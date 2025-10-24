Cât au câștigat Alina Pușcău și Cristina Postu în cele șase săptămâni din „Asia Express”. Cele două ar fi încasat mii de euro

02:10

Te-ai trezit cu o oală arsă după ce ai uitat mâncarea pe foc? Nu e nevoie să o arunci sau să pierzi ore întregi frecând cu buretele. Există un truc casnic, rapid și eficient, care curăță chiar și cele mai încăpățânate urme de arsură — și tot ce îți trebuie se găsește deja în bucătărie.