Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea nu s-a ferit de cuvinte și a amenințat-o pe Denisa Golgotă: ”Minciuni și frustrări! Voi acționa pe căi legale”
Fanatik, 27 octombrie 2025 16:20
România s-a întors fără medalie de la Campionatele Mondiale de gimnastică, dar cu un scandal de proporții. Mama Sabrinei Voinea a răspuns în termeni duri după acuzațiile făcute de Denis Golgotă.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
17:00
Dan Șucu, întâlnire de urgență după criza de la Genoa! Un oficial, dat afară! Care e situația lui Patrick Vieira: „Am trecut prin perioade dificile și în România” # Fanatik
Genoa are un parcurs extrem de slab în acest sezon, iar Dan Șucu și restul membrilor din Consiliul de Organizație a clubului au participat la o întâlnire. La ce concluzii s-a ajuns.
Acum 30 minute
16:40
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro # Fanatik
Decizie uluitoare luată de Gigi Becali la FCSB. Latifundiarul din Pipera a descoperit o modalitate inedită pentru a îl resuscita pe fotbalistul pe care a plătit aproximativ 1.000.000 de euro
Acum o oră
16:20
Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea nu s-a ferit de cuvinte și a amenințat-o pe Denisa Golgotă: ”Minciuni și frustrări! Voi acționa pe căi legale” # Fanatik
România s-a întors fără medalie de la Campionatele Mondiale de gimnastică, dar cu un scandal de proporții. Mama Sabrinei Voinea a răspuns în termeni duri după acuzațiile făcute de Denis Golgotă.
Acum 2 ore
15:50
Andrei Nicolescu, dezamăgit de jucătorii lui Dinamo: “Am fost proștii proștilor!”. Ce fotbaliști sunt accidentați # Fanatik
Andrei Nicolescu, verdict ferm după FC Argeș - Dinamo 1-1: „Am fost proștii proștilor!”. Ce l-a deranjat pe președintele „câinilor”
15:20
Andrei Rațiu, „înțepături” la adresa conducerii lui Rayo Vallecano: „Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu!” # Fanatik
Andrei Rațiu le-a transmis un mesaj celor din conducerea lui Rayo Vallecano. Ce a spus, de fapt, fundașul lateral român despre situația sa la echipă.
Acum 4 ore
15:00
Revine Dan Petrescu la CFR Cluj? Iuliu Mureșan: “Mi-ar plăcea! Trebuie să facem ceva urgent, altfel plec eu” # Fanatik
Iuliu Mureșan a fost întrebat direct despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj! Ce a spus noul președinte al clubului din Gruia
14:40
Tragedie! Fratele titularului de la Dinamo a murit, iar jucătorul a plecat de urgență de la echipă # Fanatik
Tragedie în familia Dinamo! Fratele unui jucător cu experiență din Ștefan cel Mare a murit. Fotbalistul va absenta pe o perioadă nedeterminată
14:20
Întâlnire șoc Gigi Becali – George Simion – Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale! Destăinuirile făcute în direct de patronul FCSB # Fanatik
Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit la Fanatik SuperLiga despre momentul sfințirii Catedralei Naționale, acolo unde a dat nas în nas cu George Simion și președintele Nicușor Dan. Cu ce impresie a rămas afaceristul.
14:00
Pavel Badea îl contrează pe Rădoi: „Craiova e cel mai bine organizat club din România! Are toate condițiile pentru performanță!” # Fanatik
Miroase a „Război Civil” la Craiova. Președintele Clubului Sportiv, Pavel Badea, l-a mustrat pe Mirel Rădoi. Antrenorul e în conflict cu toată lumea după remiza cu Metaloglobus
14:00
“N-am nevoie de sifon la echipă!” Gigi Becali intervine în forță în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali # Fanatik
Gigi Becali a intervenit în forță în scandalul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali. Cum a comentat patronul FCSB disputa dintre cei doi.
13:40
Ce fotbalist a găsit MM Stoica în Portugalia! Dezvăluirea lui Gigi Becali: “E unul de valoare!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că MM Stoica a găsit deja un fotbalist de valoare în Portugalia, în vederea unui transfer la FCSB
13:10
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii # Fanatik
UTA a suferit o nouă înfrângere categorică cu FCSB și continuă declinul în SuperLiga. Marius Șumudică știe de unde au pornit problemele și ce îi apasă pe jucători.
13:10
Unii caută indicii, alții caută norocul. Pe Don.ro, cele două merg mână în mână. Turneul Misterelor Pragmatic aduce o doză de suspans în mijlocul distracției, deschizând o nouă etapă din Calendarul Misterelor, promoția de Halloween […]
Acum 6 ore
13:00
Daniel Băluță, noul lider PSD București. Gabriela Firea i-a predat ștafeta candidatului la Primăria București: „Să nu fie o victimă politică” # Fanatik
Gabriela Firea i-a predat ștafeta lui Daniel Băluță la conducerea PSD București, după ce politicianul a fost ales candidatul social-democrat pentru Primăria Capitalei.
12:50
Scandal uriaș după Mondiale! Gimnasta Denisa Golgotă acuză că a trăit clipe de coșmar: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura”. Reacția Federației # Fanatik
Scandal uriaș în gimnastica românească după Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă a acuzat că a fost hărțuită și a depus deja plângere.
12:30
Mirel Radoi, lăudat pentru aplanarea conflictului dintre suporteri și jucătorii Universității Craiova: “A liniștit lucrurile” # Fanatik
Gestul de bravură al lui Mirel Rădoi care i-a adus și laude după meciul cu Metaloglobus. Cum a reușit, de fapt, să aplaneze galeria oltenilor după remiza de la Clinceni.
12:00
Universitatea Craiova se află pe o pantă descendentă în ultima perioadă. Marius Șumudică a analizat situația oltenilor și a descoperit marea problemă a lui Mirel Rădoi.
11:40
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui Baiaram!” Rotaru: “Eu nu am fost de acord!” # Fanatik
Scandalul momentului de la Universitatea Craiova a generat dezbateri aprinse. Cum a „reușit” Mirel Rădoi să divizeze vestiarul oltenilor, din cauza ceasului oferit cadou lui Ștefan Baiaram.
11:30
Sportiva celebră care a avut probleme cu greutatea. A slăbit 40 de kilograme și a ajuns de nerecunoscut. Foto # Fanatik
O sportivă celebră recunoaște că a avut probleme cu greutatea și că a fost nevoită să dea jos nu mai puțin de 40 de kilograme. Despre cine este vorba însă?
11:10
Cifre dureroase: “Craiova e singura echipă care nu a marcat împotriva lui Metaloglobus din toată SuperLiga” # Fanatik
Universitatea Craiova, statistică de coșmar. Cifrele pe care oltenii nu vor să le vadă în fața ochilor. Ce s-a întâmplat, de fapt, la meciul cu Metaloglobus.
Acum 8 ore
10:50
E ”război” total între Inter și Antonio Conte în Serie A. Ce scrie Gazzetta dello Sport despre scandalul momentului în Italia. Cristi Chivu, lăudat # Fanatik
Napoli a învins Inter în Serie A și între cele două cluburi s-a pornit un adevărat ”război”. Antonio Conte a fost cel care a deschis iureșul împotriva formației lui Cristi Chivu.
10:40
Nu a văzut că e filmat! Rămas pe bancă în FCSB – UTA 4-0, Dennis Politic a avut un mesaj genial pentru Gigi Becali: „De acum numai asta o să fac!” # Fanatik
FCSB a învins UTA cu 4-0 duminică seară, iar Dennis Politic a rămas pe banca de rezerve până la final. Ce replică a oferit jucătorul, de fapt, după meci.
10:20
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!” # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre o întâlnire fabuloasă pe care a avut-o cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Tehnicianul a numit și o diferență importantă între fotbalul românesc și cel din Turcia.
10:10
Atacantul român de 36 ani rupe plasele în străinătate! A ajuns la al șaptelea meci consecutiv cu gol marcat # Fanatik
Fotbalistul român de 36 de ani marchează pe bandă rulantă în străinătate. E golgheterul all-time al echipei și a ajuns la al 7-lea meci consecutiv în care înscrie.
09:50
Video. Cum se contrazice Mirel Rădoi. Iulie, după 10 transferuri: „Mai am nevoie de atacant!”. Octombrie: „Prefer mai puțini jucători” # Fanatik
După Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, Mirel Rădoi s-a declarat nemulțumit de numărul mare de jucători pe care îi are în lot. Cu trei luni în urmă cerea transferuri în conferință.
09:30
Românca celebră care l-a impresionat până și pe David Beckham. Ce mesaj i-a transmis starul din fotbal acesteia: ”Sunt mândru de tine” # Fanatik
O româncă faimoasă chiar și peste hotare a ajuns să îl impresioneze până și pe David Beckham cu afacerea, dar și cu ideile sale. Despre cine este vorba?
09:20
Lamine Yamal vrea să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué. Ce planuri are sportivul cu vila de lux # Fanatik
Lamine Yamal se pregătește să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué pe când erau împreună. Ce vrea să facă mai departe fotbalistul cu vila de lux?
09:10
Marian Aioani, sezon de excepţie cu Rapid: „Îmi doresc titlul, nu există alt obiectiv!”. De ce a căzut transferul exotic în Iran, ce sfat a primit de la Hagi şi ce relaţie are cu Şumudică. Video exclusiv # Fanatik
Marian Aioani este unul dintre jucătorii cheie ai Rapidului în acest sezon. Într-un interviu pentru FANATIK, portarul giuleştenilor a vorbit despre transferul ratat în vară în Iran, sezonul excelent şi sfatul primit de la Gheorghe Hagi.
Acum 12 ore
08:40
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape de zona roșie în Conference League # Fanatik
Universitatea Craiova are unul dintre cele mai mici coeficiente UEFA din Conference League. Vezi cum arată noul sistem de calcul al UEFA, care influențează direct banii din competițiile europene
08:10
Cristina Neagu stă departe de România. Cu ce se ocupă fosta cea mai bună handbalistă a lumii # Fanatik
Neagu a abandonat activitatea competițională, în această vară, la 37 de ani, și face tot ceea ce nu a putut să facă în timpul carierei sportive, care a fost încununată cu multe trofee
07:10
Finalul partidei dintre FCSB și UTA a adus în prim-plan un moment deosebit. Un copil s-a ales cu tricoul lui Risto Radunovic după ce a „driblat” mai mulți agenți de pază.
05:50
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de cutremurul din 1977” # Fanatik
Singurul blackout din istoria României a fost cauzat de o îneînțelegere între dispeceri. Cinci ore fără energie au generat pierderi uriașe, duble față de cele provocate de cutremurul din martie 1977.
Acum 24 ore
01:10
De unde a văzut Mihai Stoica FCSB – UTA 4-0. I-a găsit lui Gigi Becali fotbalistul dorit: „E extraordinar!” # Fanatik
Mihai Stoica, președintele de la FCSB, a văzut victoria echipei sale în fața celor de la UTA din Portugalia. Postarea făcută de managerul campioanei României.
01:00
Uluitor! Pilotul din Formula 1, aproape să lovească doi stewarzi, chiar pe circuitul din Mexic: „Puteam să-i omor!”. Video # Fanatik
Marele Premiu al Mexicului a avut parte de un moment înfricoșător. Un pilot a fost aproape de a lovi doi comisari de cursă. Cum a reacționat după ce a evitat impactul.
00:30
Daniel Bîrligea și Darius Olaru au dezvăluit secretul victoriei lui FCSB cu 4-0 împotriva lui UTA: „Ne-am distrat” # Fanatik
Victoria lui FCSB împotriva celor de la UTA cu 4-0 a venit ca o mare gură de oxigen pentru echipa campioană. Ce au declarat jucătorii după prima victorie la scor din acest sezon
00:20
Adrian Mihalcea a oferit primele declarații după FCSB - UTA 4-0. Antrenorul arădenilor a mărturisit că este umilitor modul în care elevii săi au pierdut duelul în fața campioanei.
00:00
Florin Tănase, atac nuclear la Giovanni Becali: „Mi-e milă de el, săracul, a decăzut atât de mult! Trebuie să mai faci și matematică, nu doar școala vieții” # Fanatik
Florin Tănase l-a mitraliat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA Arad 4-0. Ce a spus fotbalistul lui FCSB după ce celebrul impresar l-a numit „sifonul lui Gigi Becali”
26 octombrie 2025
23:50
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații # Fanatik
Soția lui Gabi Enache recunoaște că e nevoită să treacă aproape zilnic prin niște situații nu tocmai plăcute, însă în mare parte s-a obișnuit deja cu astfel de momente.
23:30
Gigi Becali a dezvăluit suma incrediblă pe care a plătit-o pentru transferul mult dorit! 400.000 de euro a virat doar săptămâna trecută # Fanatik
Detalii financiare neștiute legate de transferul făcut de Gigi Becali la FCSB! Cât a plătit, de fapt, pentru vedeta echipei. „Atât am dat pe el”. Sfatul primit de la Mihai Pintilii.
23:20
Pontul zilei de luni, 27 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Rapid – Unirea Slobozia # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 27 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.30 la meciul Rapid - Unirea Slobozia
23:10
Singurul jucător pe care Gigi Becali l-a certat după FCSB – UTA 4-0: „Azi te-ai cam pitit, te-am văzut!” # Fanatik
Gigi Becali a certat un singur jucător după FCSB - UTA 4-0. Ce spune patronul campioanei despre succes și când vor reveni elevii lui Elias Charalambous în fruntea SuperLigii.
22:50
„Veți face mai târziu schimbările de acum?”. Gigi Becali, răspuns tranșant după FCSB – UTA 4-0 # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a câștigat la scor în fața echipei UTA. Ce a transmis patronul roș-albaștrilor vizavi de momentul în care se vor face schimbările pe viitor.
22:50
Thiam, primul gol la FCSB în meciul cu UTA! De câte minute a avut nevoie atacantul pentru a înscrie # Fanatik
Thiam a spart gheața la FCSB! Atacantul adus în această vară de la U Cluj a marcat primul său gol pentru campioana României. A avut nevoie de doar câteva minute pentru a se face remarcat.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 27 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 237 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Spania și Portugalia.
22:20
Gigi Becali, ironizat în direct de vărul Giovanni! Ce legătură au Iftime și FC Botoșani: „Și-a găsit gâște” # Fanatik
Giovanni Becali a dat un verdict clar cu privire la lupta pentru titlu din SuperLiga și a avut un mesaj prin care l-a înțepat pe vărul său, Gigi Becali.
22:00
Jude Bellingham l-a pus la punct pe Lamine Yamal imediat după Real Madrid – Barcelona 2-1: „Mai puțină vorbăraie” # Fanatik
Jude Bellingham a înscris golul decisiv din „El Clasico”, iar la final nu putea să uite să îl mustreze pe adversarul de la Barcelona, Lamine Yamal. Ce i-a transmis starul lui Real Madrid pe Instagram
21:50
FCSB a făcut o repriză excelentă împotriva celor de la UTA Arad. Însă, în finalul primei părți unul dintre jucătorii de bază ai campioanei s-a accidentat și a fost schimbat.
21:20
O echipă din România a câștigat „Champions League” la şah! Campionul mondial a jucat pentru Superchess! # Fanatik
O nouă performanţă fabuloasă pentru şahul românesc, după ce Superchess, campioana României, a câştigat Campionatul European al Cluburilor.
21:20
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv # Fanatik
Laura Vicol s-a ținut de cuvânt și a venit la FCSB - UTA. Ce mesaj i-a transmis fosta deputată PSD lui Gigi Becali după înfrângerea cu Metaloglobus din SuperLiga.
21:10
Reacția lui Xabi Alonso după ce Vinicius s-a enervat și nu l-a salutat la schimbare în Real Madrid – Barcelona 2-1 # Fanatik
Xabi Alonso a reacționat după Real Madrid - Barcelona 2-1. Ce a spus, de fapt, despre ieșirea nervoasă a lui Vinicius, dar și cum a catalogat victoria în fața rivalei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.