Răzmeriță la Craiova: jucător de bază, trimis să vadă meciul din tribună
Click.ro, 24 octombrie 2025 12:50
Antrenorul oltenilor, deranjat de atitudinea unuia dintre fotbaliști.
Acum 15 minute
13:00
Pun sau nu italienii ulei în apa în care fierb pastele? Trucurile marilor bucătari pentru a le face perfecte, al dente # Click.ro
Fiecare bucătar amator s-a confruntat măcar o dată cu dilema: „Pun ulei în apa în care fierb pastele sau nu?” Mitul popular spune că uleiul previne lipirea pastelor. Dar adevărul culinar vine direct din Italia: majoritatea bucătarilor autentici evită complet acest truc.
Acum 30 minute
12:50
Cea mai mare gimnastă din istorie, Nadia Comăneci, a fost celebrată în orașul său natal printr-un mural impresionant, realizat în cadrul proiectului „10 pentru Onești”.
12:50
Acum o oră
12:40
„Aș fi dat orice să am părinți homosexuali” Vedeta de la noi care a șocat în declarații! A avut o copilărie marcată de drame și lacrimi # Click.ro
Celebra mulatră Nadine a făcut dezvăluiri emoționante despre trecutul său dramatic. Artista a povestit că, după ce a fost abandonată, a ajuns într-o casă de copii, trăind momente grele care i-au marcat copilăria.
12:40
Oltenii au în față un duel mare în cupele europene.
12:30
Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș ortodox din lume și simbol al ambițiilor spirituale ale României, continuă să genereze dialoguri aprinse.
12:20
Un mare lanț de supermarketuri se pregătește să vândă magazinele din România. Este prezent în 113 orașe din țara noastră # Click.ro
Grupul francez Carrefour, unul dintre cei mai importanți retaileri europeni, a demarat procedurile pentru posibila vânzare a operațiunilor din România, parte a unui plan mai amplu care vizează retragerea din anumite piețe europene și internaționale, inclusiv Argentina și Polonia.
12:20
Păcăliți cu promisiuni de apariții la TV! Escrocii cereau mii de lei pentru ședințe foto false # Click.ro
Dacă cineva îți promite că vei apărea la televizor sau în reclame, fii atent ... ar putea fi o capcană! Poliția Capitalei a destructurat o rețea care cerea mii de lei pentru ședințe foto false, păcălind zeci de persoane dornice de afirmare.
Acum 2 ore
12:00
Mii de locuitori din Mioveni au rămas fără gaze naturale, după ce echipele Distrigaz Sud Rețele au constatat pierderi pe instalațiile de utilizare în mai multe blocuri din oraș. Compania anunță că sistarea a fost necesară pentru „punerea în siguranță” a consumatorilor.
11:50
Pe măsură ce toamna avansează, piețele se umplu cu legume proaspete, locale, care încă păstrează gustul autentic. Chiar dacă nu toate arată perfect, savoarea lor depășește cu mult pe cea a produselor din supermarket.
11:30
Ce părere are Mădălin Ionescu despre controversatul Halloween și cum s-a pregătit fiica sa pentru sărbătoarea americanilor. Petra se simte presată de faptul că are părinți celebri: „Nu vrem să îi răpim copilăria” # Click.ro
Mădălin Ionescu a vorbit cu sinceritate, într-o postare recentă pe Facebook, despre fiica sa, Petra, despre copilărie, talent și echilibrul fragil dintre performanță și libertatea de a fi pur și simplu copil.
11:20
Alertă meteo în România. Cod Galben de vânt puternic prelungit până sâmbătă dimineață. Care sunt zonele vizate # Click.ro
Această măsură vizează mai multe regiuni ale țării, inclusiv Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea, dar și zonele montane.
11:20
„Sunt șocată!” Reacțiile concurenților de la Românii au talent după apariția surpriză a actriței Carmen Tănase în juriu: „Am fost speriat la prima vedere” # Click.ro
Apariția actriței Carmen Tănase în juriul emisiunii Românii au talent a produs o adevărată surpriză nu doar pentru telespectatori, ci și pentru concurenții care au pășit pe scenă.
Acum 4 ore
11:10
Tragedia care a șocat Târgu Mureș și întreaga țară nu este doar povestea unui criminal recidivist eliberat prea devreme. Este și radiografia unui sistem care a refuzat să creadă o tânără disperată, până când a fost prea târziu.
11:00
La Mița Biciclista, istoria prinde viață prin cele mai emoționante povești de prietenie și iubire din istoria românilor, în cadrul expoziției: „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă”.
10:40
Autostrada Vestului ar fi trebuit să fie simbolul conectării României cu Europa Occidentală încă din anii ’90.
10:40
Uitați de ciocolata Dubai! A apărut pralina Ignat sau ciocolata cu urechi de porc! Cea cu zeamă de varză scade și glicemia! Cât poate să coste tableta? # Click.ro
Ciocolata cu urechi de porc face furori la Târgul de ciocolată.
10:30
Cum a ajuns Mihai Bendeac la psihiatru? Ce dezvăluire a făcut actorul, cu lacrimi în ochi?! „Eram într-un punct negru!” Care este cea mai mare frică a lui? # Click.ro
Mihai Bendeac și Anca Dinicu, confesiuni de suflet despre animăluțele din viața lor.
10:00
Biscuiți fără zahăr, făină sau unt, desertul simplu și sănătos care a devenit viral pe TikTok. Se prepară cu doar 4 ingrediente și are un gust demențial. VIDEO # Click.ro
Dacă îți dorești un desert rapid, fără zahăr, făină sau grăsimi adăugate, dar cu un gust care te va surprinde plăcut, acești biscuiți din doar patru ingrediente sunt alegerea perfectă. Se prepară ușor, sunt delicioși și potriviți pentru orice moment al zilei.
10:00
Mii de lire pentru un viitor strălucit! Cât o costă pe Amalia Năstase studiile fiicei sale la universitatea în care au învățat Prințul William și Kate Middleton: „Lumea spune că sunt nebună” # Click.ro
Emma Năstase, fiica cea mică a Amaliei și a fostului tenismen Ilie Năstase, urmează cursurile prestigioasei Universități St. Andrews din Scoția – aceeași instituție academică în care s-au format prințul William și Kate Middleton. Investiția în educația tinerilor rămâne una considerabilă
Acum 6 ore
08:50
Ibuprofenul, un medicament folosit zilnic de milioane de oameni pentru dureri sau febră, atrage atenția cercetătorilor pentru potențialul său anti-cancer. Legătura dintre inflamație și dezvoltarea tumorilor a fost confirmată de numeroase studii,
08:00
Ce e musai să știi când pui murături, faci zacuscă sau gem. Explicațiile unui renumit psiholog despre cum te pot ajuta aceste tradiții # Click.ro
Toamna nu înseamnă doar miros de ardei copți și rafturi pline cu borcane. În spatele fiecărei rețete de zacuscă, a fiecărui borcan de murături sau de gem se ascunde o poveste de familie, o legătură cu trecutul și o formă discretă de echilibru emoțional.
07:50
Zodia care își ia soarta în mâini la începutul lunii noiembrie. Are noroc în toate și reușește de una singură # Click.ro
Luna noiembrie vine cu o energie puternică, de transformare și curaj. Pentru o anumită zodie, începutul acestei luni înseamnă momentul marilor decizii, al asumării și al reușitelor obținute fără ajutorul nimănui.
Acum 8 ore
07:10
Cu ce poți scoate petele de suc de pe tapițeria textilă a mașinii în doar câteva minute. Trucul pe care toți șoferii ar trebui să îl știe # Click.ro
Petele de suc pe tapițeria mașinii sunt o problemă cu care se confruntă aproape orice șofer, mai ales în zilele toride de vară sau după o ieșire cu familia. Deși mulți se gândesc imediat la curățători profesioniști sau la soluții complicate, există un truc simplu, rapid și eficient.
06:10
Fructele de mare sunt adevărate comori pentru sănătate: conțin vitamina A, Omega-3, acizi grași, seleniu și fier, nutrienți esențiali mai ales în sezonul rece.
Acum 12 ore
05:10
Elixirul natural, făcut în casă, pentru relaxare și somn odihnitor. Se prepară rapid și e foarte eficient # Click.ro
Laptele cald cu miere este un ritual seara folosit de generații pentru a induce relaxarea și somnul. Dacă bunicii îl recomandau din experiență, studiile recente arată că există motive științifice pentru efectele sale benefice asupra sistemului nervos și calității somnului.
04:10
Un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea Sichuan, China arată că pierderea accelerată a dinților la persoanele în vârstă poate fi un indicator al unui risc crescut de mortalitate.
03:10
Renunță la placa de îndreptat părul care îți strică, în timp, podoaba capilară. Încearcă acest truc vechi care nu dă niciodată greș # Click.ro
Părul drept, neted și sănătos nu mai trebuie să fie doar un vis. Deși placa de îndreptat oferă rezultate rapide, pe termen lung afectează structura părului.
02:10
Cum să cureți o oală arsă în doar 10 minute. Trucul natural care funcționează de fiecare dată # Click.ro
Te-ai trezit cu o oală arsă după ce ai uitat mâncarea pe foc? Nu e nevoie să o arunci sau să pierzi ore întregi frecând cu buretele. Există un truc casnic, rapid și eficient, care curăță chiar și cele mai încăpățânate urme de arsură — și tot ce îți trebuie se găsește deja în bucătărie.
01:10
Noiembrie 2025 aduce energie pozitivă și schimbări semnificative, mai ales pentru Scorpion. După o perioadă de stagnare în octombrie, când eforturile păreau să nu fie răsplătite, universul le oferă acum șansa de a-și transforma viața.
00:40
Toamna vine la pachet cu dureri de oase şi inflamaţie la nivelul articulaţiilor. Independent de vârstă sau activitatea desfăşurată, mare parte din populaţie suferă de astfel de dureri. Din fericire, există multe alimente care pot ameliora inflamaţia şi îmbunătăţi situaţia!
Acum 24 ore
00:10
Luna noiembrie 2025 readuce în centrul scenei de modă o piesă vestimentară care transcende trendurile și devine un reper al eleganței atemporale: paltonul cu guler înalt.
23 octombrie 2025
23:10
Cum trebuie îngrijite plantele din casă în această toamnă. Trucurile geniale care le ajută să treacă cu bine peste sezonul rece # Click.ro
Atunci când vine toamna, mulți oameni încep să aibă mai multă grijă de diversele plante pe care le au în grădină. Însă, în această perioadă din an este foarte important să nu uităm nici de florile din interiorul casei.
22:30
Românii consideră că au fost nedreptățiți în Europa.
22:20
Gruparea de lângă Capitală are o singură victorie.
22:10
Ce condimente adaugă bucătarii profesioniști în mâncăruri ca să fie mai aromate și fără calorii. Secretele pe care toate gospodinele trebuie să le știe # Click.ro
În bucătăriile profesionale, aroma unui preparat nu se obține doar prin ingrediente de bază sau sosuri grele, ci prin combinația subtilă de condimente, atent alese și dozat corespunzător.
22:10
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din reclame: „M-au plătit cu 10.000 de euro, ca să pozez în chiloți”. Totul despre mocăciunile vedetelor # Click.ro
21:10
Aceste legume nu sunt chiar atât de sănătoase precum se crede. Nutriționiștii spun că trebuie consumate cu moderație # Click.ro
Atunci când încercăm să mâncăm mai sănătos, primul sfat pe care îl vom primi este să introducem mai multe legume în dieta noastră. Iar, în general, acest sfat este, fără doar și poate, unul pe care trebuie să îl urmăm.
20:10
Prețuri pentru sărbătorile de iarnă în Harghita. Mese tradiționale, pârtii de schi și momente de răsfăț la SPA # Click.ro
Județul Harghita se pregătește să întâmpine turiștii în perioada sărbătorilor de iarnă 2025–2026, oferind peisaje montane, tradiții locale și momente de relaxare. Este o opțiune ideală pentru familii și cupluri care vor să se bucure de aer curat și activități specifice sezonului rece. Cât trebuie să
20:00
Românii aleg tot mai des mâncarea livrată acasă! Motivele reale pentru care restaurantele pierd tot mai mult teren # Click.ro
Tot mai mulți români preferă să comande mâncare acasă, în loc să iasă la restaurant. Confortul, prețurile mai avantajoase și rapiditatea au transformat serviciile de food delivery în principalul motor al industriei HoReCa, potrivit unui studiu recent.
20:00
Un adolescent a aflat că suferă de o boală rară după ce a ignorat un simptom banal. Ce i-au spus medicii când a ajuns la spital # Click.ro
Mulți oameni aleg să ingore unele simptome, deoarece au impresia că este vorba despre probleme banale care vor trece de la sine.
19:40
Acesta este orașul cu cea mai bună mâncare din lume. Se află destul de aproape de România # Click.ro
Atunci când ne dorim să plecăm într-o vacanță, unul dintre detaliile pe care le vom verifica înainte de a ne decide asupra unei destinații este calitatea preparatelor locale. Iar un anumit oraș din Europa, destul de aproape de România, are cea mai bună mâncare din lume, potrivit experților.
19:20
Două femei, reținute după ce au făcut operații estetice de peste 21.000 de lei și au plecat fără să plătească # Click.ro
Două femei din București, în vârstă de 34 și 36 de ani, au fost reținute de polițiști după ce au beneficiat de intervenții estetice în valoare de peste 21.000 de lei la o clinică privată din Sectorul 6, fără să achite serviciile. Potrivit Poliției Capitalei, acestea sunt cercetate într-un dosar pena
19:10
Horoscop vineri, 24 octombrie. Săgetătorii se bucură de experiențe senzuale, Vărsătorii pot cere o mărire de salariu # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 24 octombrie.
19:00
Un vulcan uriaș a redevenit activ după 700.000 de ani: „Aceste gaze vor trebui să fie eliberate la un moment dat” # Click.ro
Un studiu a stârnit îngrijorarea oamenilor de știință din întreaga lume, care privesc acum cu atenție către granița dintre Iran și Pakistan. În această regiune, un vulcan uriaș ar fi gata să erupă pentru prima oară în ultimii 700.000 de ani.
19:00
Un incendiu de proporții a izbucnit joi, 23 octombrie, în localitatea Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, provocând degajări masive de fum și mobilizarea rapidă a pompierilor. Autoritățile au emis mesaje RO-ALERT pentru a avertiza populația din zonă, având în vedere riscurile generate de fumul den
18:30
Două orașe, aceeași spaimă. Zeci de oameni evacuați din cauza scurgerilor de gaze în Mioveni și Băile Olănești # Click.ro
Panică pentru locuitorii din două orașe din România. Zeci de persoane au fost evacuate preventiv după ce au fost descoperite scurgeri de gaze, fie din cauza unor lucrări efectuate la infrastructura orașului, fie din motive necunoscute. Autoritățile și echipele de intervenție au acționat rapid pentru
18:20
Un artefact rar a fost descoperit de arheologi pe traseul viitoarei autostrăzi A8. Obiectul are o vechime de aproape două milenii # Click.ro
Un artefact rar a fost scos la lumină de către arheologii din țara noastră. În timpul lucrărilor de cercetare pe traseul viitoarei autostrăzi A8, experții au găsit un pahar rar de sticlă, vechi de aproape două milenii.
18:20
Ce frumușele sunt nepoatele lui Ion Dolănescu! Ambele cântă cu foc, pe scenă. Dragoș Dolănescu: „Cred că tata zâmbește din Cer”. De ce ele nu-și vorbesc? # Click.ro
18:10
Lovitură în direct sau farsă de 1 Aprilie? Cătălin Măruță clarifică momentul controversat cu Liviu, soțul Israelei, din emisiunea „Happy Hour” # Click.ro
Unul dintre cele mai comentate momente din emisiunea „Happy Hour” a fost scena în care Liviu, soțul Israelei, părea că îl lovește pe Cătălin Măruță în direct. După ani de speculații, prezentatorul TV a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt.
