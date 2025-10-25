Accident naval azi noapte la Galați. Doi adulți și un copil au fost răniți
TeleM Iași , 25 octombrie 2025 08:50
Un accident naval s-a produs azi noapte în zona Romportmet din municipiul Galați, dupa ce,... Articolul Accident naval azi noapte la Galați. Doi adulți și un copil au fost răniți apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
09:00
Doua cutremure cu magnitudine de peste 4 grade s-au produs in aceasta dimineata in zona... Articolul Două cutremure de peste 4 grade în zona seismică Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
08:50
Un accident naval s-a produs azi noapte în zona Romportmet din municipiul Galați, dupa ce,... Articolul Accident naval azi noapte la Galați. Doi adulți și un copil au fost răniți apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
18:50
In aceasta dupa amiaza, echipajele Detașamentului 2 de Pompieri Iași intervin pentru stingerea unui incendiu... Articolul Incendiu la o ferma de porci din comuna Țuțora apare prima dată în TeleM Regional.
18:00
Astazi, în jurul orei 14:55, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pașcani au fost sesizați, prin... Articolul Tragedia de la Drăgușeni provocată de un șofer din Bistrița Năsăud apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
George Simion a pierdut definitiv un proces prin care contesta acuzațiile că este colaborator al... Articolul Liderul AUR a pierdut definitiv un proces din scandalul Simion – agenți FSB apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Accident rutier, între un autotren și un autoturism, la ieșire din localitatea Drăgușeni, spre Cristești.... Articolul Tragedie la Drăgușeni după ce un TIR a spulberat o mașină apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
VIDEO | Accident rutier cu o persoană încarcerată pe drumul european E583. Trafic blocat # TeleM Iași
Astăzi, 24 octombrie 2025, în jurul orei 11:45, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza”... Articolul VIDEO | Accident rutier cu o persoană încarcerată pe drumul european E583. Trafic blocat apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Iașul se pregătește din timp pentru sezonul rece. Municipalitatea a dispus tuturor direcțiilor și companiilor... Articolul Autoritățile se mobilizează pentru iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Investitii de milioane de euro la Aeroportul Iasi. Conducerea aerogarii iesene anunta ca terminalul T3... Articolul Zboruri noi și investiții importante la Aeroportul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Un accident rutier a avut loc pe DN24, în localitatea Salcioara, comuna Banca, implicând două... Articolul Vaslui | Accident pe DN24 la Salcioara: două victime transportate la spital apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Vineri, 24 octombrie 2025, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se va afla la Iași, unde va... Articolul Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în vizită oficială la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Duminică, 26 octombrie, va avea loc, la Iași, prima ediție a concursului de alergare RUN... Articolul Comunicat de presă – RUN IAȘI, Ediția I apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
CTP Iași – Locul II la nivel național pentru Eficiență în Transportul Urban la Gala Tranzit 2025 # TeleM Iași
Compania de Transport Public Iași (CTP Iași) a fost distinsă cu Premiul pentru Eficiență în... Articolul CTP Iași – Locul II la nivel național pentru Eficiență în Transportul Urban la Gala Tranzit 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Elevii de la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului se bucură de un nou spațiu sigur și prietenos pentru pauze, în curtea școlii # TeleM Iași
Peste 900 de elevi de ciclu primar de la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu”, din Valea... Articolul Elevii de la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului se bucură de un nou spațiu sigur și prietenos pentru pauze, în curtea școlii apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită de un sobor de peste 100 de preoți. Programul evenimentului de duminică # TeleM Iași
Accesul în catedrală și în piațeta (pe esplanada) din jurul ei se va face începând... Articolul Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită de un sobor de peste 100 de preoți. Programul evenimentului de duminică apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanţa, găsit spânzurat în casă. Soţia l-a descoperit # TeleM Iași
Din primele informaţii, se pare că bărbatul în vârstă de 43 de ani şi-a pus... Articolul Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanţa, găsit spânzurat în casă. Soţia l-a descoperit apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Nou şef interimar numit la ATI de la Spitalul „Sfânta Maria”, unde au murit şapte copii # TeleM Iași
Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sfânta Maria’ Iaşi a anunţat, joi, numirea unui... Articolul Nou şef interimar numit la ATI de la Spitalul „Sfânta Maria”, unde au murit şapte copii apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Campanie de monitorizare a calității aerului la Pașcani, derulată de Direcția de Mediu Iași # TeleM Iași
Timp de 30 de zile, Direcția Județeană de Mediu Iași va desfășura o nouă campanie... Articolul Campanie de monitorizare a calității aerului la Pașcani, derulată de Direcția de Mediu Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Într-o postare online, europarlamentarul AUR Adrian Axinia menționează că noile reguli urmează să fie transpuse... Articolul Versiunea digitală a permisului de conducere, obligatorie până în 2030 apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Comisia Europeană insistă pe desfiinţarea schimbării orei: „Ne enervează pe toţi şi ne face rău” # TeleM Iași
Comisia Europeană marșează pe desfiinţarea trecerii la ora de iarnă, o măsură susţinută printr-o consultare... Articolul Comisia Europeană insistă pe desfiinţarea schimbării orei: „Ne enervează pe toţi şi ne face rău” apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
În jurul orei 19:35, pe timpul cand se întorcea de la misiunea de stingere din... Articolul Accident în Neamț – un bărbat a fost scos de pompieri de sub un TIR apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Vrancea | Vesti bune pentru locuitorii din Suraia si Biliesti. Președintele Nicușor Halici a semnat autorizația de amplasare și execuție a lucrărilor în zona drumurilor județene 204G și 204D # TeleM Iași
Președintele Nicușor Halici a semnat autorizația de amplasare și execuție a lucrărilor în zona drumurilor... Articolul Vrancea | Vesti bune pentru locuitorii din Suraia si Biliesti. Președintele Nicușor Halici a semnat autorizația de amplasare și execuție a lucrărilor în zona drumurilor județene 204G și 204D apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Autonomia financiară a universităților, printre temele centrale ale Consiliului Național al Rectorilor de la Iași # TeleM Iași
La Iași se vor desfășura, vineri, lucrările Consiliului Național al Rectorilor, la care vor participa... Articolul Autonomia financiară a universităților, printre temele centrale ale Consiliului Național al Rectorilor de la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Un proiect legislativ propune ca sumele mai mici de 3.000 de lei, din conturile bancare, să... Articolul Interzis la poprire pe sumele sub 3.000 de lei din conturi apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
La Spitalul Judeţean Galaţi a fost livrat şi urmează să fie instalat un nou echipament... Articolul Computer tomograf de ultimă generație la Spitalul Județean din Galați apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a emis o avertizare privind ofertele denumite generic “Black Friday”.... Articolul Avertizare de Black Friday de la Protecţia Consumatorilor apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Donald Trump şi Xi Jinping vor face vizite de stat în Coreea de Sud săptămâna viitoare, atunci... Articolul Trump şi Xi se vor întâlni în Coreea de Sud, săptămâna viitoare, la summitul APEC apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași intervin în aceste momente pe strada Sărărie din municipiul... Articolul Degajare de elemente de acoperiș pe strada Sărărie din municipiul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Elevii vor intra în vacanţă începând de vineri, după terminarea cursurilor, şi vor reveni la... Articolul Elevii intră în vacanţă după terminarea cursurilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Nicuşor Dan respinge ideea unui referendum privind pensiile magistraţilor, afirmând că există deja consens politic... Articolul Nicuşor Dan respinge ideea unui referendum privind pensiile magistraţilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie,... Articolul Programul de circulație a trenurilor nu se modifică la trecerea la ora de iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
14:30
Guvernul a aprobat semnarea Acordului cu Republica Moldova pentru construcția unui nou pod rutier peste... Articolul România și Moldova vor avea un pod rutier strategic peste Prut apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Consiliul Județean Iași a aprobat în 2024 alocarea sumei de 2,15 milioane de euro pentru... Articolul Pas decisiv pentru preluarea Maternității „Elena Doamna” de către CJ Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
În Săptămâna Altfel, elevii de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași au avut ocazia... Articolul ADIS Iași le arată elevilor cum să protejeze mediul prin colectare selectivă apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Autostrada Moldovei avansează pe Lotul 1 Focșani–Bacău, acolo unde constructorul român Dorinel Umbrarescu a înregistrat... Articolul Progres pe Lotul 1 al Autostrăzii Focșani–Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Problemele financiare continua la Politehnica Iasi. Inaintea meciului de campionat de la Reșița, antrenorul Tony... Articolul Situație dificilă la Politehnica Iași din cauza restanțelor salariale apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Coliziune între trei autoturisme, pe raza localității Gălănești. La fata locului intervin pompierii militari, cu... Articolul Suceava | Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident produs în Gălănești apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Nicusor Dan va veni in vizita pentru doua zile la Iasi. Dupa ce astazi participa... Articolul Vizită de doua zile a lui Nicușor Dan la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Pilotul care s-a prăbușit cu avionul lângă Bârlad era un milionar sucevean cu afaceri și la Iași # TeleM Iași
Pilotul decedat astazi in accidentul aviatic de langa Barlad era milionarul sucevean Ioan Pavel, cunoscut... Articolul Pilotul care s-a prăbușit cu avionul lângă Bârlad era un milionar sucevean cu afaceri și la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Descoperire șocantă, lângă Moinești, județul Bacău. Cadavrul unui nou-născut a fost găsit de un localnic,... Articolul Trupul unui bebeluș a fost găsit pe un câmp de lângă Moinești apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Doi tineri din Bacău au fost găsiți fără suflare într-o mașină aflată în apropierea unui lac din Harghita # TeleM Iași
Doi tineri din judetul Bacau au fost gasiti ieri dupa amiaza fara suflare intr-un autoturism... Articolul Doi tineri din Bacău au fost găsiți fără suflare într-o mașină aflată în apropierea unui lac din Harghita apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală... Articolul Perchezitii DNA la DSP Brașov si două spitale din Brașov apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Doi tineri au fost găsiți morți în mașină lângă un lac. În mașină era un... Articolul Doi tineri din Bacău, găsiți morți într-o mașină. Lângă ei era un pistol de asomare apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Vaslui | Primarul din Şuletea va trimite angajaţii în concediu fără plată pentru a achita datoriile # TeleM Iași
Primarul comunei Şuletea, Ciprian Tamaş, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată... Articolul Vaslui | Primarul din Şuletea va trimite angajaţii în concediu fără plată pentru a achita datoriile apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Un avion ușor s-a prăbușit într-o padure din zona Suseni-Băcani, in apropiere de Barlad. Un... Articolul Accident aviatic în apropiere de Bârlad soldat cu decesul pilotului apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
O suceveancă a ajuns sus, pe acoperișul lumii: Alina Isopescu, mama a două fetițe, a urcat pe vârful Imja Tse (6189 m) din Himalaya # TeleM Iași
Alina Isopescu, în vârstă de 42 de ani, mamă a două fetițe și auditor în... Articolul O suceveancă a ajuns sus, pe acoperișul lumii: Alina Isopescu, mama a două fetițe, a urcat pe vârful Imja Tse (6189 m) din Himalaya apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Inconștiență: Pe un pod aproape distrus și cu restricții la 3 tone se circulă cu mastodonți # TeleM Iași
Podul carosabil între localitățile Costișa și Cândești, la Frunzeni, este o veritabilă capcană pentru șoferi și... Articolul Inconștiență: Pe un pod aproape distrus și cu restricții la 3 tone se circulă cu mastodonți apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Fără centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, România riscă un blackout de 52 ore # TeleM Iași
România se confruntă cu un scenariu extrem de grav, potrivit unui raport prezentat Comisiei Europene:... Articolul Fără centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, România riscă un blackout de 52 ore apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Ziua Armatei României, sărbătorită sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militari români # TeleM Iași
Ziua Armatei României va fi sărbătorită sâmbătă, printr-o serie de manifestări organizate de principalele garnizoane... Articolul Ziua Armatei României, sărbătorită sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militari români apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Vaslui: Primarul din Şuletea va trimite angajaţii în concediu fără plată pentru a putea plăti datoriile # TeleM Iași
Primarul comunei Şuletea, Ciprian Tamaş, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată... Articolul Vaslui: Primarul din Şuletea va trimite angajaţii în concediu fără plată pentru a putea plăti datoriile apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.