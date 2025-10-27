Dinamo II – Dinamo s-a mai jucat în Cupa României! Duelul istoric care se repetă pe „Arcul de Triumf”

CS Dinamo - FC Dinamo este unul dintre cele mai interesante meciuri din prima etapă a fazei grupelor Cupei României. Nu este însă pentru prima dată când are loc un astfel de duel istoric

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik