Gafă monumentală în deschiderea etapei 14 din Superliga » A scăpat mingea din mâini și a fost schimbat la pauză
Gazeta Sporturilor, 24 octombrie 2025 18:50
Raul Bălbărău (24 de ani), portarul Petrolului Ploiești, a fost autorul unei gafe monumentale în deschiderea etapei 14 din Superliga, în deplasarea de la Csikszereda.„Lupii galbeni” se aflau în avantaj după ce Chică-Ro;ă a deschis scorul în minutul 13, dintr-o lovitură de pedeapsă, însă gazdele au restabilit egalitatea în minutul 41, prin Marton Eppel, care a profitat de gafa incredibilă a lui Bălbărău. ...
• • •
Acum 30 minute
18:50
Raul Bălbărău (24 de ani), portarul Petrolului Ploiești, a fost autorul unei gafe monumentale în deschiderea etapei 14 din Superliga, în deplasarea de la Csikszereda.„Lupii galbeni” se aflau în avantaj după ce Chică-Ro;ă a deschis scorul în minutul 13, dintr-o lovitură de pedeapsă, însă gazdele au restabilit egalitatea în minutul 41, prin Marton Eppel, care a profitat de gafa incredibilă a lui Bălbărău. ...
Acum o oră
18:30
Când ar putea fi Răzvan Sava din nou titular în Serie A » Rivalul din poarta lui Udinese are probleme și cu legea! # Gazeta Sporturilor
Maduka Okoye a debutat în acest sezon abia în etapa a 7-a, după ce și-a ispășit suspedarea de două luni dictată împotriva sa de Tribunalul Federației Italiene de Fotbal. Portarul lui Udinese riscă să-i cedeze însă iarăși locul în echipa de start a bianconerilor lui Răzvan Sava dacă justiția îl va găsi vinovat pentru fraudă agravată. ...
Acum 2 ore
18:00
Statul va scoate „Maracana” la vânzare! » Legendarul stadion din Rio de Janeiro nu mai poate fi întreținut # Gazeta Sporturilor
Stadionul Maracana din Rio de Janeiro se numără printre proprietățile pe care Guvernul statului brazilian intenționează să le cedeze pentru a strânge fonduri și a achita o parte din datoria sa față de Guvernul Federal. ...
18:00
Andrei Borza (19 ani), fundașul stânga, al celor de la Rapid, a început recuperarea după operația pe care a a suferit-o la degetul mic, iar evoluția sa este pozitivă. Cei de la Rapid au transmis faptul că recuperarea sa decurge foarte bine și că a început un program structurat de recuperare. ...
17:40
Ilie Dumitrescu l-a contrat pe Gigi Becali: „Nu putem să-l scoatem complet din ecuație pentru un joc” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, după ce acesta l-a criticat aspru pe Adrian Șut.Adrian Șut a avut o prestație sub așteptări cu Bologna în Europa League, scor 1-2, iar la final Gigi Becali și-a vărsat nervii asupra sa: „E el jupân. ...
17:30
Tenismenul argentinian Facundo Bagnis (35 de ani, #401 ATP) a decis să înceapă o suspendare provizorie voluntară, după ce a fost depistat pozitiv la substanța interzisă hidroclorotiazidă, a anunțat Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului.Argentinianul a fost depistat pozitiv la un test antidoping efectuat în timpul calificărilor pentru ultimul Grand Slam al sezonului, US Open. ...
17:30
Adrian Mutu, dezvăluiri EXPLOZIVE: „L-am dat afară din echipă pentru că paria!” » Fotbalistul joacă acum în Superliga! # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Adrian Mutu a povestit în premieră că în România a exclus un fotbalist din lot bănuindu-l că pariază - practică interzisă jucătorilor și oficialilor din fotbal.Se întâmpla în 2018, la chiar prima echipă din cariera de antrenor a lui Mutu - FC Voluntari. ...
17:20
Sabrina Voinea și Denis Golgotă intră în lupta pentru medalii în ultima zi a Campionatelor Mondiale de la Jakarta # Gazeta Sporturilor
Sabrina Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) evoluează sâmbătă în finale de la bârnă și sol, respectiv sol, la Campionatele Mondiale din Indonezia.Campionatele Mondiale pot fi urmărite online pe Eurovision SportUltima zi a Campionatelor Mondiale de la Jakarta va fi una cu emoții pentru Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, care vor concura în două finale pe aparate. ...
Acum 4 ore
17:10
Și Uniunea Europeană se opune exportării fotbalului! » Australia contraatacă însă și așteaptă aprobarea FIFA # Gazeta Sporturilor
După ce a fost anulată mutarea la Miami a partidei dintre Villarreal și Barcelona din La Liga, și Como - AC Milan, programată să se dispute la Perth, este pusă sub semnul întrebării. Federația din Australia acceptă să găzduiască duelul lombard în februarie 2026, așteptând acordul din partea FIFA și AFC (Confederația Asiatică), dar se opune comisarul european pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport!Controversa legată de hotărârea de a ...
17:00
Sheffield Wednesday, unul dintre cele mai vechi cluburi din Anglia, a intrat oficial în procedură de insolvență.Liga Engleză de Fotbal (EFL) acuzase anterior clubul din Championship în iunie de încălcări multiple ale regulamentului, după ce nu a plătit la timp salariile jucătorilor.Situație dificilă pentru Sheffield WednesdayClubul fondat în 1867 trece printr-o perioadă extrem de dificilă. ...
16:50
Raul Rusescu îl contrează pe patronul FCSB: „N-ar trebui să stea pe bancă indiferent de situație” # Gazeta Sporturilor
Invitat la GSP Live Special, Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant de la FCSB, a reacționat după eșecul campioanei de pe teren propriu cu Bologna, scor 1-2, în runda 3 din grupa principală de Europa League.După ce a susținut că trupa lui Elias Charalambous (45 de ani) ar fi trebuit să primească un penalty în faza din repriza a doua în care Bîrligea a fost împins de Vitik, Rusescu l-a contrazis pe Gigi Becali (67 de ani). ...
16:40
Liță Dumitru s-a întors în Statele Unite și explică de ce nu-și poate găsi un loc de muncă: „E greu să faci treaba asta” + Motiv de mândrie: fiica sa, chemată la o universitate prestigioasă din SUA # Gazeta Sporturilor
Revenit de câteva luni în Statele Unite, Liță Dumitru, 75 de ani, fostul mare fotbalist al Stelei din anii '70, vorbește despre viața sa actuală și motivele pentru care a revenit peste Ocean. Regretul său actual? Faptul că nu vorbește suficient de bine limba engleză pentru a putea antrena copii în SUA. ...
16:30
Mesajul transmis de Arnold Garita în ziua meciului cu Dinamo » Acum doi ani, le-a provocat o mare spaimă „câinilor” # Gazeta Sporturilor
Arnold Garita, golgterul lui FC Argeș din anul retrogradării, actor inclusiv în „barajul” cu Dinamo din 2023 (5-8 la general), le-a transmis un mesaj piteștenilor prin intermediul Gazetei Sporturilor, în ziua reeditării „dublei” din urmă cu doi ani. „Buldozerul”, așa cum camerunezul era poreclit, n-a uitat de fostul său club. ...
16:20
Cât de amuzantă este matematica fotbalului: Bologna și Metaloglobus sunt la același nivel, au învins-o pe FCSB cu același scor, 2-1, în partide consecutive. De fapt, această succesiune de eșecuri arată un progres în jocul campioanei. Ce diferență a fost între neputința ofensivă șocantă a jucătorilor lui Becali în ultimul meci de campionat și multitudinea de ocazii create la poarta unei echipe italiene de elită. ...
16:20
Xabi Alonso vrea să facă loc în atacul Realului pentru starul lui Juventus: „Nu renunță la nimeni, în afară de Mbappe, pentru a-l transfera” # Gazeta Sporturilor
Kenan Yildiz (20 de ani) este foarte apreciat de antrenorul lui Real Madrid. Xabi Alonso (43 de ani) intenționează să-l transfere pe atacantul turc de la Juventus.Acest lucru este confirmat de impresarul și intermediarul Giovanni Branchini, care, într-un interviu acordat site-ului specializat în piața transferurilor Tuttomercato, asigură că antrenorul nu ar ezita să facă modificări în atacul „galacticilor” pentru a-l transfera pe tânărul atacant turc de la Juventus. ...
16:20
„Mâncam cașcaval pane cu ceafă” » Când s-a schimbat viața lui Adrian Mutu și o previziune tare: „Peste 30 de ani...” # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Adrian Mutu, 46 de ani, a povestit despre cum vrea să influențeze noile generații de fotbaliști, prin intermediul academiei care îi poartă numele. Unul dintre cei mai mari jucători din istoria României și-a propus să lanseze „fotbaliști de Serie A, nu de Liga 1”. Cum?Podcastul cu Adrian Mutu va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP. ...
16:10
Iritat, Cristi Chivu și-a explicat decizia în conferință, înainte de Napoli - Inter: „Chiar trebuie?” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului din deplasare cu Napoli, în etapa 8 din Serie A. Partida se joacă sâmbătă, 25 octombrie, de la 19:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Finalista Ligii Campionilor vine după succesul din deplasare cu Royale Union Saint-Gilloise, scor 4-0, în Liga Campionilor. ...
15:30
Startul dezastruos, cu goluri încasate în minutele 9 și 12, a costat-o mult pe FCSB. Parcă i-a atârnat de picioare două pietre de moară, de care n-a scăpat decât după ce-au intrat, în repriza secundă, Bîrligea și Fl. Tănase. Jocul campioanei noastre s-a înviorat atunci, a căpătat direcție și substanță. Drept pentru care ea a redus din diferență, dar atât. ...
15:30
Adrian Petre (27 de ani) va juca și la o echipă de minifotbal după ce în vară a semnat în vară cu CS Păulești, formație din Liga 3. Anunțul a fost făcut de ACS D'Angelo București, prin intermediul rețelelor de socializare.Înainte de experiența de la Păulești, Petre evoluase în Liga 2 pentru Concordia Chiajna. Vineri, ACS D'Angelo București a confirmat faptul că atacantul va evolua în paralel pentru cele două echipe. ...
15:20
Pisica lui Michy Batshuayi (32 de ani), de la Eintracht Frankfurt, a fost lovită de o mașină.Michy Batshuayi este îngrijorat din cauza pisicii sale. Atacantul lui Eintracht Frankfurt s-a adresat urmăritorilor săi de pe Instagram, joi seară, cerând emoționant o donație de sânge pentru felina pe care o deține.Michy Batshuayi: „Veterinarii caută urgent o pisică donatoare sănătoasă”„Salut tuturor, vă cer ajutorul astăzi din adâncul inimii. ...
Acum 6 ore
15:10
Elena Rybakina, ultima jucătoare calificată la Turneul Campioanelor » Kazaha e în semifinale la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Elena Rybakina (26 de ani, 7 WTA) a obținut ultimul „bilet” pentru Turneul Campioanelor, după calificarea în semifinalele turneului WTA de la Tokyo. Kazaha s-a bătut pentru acest loc cu rusoaica Mirra Andreeva (18 ani, 9 WTA). ...
14:50
După Șut, Gigi Becali a mai DESFIINȚAT un jucător: „Pariu pierdut! Ți-am dat salariu mare ca prostul și s-ar putea să mori aici” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a intrat în direct a doua zi după eșecul cu Bologna, scor 1-2, în etapa 3 din grupa principală de Europa League. Dacă patronul campioanei și-a îndreptat joi atenția către Adrian Șut (26 de ani), ținând cont de evoluția sub așteptări, vineri a venit rândul lui Octavian Popescu (22 de ani). ...
14:50
Panathinaikos a anunțat astăzi numirea renumitului antrenor spaniol Rafa Benitez pe banca tehnică a echipei.„Acesta este începutul unei noi ere”, se arată în comunicatul lui Panathinaikos. Clubul grec a subliniat că Benítez este „cel mai bun antrenor care s-a alăturat vreodată unei echipe grecești”. ...
14:50
El Clasico și cele mai tari meciuri din campionatele de top ale Europei, analizate la Breaking Bets! Vezi ponturile weekendului # Gazeta Sporturilor
Ediția de astăzi a emisiunii Breaking Bets a analizat cele mai interesante partide din Superliga României, Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga și Serie A.Capul de afiș al ediției de azi a fost El Clasico, confruntarea dintre Real Madrid și Barcelona, programată duminică, la ora 17:15. Află tot ce trebuie să știi despre meciurile weekendului urmărind videoclipul de mai jos.Breaking Bets poate fi urmărită în direct, de luni până vineri, de la ora 13:00, pe gsp. ...
14:50
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri, dar și analizele celor mai importante meciuri ale weekendului, pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos.
14:40
Începe cursa contracronometru pentru Mircea Lucescu » În ce condiții îl poate folosi pe Radu Drăgușin în Bosnia # Gazeta Sporturilor
Fundașul central Radu Drăgușin (23 de ani), de la Tottenham, se află în lotul convocat de Mircea Lucescu (80) pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. Sursele GSP.ro dezvăluie că englezii le-au impus o condiție celor de la FRF. Radu Drăgușin a reluat antrenamentele, după accidentarea suferită la genunchi în luna ianuarie, însă încă nu a revenit pe teren. ...
14:40
Ungaria a depășit România » Ferencvaros ne zdrobește: peste FCSB și Craiova la un loc # Gazeta Sporturilor
După meciurile de joi seară, România a fost depășită în clasamentul coeficienților de Ungaria, reprezentată doar de Ferencvaros în cupele europene.Înainte de partidele de joi din Europa, campionatul României avea un coeficient de 23.250. După egalul Universității Craiova cu Noah, scor 1-1, în Conference League, bilanțul Ligii 1 a ajuns la 23.500. ...
14:40
A explicat în direct de ce Rădoi nu l-a titularizat pe Baiaram: „Nu e genul ăsta de fotbalist” # Gazeta Sporturilor
Invitat la GSP Live, Gabriel Glăvan a comentat strategia aleasă de Mirel Rădoi pentru meciul Universitatea Craiova - Noah, din Conference League, terminat 1-1.Expertul emisiunii Gazetei consideră că Rădoi a avut dreptate atunci când a ales să-l titularizeze pe Monday Etim în detrimentul lui Ștefan Baiaram. Decizia tehnicianului l-a deranjat puternic pe atacantul de 22 de ani, care a văzut meciul din tribună.VIDEO. ...
14:30
Momentul important care a schimbat atmosfera în vestiarul lui Liverpool » Întâlnire fără Arne Slot # Gazeta Sporturilor
Liverpool s-a impus în cel mai recent meci jucat în UEFA Champions League, 5-1, pe terenul formației Eintracht Frankfurt. A fost o victorie importantă pentru echipa lui Arne Slot (47 de ani), care venea după patru înfrângeri consecutive.Virgil van Dijk (34 de ani), căpitanul echipei, a povesitit despre momentul care a schimbat atmosfera în vestiarul lui Liverpool. ...
14:20
Au fost anunțați stranierii naționalelor U21 și U20 pentru meciurile din luna noiembrie # Gazeta Sporturilor
Selecționerii Costin Curelea (41 de ani) și Adrian Iencsi (50 de ani) au anunțat stranierii convocați la naționalele U21 și U20.Cele două selecționate vor disputa meciuri importante în luna noiembrie.Lista stranierilor U21 pentru meciurile cu Finlanda și SpaniaRomânia U21 va juca două meciuri în luna noiembrie. Ambele partide fac parte din campania de calificare pentru EURO 2027. ...
13:50
Vladislav Blănuță, umilit în Conference League: ZERO în 8 meciuri la Dinamo Kiev # Gazeta Sporturilor
Dinamo Kiev, formația atacantului Vladislav Blănuță (23 de ani), a pierdut lamentabil pe terenul celor de la Samsunspor, scor 0-3, în runda 2 din grupa principală de Conference League. A fost meciul cu numărul 8 pentru vârful transferat de la FCU Craiova pentru două milioane de euro.Blănuță n-a avut nicio realizare în Ucraina din momentul în care a semnat cu Dinamo Kiev. ...
13:50
Noi informații despre scandalul anului în NBA! Legendarul LeBron James, folosit de un prieten pentru a plasa pariuri ilegale # Gazeta Sporturilor
LeBron James, vedeta lui Los Angeles Lakers, apare în investigația FBI legată de mafia pariurilor din NBA, informații legate de situația medicală a cvadruplului campion fiind folosite de Damon Jones, fost jucător și antrenor, pentru a câștiga bani prin plasarea de pariuri. ...
13:50
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Bosnia și San Marino: SURPRIZE enorme! # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a anunțat lista preliminară de stranieri pentru partidele din luna noiembrie, ultimele din grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial: Bosnia (deplasare, 15 noiembrie) și San Marino (Ploiești, „Ilie Oană”, 18 noiembrie). Toată atenția este îndreptată asupra „finalei” de la Zenica. Cu o victorie, „tricolorii” iau o opțiune serioasă pentru ocuparea locului 2 în grupă. ...
13:30
Primul gigant care mută în duelul pentru Marc Guehi. Ar putea antrena numeroase mutări spectaculoase # Gazeta Sporturilor
Șefii lui Bayern Munchen l-au contactat pe fundașul lui Crystal Palace, Marc Guehi (25 de ani). Internaționalului francez îi expiră contractul în 2026 și este și pe lista lui Real Madrid și Liverpool.Liverpool a insistat pentru Marc Guehi în vară, pentru că nu reușea să ajungă la un acord cu Ibrahima Konate în privința prelungirii contractului. ...
Acum 8 ore
13:10
Gabi Balint (62 de ani), legenda Stelei, i-a criticat pe jucătorii celor de la FCSB, după meciul pierdut de campioana României, scor 1-2, în compania italienilor de la Bologna, în runda 3 din Europa League. Gabi Balint a criticat decizia celor de la FCSB de a începe meciul cu Daniel Bîrligea și Florin Tănase, doi dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul lui Charalambous, pe banca de rezerve. ...
13:10
Porumboiu intervine în disputa Rădoi - Baiaram: „Lipsă de inteligență! Dictator, în Emirate se făceau plecăciuni” # Gazeta Sporturilor
Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul patron de la FC Vaslui, și-a exprimat părerea în legătură cu disputa dintre Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Craiovei, și Ștefan Baiaram (22 e ani), vârful echipei. Joi, oltenii au remizat pe teren propriu cu Noah, scor 1-1, în etapa 2 din grupa principală de Conference League.Acesta a fost rezervă pe foaia de joc, dar a urmărit meciul din tribune. ...
13:00
Nicolae Dică a fost la FCSB - Bologna și a tras concluziile: „Printre cei mai buni” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Dică, fostul atacant și antrenor de la FCSB, a fost în tribune la meciul pierdut de roș-albaștri cu Bologna, scor 1-2, în etapa a treia a grupei unice de Europa League. Într-o reacție pentru GSP, acesta a analizat partida de pe Arena Națională.Nicolae Dică consideră că FCSB s-a trezit prea târziu. Spune că momentul decisiv a fost la finalul primei reprize. ...
13:00
La mai puțin de 2 luni după retragere, dubla campioană de la Wimbledon a anunțat că e din nou însărcinată # Gazeta Sporturilor
Retrasă de mai puțin de 2 luni din tenis, Petra Kvitova (35 de ani), dublă campioană la Wimbledon, a anunțat că este din nou însărcinată, urmând să nască al doilea copil. Fosta tenismenă din Cehia este căsătorită cu Jiri Vanek, antrenorul ei.La finalul verii, Petra Kvitova a fost învinsă în turul inaugural de la US Open, scor 1-6, 0-6, de franțuzoaica Diane Parry. ...
13:00
Lewis Hamilton i-a avertizat pe piloții McLaren: „Verstappen le va fura titlul dacă ei nu fac același lucru ca el” # Gazeta Sporturilor
Septuplul campion mondial Lewis Hamilton a comentat lupta la titlu din Formula 1 și i-a avertizat pe piloții McLaren, Oscar Piastri și Lando Norris, cu privire la marele pericol reprezentat de Max Verstappen. Înaintea ultimelor cinci etape ale sezonului, Piastri este lider cu 346 de puncte, având un avans de 14 puncte față de Norris. ...
12:40
Cum arată conacul lui Erling Haaland din Anglia » Superstarul a plătit o avere pentru „paradisul” de lângă Manchester # Gazeta Sporturilor
Erling Haaland (25 de ani), atacantul lui Manchester City, și-a prezentat casa și stilul de viață într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube.Starul lui Manchester City este foarte preocupat de gătit și de un stil de viață sănătos. ...
12:30
Decizie finală în cazul lui Hansi Flick! De unde va urmări antrenorul Barcelonei „El Clasico” # Gazeta Sporturilor
Comisia de Disciplină a respins apelul celor de la Barcelona și a confirmat suspendarea de un meci a antrenorului Hansi Flick, care nu va sta pe bancă duminică, în El Clasico. Flick suportă astfel consecințele reacțiilor sale din finalul partidei Barcelona - Girona (2-1). ...
12:20
Are 41 de selecții la națională și se poziționează în conflictul Rădoi - Baiaram: „Căderea e inexplicabilă! Lasă impresia că se autodistruge” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) a comentat deznodământul partidei dintre Universitatea Craiova și Noah, în etapa 2 din grupa principală de Conference League. Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1.Ștefan Baiaram (22 de ani) a fost rezervă pe foaia de joc, dar a urmărit meciul cu Noah din tribune. A fost exclus din lot de Rădoi, după ce ar fi avut o criză de nervi la aflarea veștii că nu va începe partida din primul minut. ...
12:10
Oficialul de la Universitatea Craiova, despre subiectul momentului: „Nu există democrație” # Gazeta Sporturilor
Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a comentat remiza cu Noah, scor 1-1, dar și subiectul momentului în Bănie, conflictul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.Craiova a obținut primul punct în Conference League, la primul meci pe teren propriu. În prima etapă, oltenii au pierdut în Polonia, cu Rakow, scor 0-2. ...
12:10
Deținătoarea recordului mondial la maraton, suspendare de 3 ani pentru dopaj: „Nimeni nu e deasupra legii” # Gazeta Sporturilor
Ruth Chepngetich (31 de ani), deținătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată pe o perioadă de 3 ani pentru dopaj, investigatorii refuzând să creadă versiunea sportivei în legătură cu modul în care substanța interzisă (hidroclorotiazidă) a pătruns în organismul ei.Campioană mondială la maraton și triplă câștigătoare a Maratonului din Chicago, Ruth Chepngetich a reușit în 2024 să stabilească noul record mondial la această disciplină: 2:09:56. ...
12:10
Scandalul din lumea șahului escaladează » Campionul mondial răspunde acuzațiilor: „Primesc amenințări zilnic! Fiul meu a avut o cădere nervoasă” # Gazeta Sporturilor
Moartea neașteptată a marelui maestru Daniel Naroditsky a tulburat adânc lumea șahului și a transformat rețelele de socializare într-un teren al furiei și speculațiilor.Numeroși admiratori încearcă să afle cauzele dispariției tânărului de 29 de ani, iar o parte dintre ei aruncă vina asupra marelui maestru rus Vladimir Kramnik. De la Magnus Carlsen la Hikaru Nakamura, jucătorii îl arată cu degetul pe Kramnik. ...
12:00
Real Madrid s-a opus vehement disputării meciului Villarreal - Barcelona, programat pe 20 decembrie, la Miami.Sar scântei înaintea duelului Real Madrid - Barcelona, de duminică. După ce vedeta Barcelonei, Lamine Yamal, a făcut valuri cu o aluzie la adversarii „care fură și apoi se plâng”, mai nou a intrat în scenă președintele La Liga, Javier Tebas. ...
12:00
Directorul GSP, despre conflictul dintre Baiaram și Rădoi: „Vorbești ca Ludovic al 14-lea” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a fost în direct la emisiunea GSP Live și a analizat meciurile disputate de FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene. După egalul cu Noah, scor 1-1, Ovidiu Ioanițoaia a remarcat pierderea de turație a celor de la Craiova, care au o singură victorie în ultimele 6 etape. ...
11:40
Eroii sportului românesc prind viață pe ziduri: Nicolae Stanciu, Radu Drăgușin și Nadia Comăneci, în picturi murale spectaculoase # Gazeta Sporturilor
Performanțele sportivilor români inspiră artă urbană în București și în țară. După muralul dedicat lui David Popovici, noi picturi murale îi aduc acum în prim-plan pe Nicolae Stanciu și Radu Drăgușin, eroii României de la Euro 2024, dar și pe legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, omagiată la Onești.Performanțele remarcabile din sportul românesc se transformă în picturi murale pe blocurile din București. ...
11:30
Mutare ISTORICĂ » Acord pentru vânzarea colosului din Spania: 2 miliarde de euro! # Gazeta Sporturilor
Atletico Madrid, club cu 11 titluri câștigate în Spania, e pe punctul de a trece prin una dintre cele mai mari transformări din istoria recentă.Miguel Angel Gil Marin, CEO-ul clubului, a ajuns la un acord de principiu cu fondul american de investiții Apollo pentru ca acesta să devină acționarul majoritar al clubului, potrivit ziarului „Vozpopuli”. ...
11:20
Serena Williams e fana înfocată a lui Carlos Alcaraz: „Mereu îl sun să îi spun că l-am susținut” # Gazeta Sporturilor
Aflată în Spania pentru a primi Premiul Prințesa de Asturia pentru sport, legendara Serena Williams (44 de ani) a dezvăluit că este fana înfocată a liderului mondial Carlos Alcaraz (22 de ani) și a vorbit despre posibilitatea ca acesta să bată recordurile lui Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer. ...
