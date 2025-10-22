Gigi Becali a dezvăluit echipa de start a lui FCSB din meciul cu Bologna! Care sunt singurele necunoscute
Sport.ro, 22 octombrie 2025 23:50
FCSB se va duela cu Bologna în runda a treia din faza principală Europa League.
Meciurile disputate miercuri au fost transmise în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Încă o tragedie la Liverpool! A murit subit și a lăsat în urmă trei copii: „Suntem profund îndurerați” # Sport.ro
La doar trei luni după accidentul rutier în care și-a pierdut viața Diogo Jota, Liverpool FC trece printr-un nou moment dramatic.
Bulls Kapfenberg - CSO Voluntari 80-85! Victorie pentru ilfoveni în European North Basketball League # Sport.ro
CSO Voluntari a învins miercuri, în deplasare, formaţia austriacă Bulls Kapfenberg, scor 85-80 (37-46), în etapa a treia a competiţiei pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
FC Barcelona e interesată de atacantul naționalei care nu a putut bate România în patru meciuri! # Sport.ro
Catalanii sunt dispuși să plătească 30 de milioane de euro pentru atacantul născut la Berlin.
FCSB și CFR Cluj au dominat fotbalul românesc în ultimii ani, însă situația din clasament în acest sezon este dramatică pentru cele două echipe.
Killerul României, Kennet Andersson, a venit cu Bologna la București. Povestește Marian Savu # Sport.ro
Bologna îi trezește amintiri frumoase lui Marian Savu, golgheterul României în sezonul 1999-2000.
Mihai Stoica a explodat în direct: ”Rușine mondială! Am fost pe Everest, acum suntem în Groapa Marianelor!” # Sport.ro
FCSB merge la meciul cu Bologna din faza principală Europa League cu moralul la pământ după ce a pierdut în fața ultimei clasate, Metaloglobus, scor 1-2.
Inter Milano nu are timp de pauză după demonstrația de forță din Champions League.
Mihai Stoica a fost sincer! Care este obiectivul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon # Sport.ro
Mihai Stoica a vorbit despre obiectivul FCSB-ului, după înfrângerea cu Metaloglobus.
Superliga oferă unul dintre cele mai neașteptate starturi din ultimii ani.
FCSB se pregătește pentru duelul cu Bologna din faza principală Europa League.
Căpitanul unei echipe din România, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 € # Sport.ro
Marian Ilie, căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, a provocat un accident rutier în centrul orașului, aflat într-o stare avansată de ebrietate.
Întrebat ce jucător de la FCSB a remarcat, secundul lui Vincenzo Italiano s-a eschivat: ”Cum am zis…” # Sport.ro
FCSB – Bologna se joacă joi seară, pe Arena Națională, în faza principală Europa League.
Gigi Becali a explodat! Întrebarea care l-a scos din minți pe patronul FCSB: „O să vedeți!” # Sport.ro
Gigi Becali a fost întrebat dacă înfrângerea FCSB-ului cu Metaloglobus a fost „blat”.
Gheorghe Hagi se bucură de timpul liber de când a renunțat să mai antreneze Farul și a lăsat echipa pe mâna lui Ianis Zicu.
FCSB o va întâlni pe Bologna în faza ligii din Europa League.
CSM Olimpia Satu Mare, ultima clasată în Liga 2, a reușit o mutare surprinzătoare.
Inter Milano traversează un moment excelent sub comanda lui Cristi Chivu.
FCSB se pregătește de duelul cu Bologna, programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a treia din grupele UEFA Europa League. Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Anunț major despre PSV după ce Dennis Man a marcat două goluri contra lui Napoli: ”Chiar la limită!” # Sport.ro
PSV a obținut o victorie uriașă în fața lui Napoli, scor 6-2, succes la care Dennis Man a contribuit din plin.
Fostul campion cu CFR Cluj s-a crucit când a văzut ce se întâmplă la club: „Nu există logică” # Sport.ro
CFR Cluj traversează una dintre cele mai agitate perioade din ultimii ani.
Erling Haaland este într-o formă incredibilă în acest start de sezon și bate record după record.
Universitatea Craiova se va duela cu Noah, în runda a doua din faza principală Conference League.
Fostul șef LPF și-a ales favorita la titlu.
Variantă inedită pentru banca lui CFR Cluj! Varga ar vrea un antrenor care a impresionat în Superliga României # Sport.ro
CFR Cluj l-a demis pe Andrea Mandorlini în cursul zilei de marți.
Războiul dintre Steaua și FCSB continuă, iar de această dată fanii militarilor au făcu o solicitare către UEFA.
Gigi Becali nu îi lasă pe antrenori să facă primul 11 la FCSB, dar se consultă cu fanii: ”Ei decid dacă va juca!” # Sport.ro
FCSB va întâlni Bologna în etapa a treia din faza principală Europa League.
Fostul fotbalist de la FCSB își amintește: „Eram pierdut pe teren. Îmi tremurau picioarele!” # Sport.ro
Fostul winger a câștigat și un trofeu alături de bucureșteni, mai exact Cupa Ligii.
Liga Florilor și Liga Zimbrilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
Inter a câștigat în a treia rundă din Champions League, după victoria 4-0 cu Royale USG.
FCSB va primi vizita italienilor de la Bologna joi, 23 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 19:45, iar cele mai importante informații vor fi disponibile pe www.sport.ro.
Dennis Man a fost eroul lui PSV în Champions League, la meciul în care olandezii au demolat-o pe Napoli, scor 6-2.
Harlem „Bizonul” Gnohere, unul dintre cei mai carismatici atacanți care au trecut prin Liga 1, a revenit în România!
Gigi Becali a anunțat public faptul că nu se va mai baza pe Vlad Chiricheș și nu are de gând să îi prelungească înțelegerea scadentă în vară.
Neluțu Varga, prima reacție după demiterea lui Mandorlini: "Nu pot risca milioane de euro! Pierdeam un an" # Sport.ro
Neluțu Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a rupt tăcerea după despărțirea de Andrea Mandorlini.
Elias Charalambous, discurs surprinzător înainte de Bologna! Ce a spus despre plecarea de la FCSB # Sport.ro
Elias Charalambous a ieșit la atac în conferința de presă premergătoare meciului cu Bologna din Europa League, programat joi, ora 19:45).
Ce a declarat Aleix Garcia, singurul fotbalist de la Bayer Lerverkusen care nu s-a făcut de râs în 2-7 cu PSG! # Sport.ro
Scor-monstru în etapa a treia din Champions League.
Oltenii se mobilizează pentru meciul anului! Rotaru e convins: "Sunt premise clare ca stadionul să fie plin!" # Sport.ro
Universitatea Craiova se pregătește pentru un moment istoric: primul meci pe teren propriu într-o grupă europeană după decenii.
La noi, din păcate, evenimentele de alergări stradale sunt organizate, de cele mai multe ori, pe niște străzi pustii, ambianța asigurată de spectatori fiind inexistentă. În Occident, lucrurile stau cu totul altfel.
Real Madrid – Barcelona, primul El Clasico din acest sezon, e programat pentru duminică, de la ora 17.15.
Raul Rusescu îl pune la punct pe Mustață după scandalul cu Denis Alibec: "El a greșit! Să meargă la Berceni!" # Sport.ro
Raul Rusescu, de trei ori campion cu FCSB, a intervenit în conflictul momentului dintre Denis Alibec și galeria campioanei.
Gigi Becali a decis! Cine vor fi fotbaliștii din defensiva FCSB-ului în meciul cu Bologna din Europa League # Sport.ro
FCSB e în corzi înaintea meciului vital cu Bologna din Europa League, programat joi, de la 19:45, pe Arena Națională!
Sinner, criticat dur de o legendă a tenisului italian, după ce a refuzat participarea la Cupa Davis # Sport.ro
Jannik Sinner a câștigat de două ori consecutiv Cupa Davis, alături de echipa Italiei.
Dorinel Munteanu, aproape de o revenire surpriză! Cu cine negociază antrenorul după ce a fost pe lista lui CFR și "U" Cluj # Sport.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) este aproape de a reveni în antrenorat.
Explozia din capitală a făcut o victimă din sport: strigătul său de disperare, sfâșietoare # Sport.ro
Nenorocirea de la Rahova are un bilanț îngrozitor: trei morți și zeci de răniți.
