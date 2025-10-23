ULTIMA ORĂ Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin, într-o schimbare bruscă de direcție
HotNews.ro, 23 octombrie 2025 07:40
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului…
Acum 10 minute
07:50
EXCLUSIV Asigurări de frică. Imediat după explozia la blocul din Rahova, românii au fugit să încheie polițe pentru locuințe # HotNews.ro
După explozia puternic mediatizată la blocul din Rahova, unde doar o parte dintre locatari aveau încheiate polițe de asigurare a locuinței, românii s-au grăbit imediat să încheie contracte. Citiți mai mult pe Profit.ro.
Acum 30 minute
07:40
07:30
„Unui om care a ieșit din lumina reflectoarelor îi spun «Mulțumesc», pentru ce a făcut într-un moment neașteptat” # HotNews.ro
Poate că nu e rău să vorbim despre oameni și când au ieșit din prim planul mediatic. Pur și simplu să vorbim, nu doar la aniversări. Cum nu ne trebuie o ocazie ca să ne…
07:30
Cum a ajutat o „flotă întunecată” de petroliere un cartel mexican să construiască un imperiu al contrabandei cu combustibil # HotNews.ro
Cartelul Jalisco New Generation a stăpânit utilizarea petrolierelor pentru a transporta ilegal combustibil în Mexic. Jucătorii americani din industria petrolieră îi ajută. O anchetă publicată de Reuters. În după-amiaza zilei de 8 martie, un petrolier…
Acum o oră
07:10
Un milionar celebru care a jucat în premieră într-un film spune că majoritatea colegilor de platou pot fi înlocuiți: „Costă milioane de dolari” # HotNews.ro
Kevin O’Leary, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri în Statele Unite, încearcă să promoveze filmul „Marty Supreme” în care a jucat într-un stil tipic pentru el: pragmatic și orientat spre profit, scrie Variety.…
07:00
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție” # HotNews.ro
De 5 ani nu a motivat o condamnare contra unui membru al clanului Cămătarilor, iar sentința definitivă a fost astfel întârziată. Judecată pentru abuz în serviciu, magistratul Monica-Claudia Cipariu continuă să își desfășoare activitatea în…
Acum 4 ore
05:50
Sarkozy, prima zi în închisoare: „A făcut sport și a început să scrie o carte”. Cum a fost întâmpinat de deținuți # HotNews.ro
„Nu este Club Méditerranée”, a declarat avocatul Jean-Michel Darrois în această seară, la ieșirea din închisoarea Santé, după ce l-a vizitat pe clientul său, Nicolas Sarkozy. „Astăzi a făcut sport, a început să-și scrie cartea.…
Acum 8 ore
00:50
Trump, anunț despre rachetele cu rază lungă de acțiune, „indiferent de modul în care Ucraina le utilizează”. Președintele SUA acuză un fake news # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că știrea potrivit căreia Statele Unite au aprobat utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune pentru atacuri efectuate în adâncimea teritoriului Rusiei este falsă,…
Acum 12 ore
23:50
Aripa estică a Casei Albe va fi demolată în totalitate, pentru a face loc sălii de bal dorite de Trump # HotNews.ro
Aripă estică a clădirii Casei Albe va fi demolată în totalitate ca parte a procesului de construire a unei noi săli de bal propuse de președintele Donald Trump, a declarat miercuri un oficial al Casei…
23:50
Raed Arafat respinge speculațiile despre explozia din Rahova: „Problema cu alt explozibil și că cineva a pus bombă, astea sunt speculații, fake-uri care apar pentru un scop precis” # HotNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri la Digi24 că pompierii nu au indicat o altă posibilă cauză decât acumularea de gaze pentru explozia care a avut loc săptămâna trecută…
23:30
Reprezentanții Universității Cluj au anunțat miercuri că s-au înțeles cu Raji Ayomide (19 ani). Nigerianul s-a antrenat cu echipa în această vară și a făcut parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria. „Fotbalistul poate…
23:30
Undă verde pentru noile sancțiuni UE împotriva Rusiei. Ultimul stat care se opunea a renunțat la obiecții # HotNews.ro
Statele din Uniunea Europeană au aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care cuprinde o interdicție pentru importurile de gaz natural lichefiat rusesc, a anunțat președinția daneză a Consiliului UE, miercuri, potrivit Reuters. „Suntem…
23:20
Șeful diplomației poloneze, mesaj pentru Peter Szijjarto: „Sper că maiorul Magyar va reuși să distrugă” conducta care aduce petrol în Ungaria # HotNews.ro
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, și-a exprimat miercuri, 22 octombrie, speranța că unitățile ucrainene de drone vor reuși să distrugă conducta Drujba, ce transportă petrolul rusesc către Ungaria, pe fondul unei noi dispute între…
23:00
„Am încredere deplină în Trump”. Șeful NATO respinge îngrijorările legate de tensiunile dintre președintele SUA și omologul ucrainean # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a minimalizat miercuri îngrijorările legate de tensiunile dintre Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reiterându-și în același timp convingerea că „doar” liderul american SUA poate să facă pace…
22:40
Ucraina se opune condițiilor UE pentru împrumutul garantat cu banii din activele rusești înghețate. Invocă „subminarea principiului dreptății” # HotNews.ro
Ucraina îndeamnă țările europene să nu limiteze utilizarea împrumutului propus, în valoare de 163 de miliarde de dolari, garantat cu active de stat rusești înghețate, argumentând că are nevoie de acesta pentru ca să poată…
22:30
Mișcarea „Berlinul fără mașini” vrea referendum pentru limitarea circulației auto la 12 zile pe an în centrul capitalei germane # HotNews.ro
O mişcare ecologistă, „Berlinul fără maşini”, propune un referendum, în 2026, dacă strânge 180.000 de semnături, în vederea unei reduceri drastice a circulaţiei automobilelor în centrul capitalei germane, după ce acest proiect a fost declarat…
22:10
Sorin Grindeanu susține că PSD va propune o lege privind pensiile magistraților „care va trece de CCR și va readuce normalitatea” # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că partidul pe care îl conduce va veni cu o propunere de lege privind pensiile magistraților „care va readuce în parametri decenței toate aceste excese” din…
22:00
O companie europeană vrea să scoată aur din locurile unde majoritatea văd gunoi: uriașele cimitire de avioane abandonate # HotNews.ro
Carcase de aeronave cât vezi cu ochii – deși cimitirele de avioane, în special cele din deșerturile din vestul Statelor Unite, îi fascinează pe fotografi și pe pasionații de istorie aeronautică, ele sunt niște aberații…
21:50
Autoritățile cubaneze l-au arestat pe Zhi Dong Zhang, traficant chinez de fentanil, care a evadat din arestul din Mexic în iulie și este căutat și de SUA, au declarat surse din domeniul securității mexicane, miercuri,…
21:30
Ruptura dintre societate și magistrați, împinsă la apogeu de „penibila decizie” a CCR. Un important intelectual român critică „insolența ce reprezintă un motiv de scoatere din magistratură” # HotNews.ro
„Sugestia că independenţa magistraţilor ar avea legătură cu salariul şi cu vârsta întrucât salariile şi pensiile ridicate îi salvează pe magistraţi de corupţie are o asemenea insolenţă, încât reprezintă un motiv de scoatere din magistratură”, consideră cunoscutul scriitor.
21:20
Spitalele vor trebui să decidă ce secții păstrează, redimensionează sau comasează, în funcție de activitate / CNAS: „Indicatorii de finanțare trebuie să reflecte performanța, nu inerția” # HotNews.ro
Fiecare spital va trebui să-și analizeze activitatea și să decidă ce secții vor fi păstrate, redimensionate sau reorganizate, a anunțat miercuri Casa Națională de Aigurări de Sănătate (CNAS), într-un comunicat de presă. Decizia a fost…
21:20
VIDEO Artan își face „mea culpa” după ce a sărutat o adolescentă fără acordul ei: „Din cauza tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare” # HotNews.ro
Solistul Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, a transmis miercuri seară pe Facebook „niște explicații în legătură cu seara nefericită” de luni dintr-un local din București, în urma căreia o mamă l-a acuzat că i-a „hărțuit”…
21:00
SuperLiga: Mihai Stoica anunță ce obiectiv are FCSB în acest sezon: „Am fost pe Everest, acum suntem în Groapa Marianelor” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a vorbit despre obiectivul campioanei en-titre a României, după rezultatele sub așteptări înregistrate în primele 13 etape. FCSB a acumulat doar 13 puncte și se află…
21:00
Social-democratul care vrea să îi ia locul lui Paul Stănescu, critici pentru Bolojan: „Poți să pleci încotro vrei, nu ne sperii” # HotNews.ro
Europarlamentarul social-democrat Claudiu Manda a afirmat miercuri că PSD nu mai acceptă șantajul premierului Ilie Bolojan, spunând despre șeful guvernului că acesta amenință cu plecarea din funcție „dacă nu faci ca mine”. „Poți să pleci…
20:30
SuperLiga: Fostul campion cu CFR Cluj, uimit de ce se întâmplă în Gruia: „Lucrurile au scăpat de sub control” # HotNews.ro
Fostul fotbalist Ionuț Rada (43 de ani) a comentat situația echipei CFR Cluj, la care va fi instalat din nou Dan Petrescu în funcția de antrenor principal, după ce Andrea Mandorlini a fost demis. „E…
20:30
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc în trei, patru ani”: „Rusia poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru” # HotNews.ro
Șeful Statului Major din Armata Franței, generalul Fabien Mandon, a vorbit miercuri despre „efortul de reînarmare” al țării și a spus că „primul obiectiv” pe care l-a trasat pentru armata națională a fost „de a…
20:20
Armata SUA și-a extins bombardamentele: Prima lovitură efectuată în Pacific în cadrul ofensivei împotriva traficanților de droguri # HotNews.ro
Armata SUA a lansat marți seară un bombardament împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri în apele Oceanului Pacific, în largul coastelor Americii de Sud, a declarat miercuri un oficial american pentru Reuters. Atacul…
20:20
Un cunoscut om de afaceri din industria avicolă, medic veterinar de profesie, reținut de polițiști după ce a ucis un cal. „Imaginile sunt greu de privit” # HotNews.ro
Omul de afaceri Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet, a fost reținut miercuri de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui sub acuzația de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”. Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a…
20:10
SuperLiga: Cum a reacționat Gigi Becali după ce a auzit vehiculată varianta „blat pentru pariuri” la meciul Metaloglobus-FCSB # HotNews.ro
Metaloglobus a reușit prima sa victorie în SuperLigă abia în etapa a 13-a, învingând-o chiar pe FCSB, campioana ultimelor două ediții. La câteva zile după meci, în mediul online a început să se speculeze că…
20:00
Berlinul va plăti temporar salariile angajaților americani de la bazele militare de pe teritoriul Germaniei, afectați de blocajul bugetar din SUA # HotNews.ro
Germania urmează să plătească, începând din octombrie, salariile celor aproximativ 11.000 de angajaţi ai bazelor militare americane de pe teritoriul german, ale căror salarii sunt ameninţate de paralizia bugetară din Statele Unite, a anunţat miercuri…
20:00
Directoarea Muzeului Luvru și-a prezentat demisia după jaf, dar i-a fost refuzată. Problema reclamată în privința camerelor video, la audierea din Senatul Franței # HotNews.ro
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a răspuns miercuri la întrebările senatorilor francezi pe tema furtului de bijuterii de duminică, în care a fost provocat un prejudiciu cu o valoare economică evaluată la 88 de…
19:50
Care este valoare finală a PNRR-ului României, aprobată astăzi de Comisia Europeană, din care au fost eliminate „investițiile cu risc major” # HotNews.ro
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a anunțat, într-o conferință de presă, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. „După ajustările negociate, valoarea finală…
19:50
Coreea de Nord a făcut afaceri imobiliare în România, pe terenul statului român, scrie Rise Project. Suma primită lunar din partea unui om de afaceri # HotNews.ro
Regimul nord-coreean a pus în practică, la București, o schemă imobiliară, după primul val de sancțiuni internaționale, dezvăluie RISE Project într-o investigație. Ambasada a închiriat blocul de protocol, pe care îl are în curtea reprezentanței…
19:30
3,4 miliarde de oameni trăiesc în țări care plătesc mai mult pentru datoria publică decât pentru sănătate sau educație. Șeful ONU a tras un semnal de alarmă # HotNews.ro
Sistemul comercial internațional bazat pe reguli este în pericol, a declarat miercuri secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, pe fondul creșterii datoriilor, al taxelor vamale mari și al insecurității financiare pe care…
19:20
Ministrul Energiei anunță „poate cea mai mare victorie pe care România a putut să o aibă în materie de sistem energetic”: menținerea centralelor pe cărbune # HotNews.ro
România va avea în continuare active centrale pe cărbune, iar prin această modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) s-a asigurat că cel mai negru scenariu, și anume de a avea un potențial…
19:10
Reprezentanții localului în care Artan a sărutat o tânără fără acordul ei reacționează: „Ne disociem ferm de orice manifestări de acest gen” # HotNews.ro
Reprezentanții nJOY Garden & Club din București au declarat, miercuri, că au aflat de pe rețelele sociale despre incidentul care a avut loc luni în local, unde solistul Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, a sărutat…
Acum 24 ore
18:50
Cum poate evita România să nu piardă cei 231 de milioane de euro din PNNR, după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. Ministrul Investițiilor Europene: „O spun pentru ultima oară” # HotNews.ro
„Mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei”, a declarat miercuri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, în contextul în care România riscă să piardă o sumă…
18:20
Poliția s-a sesizat din oficiu în cazul lui Artan, solistul de la Timpuri Noi, care a recunoscut, în urma acuzațiilor, că a sărutat fără consimțământ o adolescentă # HotNews.ro
Poliția Capitalei a vorbit miercuri despre cazul lui Adrian Pleșca, cunoscut ca „Artan”, fără să îl menționeze explicit pe fostul solist și fondator al trupei Timpuri Noi, și a anunțat că până la acest moment…
18:10
Șeful Armatei, detalii despre stagiul militar voluntar pentru tineri: „Nu va fi o pregătire militară specializată 100%” # HotNews.ro
Diminuarea rezervei operaționale a Armatei prin îmbătrânirea rezerviștilor este „o problemă de siguranță națională”, spune Șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad. În acest context, MApN a inițiat legea – adoptată miercuri de către…
18:00
Nicolas Sarkozy, sub protecție permanentă în închisoare. Ofițeri de poliție, instalați în celulele vecine / Măsura a stârnit nemulțumire printre sindicate # HotNews.ro
Ofițerii de poliție vor râmâne în preajma fostului președinte Nicolas Sarkozy „oricât este necesar”, a anunțat miercuri ministrul de interne Laurent Nuñez. Ei vor face parte dintr-o echipă care va lucra în ture în închisoare,…
18:00
Ungaria vrea combustibil nuclear din SUA, „pe lângă relațiile existente cu furnizorii ruși”. Anunțul lui Peter Szijjarto, aflat la Washington # HotNews.ro
Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Peter Szijjarto, a anunțat miercuri într-un interviu pentru televiziunea de stat M1 că țara sa va începe discuțiile pentru achiziționarea de combustibil nuclear din Statele Unite pentru…
17:50
Prima reacție de la Bruxelles după decizia CCR pe pensile magistraților, care poate arunca în aer un jalon PNRR de 231 de milioane de euro # HotNews.ro
Comisia Europeană „ia act de decizia Curții Constituționale a României referitoare la pensiile speciale”, iar apoi, la expirarea termenului, „va evalua” dacă jalonul PNRR a fost „îndeplinit satisfăcător”, pentru o decizie privind suspendarea plății tranșei…
17:50
Suedia vrea să furnizeze Ucrainei până la 150 de avioane multirol Gripen într-o comandă fără precedent # HotNews.ro
Suedia a semnat o scrisoare de intenție care ar putea duce la furnizarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen produse pe plan intern către Ucraina, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson,…
17:40
Pentru prima dată, exercițiul nuclear al NATO „Steadfast Noon” a fost transparetizat: „Nu este vorba de a ne etala mușchii” # HotNews.ro
Un avion de vânătoare olandez a decolat marți de la baza aeriană Volkel din Olanda, fără încărcătură nucleară la bord, dar cu scopul de a testa dispozitivul NATO în cazul în care această armă de…
17:40
Dezarmarea Hamas va fi „foarte dificilă”, recunoaște vicepreședintele american JD Vance la Ierusalim # HotNews.ro
Dezarmarea Hamas şi reconstrucţia Fâşiei Gaza vor fi „foarte dificile”, a declarat miercuri vicepreşedintele american JD Vance la Ierusalim, unde a încercat să dea asigurări Israelului cu privire la planul de pace al SUA pentru…
17:30
Ministrul lituanian al apărării a demisionat după o dispută cu premierul pe tema cheltuielilor militare # HotNews.ro
Dovile Sakaliene a demisionat din funcția de ministru al apărării în Lituania, miercuri, după o dispută cu prim-ministrul Inga Ruginiene pe tema cheltuielilor pentru apărare din țara baltică, potrivit AFP. Sakaliene a anunțat într-o postare…
17:20
Un parteneriat pentru oameni și natură: 18 ani de pași comuni pentru Coca-Cola HBC România și Asociația Tășuleasa Social # HotNews.ro
Ce se întâmplă atunci când o companie și un ONG construiesc proiecte durabile, punct cu punct, timp de aproape două decenii? Într-o lume în care sustenabilitatea a devenit nu doar un ideal, ci o necesitate,…
17:20
Telegram și WhatsApp au fost restricționate parțial în Rusia / Ce urmează pentru aplicațiile de mesagerie # HotNews.ro
Autoritatea rusă de reglementare a comunicațiilor, Roskomnadzor, a început să „restricționeze parțial” funcționarea aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, a declarat agenția pentru TASS. „Pentru a combate infractorii, în conformitate cu concluziile agențiilor de aplicare…
17:10
După creșterea bruscă a atacurilor cu drone ucrainene, un viceamiral rus propune pentru apărarea rafinăriilor soluția cu „implicarea cetățenilor pregătiți și patrioți” # HotNews.ro
Conducerea armatei ruse a anunțat miercuri că va căuta să utilizeze rezerviști pentru a apăra infrastructura civilă, cum ar fi rafinăriile de petrol, după o intensificare bruscă a atacurilor cu drone ucrainene, efectuate în ultimele…
17:00
Mișcare majoră – Avocații și notarii vor atesta deciziile din AGA. Obligație impusă firmelor cu afaceri de peste 400.000 de lei – proiect # HotNews.ro
Un proiect de lege inițiat de câțiva parlamentari ar urma să impună firmelor, dacă ar fi adoptat, noi costuri. Astfel, firmele cu afaceri de peste 400.000 de lei ar trebui să plătească un avocat sau…
