Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator

17:20

Un utilizator al Vinted, o platformă online pentru cumpărarea, vânzarea și schimbul de articole noi sau la mâna a doua, a trăit o experiență nefericită după ce a vrut să cumpere un smartphone pe care l-a negociat la suma de 2.800 de lei. Păgubitul a explicat, pe Reddit.com, cum a ajuns să ia „cea mai bine gândită țeapă […]