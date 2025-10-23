Scandal la Protecția Consumatorului. Comisarii au aplicat amenzi dar nu ar fi înregistrat procesele verbale

15:10

Crede în tine și apoi mergi mai departe. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 24 octombrie 2025. Berbec Un subiect de interes pe care l-ai urmărit ar putea trezi astăzi niște emoții profund îngropate. Poate că vei dori să te retragi în mintea ta și să încerci să-i dai un sens, deși […]