acum 8 ore
17:30
Nu e o glumă! Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București # Cancan.ro
Restaurantul deținut de Dani Oțil continuă să atragă clienții pasionați de preparate tradiționale reinterpretate într-o manieră modernă. În această perioadă, meniul localului din centrul Capitalei se concentrează pe gusturi autentice românești, cu accent pe preparatele […]
17:30
Ce a apărut la mormântul Mirelei, gravida care și-a pierdut viața în explozia din Rahova. Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama tinerei # Cancan.ro
Mirela, tânăra gravidă care a murit în urma exploziei din Rahova, a fost dusă azi pe ultimul drum. Înainte de a merge la cimitir, prietenii, rudele și vecinii s-au adunat în fața porții pentru a-și […]
17:20
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă răs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un tânăr care are parte […]
17:10
Este miercuri și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie […]
17:00
Oana Roman, REACȚIE neașteptată la roast-ul făcut de Dan Frânculescu. S-a văzut totul pe TV! # Cancan.ro
Oana Roman, luată în vizor la roast-ul făcut de Dan Frânculescu! Fiica lui Petre Roman, în centrul atenției la „La bine și la Roast”! Glumele spumoase de la PRO TV au stârnit reacții neașteptate din […]
16:50
Zodia care riscă să termine luna octombrie în închisoare. Cristina Demetrescu: „S-ar putea să cădeți în capcană” # Cancan.ro
Următoarea perioadă se anunță una intensă și interesantă pentru anumite semne zodiacale, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Intrăm într-o perioadă ambiguă în care influențele anumitor plante se simt intens. Lucrurile se schimbă, iar unii nativ pot […]
16:20
Povestea „Sărutului vieții” – cea mai emoționantă fotografie din istorie, cu un electrician electrocutat și colegul său care încearcă să-l mențină în viață # Cancan.ro
O fotografie realizată în anul 1967 a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini documentare din istorie. Intitulată „Sărutul vieții”, imaginea surprinde momentul în care un electrician electrocutat este salvat de colegul său, într-o intervenție […]
16:20
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar | EXCLUSIV # Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul divorțului dintre Cornel Păsat și Bianca. Cei doi s-au întâlnit pentru a pune totul pe hârtie înainte de a depune actele la tribunal. Dar surprize, surprize, nici măcar apropiații nu […]
16:10
Imaginile durerii de la înmormântarea Mirelei, tânăra gravidă care a murit în Rahova. Gest înduioșător al apropiaților! # Cancan.ro
Mirela a murit în timpul exploziei din blocul din Rahova. Tânăra a avut parte de un sfârșit tragic care a tulburat familia. Trebuia să aibă un viitor minunat alături de micuț, însă se pare că […]
Acum 12 ore
16:00
Artan de la Timpuri noi, ACUZAT că ar fi avut gesturi nepotrivite față de o adolescentă de 18 ani. Mama fetei rupe tăcerea: ”A fixat-o intens toată seara!” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan de la trupa Timpuri noi se află în mijlocul unui scandal de proporții! Bărbatul este acuzat de mama unei tinere că ar fi încercat să o abuzeze în timpul unui […]
15:40
Carmen de la Sălciua, decizie majoră după pierderea tatălui! Artista e pregătită pentru o nouă etapă: “L-am așteptat atât de mult” # Cancan.ro
Carmen de la Sălciua va începe, din nou, să facă toate demersurile necesare pentru a-și vedea visul devenit realitate. De ceva vreme încearcă să devină mamă, însă până acum lucrurile nu s-au concretizat. În exclusivitate […]
15:40
Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi fac casă în Kenya” # Cancan.ro
Tot mai mulți muncitori africani aleg România! Un kenyan spune că aici câștigă în 6 ore cât în trei zile acasă. România a devenit, în ultimii ani, o destinație tot mai căutată pentru muncitorii din […]
15:20
Este alertă de dispariție în România! Ilie Georgeta Gianina a plecat de bună voie de la locul de muncă și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Femeia de 51 de ani este […]
15:10
Gest extrem, oprit la Timișoara! Polițiștii locali au prevenit o tragedie după ce un student a încercat să sară de pe un pod # Cancan.ro
Intervenție la timp în Timișoara! Un tânăr a fost salvat de pe podul cu lacăte de polițiștii locali. Iată în ce ipostază l-au găsit autoritățile! O dimineață obișnuită de toamnă s-ar fi putut transforma într-o […]
14:40
Laura Giurcanu iubește din nou? Cum s-a filmat fostul model și ce element bizar a apărut în cadru # Cancan.ro
Laura Giurcanu pare hotărâtă să nu lase internetul să respire în liniște prea mult. După o perioadă în care a preferat discreția, cel puțin în ceea ce privește viața sentimentală, influencerița a revenit în atenția […]
14:30
Reacția Irinei Columbeanu la criticile celor care spun că nu își ajută tatăl. Ce spune despre gențile de lux pe care le poartă cu mândrie: „Eu știu ce fac” # Cancan.ro
Irina Columbeanu are o legătură strânsă cu tatăl ei, Irinel Columbeanu, căruia îi poartă o afecțiune sinceră și profundă. Tânăra a revenit recent în România pentru o perioadă, dorindu-și să petreacă timp alături de el, […]
14:10
Mara Bănică este în lacrimi! Ce mesaj de adio a transmis jurnalista colegului ei de muncă. „Drum bun, Ioane!” # Cancan.ro
Mara Bănică a primit o veste cutremurătoare. Unul dintre cei mai apropiați colegi ai săi s-a stins din viață când se aștepta mai puțin. Toată lumea îl cunoștea drept Ion, un om amabil și cu […]
13:30
Atenție, spoiler! După Cristina Pucean (istorie antică) și Vanessa (heavy rotation), BDLP ne promite încă o PIESĂ! Bogdan de la Ploiești n-a avut de ales și a decis să ia în piept realitatea, în urma […]
13:30
„Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român”. Mesajul lui Cristi Chivu i-a uimit pe italieni # Cancan.ro
După meciul dintre Inter Milano și Union St. Gillois (scor 4-0), mândru de reușita echipei sale, Cristian Chivu i-a uimit pe jurnaliștii italieni cu o declarație surprinzătoare. Înțelepciunea antrenorului, dar și termenii din limba română […]
13:20
(P) Tendințele momentului în lumea mondenă: de la petreceri exclusiviste la detalii care fac diferența # Cancan.ro
Lumea mondenă nu încetează să fascineze prin evenimentele sale fastuoase, aparițiile vedetelor și noile trenduri care inspiră publicul larg. Fie că vorbim despre petreceri tematice, nunți grandioase sau cine restrânse între prieteni celebri, totul este […]
13:10
Un incendiu devastator a izbucnit miercuri dimineață într-o localitate, din județul Arad, când locuința sa a fost tranformată într-un morman de cenușă și curmând viața unui bărbat de doar 38 de ani. Din primele cercetări […]
13:10
Vești bune despre Doru Octavian Dumitru, după ce a suferit un AVC! Ce spun medicii despre starea comediantului # Cancan.ro
Doru Octavian Dumitru (69 de ani) a fost operat de urgență! Comediantul a ajuns la spital după ce în urmă cu o seară i s-a făcut rău înainte de a urca pe scena unui spectacol […]
12:30
La fel ca aproape în toate situațiile, Bianca Drăgușanu nu se cenzurează atunci când are ceva de spus. De data aceasta, iubita lui Gabi Bădălău a avut un mesaj tranșant pentru o anumită categorie de […]
