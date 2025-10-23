Scandal la Protecția Consumatorului. Comisarii au aplicat amenzi dar nu ar fi înregistrat procesele verbale
Gândul, 23 octombrie 2025 19:50
Scandal de proporții la ANPC după ce mai mulți comisari au aplicat amenzi fără să înregistreze nicăieri procesele verbale. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a adus acuzații extrem de grave la adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru mecanismul prin care instituția a blocat recuperarea de către stat a unor sume importante. ANPC devine centrul unui […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
20:00
Lia Olguța Vasilescu acuză Guvernul Bolojan că a lăsat Craiova în frig: „În loc să trimită bani, a trimis corpul de CONTROL” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu a mărturisit printr-o postare pe Facebook calvarul prin care a trecut pentru a salva Craiova de frig. Cu tablotari scoși la pensie, cu 70 de milioane de euro amenzi de mediu și cu un guvern care a trimis corpul de control în loc de bani. Primarul Craiovei a criticat Guvernul Bolojan și […]
Acum 30 minute
19:50
Scandal la Protecția Consumatorului. Comisarii au aplicat amenzi dar nu ar fi înregistrat procesele verbale # Gândul
Scandal de proporții la ANPC după ce mai mulți comisari au aplicat amenzi fără să înregistreze nicăieri procesele verbale. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a adus acuzații extrem de grave la adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru mecanismul prin care instituția a blocat recuperarea de către stat a unor sume importante. ANPC devine centrul unui […]
19:50
Care este cea mai mare pensie de magistrat, în plată, din România: „Lucrurile astea trebuie corectate” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343, care net înseamnă 56.700 de lei. Acesta a spus că, pentru pensile acum în plată, singura soluție de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă. ”Pentru ceea ce este în […]
19:40
Vladimir Putin: „Răspunsul RUSIEI în cazul unui atac cu Tomahawk va fi serios, dacă nu chiar uluitor” # Gândul
„Răspunsul Rusiei în cazul unor lovituri cu „Tomahawk” pe teritoriul Federației Ruse va fi serios — ca să nu spunem uluitor”, a amenințat Vladimir Putin. Președintele Federației Ruse a ieșit în fața jurnaliștilor după ședința celei de-a XVII-a adunări a Societății Geografice Ruse. Declarațiile principale ale președintelui au fost: „Rusia și SUA au multe direcții […]
19:40
Cum a dat Mihai Jurca, omul lui Ilie Bolojan, 200.000 de lei pe 17 Dacia Duster Pick-up, FĂRĂ service și mentenanță # Gândul
Deși România se află într-o perioadă de constrângeri bugetare (taxe noi, creșterea TVA, etc.), Cancelaria Prim-Ministrului, condusă de Mihai Jurca, fost city manager al municipiului Oradea condus de Bolojan la acea vreme, a semnat pe 30 septembrie 2025 un contract de leasing pentru 17 autoturisme Dacia Duster Pick-up. Valoarea totală a contractului se ridică de […]
19:40
Vladimir Putin a declarat că „summitul bilateral de la Budapesta, unde urma să se întâlnească cu Donald Trump nu a fost anulat, ci mai degrabă amânat”. Liderul de la Kremlin a menționat că anterior a afirmat că astfel de întâlniri trebuie să fie bine pregătite, iar președintele SUA a fost pe deplin de acord cu […]
Acum o oră
19:30
S-a produs o surpriză în topul salariilor din România. IT-ul nu mai conduce clasamentul, ci a picat pe locul al treilea. Iată domeniul în care se câștigă cei mai mulți bani, de fapt, în România. Cum spuneam, topul salariilor nu mai este condus de domeniul IT, ci de transporturile aeriene. Lefurile piloților și echipajelor de […]
Acum 2 ore
19:00
Victor Ponta iese la atac: „Problema lui Bolojan nu era legată de pensiile magistraților, ci de faptul că magistrații nu mai ASCULTĂ de sistem” # Gândul
Victor Ponta a ieșit la atac pe Facebook și spulberă narațiunea oficială. Legea pensiilor magistraților nu are nimic de-a face cu economia, este doar o răzbunare politică, a spus fostul premier. Ponta arată cu degetul la dublul-standard. Aceeași Curte Constituțională care a anulat alegerile prezidențiale din decembrie anul trecut, era „salvatoarea României”. Acum, pentru că […]
19:00
Viață desprinsă dintr-un scenariu de groază. Un român și-a ținut soția captivă într-o închisoare improvizată, în propria casă, unde a bătut-o zilnic # Gândul
Un român din Italia, în vârstă de 43 de ani, care și-a ținut soția într-o închisoare improvizată, în propria casă, a fost condamnat la ani grei de pușcărie. Ani la rând, femeia a fost supusă unor violențe sexuale și abuzuri zilnice, chiar și în fața copiilor minori, relatează site-ul Gazzeta del Sud. Ani de zile, […]
18:50
Viktor Orban, în primul mesaj de campanie electorală: La 1956 aveam două opțiuni: libertate sau sclavie. În 2026 e război sau pace. UE vrea război # Gândul
Premierul maghiar Viktor Orban ține un discurs în fața a zeci de mii de participanți, la Budapesta, cu ocazia comemorării Revoluției anticomuniste maghiare din 1956, oprită în mod sângeros de intervenția trupelor sovietice. Premierul a ținut un discurs ceremonial în fața participanților la „Marșul Păcii”, când s-au împlinit 69 de ani de la Revoluția Ungară […]
18:40
FOTO. Ce spune Carmen Trandafir despre fiica sa. ”Cunoaște valoarea BANILOR, nu e risipitoare” # Gândul
Cântăreața Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a dat detalii despre Ana, fiica sa și a comentatorului sportiv Emil Grădinescu. Carmen Trandafir formează o familie cu jurnalistul Emil Grădinescu. Cei doi au făcut nuntă în august 2011 și au împreună o fată, Ana. Artista este foarte mândră de fiica sa, Ana – care […]
18:40
Viktor Orban spune că Ungaria este singura țară în care se poate încheia un acord de pace și respinge aderarea Ucrainei la UE # Gândul
Premierul maghiar Viktor Orban ține un discurs în fața a zeci de mii de participanți, la Budapesta, cu ocazia comemorării Revoluției anticomuniste maghiare din 1956, oprită în mod sângeros de intervenția trupelor sovietice. Premierul a ținut un discurs ceremonial în fața participanților la „Marșul Păcii”, când s-au împlinit 69 de ani de la Revoluția Ungară […]
18:40
Cum a furat „disidentul” Ion Iliescu Crăciunul din 1968. Lavinia Betea: „S-a comportat exemplar în linia partidului” # Gândul
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neştiută”, un proiect Gândul şi Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea -, invitata jurnalistului Ionuț Cristache a povestit implicarea lui Ion Iliescu într-un episod revoluționar mai puțin cunoscut din biografia acestuia. Deși a susținut mereu că a fost un oponent convins al dictatorului Nicolae Ceaușescu, […]
18:30
„Succes”. Guvernul a convins Comisia Europeană că poate rămâne cu deficit de încasare de TVA fără să piardă bani din PNRR # Gândul
„Succes” mare pentru România! Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR, privind reducerea gap-ului de TVA. Nazare se laudă că a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi în 2026, în urma negocierilor pe care le-a purtat cu reprezentanții Comisiei. […]
18:30
Un simpatizant al mareșalului Antonescu și al lui Corneliu Zelea Codreanu a fost trimis în judecată la Cluj # Gândul
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj l-a trimis în judecată în stare de libertate pe un inculpat acuzat de instigare publică, confecționarea, vânzarea, răspândirea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta […]
18:30
Ce domenii se încadrează la Grupa I de muncă. Meseriile grele din România pentru care statul oferă facilități la pensie # Gândul
Grupa I de muncă reunește acele activități profesionale care sunt considerate cele mai dificile sau periculoase din punct de vedere al sănătății. Pe acestea, statul le recunoaște și oferă anumite facilități la pensionare: în primul rând, reducerea vârstei standard. La Grupa I de muncă regăsim deci muncile din industrii cu expunere severă la factori nocivi […]
18:30
INFRASTRUCTURĂ 5: Restricții de circulație în zona Rahova, în perimetrul blocului afectat de deflagrație (P) # Gândul
Bucureștenii care locuiesc în Rahova, în zona blocului distrus de explozie, trebuie să știe că în zonă au fost instituite noi restricții de circulație. Anunțul a fost făcut joi de către reprezentanții Infrastructură Sectorului 5. Infrastructură Sector 5 a transmis, printr-o postare pe Facebook, că în zona blocului afectat de explozie a fost creat un […]
18:30
Unde sarcasmul se întâlnește cu cinismul. Guvernul majorează cu 6 lei plafonul pentru rețete compensate # Gândul
Guvernul Bolojan a majorat astăzi plafonul pentru rețetele compensate cu 6 lei. Înainte, limita lunară de care beneficiau cei care luau medicamente prin intermediul rețetei compensate era de 330 de lei. De astăzi, aceștia vor putea cumpăra medicamente compensate în valoare de 336 de lei pe lună. Guvernul a majorat astăzi plafonul pentru rețetele compensate […]
18:30
Situație stupefiantă la ADP Sector 6. Banii achitați de oameni pentru a-și recupera mașinile ridicate, jucați la păcănele de șeful de birou. Bărbatul a fost reținut. Care este prejudiciul # Gândul
Situație ireală la Primăria Sectorului 6. Un angajat a fost reținut de polițiștii din București, după ce a jucat la pariuri banii încasați de la proprietarii mașinilor ridicate, după ce au fost parcate ilegal. În concret, acesta și-ar fi însușit pe nedrept banii pe care i-au plătit oamenii să-și recupereze mașinile, după ce au fost […]
18:10
După cartela de la Primărie și carnețelul cu notițe, Nicușor Dan și-a făcut un nou prieten: Ghiozdănelul. Îl cară peste tot, îi încurcă pe toți. Urmăriți aventurile lui Nicușor și ale ghiozdănelului său buclucaș, în reuniunea Consiliului European # Gândul
Cu „ghiozdănelul” prin Consiliul European. Așa s-a prezentat astăzi, președintele României, Nicușor Dan, în reuniunea șefilor de stat și de guvern de la Bruxelles în care se discută ajutorul UE pentru Ucraina și viitorul bătrânului continent din punct de vedere militar, după prăbușirea discuțiilor americane ruse din cauza războiului din Ucraina. Imagini prezentate de Gândul, […]
Acum 4 ore
18:00
Compartimentul din mașină pe care să nu-l speli niciodată când duci autovehiculul la spălătorie. Un mecanic auto a dezvăluit ce se poate întâmpla # Gândul
Iată ce nu trebuie să speli niciodată când duci mașina la spălătorie. Un mecanic auto a dezvăluit ce componente ale mașinii trebuie să eviți să speli. Scotty Kilmer, un mecanic auto britanic cu experiență, a avertizat că spălarea mașinilor într-un anumit mod poate să „distrugă” motoarele pe benzină și diesel, un risc serios pentru șoferi […]
17:50
După India, și companiile petroliere de stat chineze suspendă importul de petrol rusesc din cauza temerilor legate de sancțiunile lui Trump # Gândul
Potrivit mai multor surse comerciale, companiile petroliere de stat chineze au suspendat achiziția de petrol rusesc, chiar după ce India a redus masiv importurile de petrol în urma sancțiunilor lui Trump. Pe 23 octombrie, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că SUA vor impune sancțiuni asupra a două mari companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, pentru […]
17:40
Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, a explicat ce face pentru a-și întreține vocea și pentru a nu avea probleme cu corzile vocale. Mihai Trăistariu are una dintre cele mai bune voci masculine din industria muzicală. Acesta explicat, pentru click.ro, la ce trucuri apelează pentru a nu avea probleme cu corzile vocale. ”Ceapa […]
17:40
SECRETELE enigmaticei Nina Iliescu. Lavinia Betea dezvăluie DETALIUL foarte rar în epoca stalinistă despre femeia din umbra lui Ion Iliescu # Gândul
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neştiută”, un proiect Gândul şi Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea -, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa au refăcut momentele cheie din viața unui cuplu atipic din multe puncte de vedere. Partenera de viață a fostului președinte a jucat pe lângă acesta același rol […]
17:40
Cele cinci zodii care vor obține câștiguri meritate și recompense la finalul lunii octombrie 2025 # Gândul
Cinci zodii vor atrage banii ca un magnet către finalul lunii octombrie 2025. Sub influența astrelor, nativilor li se vor deschide noi drumuri spre recompense și afaceri de succes. În ultima săptămână, va fi o conjuncție între Luna plină în constelația Taurului și planeta Jupiter, sub influența armonioasă a planetei Venus. Taur, sub influența Lunii […]
17:30
De ce ar trebui să eviți să mai dai buletinul la hoteluri, chiar dacă ți se cere. Ce alt act poți oferi, în schimb # Gândul
În era digitală, protejarea informațiilor cu caracter personal a devenit esențială. Buletinul sau cartea de identitate este unul dintre cele mai importante documente pentru verificarea identității, fiind solicitat adesea la check-in-ul hotelurilor. Deși prezentarea actului este adesea considerată obligatorie, aceasta implică un risc crescut în contextul amenințărilor cibernetice și al uzurpării de identitate. Procedura standard […]
17:30
Nicuşor Dan, după promulgarea legii privind reforma în domeniul sănătăţii: Pacienţii cu boli grave vor beneficia de servicii decontate integral # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat săptămâna aceasta legea care permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii, proiect care face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Potrivit șefului statului, prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi […]
17:20
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 octombrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
17:20
Judecătorii Curții Supreme au comunicat astăzi că au decis, în apel, să admită în principiu cererea de revizuire în cazul Remus Truică, ferma Băneasa: Iată anunțul ÎCCJ: „În Dosarul 31/64/2025 privind pe Truică Remus, în calitatea de revizuent, prin decizia pronunțată astăzi, completul de judecată a schimbat soluția de inadmisibilitate a revizuirii pronunțată de instanța […]
17:10
Sorin Grindeanu avertizează că România riscă să PIARDĂ peste 200 de milioane de euro dacă legea pensiilor speciale nu va fi adoptată # Gândul
Sorin Grindeanu a explicat joi, la Galați, motivul pentru care a propus în Coaliție formarea unui grup de lucru comun pe tema pensiilor speciale. Acesta a spus că România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro din fonduri europene dacă legea nu este adoptată până la 28 noiembrie, termen impus prin PNRR. „Să […]
16:40
FOTO. Cornelia Rednic face EFORTURI pentru siluetă. ”A fost întotdeauna o problemă să slăbesc” # Gândul
Cântăreața de muzică populară Cornelia Rednic a mărturisit că face eforturi pentru a-și menține silueta, dat fiind că este foarte poftiioasă. Cornelia Rednic este o cunoscută interpretă de folclor. În plan personal, Cornelia Rednic formează o familie alături de Lupu Rednic, cel care îi este și partener de scenă. Cei doi sunt căsătoriți de peste […]
16:40
Cât plătesc rușii pentru utilități? O tânără a făcut calculul complet și a dezvăluit pe platforma TikTok cât plătește lunar la gaz. Ea provine dintr-o familie unde se gătește constant. „Astăzi, ne uităm la factura de la gaz. Gazul este folosit doar pentru aragaz, iar aragazul este constant aprins pentru că mama mea gătește constant. […]
16:40
Dacă e joi, atunci e momentul să ne delectăm cu un nou banc marca Bulă. De această dată, Bulă face o constatare. Iată care este aceasta! – Frate, de câte ori te întâlnesc, porți aceleași haine. Tu nu te schimbi niciodată? – Domnule Bulă, suflați în fiolă! Alte bancuri haioase Bunele maniere fac toți banii! […]
16:30
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală # Gândul
Ce zodie își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală. Luna noiembrie se anunță cu adevărat specială pentru cerul zodiacal. Energia astrală aduce schimbări profunde, iar pentru unii dintre nativi, norocul va apărea aproape palpabil. Unii dintre ei își vor schimba radical viața. Este momentul ca […]
16:30
Definiția absurdului. Dominic Fritz vrea Referendum pentru modificarea Constituției. Liderul USR nu este cetățean roman # Gândul
Dominic Fritz, care nu este cetățean al României, vorbește despre necesitatea unui referendum pentru modificarea Constituției – referendum la care, paradoxal, nici măcar nu ar avea dreptul să participe. Liderul USR anunță că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. „Nu renunțăm la desființarea acestor […]
16:20
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului avertizează că proprietarii blocului din Rahova ar putea să își PIARDĂ apartamentele dacă imobilul va fi demolat # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a explicat că dreptul de proprietate al locatarilor dispare dacă blocul afectat de explozia din Rahova va fi demolat. Practic, dacă imobilul nu mai există, nici proprietatea asupra apartamentelor nu mai poate fi menținută. ‘În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere […]
16:20
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că în weekend va avea mai multe întâlniri cu Organizația PSD București iar decizia privind candidatul pentru Primăria Capitalei va fi luată cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, în cadrul unui Birou Permanenț Național. ”În weekend o să am mai multe întâlniri cu Organizaţia de […]
Acum 6 ore
16:00
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi # Gândul
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) este una dintre cele mai aglomerate secții ale Spitalului Județean Mavormati din Iași. Zilnic este înregistrată cea mai mare avalanșă de pacienți, unii în stare gravă care justifică prezența, iar alții cu alte scopuri. Femeia care vine zi de zi în Unitatea de Primiri Urgențe O pacientă din județul Botoșani […]
16:00
Hoţii de la Luvru, la un pas de a fi identificaţi. Ce au găsit anchetatorii pe obiectele lăsate în urmă de tâlhari # Gândul
Autoritățile franceze sunt la un pas de a-i identifica pe unii dintre bandiţii care au spart, duminica trecută, galeria Apollo din cadrul Muzeului Luvru. Două urme de ADN au fost găsite într-o cască și o mănuşă lăsate în urmă de suspecți după jaf, a declarat poliția franceză pentru ABC News. Potrivit sursei citate, aceasta este […]
15:50
Test de perspicacitate | Acești doi turiști par identici, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe! # Gândul
Gândul.ro vă arată, azi, un nou test de perspicacitate. Priviți imaginea de mai sus și găsiți toate cele 3 diferențe între acești doi turiști. Soluția se află mai jos, în articol. Un moment de pauză ar putea fi „încununat” cu rezolvarea unui test de perspicacitate, pentru a afla câtă atenție acorzi detaliilor. Astfel de teste sunt […]
15:50
Marea finală a sezonului 2025 din Campionatul Național de Super Rally, competiția fondată în urmă cu 8 ani de legendarul Mihai Leu, va avea loc sâmbătă, în centrul municipiului București, în zona Ateneului Român, și va reuni 26 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv, accesul publicului urmând să fie gratuit. Ajuns la […]
15:40
Cântărețul Alin Oprea, în vârstă de 53 de ani, a spus ce stil de viață are pentru a fi în formă. ”Ascult mereu corpul”, a afirmat artistul. Alin Oprea este într-o formă fizică foarte bună. Acesta a adoptat un stil de viață foarte sănătos. Artistul a spus, pentru click.ro, că nu ține o dietă strictă, […]
15:20
Premierul Ilie Bolojan își publică diplomele după ce presa a scris că ar fi probleme cu anii de studii. De vină pentru neconcordanțe, ARMATA # Gândul
Imediat ce Gândul a scris că premierul Ilie Bolojan a absolvit o facultate în 3 ani care, în mod normal durează 5 ani, acesta şi-a publicat diploma de licenţă. Bolojan a absolvit două facultăţi, mai precis. Una de Inginerie Mecanică, în cadrul Universităţii Tehnice din Timişoara şi pe cea de Matematică, tot din Timişoara. […]
15:20
Mega-dosar de CONTRABANDĂ cu mărfuri de lux. Maraton de audieri DIICOT soldat cu arestarea a doi șefi IPJ Timiș # Gândul
Procurorii de la DIICOT Caraș-Severin au făcut un maraton de audieri noaptea trecută într-un dosar de contrabandă cu mărfuri de lux. Peste 30 de suspecți au fost audiați, doi șefi din IPJ Timiș și mai mulți foști polițiști au fost reținuți, iar adjunctul inspectoratului din același județ este vizat de anchetă și a fost plasat […]
15:10
Crede în tine și apoi mergi mai departe. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 24 octombrie 2025. Berbec Un subiect de interes pe care l-ai urmărit ar putea trezi astăzi niște emoții profund îngropate. Poate că vei dori să te retragi în mintea ta și să încerci să-i dai un sens, deși […]
15:10
Imediat ce Gândul a scris că premierul Ilie Bolojan a absolvit o facultate în 3 ani care, în mod normal durează 5 ani, acesta şi-a publicat diploma de licenţă. Ştire în curs de actualizare
15:00
Prin ce dezamăgire a trecut un român care s-a întors acasă după 23 de ani petrecuți în străinătate # Gândul
După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un bărbat din Iași a încercat să se întoarcă definitiv în țară. După doar 11 luni s-a întors în Anglia, dezamăgit de ce a găsit în România. Adrian Nechita, originar din Iași și stabilit la Birmingham, lucrează la o sucursală Jaguar Land Rover din zona […]
15:00
Potrivit celei mai noi prognoze meteo emise de ANM, maximele vor ajunge la 20 de grade Celsius în Capitală până vineri. Astfel, de joi seara până vineri dimineața, cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8…10 grade. Vineri, între orele […]
15:00
Gândul şi Descoperă.ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți joi 23 octombrie, de la ora 15.00, episodul al patrulea: Ion Iliescu – din sânul familiei Ceaușescu, în vârful puterii comuniste. O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute, adevăruri nespuse, întrebări care […]
14:50
Se complică lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV Anca Alexandrescu tocmai și-a anunțat candidatura: “99% candidez”. Cine o va susține # Gândul
Jurnalista Anca Alexandrescu intră în lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a declarat, joi, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că în proporție de 99% este sigură că va candida la alegerile pentru Primăria București. Anca Alexandrescu ca cel mai probabil va fi un candidat independent susținut de AUR. Respectiv AUR nu-și va […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.