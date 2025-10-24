Gafă monumentală în deschiderea etapei 14 din Superliga » A scăpat mingea din mâini și a fost schimbat la pauză

16:50

Invitat la GSP Live Special, Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant de la FCSB, a reacționat după eșecul campioanei de pe teren propriu cu Bologna, scor 1-2, în runda 3 din grupa principală de Europa League.După ce a susținut că trupa lui Elias Charalambous (45 de ani) ar fi trebuit să primească un penalty în faza din repriza a doua în care Bîrligea a fost împins de Vitik, Rusescu l-a contrazis pe Gigi Becali (67 de ani). ...