Intră și postează! Iașul își poate vedea locurile favorite strălucind în România: au început nominalizările pentru Destinația Anului 2026

Ziarul de Iasi, 30 octombrie 2025 03:30
Există locuri în România care ne rămân în suflet. Poate e colțul de parc unde ne plimbăm dimineața, poate e un sat unde ne-am pierdut într-o zi de vară, sau poate un oraș care pare că respiră istorie și energie. Acum, ieșenii au ocazia să arate lumii ce iubesc la propria lor regiune, prin nominalizarea în competiție a locurilor care îi inspiră.
• • •
Acum 30 minute
03:30
Aleșii județului, chemați azi să dea undă verde selecției administratorilor de la Aeroportul Iași. Cât vor câștiga lunar noii șefi ai aerogării? # Ziarul de Iasi
Consilierii județeni ieșeni în ședința de astăzi urmează să aprobe documentele de concurs, dar vor lua act și de demisia unuia dintre consilierii liberali.
03:30
03:30
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a anunțat apariția primelor trei cazuri de gripă din acest sezon, înregistrate în intervalul 20 – 26 octombrie 2025. Potrivit instituției, niciunul dintre cazuri nu a necesitat internare, iar până în prezent nu s-au înregistrat decese asociate gripei.
03:30
„Toată lumea știa?” Ce spun colegii profesorului universitar acuzat de mai multe studente, de ani buni, de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală # Ziarul de Iasi
La Universitatea de Științele Vieții din Iași (USV Iași), unde un cadru universitar este cercetat pentru comportamente nepotrivite, apar două perspective care se contrazic: dintr-o parte, mai multe studente afirmă că „toată lumea știa" de modul în care erau tratate, iar din cealaltă, colegii profesorului susțin că nu au avut cunoștință despre astfel de fapte.
Acum o oră
03:10
În Țările de Jos pare să se aplice destul de bine intuiția potrivit căreia odată intrați la guvernare – dar o guvernare în care să nu facă ei tot ce vor, să fie bazată pe reguli – populiștii de dreapta intră în criză de idei și de imagine.
03:10
Noi detalii din dosarul primarului „bătăuș” de la PSD – Ce le-ar fi făcut celor doi adolescenți # Ziarul de Iasi
Primarul PSD din Grozești, George Cristea, este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni pentru două infracțiuni de lovire sau alte violențe și două de amenințare.
03:10
Analiză Storia: 22% dintre cei aflați în căutarea unei locuințe au amânat achiziția după anunțul privind creșterea TVA (P) # Ziarul de Iasi
Schimbările fiscale anunțate pentru luna august au influențat deciziile celor care erau în procesul de căutare și achiziție. Astfel, 22% dintre cei aflați în căutarea unui apartament au ales să amâne achiziția, în timp ce 17% au declarat că s-au grăbit să finalizeze tranzacția pentru a putea beneficia – în funcție de valoarea locuinței și de condițiile legale – de una dintre cele două cote de TVA (9% sau 19%).
03:10
Horror – Iacătă ce are în curtea vilei de la munte cel mai excentric miliardar ieșean! Brrr… # Ziarul de Iasi
Dacă tot a adus vorba un coleg de breaslă dîn târg despre cel mai excentric miliardar ieșean, iacătă că ne-a adus aminte de ceva ce se vorbește de ceva vreme prin județul vecin Neamț în legătură cu personagiul, ceva ce tot voiam să vă spunem și să vă arătăm și noi, dar tot am uitatără.
03:10
Noua „hartă” a A8, după licitația parafată ieri. Încă un contract semnat pe cel mai dificil lot: 16 tuneluri și 60 de poduri pe 31 km: UMB și Umbrărescu trec Carpații până la Ditrău # Ziarul de Iasi
Cel mai dificil lot din sectorul montan, Grințieș-Pipirig, a fost adjudecat astă-vară de asocierea din care fac parte firmele lui Dorinel Umbrărescu. Ieri s-au parafat documentele.
Acum 4 ore
00:20
Echipa bucureşteană FCSB a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Gloria Bistriţa, într-un meci din grupa B a Cupei României.
Acum 8 ore
21:20
Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României.
20:20
VIDEO | Tentativă de sinucidere la Iași, în Alexandru cel Bun. Un bărbat s-a baricadat în casă, a dat drumul la gaz și a amenințat că se aruncă în aer # Ziarul de Iasi
Incident grav, miercuri seară, în cartierul Alexandru cel Bun din Iași, în zona Pieței Voievozilor. Un bărbat s-a baricadat în apartamentul său de la etajul 5 al unui bloc turn, a dat drumul la gaz și a amenințat că își va pune capăt zilelor. Bărbatul a fost cel mai probabil, inspirat, de tragedia din cartierul Rahova din București, acolo unde, în urma unei acumulări de gaze un bloc a sărit în aer, iar trei persoane și-au pierdut viața.
Acum 12 ore
18:20
U Cluj a întors scorul cu Metalul Buzău după un final dramatic. FC Argeș a obținut și ea o victorie în Cupa României # Ziarul de Iasi
Formaţia FC Argeş a învins, miercuri, în deplasare, scor 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa 1 a fazei grupelor Cupei României Betano, potrivit News.ro.
16:20
Un fotbalist oferă 20.000 euro pentru informaţii care ar ajuta la găsirea câinelui său: Ne rugăm cu toţii să fie bine şi să se poată întoarce curând printre noi # Ziarul de Iasi
Recent transferat la Pumas UNAM în Mexic, fostul căpitan al Ţării Galilor, Aaron Ramsey, oferă suma modestă de 20.000 de euro oricui îi poate furniza informaţii despre câinele său dispărut, scrie News.ro.
16:20
Tony, înainte de meciul de vineri cu FC Bihor: „Suntem foarte încrezători!” Ce jucător ieșean simte că va marca? # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony" Da Silva, și jucătorul Bogdan Istratie.
Acum 24 ore
14:20
Cristian Maftei, cel mai vestit fugar ieșean, urmărit internațional de peste 10 ani, se poate întoarce de azi definitiv acasă: pedeapsa la închisoare i s-a prescris din cauza trecerii timpului # Ziarul de Iasi
Omul de afaceri Cristian Maftei a scăpat definitiv de grijile justiției. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au confirmat decizia Curții de Apel, care au constatat la începutul lunii iulie prescripția răspunderii penale pentru Maftei
13:20
Luna octombrie este, an de an, și o sărbătoare a Universității „Al. I. Cuza" din Iași. Dacă venirea studenților este o sărbătoare a prezentului, Zilele Universității marchează memoria față de înființarea acestui așezământ în 26 octombrie 1860. Ca o reverență la această sărbătoare, am zis să amintesc de un profesor de la Facultatea de Dritu.
11:20
Primarul din Grozești rămâne liber. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de George Cristea, pentru 60 de zile.
04:20
Proces cu năbădăi la Iași: bucureșteancă judecată, alături de soț, și în calitate de victimă, și în calitate de proxenet inculpat. Bani câștigați din prostituție: aproape 800.000 lei # Ziarul de Iasi
O bucureșteancă a fost audiată de magistrații Tribunalului, pe rând, în calitate de parte vătămată și de inculpată. Soțul său a fost trimis în judecată pentru proxenetism, acuzat că a determinat-o să se prostitueze în folosul lui. Pe de altă parte, ea s-a ocupat de racolarea unei fete de doar 15 ani în același scop, fiind astfel inculpată la rându-i. Lipsa antecedentelor penale a făcut ca amândoi soții să primească pedepse ușoare.
04:20
Furt, sânge, bani mulți și mister total la Hotel Continental. Un eveniment care a ținut tot Iașul cu sufletul la gură # Ziarul de Iasi
În octombrie 1925, Iașul tresărea la fiecare zvon venit de la Hotel Continental, unde comerciantul Iacob Chimel fusese găsit cu mâinile și picioarele legate și o rană la gât. Reporterii zilelor urmăreau cu febrilitate firul evenimentelor, între versiunea unei crime îndrăznețe și ipoteza unei simulări pentru a scăpa de datorii.
04:20
Politică și scatoalce la Iași. Isprava primarului reținut din Grozești, ultima dintr-o lungă serie de agresiuni cu protagoniști politicieni locali # Ziarul de Iasi
Conflictele violente în care au fost implicați primari ieșeni, dar și alți lideri politici, nu sunt deloc o noutate la Iași. După incidentul violent care a dus ieri la reținerea unui primar, „Ziarul de Iași" vă prezintă o listă mult mai lungă de astfel de „fapte de arme". Una care contrastează dur cu pozițiile politice luate ieri de șefii PSD și PNL de la Iași, după incidentul de la Grozești.
04:20
„Glumițe” și întrebări despre sex, la cursuri. Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotrivite # Ziarul de Iasi
Apar noi detalii despre modul în care se desfășurau cursurile și examenele cu șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cercetat de Comisia de Etică după ce o studentă l-a reclamat pentru comportamente nepotrivite. Se pare că profesorul punea frecvent întrebări intime studentelor și făcea comentarii sexuale, promovarea testărilor devenind condiționată de factori care nu țineau de pregătirea academică a acestora.
Ieri
03:20
O vizită de două zile a președintelui României într-un oraș din țară nu e un eveniment de ici de colo, și nici unul în care decizia e luată de azi pe mâine, asta e clar. Fără discuție că întreaga echipă de consilieri de la Președinție a lucrat intens la aceasta - la ce să meargă și la ce nu, ce semnificație are fiecare loc, ce mesaje trebuie date ici și colo, de ce acolo și nu dincolo etc.
03:20
„Poate fi deviat un corp ceresc ce se îndreaptă spre noi?” Apărarea Pământului în fața asteroizilor, explicată de un cercetător studenților ieșeni – FOTO # Ziarul de Iasi
Apărarea planetară și explorarea spațială au fost subiectele principale ale unei întâlniri organizate, ieri, de Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC). Invitatul special, dr. Marcel Popescu, cercetător la Institutul de Științe Spațiale și la Universitatea din Craiova, responsabil științific al camerei hiperspectrale HyperScout-H din cadrul misiunii Hera a Agenției Spațiale Europene (ESA) – a discutat cu studenții despre una dintre cele mai avansate misiuni de apărare planetară din lume: Hera.
03:20
Care e fenta cu aducerea lui Ronadinho la Iași pe banii premăriei, cu plimbatul lui ca pe urs prin Copou, și cine are de câștigat din sfărăială? # Ziarul de Iasi
Probabil că ați cetit deja ce au publicat ieri și colegii noștri despre venirea fostului mare futbolior Ronaldinho la Iași, care este în pericol pe motiv că nu s-au vândut nici jumate din biletele. Ei bine, azi avem și ceva picanterii faine de la subsol, ba și din vestiare.
03:20
Toate cele patru loturi ale Centurii ușoare de ocolire a Iașului au oferte în evaluare. Costul estimat: 265 milioane de lei # Ziarul de Iasi
Lotul ocolit de ofertanți la prima procedură a fost revendicat de o asociere de firme la reluarea licitației.
03:20
Abandonul școlar la Iași: peste 2.000 de elevi au renunțat la școală în ultimii 5 ani. Rata abandonului, mai mare cu 53% la clasele primare din mediul rural # Ziarul de Iasi
Sunt peste 2.000 de elevi din județul Iași care au abandonat școala în ultimii cinci ani, iar peste 70% dintre aceștia provin din mediul rural, potrivit datelor prezentate în raportul „Starea învățământului preuniversitar ieșean", publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași. Deși în scădere față de anii anteriori, fenomenul abandonului școlar a fost înregistrat în anul școlar anterior în rândul a 325 de elevi.
00:40
Cupa României: Dinamo versus Dinamo. Echipa din Superligă a învins formaţia din Liga 2, scor 3-1 # Ziarul de Iasi
Formaţia FC Dinamo a învins, marţi, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, din Liga II, în prima etapă din grupa D a Cupei României.
28 octombrie 2025
23:40
Mihaela Cambei a devenit, marţi, la Durres (Albania), triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 kg.
22:40
Volei masculin: Campioana Dinamo, calificare în turul II al Ligii Campionilor, după returul cu VC Strumica # Ziarul de Iasi
Campioana Dinamo Bucureşti a învins şi marţi, pe teren propriu, formaţia macedoneană VC Strumica, scor 3-0, în manşa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor.
21:40
Cupa Mondială din 2034: Imagini uluitoare ale unui proiect de stadion saudit situat la 350 m altitudine # Ziarul de Iasi
Proiect nebunesc, imagini de science-fiction sau pur şi simplu fake-news generate de AI? Paris Match a difuzat un videoclip de câteva secunde în care prezenta un nou proiect de stadion în Arabia Saudită, în vederea Cupei Mondiale de fotbal din 2034, scrie news.ro.
20:40
Recent, la Turda, a avut loc etapa finală a Campionatului Național RoAirsoft Precision Challenge. Airsoft este un joc sportiv ce simulează conflictul militar, prin utilizarea unor replici ale armelor de foc, care lansează bile din plastic.
20:40
Vicepremier nou? Bolojan i-a găsit înlocuitor lui Dragoș Anastasiu. Cine este Oana Gheorghiu? # Ziarul de Iasi
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei
18:40
INTERVIU Cristian Mungiu, celebrul regizor ieșean: „Le mulțumesc pentru acest «sănătos șut în fund»: eram foarte atașat de casă și trebuia să plec să fac ceea ce mă pasiona” # Ziarul de Iasi
„E un pic straniu, să văd că am plecat cu «Occident» în 2002, când nu reușeam să ne regăsim într-o lume foarte liberă, ca să mă întorc la tema asta 20 de ani mai târziu”, a mărturisit regizorul ieșean Cristian Mungiu, care vrea ca filmele sale să fie relevante social, „cu semnificație despre lumea în care trăim astăzi”. Articolul INTERVIU Cristian Mungiu, celebrul regizor ieșean: „Le mulțumesc pentru acest «sănătos șut în fund»: eram foarte atașat de casă și trebuia să plec să fac ceea ce mă pasiona” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Surpriză totală în prima etapă din faza grupelor Cupei României: Sporting Lieşti, din Liga a 3-a, a remizat cu Oţelul, scor 3-3 # Ziarul de Iasi
Prima etapă din faza grupelor Cupei României a debutat marţi, cu meciul dintre două echipe din Galaţi. Formaţia din liga a treia, Sporting Lieşti, a remizat cu echipa din Superligă, Oţelul, scor 3-3, scrie News.ro. Articolul Surpriză totală în prima etapă din faza grupelor Cupei României: Sporting Lieşti, din Liga a 3-a, a remizat cu Oţelul, scor 3-3 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Bernadette Szocs, în optimi la WTT Champions Montpellier 2025, după ce a eliminat-o pe principala favorită # Ziarul de Iasi
Bernadette Szocs a deschis spectaculos WTT Champions Montpellier 2025! În chiar primul meci al competiţiei, sportiva română a eliminat-o pe principala favorită şi a avansat printre primele 16 jucătoare ale tabloului principal, scrie News.ro. Articolul Bernadette Szocs, în optimi la WTT Champions Montpellier 2025, după ce a eliminat-o pe principala favorită apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
În zilele cât e FILIT-ul, dacă stai prin zonele unde sunt evenimente, ai impresia că întreaga țară e plină de cititori avizi de lectură, de oameni culți, care poartă numai și numai discuții inteligente, pline de gust și de spiritualitate. Te aștepți să vezi cetățeni de toate vârstele cocoșați peste câte o carte, în toate ungherele, cu figuri iluminate de înțelepciune. E o efervescență și o atmosferă atât de elevată acolo, încât cu greu îți vine să crezi că, în restul țării, e jale, că domnește prostia, incultura și analfabetismul funcțional. Articolul Un paradox: FILIT-ul merge strună, dar cititul s-a împotmolit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Un accident rutier grav s-a produs marți după-amiază pe E83 la Podu Iloaie, unde un BMW a intrat frontal într-un TIR. Din primele informații, două persoane aflate în autoturism și-au pierdut viața, iar o a treia este grav rănită. Articolul VIDEO | Tragedie la Iași: Doi morți după ce un BMW s-a înfipt într-un TIR apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Un jucător al echipei Inter Milano a fost implicat într-un accident rutier soldat cu un mort. Cristian Chivu a anulat conferinţa de presă de marţi # Ziarul de Iasi
Portarul secund al echipei Inter Milano, Josep Martinez, a fost implicat într-un accident rutier marţi dimineaţă, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc, informează Ansa, citat de News.ro. Articolul Un jucător al echipei Inter Milano a fost implicat într-un accident rutier soldat cu un mort. Cristian Chivu a anulat conferinţa de presă de marţi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Accident grav la Iași. Un BMW a intrat într-o depășire periculoasă în curbă și s-a înfipt într-un camion. Două persoane sunt în stare gravă – UPDATE # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați, județul Iași. În eveniment au fost implicate un TIR și un autoturism, iar impactul a fost unul violent. Articolul Accident grav la Iași. Un BMW a intrat într-o depășire periculoasă în curbă și s-a înfipt într-un camion. Două persoane sunt în stare gravă – UPDATE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Răsărit de soare la 03.30 sau la 09.00? Ce ar însemna renunțarea la alternanța oră de vară / oră de iarnă # Ziarul de Iasi
Până acum nici măcar două sute de ani, pentru omul simplu, orientarea în timp nu se făcea după ceas, ci în modul cel mai simplu, după soare. Prin părțile noastre, un calcul aproximativ ne spune că suntem la a treia sau, arareori, la a patra generație care se orientează după ora zisă oficială, indicată prin diverse tehnologii. Articolul Răsărit de soare la 03.30 sau la 09.00? Ce ar însemna renunțarea la alternanța oră de vară / oră de iarnă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Iași – Primarul comunei Grozești, reținut de polițiști după ce a bătut doi adolescenți # Ziarul de Iasi
Primarul comunei Grozești a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat doi adolescenți din comună. Articolul Iași – Primarul comunei Grozești, reținut de polițiști după ce a bătut doi adolescenți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Municipalitatea și Arhiepiscopia Iașilor au semnat marți un protocol pentru amenajarea unei „păduri-parc” în Cetățuia. Articolul Apare un nou mare parc în Iași – Unde va fi amenajat (VIDEO) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Golf: Fostul campion Jack Nicklaus a câştigat un proces în valoare de 50 de milioane de dolari # Ziarul de Iasi
După mai bine de doi ani de bătălii juridice, fostul jucător de golf Jack Nicklaus a ieşit învingător din conflictul cu fosta sa companie, Nicklaus Companies, scrie news.ro. Articolul Golf: Fostul campion Jack Nicklaus a câştigat un proces în valoare de 50 de milioane de dolari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Doliu la UMF Iași: a murit un cunoscut cadru universitar. Anca Melian era conferențiar la disciplina de Endodonţie # Ziarul de Iasi
Universitatea de Medicină și Farmacie anunță decesul unei cunoscute profesoare, de la Facultatea de Stomatologie. Articolul Doliu la UMF Iași: a murit un cunoscut cadru universitar. Anca Melian era conferențiar la disciplina de Endodonţie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani # Ziarul de Iasi
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la vârsta de 64 de ani, din cauza bolii, scrie news.ro. Articolul José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Descoperire șocantă într-un apartament din Iași – O tânără de 21 de ani, decedată în condiții încă neelucidate # Ziarul de Iasi
O tânără a fost găsită moartă, luni, 27 octombrie, într-un apartament din Iași. Articolul Descoperire șocantă într-un apartament din Iași – O tânără de 21 de ani, decedată în condiții încă neelucidate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Antibiotice Iași, în „Top 10” companii de stat cu cele mai mari salarii de conducere – analiză HotNews. Cât câștigă conducerea de aici, comparativ cu alte companii de stat din top? # Ziarul de Iasi
Antibiotice Iași se poziționează printre companiile de stat care oferă pachete salariale de top pentru conducere, potrivit unei analize realizate de HotNews pe baza datelor publice ale Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Articolul Antibiotice Iași, în „Top 10” companii de stat cu cele mai mari salarii de conducere – analiză HotNews. Cât câștigă conducerea de aici, comparativ cu alte companii de stat din top? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
FOTBAL Politehnica bubuie de optimism înaintea meciului cu FC Bihor, care are loc vineri. Trei motive care dau încredere echipei din Copou # Ziarul de Iasi
Revenită în noaptea de sâmbătă spre duminică acasă, de la Reșița, unde sâmbătă s-a impus cu 1-0 pe terenul echipei locale ACSM, în etapa a XI-a a Ligii a II-a de fotbal, Politehnica Iași a început de luni să pregătească meciul cu FC Bihor Oradea, din runda a XII-a a campionatului. Articolul FOTBAL Politehnica bubuie de optimism înaintea meciului cu FC Bihor, care are loc vineri. Trei motive care dau încredere echipei din Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Frână puternică pe piața imobiliară din Iași: minus 30%. Tranzacțiile scad vizibil în septembrie atât în oraș, cât și în județ # Ziarul de Iasi
După o vară animată, piața imobiliară din Iași a intrat pe o pantă descendentă. Datele oficiale arată o diminuare semnificativă a tranzacțiilor în septembrie 2025, atât la nivelul municipiului, cât și al întregului județ. Deși nu există o concordanță dovedită perfect, surse din piață explică faptul că scăderea era de așteptat, după decizia Guvernului de a majora TVA pentru locuințe. Articolul Frână puternică pe piața imobiliară din Iași: minus 30%. Tranzacțiile scad vizibil în septembrie atât în oraș, cât și în județ apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
