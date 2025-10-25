Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”
Click.ro, 25 octombrie 2025 13:20
O profesoară tânără din județul Iași a ajuns în centrul unui scandal de proporții după ce elevii au distribuit imagini și videoclipuri compromițătoare cu ea, apărute pe platforme de videochat. Cazul a stârnit reacții dure din partea părinților și a Inspectoratului Școlar.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
13:30
Burnout-ul este o problemă tot mai comună în zilele noastre, datorită stilului de viață tot mai solicitant pe care trebuie să îl gestionăm. Practic, acest sindrom apare ca răspuns la stresul cronic, mai ales din cauze profesionale.
Acum 30 minute
13:20
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme” # Click.ro
O profesoară tânără din județul Iași a ajuns în centrul unui scandal de proporții după ce elevii au distribuit imagini și videoclipuri compromițătoare cu ea, apărute pe platforme de videochat. Cazul a stârnit reacții dure din partea părinților și a Inspectoratului Școlar.
Acum o oră
12:50
Trei supermașini spectaculoase din garajul lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare # Click.ro
La trei luni de la accidentul care i-a curmat viața lui Felix Baumgartner, familia fostului sportiv a decis să scoată la vânzare trei dintre mașinile sale, modele rare și foarte spectaculoase.
Acum 2 ore
12:40
Un obicei popular crește semnificativ riscul de infarct. Mulți oameni fac această greșeală fără să știe cât de periculoasă este # Click.ro
Pentru foarte mulți oameni, acest detaliu este unul comun. Mulți oameni au acest obicei și poate că nici măcar nu își dau seama cât de mult le poate fi afectată sănătatea din cauza lui.
12:40
Andi Moisescu, complimentat de fani după despărțirea de Olivia Steer: „Parcă a întinerit” # Click.ro
Andi Moisescu a atras atenția fanilor prin energia și optimismul său, după ce relația cu Olivia Steer a ajuns la final. Juratul de la „Românii au talent” pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții, iar aparițiile sale recente arată un om relaxat, pus pe distracție și gata să meargă mai departe.
12:20
Banii și faima nu aduc doar lux și atenție, ci și povești controversate. Câțiva dintre cei mai cunoscuți bărbați din România au dus relații ascunse cu amante, iar din aceste legături au rezultat copii. De la politicieni la afaceriști și artiști, iată cum dragostea interzisă a lăsat urme concrete și
12:00
Când și pentru cât timp se închide Podul Prieteniei. Ce rute alternative România-Bulgaria pot folosi șoferii. Se va introduce și un sistem pentru a nu mai sta la barieră # Click.ro
Românii care plănuiesc să meargă în Bulgaria în perioada următoare trebuie să știe că Podul Prieteniei va fi închis, la începutul lunii noiembrie. Din fericire, circulația nu va fi suspendată decât o singură zi, pentru efectuarea unor lucrări de construcție.
12:00
Listă de nominalizări a inclus 12 teritorii europene: Austria, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia, Norvegia, Spania, Suedia, Elveția și Turcia.
12:00
Zile pline de noroc în noiembrie pentru fiecare zodie. Luna aceasta vine cu surprize frumoase în iubire, bani și carieră. Pe 17 noiembrie, un nativ are parte de o oportunitate unică # Click.ro
Noiembrie vine cu o energie specială, aducând schimbări benefice pentru toate semnele zodiacale. Venus, planeta iubirii, și Jupiter, marele aducător de noroc, se află în poziții favorabile, iar finalul lunii promite surprize plăcute în plan sentimental și profesional.
Acum 4 ore
11:40
Antrenorul a corectat ferm un reporter din Italia.
11:20
Norvegianul a prezentat câteva momente din rutina sa zilnică.
11:20
Gabriela Cristea, criticată dur după ce s-a plâns că i-a stricat ploaia ședința foto: „Dumnezeu a vrut să te mai oprească” # Click.ro
Gabriela Cristea a stârnit valuri de reacții pe rețelele sociale după ce a povestit cum ploaia i-a stricat o ședință foto pe care o pregătise cu minuțiozitate. Postarea ei, în care a descris fiecare detaliu al pregătirilor și frustrările cauzate de vremea neprietenoasă, a atras atât critici, cât și
11:10
Șantier fără precedent în România. Primul tunel construit cu ajutorul unei cârtițe TBM prinde contur. Când va fi finalizată prima autostradă care traversează Carpații # Click.ro
Ionel Scrioșteanu, secretar de stat din Ministerul Transporturilor, asigură românii că nu există riscul ca secțiunile montane ale Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești să își piardă finanțarea europeană.
11:00
Selecționerul a conturat lista preliminară a jucătorilor externi.
11:00
Trupa românească în care artiștii au murit fulgerător. Accidente de mașină, cancer și morți neașteptate # Click.ro
De-a lungul a peste patru decenii, trupa Compact nu a fost doar una dintre cele mai iubite formații rock din România, ci și una dintre cele mai „blestemate”. Succesul pe scenă și hiturile nemuritoare au venit la pachet cu tragedii cumplite: accidente de mașină, crime șocante și boli nemiloase au mar
10:50
Recordurile Catedralei Naționale: 27 de uși din bronz, mozaicuri pe 25.000 mp, cea mai înaltă din lume # Click.ro
Mâine, Catedrala Națională va fi gazda unui eveniment de excepție: slujba de sfințire a picturii realizate în tehnica mozaicului, în prezența a 2.500 de invitați oficiali, printre care se numără reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe,
10:40
Un diamant uriaș extrem de rar a fost descoperit de către minerii din Botswana. Iar motivul pentru care acest diamant a devenit faimos de-a lungul întregii lumi nu este doar mărimea sa impresionantă, ci și faptul că are două culori.
10:10
Lupu Rednic ține cură de slăbire, la 56 de ani: „Grăsimea-i bună numai în tigaie!”. Secretul sănătății: un păhărel de horincă și untură de porc de Mangalița. Cât costă dieta? # Click.ro
Lupu Rednic s-a pus pe slăbit, la 56 de ani: „Grăsimea e bună numai în tigaie”. Secretul sănătății: un păhărel de horincă și untură de porc de Mangalița. Cât costă dieta?
10:10
Dan Negru, lecție de istorie după tragedia din Rahova: „România era al doilea producător de gaze naturale din Europa” # Click.ro
După tragedia din Rahova, discuțiile despre gazele naturale din România s-au intensificat, însă puțini mai cunosc adevărata istorie a acestui sector. Dan Negru a atras atenția asupra unui loc puțin amintit în prezent, dar cu o importanță majoră: Sărmășel, locul unde România a pus bazele industriei e
09:50
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii spun când vor sosi ninsorile în România # Click.ro
Deja ne aflăm în a doua jumătate a lunii octombrie, iar mulți români încep să se gândească la Sărbători.
09:50
Activitate seismică intensă în Vrancea, sâmbătă dimineața. Două cutremure de peste 4 în mai puțin de o oră # Click.ro
Două seisme cu magnitudinea 4,2 s-au produs sâmbătă dimineață în zona seismică Vrancea, la adâncimi de aproximativ 130 de kilometri. Potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), epicentrele
Acum 6 ore
09:40
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță # Click.ro
Deși oficial ultima zi de școală a fost vineri, 24 octombrie, familia Ilincăi Vandici pare să fi început vacanța mai devreme. Prezentatoarea a plecat într-un city break cu fiul ei, Zian, și iubitul ei, Bogdan Boitor, un domn de la Maramureș. Plecarea în vacanță împreună cu un bărbat care nu este tat
08:10
În România, diferențele între pensiile medii pe județe sunt semnificative. Conform datelor recente ale Casei Naționale de Pensii, un pensionar dintr-un județ poate primi chiar și 1.300 de lei mai mult decât unul dintr-un județ cu pensii mai mici.
Acum 8 ore
07:40
Unde merită să cumperi acum? Țări în care investițiile imobiliare sunt considerate cele mai inspirate # Click.ro
Numărul cetățenilor europeni, americani sau chinezi care aleg să cumpere locuințe în afara granițelor țării este în creștere. De cel puțin trei ani se poate vorbi de un adevărat fenomen. Pe fondul războiului din Ucraina,
07:20
Mai sunt doar câteva zile până la startul celor mai așteptate înscrieri pentru tinerii de 18 ani # Click.ro
Mai sunt doar câteva zile până la deschiderea celei mai așteptate runde de înscrieri pentru tinerii români. Programul DiscoverEU oferă șansa unică pentru cei de 18 ani să descopere Europa gratuit.
07:10
Zodia care astăzi, 25 octombrie, o să dea lovitura vieții ei. Universul a pregătit surprize uriașe pentru acest nativ # Click.ro
Astăzi, 25 octombrie, Capricornul va simți energia pozitivă a Universului. Oportunități neașteptate în carieră, bani și relații îi pot transforma viața. Află cum să profiți de această zi norocoasă!
06:10
Romii își au originile în India, de unde au plecat în urma unor conflicte interne între conducători. Grupurile s-au separat: o parte s-a îndreptat spre Nordul Africii, iar cealaltă, mai numeroasă, spre Europa.
Acum 12 ore
05:10
Motivul pentru care nu este bine să speli hainele la 40 de grade. Ce temperatură este, de fapt, indicată # Click.ro
Multă vreme, temperatura de 40°C a fost considerată optimă pentru spălarea rufelor – suficient de caldă pentru a îndepărta murdăria și bacteriile, dar nu atât de agresivă încât să deterioreze hainele.
04:10
Ficatul este un organ esențial, responsabil pentru detoxifierea organismului și metabolizarea grăsimilor. Deși este considerat „tăcut”, suprasolicitarea sa poate genera semne subtile care indică ficat gras (steatoză hepatică).
02:10
Motivul pentru care caloriferul este rece jos. Sfaturi ca să se remedieze această situație # Click.ro
Una dintre cele mai comune probleme în sezonul rece este încălzirea inegală a caloriferelor. Situația în care partea superioară este fierbinte, iar cea inferioară rămâne rece, indică o defecțiune minoră, dar care poate afecta confortul întregii locuințe.
01:10
Când vorbim despre o casă „la roșu”, ne referim la construcția completă din punct de vedere structural, dar nefinalizată la interior sau exterior.
Acum 24 ore
00:00
Tânăra de 16 ani care a întors toate scaunele la „Vocea României” încă de la primele note. Smiley: „Eu nu am mai auzit niciodată așa ceva” # Click.ro
„Dzelem, Dzelem” s-a auzit în această seară în emisiunea „Vocea României”. Celebra piesă a fost cântată de Alessia Pop, o tânără adolescentă de 16 ani, care a întors toate scaunele încă de la primele acorduri. Vezi mai jos momentul!
24 octombrie 2025
23:20
Florin Dumitrescu a declarat război pâinii ieftine din comerț: „Te fac să nu mai mănânci niciodată în viața ta”. De ce a renunțat complet la acest aliment # Click.ro
Florin Dumitrescu (38 de ani) oferă o mulțime de recomandări culinare, însă pâinea ieftină nu se află clar printre ele! Îndrăgitul bucătar a povestit întâmplarea care l-a făcut să privească acest aliment cu alți ochi.
22:40
Scriitorul român elegant, în jurul căruia roiau femeile. Cine au cele două care i-au marcat viața # Click.ro
Duiliu Zamfirescu a fost poet, prozator, dramaturg, diplomat, om de stat, jurist, membru titular și vicepreședinte al Academiei Române, creator al romanului – cronică în literatura română. S-a născut pe data de 30 octombrie 1858, în localitatea Plăinești (astăzi Dumbrăveni), județul Vrancea, fiind p
22:40
Dana Nălbaru dezvăluie adevăratul motiv pentru care ea și Dragoș Bucur au ales să se mute la țără: „Acesta a fost primul steag roșu”. Cum arată vedeta fără pic de machiaj, la 49 de ani # Click.ro
Pe 23 octombrie, Dana Nălbaru, fosta solistă a trupei Hi-Q, a împlinit 49 de ani și a sărbătorit într-un cadru intim, alături de familie. Vedeta s-a simțit excelent și le-a transmis fanilor ce sentimente au încercat-o în această zi specială.
22:10
Dispozitivul care trebuie să se afle în orice locuință nouă. Fără el, nu vor putea fi vândute # Click.ro
Poate că apartamentele și casele noi promit finisaje de calitate, tehnologii moderne și spații bine gândite, dar dacă nu vor fi dotate cu un anumit dispozitiv, acestea nu vor putea fi vândute.
21:50
Suma maximă pe care o poți împrumuta de la bancă în octombrie 2025 pentru un credit ipotecar. Cât primești dacă ești plătit cu minim pe economie # Click.ro
Visezi să îți cumperi o locuință și te gândești să faci acum pasul spre un credit ipotecar? Află care sunt sumele maxime pe care le poți accesa în această lună de la bancă, în funcție de venitul tău!
21:10
Restricții de circulație pentru sfințirea picturii „Catedralei Naționale”. Ce trebuie să știe șoferii și pietonii # Click.ro
În perioada 25-31 octombrie a.c., Patriarhia Română va organiza o serie de evenimente dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale iar acestea vor aduce importante restricții de circulație în centrul Capitalei. Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei a anunțat și unde vor fi parcate autocarele.
21:00
Cât câștigă un administrator de bloc în România. Suma pe care o încasează pentru un imobil cu 10-20 apartamente # Click.ro
Persoanele care locuiesc la bloc, indiferent de numărul de camere al apartamentului, plătesc lunar salariul administratorului. Dacă te afli în această situație, este important să știi cum se calculează acest venit și ce responsabilități acoperă.
20:40
Horoscop sâmbătă, 25 octombrie. O zodie își îndreaptă o greșeală din trecut, Gemenii fac investiții # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 25 octombrie. Ziua aduce energie variată pentru toate zodiile, iar astrele pun accent pe echilibru între relaxare și responsabilitate.
20:40
Cum arată acum Ricky Dandel, artistul veteran al Cerbului de Aur. Ce spune despre revenirea în România, după ce s-a mutat în Germania acum 30 de ani: „Sunt cam jumătate-jumătate” # Click.ro
Ricky Dandel, un veteran al Cerbului de Aur, mărturisește că revine des în România. Întors recent pe meleaguri natale, artistul a vorbit cu sinceritate despre cum decurge viața sa în Germania, dar și dacă are de gând să se mute în România.
19:50
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!” # Click.ro
Irina Columbeanu, acuzată că poartă genți de lux, în timp ce tatăl ei e la azil: „Sunt ale mamei!”. Ion Cassian îi sare în apărare: „Irinel are șifonierul plin cu...!”
19:50
Ce se întâmplă cu blocul care a explodat din cartierul bucureștean Rahova. Unde stau sinistrații din „imobilul groazei” # Click.ro
La o săptămână de la explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova, autoritățile se apucă în sfârșit să pună în siguranță blocul afectat de explozie. Doar una dintre cele cinci scări ale blocului, cea unde a avut loc deflagrația va fi refăcută din temelii.
19:40
Top 3 aparate din casă care consumă curent chiar și când nu sunt folosite. Îți cresc factura la energie electrică dacă le ții în priză # Click.ro
În fiecare locuință există destul de multe electrocasnice care ușurează viața de zi cu zi, majoritatea dintre ele funcționând pe bază de curent electric. Lăsate în priză atunci când nu sunt folosite, nu fac altceva decât să consume energie electrică și să crească factura. Iată care sunt top 3 aparat
19:10
Harta pensiilor din România arată o diferență mare de la un județ la altul. În timp ce Bucureștiul și Hunedoara ocupă locurile fruntașe la nivelul veniturilor medii lunare, Vrancea și Botoșani se află la coada clasamentului.
18:50
Carmen Șerban, artista care are cele mai multe diplome. Poate profesa în șapte domenii și poate fi chiar și contabil sau regizor: „Am foarte multă pregătire” # Click.ro
Are o carieră de succes în muzică, se bucură de realizările obținute de-a lungul timpului și, chiar dacă și-a urmat pasiunea, pe care a transformat-o în meserie, Carmen Șerban a fost mereu „cu burta pe carte”. Artista a continuat să învețe și să se perfecționeze în mai multe domenii.
18:10
Apar șase noi stațiuni turistice în România: „Un pas important pentru dezvoltarea turismului” # Click.ro
Șase localități din România sunt tot mai aproape de a primi statutul de stațiuni turistice. Acest pas le va permite autorităților locale să acceseze fonduri naționale și europene pentru dezvoltarea turismului.
17:40
Anghel Damian, mai sincer ca niciodată: cum se descurcă în rolul de tătic și cine îl ajută pe el și Theo în creșterea lui Sasha: „Noi suntem oameni care muncesc mult” # Click.ro
Anghel Damian trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Theo Rose, cântăreața cu care s-a căsătorit în decursul anului trecut. Cei doi au devenit părinții unui băiețel minunat și energic pe nume Sasha, care deja merge la grădiniță și îi surprinde pe zi ce trece.
17:20
Cât au câștigat Alina Pușcău și Cristina Postu în cele șase săptămâni din „Asia Express”. Cele două ar fi încasat mii de euro # Click.ro
Aventura Alinei Pușcău și a Cristinei Postu în „Asia Express 2025” a ajuns la final, după șase săptămâni petrecute pe Drumul Eroilor. În urma experienței, cele două s-au ales cu amintiri unice, dar și cu un câștig financiar considerabil.
16:50
Care este cel mai bun detergent de rufe din comerț: „Este cel pe care ar trebui să-l alegem cu toții” # Click.ro
Tot mai mulți specialiști atrag atenția asupra mirosurilor plăcute din detergenții de haine, cei pentru spălat vase sau alte produse de curățenie. Puțini știu că acele mirosuri puternice pot ascunde substanțe chimice care, pe termen lung, ne pot afecta sănătatea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.