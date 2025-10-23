Sorin Grindeanu a făcut anunțul. Când va fi ales CANDIDATUL PSD pentru Primăria Capitalei

12:10

Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp din județul Bacău, trupul lui a fost învelit în haine șu pus în mai multe pungi. Polițiștii au început cercetările pentru a afla dacă el s-a născut sau nu viu și pentru a identifica persoana care l-a abandonat în acea zonă. Bebeluș mort, găsit pe un […]