Marius Șumudică, ieșire nervoasă în direct! Ce le-a transmis oamenilor care îl compară cu Gâlcă: „Până acum m-am abținut”
Fanatik, 28 octombrie 2025 14:20
Marius Șumudică a luat foc în direct. Ce l-a deranjat și ce le-a transmis, de fapt, celor care compară mandatul său la Rapid cu cel de acum al lui Costel Gâlcă.
Acum 30 minute
14:30
Cum îi scapă Gigi Becali pe rivalii de la CFR Cluj de problemele financiare! Înțelegerea făcută cu Neluțu Varga # Fanatik
O nouă afacere între Gigi Becali și Neluțu Varga. De ce i-a plătit patronul de la FCSB 400 de mii de euro omului numărul unu din Gruia. Transferul lui Bîrligea e la mijloc.
14:20
Marius Șumudică, ieșire nervoasă în direct! Ce le-a transmis oamenilor care îl compară cu Gâlcă: „Până acum m-am abținut” # Fanatik
Marius Șumudică a luat foc în direct. Ce l-a deranjat și ce le-a transmis, de fapt, celor care compară mandatul său la Rapid cu cel de acum al lui Costel Gâlcă.
Acum o oră
14:00
Ultimele detalii despre situația explozivă de la Universitatea Craiova! Decizia de ultimă oră luată de Mirel Rădoi # Fanatik
Care sunt ultimele noutăți din interiorul Universității Craiova. Mirel Rădoi a luat o decizie după discuția cu Mihai Rotaru și urmează să aibă o ședință și cu suporterii
13:50
Tragedie la Inter! Fotbalistul lui Chivu, implicat într-un accident mortal! Antrenorul român și-a anulat conferința de presă # Fanatik
Vești cumplite pentru jucătorul de la Inter Milano! Fotbalistul a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu un deces. Decizia luată imediat de Cristi Chivu.
13:50
Culisele scandalului de la Spitalul Județean din Buzău unde a murit Ștefania Szabo. La ce acuzații a răspuns doctorița în ultimele clipe de viață # Fanatik
Scandal la Spitalul Județean din Buzău înainte de moartea Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a unității. La ce acuzații a răspuns în ultimele clipe de viață?
Acum 2 ore
13:30
Tavi Popescu, adio FCSB? “Nu e șmecher, are lipsa de educație! Să-i ceară lui Gigi Becali să plece” # Fanatik
Octavian Popescu a primit un sfat prețios de la Mitică Dragomir. Ce îi recomandă fostul președinte LPF fotbalistului de la FCSB. “Ce vreți mai mult?”.
13:20
Daniel Băluță intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Consiliul Politic Național al PSD i-a validat candidatura # Fanatik
PSD a decis! Daniel Băluță a fost validat oficial de Consiliul Politic Național pentru candidatura la Primăria Capitalei. Actualul primar al Sectorului 4 are planuri mari pentru București.
13:00
Marius Șumudică, avertisment pentru Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj. „Nu va fi ușor. E clar că e o criză acolo” # Fanatik
Ce spune Marius Șumudică despre o eventuală numire a lui Daniel Pancu, fostul selecționer al națioanlei U21, la CFR Cluj. „Mai rău nu se poate”.
12:50
Moarte trasă la indigo. Tragedii în lanț la Spitalul Județean Buzău: Ștefania Szabo nu este primul cadru medical răpus de epuizare # Fanatik
Epuizarea, noua pandemie din spitale: tineri medici și asistenți mor la datorie. Moartea Ștefaniei Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău nu este prima tragedie care lovește unitatea medicală.
Acum 4 ore
12:40
Transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la un gigant din Europa, pentru 23 de milioane de euro! Anunț de ultim moment: ”Clubul a fost informat” # Fanatik
Louis Munteanu a rămas la CFR Cluj deși în vară au existat oferte concrete pentru transferul său. Totuși, un gigant al Europei nu a renunțat și vrea să-l transfere în iarnă.
12:20
Neluțu Varga a luat decizia! Daniel Pancu este principalul favorit să îl înlocuiască pe Andrea Mandorlini ca antrenor al lui CFR Cluj.
12:10
Controversatul John Textor nu se lasă! Vrea să cumpere din nou un club din Premier League. Ce alte echipe din Anglia mai are în vizor # Fanatik
John Textor a pus ochii pe o nouă echipă pe care vrea să o „îngroape”. Cine este, de fapt, personajul controversat și care este echipa din Anglia pe care și-o dorește acum.
12:00
Primele informații despre cauza decesului Ștefaniei Szabo, tânăra doctoriță din Buzău. Managerul spitalului din Buzău rupe tăcerea: ”Posibil să fi cedat” # Fanatik
FANATIK are primele informații despre cauza decesului Ștefaniei Szabo, tânăra doctoriță din Buzău care a fost găsită moartă în camera de gardă de la spitalul județean.
11:50
Dinamo se îmbracă în haine noi pentru meciul inedit din Cupa României. Cum arată echipamentul ”câinilor” # Fanatik
Pentru Dinamo urmează partida cu ”frații” de la CS Dinamo din Cupa României Betano. Înaintea acestui joc, ”câinii” și-au prezentat echipamentul pe care îl vor folosi în această competiție.
11:40
Cupa României, etapa 1. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Vezi programul complet din etapa 1 de Cupa României, cine transmite meciurile la TV și online, rezultatele finale, marcatorii și schimbările din clasament. Toate detaliile despre derby-uri, surprize și jucătorii etapei.
11:30
Doctorița din Buzău, găsită decedată în camera de gardă, divorțase acum 8 luni. Ce a solicitat în instanță fostul soț, ofițer de poliție judiciară # Fanatik
Ștefania Szabo, director medical la Spitalul Județean din Buzău care a decedat la serviciu, a divorțat în februarie 2025 de soțul ei, cu care se măritase în 2019.
11:20
Gigi Becali, unul dintre cei mai cunoscuți filantropi din România, a donat o sumă impresionantă pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Află cu cât a contribuit patronul FCSB și de ce gestul său a fost considerat unul istoric de către Patriarhie
11:00
Iubita lui Claudiu Petrila l-a descris în doar două cuvinte pe „decarul” Rapidului. Ce mesaj special a transmis # Fanatik
Claudiu Petrila a reușit să se facă remarcat noaptea trecută și evident, iubita acestuia i-a fost alături în tot acest timp. Ce mesaj a postat tânăra?
10:50
„Vaticanul și Maradona”. Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre un subiect extrem de sensibil în aceste zile în România # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș scrie în FANATIK despre evenimentele din jurul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului și compară situația de la București cu un episod petrecut la Vatican între Maradona și Papa Francisc
Acum 6 ore
10:40
Fotbalul spaniol este în doliu. Unul dintre portarii de legendă ai Spaniei, care a jucat pentru Real Madrid și Valencia, a murit în urma unei boli necruțătoare.
10:20
Emoții înainte de CS Dinamo – FC Dinamo din Cupa României: “Real Madrid II a eliminat prima echipă în Cupa Spaniei” # Fanatik
Riscă Dinamo din SuperLiga să fie încurcată de CS Dinamo în Cupa României? Precedent celebru în istorie, la cel mai înalt nivel
10:10
Fostul jucător de la Manchester United, ajuns în Italia în vara trecută, nu este fericit pe deplin cu viața pe care o are acolo și ar putea să revină în Regat.
10:00
Cine este Ștefania Szabo, doctorița din Buzău găsită decedată în camera de gardă. Incidentul în care a fost implicată în 2020 # Fanatik
Ștefania Szabo (37 de ani), director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită moartă, în această dimineață. Cine era aceasta și ce probleme a avut în urmă cu 5 ani.
09:50
Ce nu s-a văzut la TV după Rapid – Slobozia. Digi și Prima TV nu mai transmiteau de pe Giulești. Costel Gâlcă a reacționat imediat # Fanatik
Atmosferă tensionată pe Giulești după Rapid - Slobozia. Ce s-a întâmplat când camerele s-au oprit și cum a reacționat Costel Gâlcă când a auzit de FCSB
09:40
Giovanni Becali a numit jucătorii cu care Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: „În vară mai aduc 2. Ceilalți devin elefanți” # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre strategia de transferuri a celor de la Inter și l-a lăudat pe Cristi Chivu pentru doi dintre jucătorii aduși în perioada de mercato din startul sezonului.
09:20
CSA Steaua, deplasare de coșmar de 21 de ore cu autocarul: „Ne simțeam de zici că ne-am bătut cu cineva!” # Fanatik
Adrian Popa a dezvăluit faptul că CSA Steaua a făcut nu mai puțin de 21 ore pe drum la ultima deplasare. Cum s-au simțit „militarii” după ce au ajuns la cazare.
09:10
CFR Cluj, iar în insolvență!? Ce se întâmplă, de fapt, cu Louis Munteanu! Dezvăluirile lui Iuliu Mureșan # Fanatik
Iuliu Mureșan, despre problemele financiare de la CFR Cluj: „Clubul îi datorează foarte mulți bani”. Ce a spus despre posibilitatea unei noi insolvențe
Acum 8 ore
08:40
Craiova – Rapid, meciul decisiv pentru Rădoi? “Cum poți sa spui ca jucătorii Craiovei nu au valoare?!” # Fanatik
Mirel Rădoi, taxat pentru declarațiile date. Avertisment primit de tehnicianul român chiar înaintea meciului crucial cu Rapid din etapa a 15-a.
08:10
Florin Prunea, pus să aleagă între FC Dinamo și CS Dinamo. Răspunsul a venit instant: „Știam că mă întrebi” # Fanatik
Florin Prunea, fostul portar al lui Dinamo și membru al Generației de Aur, a dezvăluit cu care echipă ține în duelul din Cupa României dintre CS Dinamo și FC Dinamo.
07:40
Cele două secrete ale lui Mitică Dragomir, care-l țin în formă la aproape 80 de ani: „La minte sunt verde. Toți doctorii spun să nu faci asta, dar eu îl iau ca medicament” # Fanatik
Dumitru Dragomir, care se apropie de vârsta de 80 de ani, a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre obiceiurile care îl țin în formă. Care sunt secretele fostului președinte al LPF.
07:10
Antrenorul dorit de Dan Șucu la Rapid a revenit în antrenorat! L-a înlocuit pe Brendan Rodgers la Celtic # Fanatik
Un antrenor dorit de Dan Șucu la Rapid a revenit în antrenorat și a semnat cu Celtic. Despre cine este vorba și cum s-a produs această mutare de senzație.
Acum 12 ore
05:50
Motivul pentru care patronul firmei acuzate că a rupt sigiliul la blocul din Rahova a fost chemat în instanță. Ce tranzacție a făcut cu o companie aflată în insolvență # Fanatik
De ce a fost chemat în instanță Mircea Nițulescu, patronul firmei acuzate că a rupt sigiliul la blocul din Rahova. Ce se ascunde în spatele tranzacției pe care a încheiat-o cu o societate aflată în insolvență.
Acum 24 ore
00:50
Victoria cu Unirea Slobozia l-a făcut pe Bogdan Baratky să se gândească la Universitatea Craiova – Rapid: „Suntem obligați să ne luăm în serios” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în FANATIK după ce Rapidul a făcut show cu Unirea Slobozia, 4-1, și a egalat-o pe FC Botoșani, liderul SuperLigii, ambele cu câte 31 de puncte
00:00
Scandalos! Cum promovează Miercurea Ciuc meciul cu Sepsi, din Cupa României: „Hai Ținutul Secuiesc” # Fanatik
Partida din prima rundă a grupelor Cupei României, dintre Csikszereda și Sepsi, promovează Ținutul Secuiesc, chiar dacă FRF i-a atenționat pe cei de la Miercurea Ciuc că încalcă regulamentul.
27 octombrie 2025
23:30
Costel Gâlcă, încântat după Rapid – Unirea Slobozia 4-1: „E jocul pe care vreau să-l practicăm mereu” # Fanatik
Costel Gâlcă a oferit primele declarații după ce Rapid a învins-o la scor pe Unirea Slobozia. Ce a transmis antrenorul giuleștenilor și cum va aborda meciul din Cupa României.
23:20
Pontul zilei de marți, 28 octombrie, din SuperLiga. Ce cote au FCSB și CFR Cluj pentru calificarea în play-off # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 28 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe calificarea lui FCSB și CFR Cluj în play-off-ul SuperLigii.
23:10
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților # Fanatik
Jannik Sinner nu se mai ascunde și a decis să se afișeze cu noua sa iubită. Mai mult de atât, tânăra i-a cunoscut deja și părinții faimosului sportiv.
23:10
Rapid s-a impus cu 4-1 în fața celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 14 a SuperLigii, iar jucătorii giuleșteni se declară mulțumiți de jocul prestat.
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 28 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 303 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Italia, etapa intermediară din Seria A.
22:40
Vești teribile pentru Real Madrid după El Clascio! Ratează tot anul după accidentarea suferită # Fanatik
Real Madrid a primit vești proaste la doar o zi după ce s-a impus în El Clasico, 2-1, în fața Barcelonei. Unul dintre cei mai importanți jucători s-a accidentat și va reveni abia anul viitor.
22:10
Rareș Pop a avut un ghinion teribil în partida Rapid - Unirea Slobozia. După ce a reușit să marcheze în prima repriză, tânărul fotbalist a fost înlocuit în urma unei accidentări.
22:00
Vlad Dragomir își continuă forma foarte bună arătată la Pafos. Mijlocașul român a reușit să deschidă scorul în ultima partidă din campionatul cipriot.
21:30
Peluza Nord Craiova, reacție fermă după conflictul cu Rădoi și echipa! Mesaj direct pentru jucători: „Cine nu demonstrează, să se dea jos din autocar!“ # Fanatik
Peluza Nord Craiova a oferit o primă reacție în mediul online după tot scandalul de la finalul meciului Metaloglobus - Universitatea Craiova. Ce mesaj concret le-a transmis jucătorilor lui Mirel Rădoi.
21:20
Dinamo II – Dinamo s-a mai jucat în Cupa României! Duelul istoric care se repetă pe „Arcul de Triumf” # Fanatik
CS Dinamo - FC Dinamo este unul dintre cele mai interesante meciuri din prima etapă a fazei grupelor Cupei României. Nu este însă pentru prima dată când are loc un astfel de duel istoric
21:00
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE # Fanatik
Un medic rus cunoscut sub numele ”Dr. Devil” (doctorul diabolic) a fost sancționat de Uniunea Europeană. Ce le făcea prizonierilor ucraineni? Actele sale au îngrozit lumea
20:40
Mihai Rotaru, anunț de ultimă oră despre situația lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova # Fanatik
Mihai Rotaru, lămuriri extrem de importante cu privire la Mirel Rădoi după ultimele tensiuni de la Universitatea Craiova!
20:30
Elena Hagi a publicat mai multe imagini emoționante alături de soțul ei, Ianis. Nu puțini sunt cei care au rămas uimiți când i-au văzut pe cei doi într-o astfel de ipostază.
20:20
Leo Grozavu, laude speciale pentru un jucător de la Botoșani după victoria cu Hermannstadt # Fanatik
FC Botoșani continuă să impresioneze în SuperLiga României, după ce a reușit să o bată pe Hermannstadt, 2-0, în runda cu numărul 14 a SuperLigii României.
20:10
Fanatik Superliga, marți, 28 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste face spectacol cu super invitați după Rapid – Unirea Slobozia # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție de colecție marți, 28 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste îi are alături pe Cristi Balaj, Sorin Cârțu, Robert Niță și Valeriu Răchită
19:30
Gestul făcut de Simona Halep după ce s-a aflat că averea ei a scăzut considerabil. Ce decizie a luat sportiva # Fanatik
Recent s-a aflat că averea Simonei Halep a scăzut considerabil. Iată însă că sportiva nu pare deloc afectată de această situație și se răsfață atât cât poate.
