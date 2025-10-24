Horoscop sâmbătă, 25 octombrie. O zodie își îndreaptă o greșeală din trecut, Gemenii fac investiții
Horoscop sâmbătă, 25 octombrie. Ziua aduce energie variată pentru toate zodiile, iar astrele pun accent pe echilibru între relaxare și responsabilitate.
• • •
Cum arată acum Ricky Dandel, artistul veteran al Cerbului de Aur. Ce spune despre revenirea în România, după ce s-a mutat în Germania acum 30 de ani: „Sunt cam jumătate-jumătate” # Click.ro
Ricky Dandel, un veteran al Cerbului de Aur, mărturisește că revine des în România. Întors recent pe meleaguri natale, artistul a vorbit cu sinceritate despre cum decurge viața sa în Germania, dar și dacă are de gând să se mute în România.
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!” # Click.ro
Irina Columbeanu, acuzată că poartă genți de lux, în timp ce tatăl ei e la azil: „Sunt ale mamei!”. Ion Cassian îi sare în apărare: „Irinel are șifonierul plin cu...!”
Ce se întâmplă cu blocul care a explodat din cartierul bucureștean Rahova. Unde stau sinistrații din „imobilul groazei” # Click.ro
La o săptămână de la explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova, autoritățile se apucă în sfârșit să pună în siguranță blocul afectat de explozie. Doar una dintre cele cinci scări ale blocului, cea unde a avut loc deflagrația va fi refăcută din temelii.
Top 3 aparate din casă care consumă curent chiar și când nu sunt folosite. Îți cresc factura la energie electrică dacă le ții în priză # Click.ro
În fiecare locuință există destul de multe electrocasnice care ușurează viața de zi cu zi, majoritatea dintre ele funcționând pe bază de curent electric. Lăsate în priză atunci când nu sunt folosite, nu fac altceva decât să consume energie electrică și să crească factura. Iată care sunt top 3 aparat
Harta pensiilor din România arată o diferență mare de la un județ la altul. În timp ce Bucureștiul și Hunedoara ocupă locurile fruntașe la nivelul veniturilor medii lunare, Vrancea și Botoșani se află la coada clasamentului.
Carmen Șerban, artista care are cele mai multe diplome. Poate profesa în șapte domenii și poate fi chiar și contabil sau regizor: „Am foarte multă pregătire” # Click.ro
Are o carieră de succes în muzică, se bucură de realizările obținute de-a lungul timpului și, chiar dacă și-a urmat pasiunea, pe care a transformat-o în meserie, Carmen Șerban a fost mereu „cu burta pe carte”. Artista a continuat să învețe și să se perfecționeze în mai multe domenii.
Apar șase noi stațiuni turistice în România: „Un pas important pentru dezvoltarea turismului” # Click.ro
Șase localități din România sunt tot mai aproape de a primi statutul de stațiuni turistice. Acest pas le va permite autorităților locale să acceseze fonduri naționale și europene pentru dezvoltarea turismului.
Anghel Damian, mai sincer ca niciodată: cum se descurcă în rolul de tătic și cine îl ajută pe el și Theo în creșterea lui Sasha: „Noi suntem oameni care muncesc mult” # Click.ro
Anghel Damian trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Theo Rose, cântăreața cu care s-a căsătorit în decursul anului trecut. Cei doi au devenit părinții unui băiețel minunat și energic pe nume Sasha, care deja merge la grădiniță și îi surprinde pe zi ce trece.
Cât au câștigat Alina Pușcău și Cristina Postu în cele șase săptămâni din „Asia Express”. Cele două ar fi încasat mii de euro # Click.ro
Aventura Alinei Pușcău și a Cristinei Postu în „Asia Express 2025” a ajuns la final, după șase săptămâni petrecute pe Drumul Eroilor. În urma experienței, cele două s-au ales cu amintiri unice, dar și cu un câștig financiar considerabil.
Care este cel mai bun detergent de rufe din comerț: „Este cel pe care ar trebui să-l alegem cu toții” # Click.ro
Tot mai mulți specialiști atrag atenția asupra mirosurilor plăcute din detergenții de haine, cei pentru spălat vase sau alte produse de curățenie. Puțini știu că acele mirosuri puternice pot ascunde substanțe chimice care, pe termen lung, ne pot afecta sănătatea.
Poate că porcii nu zboară, dar iată că se dau cu placa! Norbert, un porc în vârstă de cinci ani din Buffalo Grove, Illinois, are un talent neobișnuit, care i-a adus un loc binemeritat în Cartea Recordurilor Guinness.
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești # Click.ro
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Ultima săptămână din octombrie aduce schimbări semnificative pentru toate zodiile, cu momente de tensiune, dar și de clarificare și progres.
BNR va lansa prima monedă colorată a țării. Cărei personalități îi este dedicată și de când va fi disponibilă # Click.ro
Banca Națională a României (BNR) se pregătește să lanseze prima monedă colorată din istoria monetară a țării. Aceasta îi este dedicată marelui poet și filozof Lucian Blaga, la împlinirea a 130 de ani de la naștere.
Țara din Europa unde aurul crește literalmente în vârful copacilor. Este o destinație populară de iarnă pentru români # Click.ro
În nordul înghețat al Europei există un loc în care o vorbă veche este răsturnată cu totul: banii nu cresc în copaci, dar aurul da. Se întâmplă în Laponia, regiune faimoasă pentru Moș Crăciun, nopțile polare și luminile nordice, însă mai nou și pentru o descoperire științifică neașteptată.
Zodia cu care destinul dă de pământ la începutul lunii noiembrie. Pierde legătura cu persoana iubită și tot ce știa despre adevăr se destramă # Click.ro
La începutul lunii noiembrie, astrele aduc o vibrație intensă, plină de tensiuni și revelații dureroase. În timp ce unele zodii simt că se eliberează de vechi poveri, există una pentru care universul pare să dea totul peste cap.
O insulă cu 1.200 de locuitori, blocată în fiecare an timp de 2 săptămâni. Motivul este surprinzător # Click.ro
Pe Insula Crăciunului, un mic teritoriu australian din Oceanul Indian, aproximativ 100 de milioane de crabi roșii își încep anual migrația spectaculoasă către ocean.
Pe ce temperatură trebuie să ții caloriferul electric ca să nu consumi mult. Cel mai bun truc dacă nu ai centrală în casă # Click.ro
Odată cu sezonul rece, multe familii care nu au centrală se bazează pe calorifere electrice pentru a menține confortul termic. Însă utilizarea lor poate genera facturi surprinzător de mari dacă nu sunt setate corect. Experții recomandă câteva reguli simple pentru a economisi energie și bani
Un document făcut public de Guvern scoate la iveală, în premieră, salariile impresionante încasate de directorii și membrii Consiliilor de Administrație din companiile controlate de statul român, la data de 1 august 2025, potrivit Observator News.
De ce au murit tinerii găsiți într-o mașină în Harghita. Au fost făcute publice primele rezultate ale necropsiei # Click.ro
Primele rezultate ale necropsiei în cazul celor doi tineri din Bacău, găsiți fără viață într-un autoturism dintr-o zonă împădurită a județului Harghita, aduc primele clarificări pentru anchetatori.
Domeniul unde se câștigă salarii nete, lunare, de 12.500! IT-ul a rămas pe locul al treilea # Click.ro
Transporturile aeriene conduc pentru prima dată topul salariilor din România, arată cele mai recente date ale INS. Piloții și echipajele de zbor au ajuns la un salariu mediu net de aproape 12.500 de lei, depășind domenii consacrate precum IT-ul și industria petrolieră.
La 89 de ani, Marina Voica a refuzat să filmeze pentru Revelion 2026: „Nu-mi plac emisiunile tv la tăvăleală!”. Cum se simte după operația la inimă? # Click.ro
La 89 de ani, Marina Voica a refuzat să filmeze pentru Revelion 2026: „Nu-mi plac emisiunile tv la tăvăleală!”. Cum se simte, după operația la inimă?
Finul lui Ion Dolănescu, copilărie încercată de dureri! Și-a pierdut tatăl la 13 ani, iar mama lui s-a luptat cu aceeași boală cruntă # Click.ro
Lorin Stănescu, finul lui Ionuț Dolănescu, a avut o copilărie grea, marcată de pierderi. La 13 ani, și-a pierdut tatăl, însă chiar și atunci și-a făcut o promisiune: va avea trei copii cu aceeași femeie și va ajunge un artist apreciat. Astăzi, visul său s-a împlinit.
O femeie din satul Zvanivka, regiunea Donețk, a devenit singura supraviețuitoare a unei crime odioase comise de soldați ruși chiar în locuința sa.
Imagini șocante într-o brutărie populară din Capitală! Ce au văzut clienții în timp ce stăteau la coadă să cumpere pâine: „Culmea e că după au vândut-o persoanelor care n-au văzut acest video” VIDEO # Click.ro
O scenă surprinsă de camerele de supraveghere și filmată de clienți a stârnit revoltă în mediul online. Într-o brutărie foarte cunoscută din Capitală, un șobolan a intrat direct în vitrina cu pâine, în plină zi, chiar sub ochii cumpărătorilor.
Jucătorii din țara noastră s-au prezentat bine în cupele europene.
Pun sau nu italienii ulei în apa în care fierb pastele? Trucurile marilor bucătari pentru a le face perfecte, al dente # Click.ro
Fiecare bucătar amator s-a confruntat măcar o dată cu dilema: „Pun ulei în apa în care fierb pastele sau nu?” Mitul popular spune că uleiul previne lipirea pastelor. Dar adevărul culinar vine direct din Italia: majoritatea bucătarilor autentici evită complet acest truc.
Cea mai mare gimnastă din istorie, Nadia Comăneci, a fost celebrată în orașul său natal printr-un mural impresionant, realizat în cadrul proiectului „10 pentru Onești”.
Antrenorul oltenilor, deranjat de atitudinea unuia dintre fotbaliști.
„Aș fi dat orice să am părinți homosexuali” Vedeta de la noi care a șocat în declarații! A avut o copilărie marcată de drame și lacrimi # Click.ro
Celebra mulatră Nadine a făcut dezvăluiri emoționante despre trecutul său dramatic. Artista a povestit că, după ce a fost abandonată, a ajuns într-o casă de copii, trăind momente grele care i-au marcat copilăria.
Oltenii au în față un duel mare în cupele europene.
Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș ortodox din lume și simbol al ambițiilor spirituale ale României, continuă să genereze dialoguri aprinse.
Un mare lanț de supermarketuri se pregătește să vândă magazinele din România. Este prezent în 113 orașe din țara noastră # Click.ro
Grupul francez Carrefour, unul dintre cei mai importanți retaileri europeni, a demarat procedurile pentru posibila vânzare a operațiunilor din România, parte a unui plan mai amplu care vizează retragerea din anumite piețe europene și internaționale, inclusiv Argentina și Polonia.
Păcăliți cu promisiuni de apariții la TV! Escrocii cereau mii de lei pentru ședințe foto false # Click.ro
Dacă cineva îți promite că vei apărea la televizor sau în reclame, fii atent ... ar putea fi o capcană! Poliția Capitalei a destructurat o rețea care cerea mii de lei pentru ședințe foto false, păcălind zeci de persoane dornice de afirmare.
Mii de locuitori din Mioveni au rămas fără gaze naturale, după ce echipele Distrigaz Sud Rețele au constatat pierderi pe instalațiile de utilizare în mai multe blocuri din oraș. Compania anunță că sistarea a fost necesară pentru „punerea în siguranță” a consumatorilor.
Pe măsură ce toamna avansează, piețele se umplu cu legume proaspete, locale, care încă păstrează gustul autentic. Chiar dacă nu toate arată perfect, savoarea lor depășește cu mult pe cea a produselor din supermarket.
Ce părere are Mădălin Ionescu despre controversatul Halloween și cum s-a pregătit fiica sa pentru sărbătoarea americanilor. Petra se simte presată de faptul că are părinți celebri: „Nu vrem să îi răpim copilăria” # Click.ro
Mădălin Ionescu a vorbit cu sinceritate, într-o postare recentă pe Facebook, despre fiica sa, Petra, despre copilărie, talent și echilibrul fragil dintre performanță și libertatea de a fi pur și simplu copil.
Alertă meteo în România. Cod Galben de vânt puternic prelungit până sâmbătă dimineață. Care sunt zonele vizate # Click.ro
Această măsură vizează mai multe regiuni ale țării, inclusiv Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea, dar și zonele montane.
„Sunt șocată!” Reacțiile concurenților de la Românii au talent după apariția surpriză a actriței Carmen Tănase în juriu: „Am fost speriat la prima vedere” # Click.ro
Apariția actriței Carmen Tănase în juriul emisiunii Românii au talent a produs o adevărată surpriză nu doar pentru telespectatori, ci și pentru concurenții care au pășit pe scenă.
Tragedia care a șocat Târgu Mureș și întreaga țară nu este doar povestea unui criminal recidivist eliberat prea devreme. Este și radiografia unui sistem care a refuzat să creadă o tânără disperată, până când a fost prea târziu.
La Mița Biciclista, istoria prinde viață prin cele mai emoționante povești de prietenie și iubire din istoria românilor, în cadrul expoziției: „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă”.
Autostrada Vestului ar fi trebuit să fie simbolul conectării României cu Europa Occidentală încă din anii ’90.
Uitați de ciocolata Dubai! A apărut pralina Ignat sau ciocolata cu urechi de porc! Cea cu zeamă de varză scade și glicemia! Cât poate să coste tableta? # Click.ro
Ciocolata cu urechi de porc face furori la Târgul de ciocolată.
Cum a ajuns Mihai Bendeac la psihiatru? Ce dezvăluire a făcut actorul, cu lacrimi în ochi?! „Eram într-un punct negru!” Care este cea mai mare frică a lui? # Click.ro
Mihai Bendeac și Anca Dinicu, confesiuni de suflet despre animăluțele din viața lor.
Biscuiți fără zahăr, făină sau unt, desertul simplu și sănătos care a devenit viral pe TikTok. Se prepară cu doar 4 ingrediente și are un gust demențial. VIDEO # Click.ro
Dacă îți dorești un desert rapid, fără zahăr, făină sau grăsimi adăugate, dar cu un gust care te va surprinde plăcut, acești biscuiți din doar patru ingrediente sunt alegerea perfectă. Se prepară ușor, sunt delicioși și potriviți pentru orice moment al zilei.
Mii de lire pentru un viitor strălucit! Cât o costă pe Amalia Năstase studiile fiicei sale la universitatea în care au învățat Prințul William și Kate Middleton: „Lumea spune că sunt nebună” # Click.ro
Emma Năstase, fiica cea mică a Amaliei și a fostului tenismen Ilie Năstase, urmează cursurile prestigioasei Universități St. Andrews din Scoția – aceeași instituție academică în care s-au format prințul William și Kate Middleton. Investiția în educația tinerilor rămâne una considerabilă
Ibuprofenul, un medicament folosit zilnic de milioane de oameni pentru dureri sau febră, atrage atenția cercetătorilor pentru potențialul său anti-cancer. Legătura dintre inflamație și dezvoltarea tumorilor a fost confirmată de numeroase studii,
Ce e musai să știi când pui murături, faci zacuscă sau gem. Explicațiile unui renumit psiholog despre cum te pot ajuta aceste tradiții # Click.ro
Toamna nu înseamnă doar miros de ardei copți și rafturi pline cu borcane. În spatele fiecărei rețete de zacuscă, a fiecărui borcan de murături sau de gem se ascunde o poveste de familie, o legătură cu trecutul și o formă discretă de echilibru emoțional.
Zodia care își ia soarta în mâini la începutul lunii noiembrie. Are noroc în toate și reușește de una singură # Click.ro
Luna noiembrie vine cu o energie puternică, de transformare și curaj. Pentru o anumită zodie, începutul acestei luni înseamnă momentul marilor decizii, al asumării și al reușitelor obținute fără ajutorul nimănui.
Cu ce poți scoate petele de suc de pe tapițeria textilă a mașinii în doar câteva minute. Trucul pe care toți șoferii ar trebui să îl știe # Click.ro
Petele de suc pe tapițeria mașinii sunt o problemă cu care se confruntă aproape orice șofer, mai ales în zilele toride de vară sau după o ieșire cu familia. Deși mulți se gândesc imediat la curățători profesioniști sau la soluții complicate, există un truc simplu, rapid și eficient.
