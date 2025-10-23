Mega-dosar de CONTRABANDĂ cu mărfuri de lux. Maraton de audieri DIICOT soldat cu arestarea a doi șefi IPJ Timiș

11:30

Forțele de intervenție din Vaslui au fost sesizate cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deținea avionul ultraușor nu a mai putut să ia legătura cu pilotul, iar acesta nu a putu ateriza din cauza ceții. Pompierii ajunși la fața locului au găsit pilotul decedat. Accident aviatic în județul Vaslui, […]