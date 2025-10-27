Dinamo II – Dinamo s-a mai jucat în Cupa României! Duelul istoric care se repetă pe „Arcul de Triumf”
Fanatik, 27 octombrie 2025 21:20
CS Dinamo - FC Dinamo este unul dintre cele mai interesante meciuri din prima etapă a fazei grupelor Cupei României. Nu este însă pentru prima dată când are loc un astfel de duel istoric
• • •
Acum 10 minute
21:30
Peluza Nord Craiova, reacție fermă după conflictul cu Rădoi și echipa! Mesaj direct pentru jucători: „Cine nu demonstrează, să se dea jos din autocar!“ # Fanatik
Peluza Nord Craiova a oferit o primă reacție în mediul online după tot scandalul de la finalul meciului Metaloglobus - Universitatea Craiova. Ce mesaj concret le-a transmis jucătorilor lui Mirel Rădoi.
Acum 30 minute
21:20
Dinamo II – Dinamo s-a mai jucat în Cupa României! Duelul istoric care se repetă pe „Arcul de Triumf” # Fanatik
CS Dinamo - FC Dinamo este unul dintre cele mai interesante meciuri din prima etapă a fazei grupelor Cupei României. Nu este însă pentru prima dată când are loc un astfel de duel istoric
Acum o oră
21:00
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE # Fanatik
Un medic rus cunoscut sub numele ”Dr. Devil” (doctorul diabolic) a fost sancționat de Uniunea Europeană. Ce le făcea prizonierilor ucraineni? Actele sale au îngrozit lumea
20:40
Mihai Rotaru, anunț de ultimă oră despre situația lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova # Fanatik
Mihai Rotaru, lămuriri extrem de importante cu privire la Mirel Rădoi după ultimele tensiuni de la Universitatea Craiova!
Acum 2 ore
20:30
Elena Hagi a publicat mai multe imagini emoționante alături de soțul ei, Ianis. Nu puțini sunt cei care au rămas uimiți când i-au văzut pe cei doi într-o astfel de ipostază.
20:20
Leo Grozavu, laude speciale pentru un jucător de la Botoșani după victoria cu Hermannstadt # Fanatik
FC Botoșani continuă să impresioneze în SuperLiga României, după ce a reușit să o bată pe Hermannstadt, 2-0, în runda cu numărul 14 a SuperLigii României.
20:10
Fanatik Superliga, marți, 28 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste face spectacol cu super invitați după Rapid – Unirea Slobozia # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție marți, 28 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste îi are alături pe Cristi Balaj, Sorin Cârțu, Robert Niță și Valeriu Răchită
Acum 4 ore
19:30
Gestul făcut de Simona Halep după ce s-a aflat că averea ei a scăzut considerabil. Ce decizie a luat sportiva # Fanatik
Recent s-a aflat că averea Simonei Halep a scăzut considerabil. Iată însă că sportiva nu pare deloc afectată de această situație și se răsfață atât cât poate.
19:30
(P) Kaizen Gaming câștigă din nou titlul de „Operatorul Anului” la EGR Operator Awards 2025 # Fanatik
Compania care deține Betano obține titlul de „Operatorul Anului” pentru al doilea an consecutiv și adaugă un total de șase noi distincții în palmares.
19:10
Scandal uriaș în Turcia: arbitri au pariat pe meciurile din campionat. Galatasaray și Fenerbahce au reacționat imediat # Fanatik
Un scandal uriaș de corupție lovește fotbalul din Turcia, asta după ce Federația a anunțat că mai mulți arbitrii au pariat pe meciurile din campionat, iar acum marile cluburi au reacționat.
18:50
FCSB – UTA, mai tare decât Real Madrid – Barcelona! Audiențele TV: mai mulți români s-au uitat la SuperLiga decât la El Clasico # Fanatik
În weekendul fotbalistic am avut partea de multe meciuri tari, iar românii și-au ales confruntarea favorită: aceștia au preferat partida dintre FCSB și UTA, față de Real Madrid - Barcelona.
18:40
Profețiile lui Mitică, marți, 28 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse după etapa de Superliga # Fanatik
Horia Ivanovici și Mitică Dragomir vor analiza, marți, 28 octombrie, de la ora 10:30, cele mai importante evenimente din SuperLiga, de la victoria FCSB-ului și până la remiza dintre Metaloglobus și Universitatea Craiova.
18:20
CS Dinamo – FC Dinamo, meciul inedit din Cupa României! Andrei Nicolescu: „E ciudat, avem 3 jucători acolo” # Fanatik
FC Dinamo va debuta în grupele Cupei României cu o partidă incredibilă, împotriva divizionarei secunde CS Dinamo. Andrei Nicolescu a vorbit despre duelul inedit dintre cele două formații.
18:00
Juventus i-a găsit înlocuitor lui Igor Tudor! A câștigat Serie A și a făcut istorie recent # Fanatik
Juventus l-a dat afară pe Igor Tudor, după al doilea eșec în decurs de câteva zile, 0-1, cu Lazio, iar echipa torineză are acum mai multe variante de top pentru banca tehnică.
17:40
Victor Becali a măturat pe jos cu Florin Tănase după atacul la adresa fratelui său: ”Obraznic! Nu l-am putut transfera, dădea goluri numai din penalty” # Fanatik
Giovanni Becali l-a numit pe Florin Tănase ”sifonul” lui Gigi Becali de la FCSB, iar jucătorul a avut o reacție vehementă. Victor Becali a intervenit în conflict și l-a pus la zid pe jucător.
Acum 6 ore
17:10
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre Drulă, Ciucu și Băluță # Fanatik
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Municipiului București? Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă nu sunt deloc săraci. Cine câștigă cel mai mult?
17:00
Dan Șucu, întâlnire de urgență după criza de la Genoa! Un oficial, dat afară! Care e situația lui Patrick Vieira: „Am trecut prin perioade dificile și în România” # Fanatik
Genoa are un parcurs extrem de slab în acest sezon, iar Dan Șucu și restul membrilor din Consiliul de Organizație a clubului au participat la o întâlnire. La ce concluzii s-a ajuns.
16:40
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro # Fanatik
Decizie uluitoare luată de Gigi Becali la FCSB. Latifundiarul din Pipera a descoperit o modalitate inedită pentru a îl resuscita pe fotbalistul pe care a plătit aproximativ 1.000.000 de euro
16:20
Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea nu s-a ferit de cuvinte și a amenințat-o pe Denisa Golgotă: ”Minciuni și frustrări! Voi acționa pe căi legale” # Fanatik
România s-a întors fără medalie de la Campionatele Mondiale de gimnastică, dar cu un scandal de proporții. Mama Sabrinei Voinea a răspuns în termeni duri după acuzațiile făcute de Denis Golgotă.
15:50
Andrei Nicolescu, dezamăgit de jucătorii lui Dinamo: “Am fost proștii proștilor!”. Ce fotbaliști sunt accidentați # Fanatik
Andrei Nicolescu, verdict ferm după FC Argeș - Dinamo 1-1: „Am fost proștii proștilor!”. Ce l-a deranjat pe președintele „câinilor”
Acum 8 ore
15:20
Andrei Rațiu, „înțepături” la adresa conducerii lui Rayo Vallecano: „Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu!” # Fanatik
Andrei Rațiu le-a transmis un mesaj celor din conducerea lui Rayo Vallecano. Ce a spus, de fapt, fundașul lateral român despre situația sa la echipă.
15:00
Revine Dan Petrescu la CFR Cluj? Iuliu Mureșan: “Mi-ar plăcea! Trebuie să facem ceva urgent, altfel plec eu” # Fanatik
Iuliu Mureșan a fost întrebat direct despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj! Ce a spus noul președinte al clubului din Gruia
14:40
Tragedie! Fratele titularului de la Dinamo a murit, iar jucătorul a plecat de urgență de la echipă # Fanatik
Tragedie în familia Dinamo! Fratele unui jucător cu experiență din Ștefan cel Mare a murit. Fotbalistul va absenta pe o perioadă nedeterminată
14:20
Întâlnire șoc Gigi Becali – George Simion – Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale! Destăinuirile făcute în direct de patronul FCSB # Fanatik
Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit la Fanatik SuperLiga despre momentul sfințirii Catedralei Naționale, acolo unde a dat nas în nas cu George Simion și președintele Nicușor Dan. Cu ce impresie a rămas afaceristul.
14:00
Pavel Badea îl contrează pe Rădoi: „Craiova e cel mai bine organizat club din România! Are toate condițiile pentru performanță!” # Fanatik
Miroase a „Război Civil” la Craiova. Președintele Clubului Sportiv, Pavel Badea, l-a mustrat pe Mirel Rădoi. Antrenorul e în conflict cu toată lumea după remiza cu Metaloglobus
14:00
“N-am nevoie de sifon la echipă!” Gigi Becali intervine în forță în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali # Fanatik
Gigi Becali a intervenit în forță în scandalul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali. Cum a comentat patronul FCSB disputa dintre cei doi.
13:40
Ce fotbalist a găsit MM Stoica în Portugalia! Dezvăluirea lui Gigi Becali: “E unul de valoare!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că MM Stoica a găsit deja un fotbalist de valoare în Portugalia, în vederea unui transfer la FCSB
Acum 12 ore
13:10
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii # Fanatik
UTA a suferit o nouă înfrângere categorică cu FCSB și continuă declinul în SuperLiga. Marius Șumudică știe de unde au pornit problemele și ce îi apasă pe jucători.
13:10
13:00
Daniel Băluță, noul lider PSD București. Gabriela Firea i-a predat ștafeta candidatului la Primăria București: „Să nu fie o victimă politică” # Fanatik
Gabriela Firea i-a predat ștafeta lui Daniel Băluță la conducerea PSD București, după ce politicianul a fost ales candidatul social-democrat pentru Primăria Capitalei.
12:50
Scandal uriaș după Mondiale! Gimnasta Denisa Golgotă acuză că a trăit clipe de coșmar: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura”. Reacția Federației # Fanatik
Scandal uriaș în gimnastica românească după Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă a acuzat că a fost hărțuită și a depus deja plângere.
12:30
Mirel Radoi, lăudat pentru aplanarea conflictului dintre suporteri și jucătorii Universității Craiova: “A liniștit lucrurile” # Fanatik
Gestul de bravură al lui Mirel Rădoi care i-a adus și laude după meciul cu Metaloglobus. Cum a reușit, de fapt, să aplaneze galeria oltenilor după remiza de la Clinceni.
12:00
Universitatea Craiova se află pe o pantă descendentă în ultima perioadă. Marius Șumudică a analizat situația oltenilor și a descoperit marea problemă a lui Mirel Rădoi.
11:40
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui Baiaram!” Rotaru: “Eu nu am fost de acord!” # Fanatik
Scandalul momentului de la Universitatea Craiova a generat dezbateri aprinse. Cum a „reușit” Mirel Rădoi să divizeze vestiarul oltenilor, din cauza ceasului oferit cadou lui Ștefan Baiaram.
11:30
Sportiva celebră care a avut probleme cu greutatea. A slăbit 40 de kilograme și a ajuns de nerecunoscut. Foto # Fanatik
O sportivă celebră recunoaște că a avut probleme cu greutatea și că a fost nevoită să dea jos nu mai puțin de 40 de kilograme. Despre cine este vorba însă?
11:10
Cifre dureroase: “Craiova e singura echipă care nu a marcat împotriva lui Metaloglobus din toată SuperLiga” # Fanatik
Universitatea Craiova, statistică de coșmar. Cifrele pe care oltenii nu vor să le vadă în fața ochilor. Ce s-a întâmplat, de fapt, la meciul cu Metaloglobus.
10:50
E ”război” total între Inter și Antonio Conte în Serie A. Ce scrie Gazzetta dello Sport despre scandalul momentului în Italia. Cristi Chivu, lăudat # Fanatik
Napoli a învins Inter în Serie A și între cele două cluburi s-a pornit un adevărat ”război”. Antonio Conte a fost cel care a deschis iureșul împotriva formației lui Cristi Chivu.
10:40
Nu a văzut că e filmat! Rămas pe bancă în FCSB – UTA 4-0, Dennis Politic a avut un mesaj genial pentru Gigi Becali: „De acum numai asta o să fac!” # Fanatik
FCSB a învins UTA cu 4-0 duminică seară, iar Dennis Politic a rămas pe banca de rezerve până la final. Ce replică a oferit jucătorul, de fapt, după meci.
10:20
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!” # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre o întâlnire fabuloasă pe care a avut-o cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Tehnicianul a numit și o diferență importantă între fotbalul românesc și cel din Turcia.
10:10
Atacantul român de 36 ani rupe plasele în străinătate! A ajuns la al șaptelea meci consecutiv cu gol marcat # Fanatik
Fotbalistul român de 36 de ani marchează pe bandă rulantă în străinătate. E golgheterul all-time al echipei și a ajuns la al 7-lea meci consecutiv în care înscrie.
09:50
Video. Cum se contrazice Mirel Rădoi. Iulie, după 10 transferuri: „Mai am nevoie de atacant!”. Octombrie: „Prefer mai puțini jucători” # Fanatik
După Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, Mirel Rădoi s-a declarat nemulțumit de numărul mare de jucători pe care îi are în lot. Cu trei luni în urmă cerea transferuri în conferință.
09:30
Românca celebră care l-a impresionat până și pe David Beckham. Ce mesaj i-a transmis starul din fotbal acesteia: ”Sunt mândru de tine” # Fanatik
O româncă faimoasă chiar și peste hotare a ajuns să îl impresioneze până și pe David Beckham cu afacerea, dar și cu ideile sale. Despre cine este vorba?
09:20
Lamine Yamal vrea să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué. Ce planuri are sportivul cu vila de lux # Fanatik
Lamine Yamal se pregătește să cumpere casa în care au locuit Shakira și Piqué pe când erau împreună. Ce vrea să facă mai departe fotbalistul cu vila de lux?
09:10
Marian Aioani, sezon de excepţie cu Rapid: „Îmi doresc titlul, nu există alt obiectiv!”. De ce a căzut transferul exotic în Iran, ce sfat a primit de la Hagi şi ce relaţie are cu Şumudică. Video exclusiv # Fanatik
Marian Aioani este unul dintre jucătorii cheie ai Rapidului în acest sezon. Într-un interviu pentru FANATIK, portarul giuleştenilor a vorbit despre transferul ratat în vară în Iran, sezonul excelent şi sfatul primit de la Gheorghe Hagi.
08:40
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape de zona roșie în Conference League # Fanatik
Universitatea Craiova are unul dintre cele mai mici coeficiente UEFA din Conference League. Vezi cum arată noul sistem de calcul al UEFA, care influențează direct banii din competițiile europene
Acum 24 ore
08:10
Cristina Neagu stă departe de România. Cu ce se ocupă fosta cea mai bună handbalistă a lumii # Fanatik
Neagu a abandonat activitatea competițională, în această vară, la 37 de ani, și face tot ceea ce nu a putut să facă în timpul carierei sportive, care a fost încununată cu multe trofee
07:10
Finalul partidei dintre FCSB și UTA a adus în prim-plan un moment deosebit. Un copil s-a ales cu tricoul lui Risto Radunovic după ce a „driblat” mai mulți agenți de pază.
05:50
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de cutremurul din 1977” # Fanatik
Singurul blackout din istoria României a fost cauzat de o îneînțelegere între dispeceri. Cinci ore fără energie au generat pierderi uriașe, duble față de cele provocate de cutremurul din martie 1977.
01:10
De unde a văzut Mihai Stoica FCSB – UTA 4-0. I-a găsit lui Gigi Becali fotbalistul dorit: „E extraordinar!” # Fanatik
Mihai Stoica, președintele de la FCSB, a văzut victoria echipei sale în fața celor de la UTA din Portugalia. Postarea făcută de managerul campioanei României.
01:00
Uluitor! Pilotul din Formula 1, aproape să lovească doi stewarzi, chiar pe circuitul din Mexic: „Puteam să-i omor!”. Video # Fanatik
Marele Premiu al Mexicului a avut parte de un moment înfricoșător. Un pilot a fost aproape de a lovi doi comisari de cursă. Cum a reacționat după ce a evitat impactul.
