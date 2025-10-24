Asociații de bloc din București au afișat mesajul „Nu sunați la Distrigaz!”, de teamă că rămân fără gaze cu zilele, spune prefectul
HotNews.ro, 24 octombrie 2025 17:20
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a vorbit într-un interviu pentru Știrile ProTV despre asociațiile de proprietari care au afișat în scările de bloc mesajul „Nu sunați la Distrigaz”, după explozia dintr-un bloc din Rahova soldată cu…
Regele Norvegiei face glume pe seama documentarului Netflix despre fiica sa. Harald al V-lea propune o continuare # HotNews.ro
Regele Harald al V-lea al Norvegiei a tratat cu mult umor controversa din jurul unui documentar produs de Netflix despre fiica sa, prinţesa Martha Louise, şi soţul acesteia, autointitulatul şaman Durek Verrett, informează vineri DPA,…
Doi tineri, reținuți după ce au furat produsele pe care ei le-au comandat online. Unul s-a angajat livrator pentru a duce la capăt planul # HotNews.ro
Doi bărbați, cu vârste de 21 și 26 de ani, au fost reținuți vineri că au urat colete în valoare de aproximativ 100.000 de lei, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat de presă. Potrivit declarațiilor unor…
Croația reintroduce armata obligatorie. Cât durează stagiul militar și cine va fi chemat să îl efectueze # HotNews.ro
Parlamentul croat a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani, relatează…
Retailerul franez Carrefour transmite, referitor la vânzarea magazinelor din România, că, la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026 și ca răspuns la schimbările din piață, a desfășurat o analiză a portofoliului de…
Președinta CSM explică întâlnirea cu Grindeanu: „Este esențial ca aspectele care privesc statutul magistraților să fie discutate cu autoritatea judecătorească” # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a explicat participarea președintelui instituției, Elena Costache, la discuția cu președintele PSD Sorin Grindeanu prin faptul că discuțiile privind modificările statutului magistraților trebuie făcute cu implicarea reprezentanților puterii judecătorești. „La data…
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat o grenadă pe peronul unei gări din Ucraina. Ce a anunțat poliția despre atacator # HotNews.ro
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a…
George Simion a pierdut și la a doua instanță procesul cu un fost ministru de la Chișinău care l-a acuzat că a colaborat cu serviciile secrete ruse # HotNews.ro
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova Anatol Şalaru a anunțat, vineri, că liderului AUR i-a fost respins și apelul în procesul pe care i l-a intentat după ce a acuzat că George Simion s-a…
DECIZIE Șefii OMV Petrom nu vor mai fi fidelizați cu acțiuni ale grupului-mamă din Austria, bonusurile cash vor depinde exclusiv de rezultatele companiei românești # HotNews.ro
Bonusurile anuale în cash ale membrilor Directoratului OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, controlat de austriecii de la OMV, vor depinde de anul viitor…
Un oficial din Ministerul Energiei spune că Lukoil are acum „obligația” să vândă rafinăria Petrotel Ploiești, în urma sancțiunilor lui Trump. „Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil” # HotNews.ro
După ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva giganților ruși Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, Lukoil va avea acum „obligația” să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de termenul limită de…
Un țânțar din metroul din Londra le dă bătăi de cap de ceva vreme cercetătorilor. Nu întâmplător, latinii l-au descris ca „enervant” # HotNews.ro
Un tip de țânțar despre care se credea că a evoluat în metroul londonez are o origine mult mai veche în zona mediteraneană, potrivit unui nou studiu genetic, relatează CNN. Mitul acestui tip de țânțar…
Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor a anunțat vineri că a făcut cea mai mare captură de medicamente pentru slăbit traficate înregistrată la nivel global, desființând o fabrică care producea mii de injecții pentru slăbit…
Premierul Ilie Bolojan le-a sugerat celor din PSD să facă alianță cu AUR dacă sunt nemulțumiți de actualul Guvern. Drept răspuns, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, vineri, că partidul nu a discutat…
Surpriză în Spania, unde un tablou de Picasso căutat la nivel național a fost găsit în locul de unde se credea că a dispărut # HotNews.ro
Poliția Națională a găsit și identificat la Madrid tabloul lui Pablo Picasso „Natură moartă cu chitară”, care dispăruse pe 3 octombrie, dată la care ar fi trebuit să fie transportat din capitală la Granada pentru…
Belgienii au primit primele avioane F-35 și au descoperit că spațiul lor aerian nu e suficient pentru antrenamente. Ce soluție au găsit # HotNews.ro
Belgia poartă discuții cu alte țări pentru a permite piloților de F-35 să se antreneze, a explicat miercuri ministrul Apărării, Theo Francken, în parlament, citat de publicația belgiană Le Vif. Belgia tocmai a primit primele…
INFOGRAFIC. Ce afaceri are în România Carrefour, retailerul care se gândește să iasă de pe piață # HotNews.ro
Carrefour Romania a trecut printr-o transformare remarcabilă în ultimii cincisprezece ani, evoluând de la o operațiune modestă de retail la unul dintre cei mai mari giganți din retailul românesc. Carrefour se pregătește să vândă magazinele…
VIDEO Nicușor Dan, huiduit la Iași de un grup de persoane: „Trădătorule. Mergi în Ucraina” / Reacția președintelui # HotNews.ro
Câteva persoane dintr-un grup de zeci de oameni l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi, unde șeful statului participă la o ceremonie festivă. Nicușor Dan a ajuns vineri după-amiază la…
Volkswagen încearcă să liniștească spiritele după ce a anunțat că va opri producția pentru emblematicul său model Golf # HotNews.ro
Volkswagen a anunțat vineri va produce totuși conform programului obișnuit în uzinele sale din Germania, până la sfârșitul lunii, în timp ce încearcă să-și protejeze lanțurile de aprovizionare de efectele unei dispute legate de producătorul…
Fraudă de peste 48 de milioane de euro, descoperită de Parchetul European. Percheziții și arestări în mai multe state europene, inclusiv în România # HotNews.ro
Șapte persoane au fost arestate în Germania, Spania și Olanda, în timp ce procurorii au efectuat în 10 state europene, inclusiv România, într-un anchetă a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă de TVA a unei…
Majorarea valorii tichetelor de masă este o măsură de echilibru și responsabilitate economică # HotNews.ro
Majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei reprezintă o decizie necesară într-un context economic marcat de inflație, presiune pe costurile de trai și dificultăți tot mai mari pentru mediul de afaceri. Ajustarea vine…
Președintele din Ecuador spune că s-a încercat iar asasinarea lui, de data aceasta cu ciocolată # HotNews.ro
Președintele Ecuadorului a declarat că cineva a încercat să-l otrăvească punând trei substanțe toxice foarte concentrate în cadouri constând în ciocolată și gem, transmite BBC. Daniel Noboa a spus că echipa sa are dovezi care…
Coreea de Sud spune că există șanse mari ca Donald Trump să se întâlnească cu Kim Jong Un săptămâna viitoare: „Ocazia nu trebuie ratată” # HotNews.ro
Ministrul sud-coreean al Unificării a declarat vineri că sunt șanse „mari” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în peninsulă săptămâna viitoare, transmite AFP.…
Bujduveanu explică situația blocului explodat din Rahova: „Sunt cinci scări, doar una a fost afectată” / Câți locatari sunt cazați acum la hotel # HotNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri că o singură scară din blocul de pe Calea Rahovei a fost afectată de explozia de vinerea trecută, iar lucrările de punere în siguranţă şi demolare…
Cuantumul pensiei magistraților la 75% din ultimul salariu net, în loc de 70%, cum prevede proiectul Guvernului Bolojan respins de CCR, este una dintre modificările propuse de PSD. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe…
O rețea de falsificatori condusă de un bărbat de 77 de ani a încercat să vândă o copie a celebrei picturi „De Staalmeesters”, evaluată la peste 100 de milioane de euro # HotNews.ro
Poliția germană a declarat vineri că a destructurat o rețea de falsificatori de picturi care ar fi cerut sume ce au depășit în cel puțin un caz 100 de milioane de euro. Falsificatorii pretindeau că…
Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au scumpit benzina într-o țară dependentă economic de Moscova # HotNews.ro
Atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești sunt parțial responsabile pentru creșterea prețurilor la combustibil în Tadjikistan, au declarat vineri pentru Reuters trei surse din guvernul acestei țări din Asia Centrală. „În prezent,…
Kremlinul spune ce pregătește Rusia după sancțiunile majore impuse de Occident. „Asta vom face” # HotNews.ro
Rusia analizează cele mai recente sancțiuni occidentale și va acționa în conformitate cu interesele sale, a anunțat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. „În acest moment, analizăm sancțiunile care au…
Noul episod al celei mai spectaculoase serii de dueluri fotbalistice din Europa, El Clasico, este aproape de start. Duminică după-amiază, Real Madrid primește vizita rivalei FC Barcelona într-un meci programat de la ora 17:15, pe…
România nu mai are de 3 ani vaccin împotriva bolii care a provocat o pandemie, în timp ce alte țări îl oferă gratuit. „Culmea, există și cerere” / Ce plan are Ministerul Sănătății # HotNews.ro
România este singura din cele șase țări europene în care HotNews a documentat situația COVID-19 care nu are vaccin împotriva COVID. Întrebat de HotNews, Ministerul Sănătății spune că este „în discuții avansate cu producători de…
Banca Națională a României a inaugurat vineri o nouă secțiune pe site-ul instituției, dedicată istoricului Tezaurului evacuat la ruși în perioada 1916-1917 și eforturilor continue de repatriere a acestuia. Inițiativa vine în contextul unei campanii…
Gripa aviară se răspândește în Europa într-un ritm nemaivăzut în ultimul deceniu / Ce măsuri au început să ia unele țări # HotNews.ro
Gripa aviară se răspândește rapid în Europa unde au raportat focare timpurii cel mai mare număr de țări din ultimul deceniu, lucru ce provoacă îngrijorări cu privire la repetarea crizelor din trecut care au dus…
Kim Jong Un construiește un „altar sacru” pentru soldații săi căzuți în Ucraina. Câți au murit până acum în război # HotNews.ro
Coreea de Nord a început să construiască un memorial dedicat soldaţilor săi care au murit în timp ce luptau alături de trupele ruse împotriva Ucrainei, a relatat joi presa de stat. Liderul Kim Jong Un a…
Tot mai mulți ruși renunță la cafea în favoarea unei băuturi pe care o consideră „mai rusească”: „Acum cinci ani, peste tot erau doar cafenele” # HotNews.ro
Moscova, un oraș care timp de decenii a funcționat pe bază de cofeină, pare că își redescoperă gustul pentru ceai, pe măsură ce unii locuitori evită cafeaua, considerată o influență occidentală, și optează pentru băutura…
Manager Zalando, despre platformele de comerț online Shein, Temu și Trendyol: „Ne concentrăm pe diferența de calitate, care nu poate fi oferită de ceilalți jucători” # HotNews.ro
Platforma germană de comerț online Zalando, prezentă și în România, „vede competitorii” de pe piața locală, ca Shein, Temu și Trendyol, dar consideră că strategia de business diferită oferă valoare în fața acestora, a declarat…
Președintele va convoca în noiembrie două ședințe ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, potrivit unor surse de la Cotroceni. Printre subiectele abordate se vor număra achiziția și producția de drone, ajutorul pentru Ucraina și…
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri pe site-ul propriu programul etapei cu numărul 16 din SuperLiga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport. Vineri, 7 noiembrie Ora 20.30 FC…
Care sunt profilurile potențiale de cumpărători ai Carrefour. Marii retaileri europeni absenți din România # HotNews.ro
Distribuitorul francez a angajat o bancă de investiții pentru a evalua apetitul cumpărătorilor, într-un moment în care dorește, de asemenea, să se retragă din Argentina și Polonia. Carrefour a investit recent în RO (preluarea Cora…
Fiica mea merge seara pe stradă cu cheia între degete pentru a se apăra dacă e hărțuită. Cum am învățat-o să scape de agresori # HotNews.ro
Când mi-a spus prima dată o prietenă mai experimentată decât mine că atunci când ai copii mici și problemele sunt mici, iar când cresc copiii provocările devin uriașe, nu am crezut. Ce putea fi mai…
Conflict în Coaliția PNL-PSD la București. Un liberal vrea alegeri anticipate nu doar la Primăria Capitalei. „E grav și trebuie spus clar” # HotNews.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și președinte al organizației Sector 3 a PNL îl atacă vehement pe edilul S3, Robert Negoiță. Totul pleacă de la reacția lui Negoiță la…
Cercetări noi schimbă perspectiva: ce impact are alăptarea asupra sănătății mamei și copiilor pe termen lung # HotNews.ro
Timp de decenii, medicina și sănătatea publică au confirmat un adevăr ce pare simplu, dar cu impact enorm: laptele matern exclusiv în primele șase luni oferă copilului tot ce are nevoie pentru un început optim.…
Magistraţii care se consultă doar cu ei înşişi. Ce înseamnă când Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu îi cer „dialog” lui Bolojan # HotNews.ro
Când vine vorba de magistrați, „dialogul” pare să existe doar dacă cei reformați sunt cei care au ultimul cuvânt. Care e atunci miza? Iar întrebarea asta nu cred că este doar despre magistraţi. Și ne…
Refuzat de coaliție, Sorin Grindeanu anunță că face oricum un grup de lucru pe pensiile magistraților / El spune că s-a întâlnit cu „toți actorii relevanți din justiție” # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că s-a întâlnit vineri la Parlament cu „toți actorii relevanți din justiție” pe tema proiectului privind pensiile magistraților, respins de CCR. Întâlnirea nu a fost anunțată anterior…
Cele mai bune exerciții pentru slăbit și în cât timp apar efecte în funcție de tipul de mișcare # HotNews.ro
Mersul pe jos, înotul și antrenamentele de forță se află în topul activităților fizice care te ajută să arzi calorii și să dai jos kilogramele în plus. Specialiștii recomandă minimum 150 de minute de exerciții…
Bancherul care îl consiliază pe Vladimir Putin spune că Rusia s-a angajat într-o „selecție negativă” și lansează un apel rar # HotNews.ro
Rusia va trebui să atragă milioane de migranți calificați pentru a atinge o rată de creștere economică de cel puțin 3,2% și pentru a-și menține economia, a declarat joi principalul bancher privat al țării, un…
Românii din diaspora susțin financiar familiile din țară, dar cine-i protejează pe cei rămași acasă # HotNews.ro
Românii plecați la muncă sau stabiliți definitiv în alte țări au devenit, în ultimele două decenii, unul dintre cele mai puternice motoare economice pentru familiile rămase în țară. Zeci de miliarde de euro au intrat…
VIDEO Noi imagini cu fuga hoților de la Muzeul Luvru, surprinse de un martor. „La naiba, iată și poliția” # HotNews.ro
Fuga a doi dintre hoții de la Muzeul Luvr, care au sustras bijuterii ale coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euru, a fost surprinsă într-o nouă înregistrare video care s-a răspândit pe…
O greșeală pe care o facem la culcare crește dramatic riscul de boli cardiace / Ce arată un studiu pe aproape 90.000 de oameni # HotNews.ro
Prezența luminii în timpul somnului de noapte crește dramatic riscul de afecțiuni cardiace, arată un amplu studiu publicat în Jurnalul Asociației Medicale Americana, JAMA. Studiul realizat pe aproape 89.000 de adulți cu vârsta de peste…
FOTO: Înainte și după. Imaginile din satelit arată dimensiunea demolării de la Casa Albă / Întreaga aripă de est a clădirii-simbol a SUA a fost rasă de buldozere # HotNews.ro
Aripa de est a Casei Albe a fost demolată în totalitate, planul președintelui Donald Trump fiind acela de a începe construcția unei săli de bal care va fi mai mare decât clădirea centrală, la un…
Distribuitorul francez a angajat o bancă de investiții pentru a evalua apetitul cumpărătorilor, într-un moment în care dorește, de asemenea, să se retragă din Argentina și Polonia, scrie presa franceză. Carrefour a intrat în România…
Viktor Orban afirmă că Ungaria vrea să „ocolească” noile sancțiuni impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că țara sa lucrează la identificarea unei modalități de a ocoli sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești, fără a intra însă în detalii asupra unui…
