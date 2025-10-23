Sorin Grindeanu a făcut anunțul. Când va fi ales CANDIDATUL PSD pentru Primăria Capitalei
Gândul, 23 octombrie 2025 16:20
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că în weekend va avea mai multe întâlniri cu Organizația PSD București iar decizia privind candidatul pentru Primăria Capitalei va fi luată cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, în cadrul unui Birou Permanenț Național. ”În weekend o să am mai multe întâlniri cu Organizaţia de […]
• • •
Acum 30 minute
16:40
FOTO. Cornelia Rednic face EFORTURI pentru siluetă. ”A fost întotdeauna o problemă să slăbesc” # Gândul
Cântăreața de muzică populară Cornelia Rednic a mărturisit că face eforturi pentru a-și menține silueta, dat fiind că este foarte poftiioasă. Cornelia Rednic este o cunoscută interpretă de folclor. În plan personal, Cornelia Rednic formează o familie alături de Lupu Rednic, cel care îi este și partener de scenă. Cei doi sunt căsătoriți de peste […]
16:40
Cât plătesc rușii pentru utilități? O tânără a făcut calculul complet și a dezvăluit pe platforma TikTok cât plătește lunar la gaz. Ea provine dintr-o familie unde se gătește constant. „Astăzi, ne uităm la factura de la gaz. Gazul este folosit doar pentru aragaz, iar aragazul este constant aprins pentru că mama mea gătește constant. […]
16:40
Dacă e joi, atunci e momentul să ne delectăm cu un nou banc marca Bulă. De această dată, Bulă face o constatare. Iată care este aceasta! – Frate, de câte ori te întâlnesc, porți aceleași haine. Tu nu te schimbi niciodată? – Domnule Bulă, suflați în fiolă! Alte bancuri haioase Bunele maniere fac toți banii! […]
Acum o oră
16:30
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală # Gândul
Ce zodie își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală. Luna noiembrie se anunță cu adevărat specială pentru cerul zodiacal. Energia astrală aduce schimbări profunde, iar pentru unii dintre nativi, norocul va apărea aproape palpabil. Unii dintre ei își vor schimba radical viața. Este momentul ca […]
16:30
Definiția absurdului. Dominic Fritz vrea Referendum pentru modificarea Constituției. Liderul USR nu este cetățean roman # Gândul
Dominic Fritz, care nu este cetățean al României, vorbește despre necesitatea unui referendum pentru modificarea Constituției – referendum la care, paradoxal, nici măcar nu ar avea dreptul să participe. Liderul USR anunță că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. „Nu renunțăm la desființarea acestor […]
16:20
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului avertizează că proprietarii blocului din Rahova ar putea să își PIARDĂ apartamentele dacă imobilul va fi demolat # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a explicat că dreptul de proprietate al locatarilor dispare dacă blocul afectat de explozia din Rahova va fi demolat. Practic, dacă imobilul nu mai există, nici proprietatea asupra apartamentelor nu mai poate fi menținută. ‘În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere […]
16:20
Acum 2 ore
16:00
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi # Gândul
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) este una dintre cele mai aglomerate secții ale Spitalului Județean Mavormati din Iași. Zilnic este înregistrată cea mai mare avalanșă de pacienți, unii în stare gravă care justifică prezența, iar alții cu alte scopuri. Femeia care vine zi de zi în Unitatea de Primiri Urgențe O pacientă din județul Botoșani […]
16:00
Hoţii de la Luvru, la un pas de a fi identificaţi. Ce au găsit anchetatorii pe obiectele lăsate în urmă de tâlhari # Gândul
Autoritățile franceze sunt la un pas de a-i identifica pe unii dintre bandiţii care au spart, duminica trecută, galeria Apollo din cadrul Muzeului Luvru. Două urme de ADN au fost găsite într-o cască și o mănuşă lăsate în urmă de suspecți după jaf, a declarat poliția franceză pentru ABC News. Potrivit sursei citate, aceasta este […]
15:50
Test de perspicacitate | Acești doi turiști par identici, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe! # Gândul
Gândul.ro vă arată, azi, un nou test de perspicacitate. Priviți imaginea de mai sus și găsiți toate cele 3 diferențe între acești doi turiști. Soluția se află mai jos, în articol. Un moment de pauză ar putea fi „încununat” cu rezolvarea unui test de perspicacitate, pentru a afla câtă atenție acorzi detaliilor. Astfel de teste sunt […]
15:50
Marea finală a sezonului 2025 din Campionatul Național de Super Rally, competiția fondată în urmă cu 8 ani de legendarul Mihai Leu, va avea loc sâmbătă, în centrul municipiului București, în zona Ateneului Român, și va reuni 26 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv, accesul publicului urmând să fie gratuit. Ajuns la […]
15:40
Cântărețul Alin Oprea, în vârstă de 53 de ani, a spus ce stil de viață are pentru a fi în formă. ”Ascult mereu corpul”, a afirmat artistul. Alin Oprea este într-o formă fizică foarte bună. Acesta a adoptat un stil de viață foarte sănătos. Artistul a spus, pentru click.ro, că nu ține o dietă strictă, […]
15:20
Premierul Ilie Bolojan își publică diplomele după ce presa a scris că ar fi probleme cu anii de studii. De vină pentru neconcordanțe, ARMATA # Gândul
Imediat ce Gândul a scris că premierul Ilie Bolojan a absolvit o facultate în 3 ani care, în mod normal durează 5 ani, acesta şi-a publicat diploma de licenţă. Bolojan a absolvit două facultăţi, mai precis. Una de Inginerie Mecanică, în cadrul Universităţii Tehnice din Timişoara şi pe cea de Matematică, tot din Timişoara. […]
15:20
Mega-dosar de CONTRABANDĂ cu mărfuri de lux. Maraton de audieri DIICOT soldat cu arestarea a doi șefi IPJ Timiș # Gândul
Procurorii de la DIICOT Caraș-Severin au făcut un maraton de audieri noaptea trecută într-un dosar de contrabandă cu mărfuri de lux. Peste 30 de suspecți au fost audiați, doi șefi din IPJ Timiș și mai mulți foști polițiști au fost reținuți, iar adjunctul inspectoratului din același județ este vizat de anchetă și a fost plasat […]
15:10
Crede în tine și apoi mergi mai departe. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 24 octombrie 2025. Berbec Un subiect de interes pe care l-ai urmărit ar putea trezi astăzi niște emoții profund îngropate. Poate că vei dori să te retragi în mintea ta și să încerci să-i dai un sens, deși […]
15:10
Acum 4 ore
15:00
Prin ce dezamăgire a trecut un român care s-a întors acasă după 23 de ani petrecuți în străinătate # Gândul
După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un bărbat din Iași a încercat să se întoarcă definitiv în țară. După doar 11 luni s-a întors în Anglia, dezamăgit de ce a găsit în România. Adrian Nechita, originar din Iași și stabilit la Birmingham, lucrează la o sucursală Jaguar Land Rover din zona […]
15:00
Potrivit celei mai noi prognoze meteo emise de ANM, maximele vor ajunge la 20 de grade Celsius în Capitală până vineri. Astfel, de joi seara până vineri dimineața, cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8…10 grade. Vineri, între orele […]
15:00
Gândul şi Descoperă.ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți joi 23 octombrie, de la ora 15.00, episodul al patrulea: Ion Iliescu – din sânul familiei Ceaușescu, în vârful puterii comuniste. O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute, adevăruri nespuse, întrebări care […]
14:50
Se complică lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV Anca Alexandrescu tocmai și-a anunțat candidatura: “99% candidez”. Cine o va susține # Gândul
Jurnalista Anca Alexandrescu intră în lupta pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a declarat, joi, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că în proporție de 99% este sigură că va candida la alegerile pentru Primăria București. Anca Alexandrescu ca cel mai probabil va fi un candidat independent susținut de AUR. Respectiv AUR nu-și va […]
14:50
Bărbat eliberat din închisoare, arestat preventiv. Acesta a lovit cu pumnii şi picioarele un livrator, băgându-l în spital # Gândul
Un bărbat care a fost închisoare pentru tentativă de omor şi care a fost eliberat la începutul acestui an a fost arestat preventiv, în urma unei agresiuni severe. Acesta a lovit cu pumnii şi picioarele un livrator, nemulţumit de serviciile acestuia. Bărbatul eliberat anul acesta din închisoare a fost arestat preventiv după ce a lovit […]
14:40
Chef Sorin Bontea, în vârstă de 54 de ani, a oferit câteva amănunte din mariajul său. Acesta este căsătorit și are doi copii. Chef Sorin Bontea este cunoscut din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Acesta fost unul dintre cei trei jurați de la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzată de postul […]
14:30
După 2 luni, postul lăsat liber de Dragoş Anastasiu încă nu a fost ocupat. Premierul Bolojan continuă să fie şi # Gândul
Au trecut peste 2 luni de când fostul vicepremier Dragoş Anastasiu ieşea pe uşa din dos a politicii din cauza unei declaraţii prin care recunoştea că a dat şpagă ani la rând. Premierul Ilie Bolojan i-a preluat atribuţiile şi nu i-a găsit nici acum înlocuitor. Întrebat despre situaţia de faţă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, […]
14:20
Compania Meta, care deține și Facebook, a anunțat că va concedia 600 de angajați din divizia de inteligență artificială. Oficial, gigantul IT a transmis că urmărește să eficientizeze operațiunile firmei, după o serie agresivă de angajări. Reducerile de locuri de muncă nu vor afecta TBD Lab, o operațiune înființată de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, conform […]
14:20
Zelenski, încântat de noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei: Doar aşa îl putem constrânge pe Putin să pună capăt acestui război # Gândul
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat, într-un mesaj postat pe X, decizia Uniunii Europene de a adopta cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează flota petrolieră clandestină, sistemele bancare şi financiare, precum şi comerţul cu gaz lichefiat. Înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, liderul de la Kiev a avut o întâlnire […]
14:00
Anul acesta, candidații care nu au studii superioare, în special muncitorii calificați și necalificați, au înregistrat peste 6 milioane de aplicări, arată unele date de pe platformele de recrutare. Volumul are de aplicări îi plasează pe primul loc în topul celor mai activi candidați de anul acesta. „Dacă specialiștii, angajații cu nivel mare de senioritate […]
13:50
Bolojan a stat ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu. Astăzi a dat o HOTĂRÂRE DE GUVERN SECRETĂ prin care a schimbat destinația imobilului # Gândul
13:50
Google a dezvoltat un algoritm pentru calculul cuantic de 13.000 mai rapid decât cel mai sofisticat supercomputer # Gândul
Google a anunțat că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea spre aplicații practice pentru calculul cuantic și care va putea să genereze date unice pentru a fi utilizate alături de inteligența artificială. Noul algoritm, denumit Quantum Echoes, rulează pe cipul cuantic al companiei americane și este de 13.000 de ori mai rapid decât […]
13:50
Tragedie la frontiera Rusiei cu Kazahstan. 12 oameni au murit în urma unei explozii dintr-o fabrică de muniții din Rusia # Gândul
O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi 5, transmite agenția de presă de stat TASS. Informaţia a fost transmisă pe Telegram de guvernatorul regiunii Celiabinsk, Aleksei Teksler. Acesta nu a precizat ce produce fabrica, dar mai multe surse locale spun că […]
13:50
CNAIR a achiziţionat un sistem nou de colectare a plăţilor pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse. Licitaţia a fost câştigată de firma ALTIMATE S.A # Gândul
Compania Naţională de Administrare a Infrastrcuturii Rutiere(CNAIR) a desemnat joi câştigătorul licitaţiei pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe podul Giurgiu -Ruse. Câștigătorul pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a podului de la Ruse, pe sensul dinspre România, este firma ALTIMATE S.A. Contractul, atribuit prin licitaţie, are o valoare […]
13:50
Moment istoric la Vatican: Familia regală britanică se roagă alături Papa, pentru prima dată în ultimii 500 de ani # Gândul
Regele Charles a devenit, astăzi, primul monarh britanic, din ultimii 500 de ani, care s-a rugat în public alături de un papă, în cadrul unei vizite de stat istorice. Monarhul, Regina Camilla și Papa Leon s-au rugat împreună în Capela Sixtină. Potrivit Sky News, este prima dată când un rege și pontiful s-au unit într-un […]
13:40
FOTO. Simona Gherghe, despre CARIERA în televiziune. ”Avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste” # Gândul
Simona Gherghe a făcut declarații despre cariera sa în televiziune. Aceasta are aproape 24 de ani de când apare pe micile ecrane. Simona Gherghe are o carieră de invidiat, fiind prezentă de mulți ani pe micile ecrane. În prezent, ac easta moderează show-ul matrimonial ”Mireasa”, de la Antena 1. Vedeta vorbit despre profesia sa într-un […]
13:40
Pe măsură ce 2025 se apropie de final, astrele se aliniază spectaculos pe plan financiar. Energia planetelor vine cu noi șanse de câștig, proiecte profitabile și schimbări majore pentru unele zodii. Unele luni ale anului se dovedesc decisive, mai ales pentru cei care au muncit din greu și au investit timp și răbdare în carieră. […]
13:30
Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu. Astăzi a dat o HOTĂRÂRE DE GUVERN SECRETĂ prin care a schimbat destinația imobilului # Gândul
13:30
Nu doar că progresismul dispare din statut, dar și din organigramă. Stoiciu, pusă vice peste noapte, DISPARE din conducerea PSD # Gândul
După modificarea cheie din statutul partidului care vizează renunțarea la doctrina progresistă – care a contribuit la prăbușirea în sondaje – , PSD trece la nivelul următor, anunțând o altă schimbare radicală. Victoria Stoiciu, figură marcantă din aripa progresistă a formațiunii social-democrate, nu va mai face parte din organigramă. După ce a decis o modificare […]
13:20
Ilie Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu. Astăzi a dat un HG secret prin care a schimbat destinația imobilului – SURSE # Gândul
Acum 6 ore
12:50
Un milionar a murit într-un accident aviatic în județul Vaslui. Cine era și cum s-a petrecut tragedia # Gândul
Forțele de intervenție din Vaslui au fost sesizate cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deținea avionul ultraușor nu a mai putut să ia legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceții. Pompierii ajunși la fața locului au găsit pilotul decedat. UPDATE 2: Victima accidentului aviatic de […]
12:50
Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor # Gândul
O serie de previziuni atribuite clarvăzătoarei bulgare Baba Vanga atrag din nou atenția. Din câte se pare, ea ar fi „văzut” pentru anul viitor mai multe pericole, inclusiv un posibil conflict armat de proporții, o criză financiară. Chiar și o tensiunile legate de dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea fi o problemă pentru omenire. Posibil conflict […]
12:40
FOTO. Câți BANI cere Victor Yila să cânte la o petrecere de Revelion. Suma este considerabilă # Gândul
Victor Yila a spus care este tariful său pentru a cânta la o petrecere de Revelion. Suma este una substanțială. Victor Yila s-a născut în Congo, dar este stabilit în România de foarte mulți ani. Este căsătorit cu o româncă și are două fete. Victor Yila este actor, cântăreț, dar și profesor de franceză […]
12:40
Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni # Gândul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inspectat miercuri avioanele de vânătoare Gripen, pe care vrea să le cumpere cu banii Uniunii Europene. Suedia s-a angajat să ofere Ucrainei o flotă de avioane de luptă Gripen. Intenția liderului de la Kiev este de a cumpăra 150 de avioane, iar primele aeronave vor fi primite în 2026. Ucraina […]
12:30
AVERTISMENTUL prefectului Capitalei după tragedia de la „blocul groazei” din Rahova. PERICOLUL din spatele exploziei care a ucis trei persoane # Gândul
Tragedia de la „blocul groazei” din Rahova – în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața – a deschis o nouă Cutie a Pandorei cu privire la siguranța unor blocuri din București. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de […]
12:30
COINCIDENȚA sinistră de la baza teoriei conspiraționiste că în Rahova ar fi fost pusă o bombă. Legătura dintre tânăra supraviețuitoare de la COLECTIV și blocul blestemat. „România stă pe un butoi de pulbere” # Gândul
În spatele tragediei din Rahova s-ar afla o coincidență sinistră, care a stat la baza teoriei conspiraționiste că în blocul din Rahova ar fi fost pusă o bombă. Adina Apostol are o poveste incredibilă, relatată de Euronews România: a trecut prin cele mai mari tragedii legate de explozii din ultimul deceniu: Colectiv și Explozia din […]
12:30
Jaful de la Luvru: Camere poziționate greșit și gardieni ascunși în timpul spargerii. Noi detalii despre problemele de securitate ies la iveală # Gândul
La patru zile după furtul bijuteriilor Coroanei franceze de la Muzeul Luvru, noi probleme legate de sistemul de securitate al celebrului palat ies la iveală. Potrivit datelor publicate de WSJ, în zona în care hoții au parcat o macara, montată pe un camion, pentru a jefui Muzeul Luvru exista o singură cameră de supraveghere — […]
12:30
Robert Negoiță, prima reacție, după ce a fost ACUZAT că a construit șosele peste magistralele de gaz. Cererea urgentă către Transgaz a edilului # Gândul
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, s-a arătat deranjat de reproșurile cetățenilor care i-au pus întrebări despre dezvăluirile făcute de Recorder – în legătură cu drumurile construite în Sectorul 3 peste magistrale de gaz. Edilul le-a reproșat că aceștia au venit cu „temă”, cerând Transgaz să închidă drumurile dacă există pericol, potrivit unei filmări distribuite pe […]
12:30
ChatGPT și alți boți de AI nu vor mai putea funcționa pe WhatsApp. Meta a decis să schimbe termenii de funcționare ai platformei. Măsura va intra în vigoare începând cu ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de OpenAI, compania care deține platforma ChatGPT. Meta, care este ea însăși o companie de AI, a schimbat regulile […]
12:10
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism # Gândul
Cadavrele a doi tineri, de aproximativ 20 de ani, au fost descoperite într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au găsit în autoturism și un pistol. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim-procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat că pistolul era de asomare, utilizat de obicei pentru animale. Cadavrele prezentau urme […]
12:10
Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului # Gândul
Neclariăți în CV-ul prim-ministrului. Ilie Bolojan declară că a urmat între anii 1990-1993 cursurile Facultăţii de Matematică din cadrul Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), potrivit CV-ului publicat pe site-ul guvernamental. Problema este că în perioada respectivă durata studiilor era de 5 ani, arată Libertatea. Pe blogul personal şi pe site-ul Guvernului, Bolojan a scris […]
12:10
Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp din județul Bacău, trupul lui a fost învelit în haine șu pus în mai multe pungi. Polițiștii au început cercetările pentru a afla dacă el s-a născut sau nu viu și pentru a identifica persoana care l-a abandonat în acea zonă. Bebeluș mort, găsit pe un […]
12:10
Medvedev îl acuză pe Trump că „a intrat pe deplin pe calea războiului cu Rusia”: S-a solidarizat complet cu Europa nebună # Gândul
După tensiunile privind speculațiile referitoare la anulărea summitului planificat la Budapesta, sancțiunile economice împotriva Rusiei, livrările de rachete Tomahawk, reacția oficialilor ruși nu a întârziat să apară. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat, joi, că deciziile luate de SUA sunt „un act de război împotriva Rusiei”. „Anularea summitului de la Budapesta de către Trump. […]
12:00
PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei # Gândul
Polițiștii Capitalei au descins joi dimineață în 35 de locații din București și din 8 județe, într-un amplu dosar penal privind spălarea banilor și delapidarea unei sume de peste 35 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, banii ar proveni dintr-un credit bancar garantat de stat obținut de o firmă care ar fi folosit un lanț […]
