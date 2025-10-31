Iașul angajează, dar nu ține pasul cu Timiș, Cluj și Ilfov. Rata șomajului, în ușoară scădere: 3,41 la sută
Ziarul de Iasi, 31 octombrie 2025 03:20
Piața muncii din Iași se stabilizează, dar nu accelerează. Cu o rată a șomajului de 3,41% și peste 5.000 de angajări facilitate de AJOFM în 9 luni, județul rămâne activ, însă ritmul e vizibil mai temperat față de zonele economice puternice, precum cele din vestul țării. Articolul Iașul angajează, dar nu ține pasul cu Timiș, Cluj și Ilfov. Rata șomajului, în ușoară scădere: 3,41 la sută apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
03:40
ISU și drumarii anunță că s-au pregătit de iarnă. Vom vedea însă asta la prima zăpadă # Ziarul de Iasi
Utilaje gata de acțiune, materiale antiderapante în stoc, interdicții și condiții de intervenție – ce facem dacă iarna aceasta vom avea zăpadă? Articolul ISU și drumarii anunță că s-au pregătit de iarnă. Vom vedea însă asta la prima zăpadă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Proces „supranatural” între doi soți medici din Iași, cu acuzații de practici ezoterice. Miza disputei juridice: pensia alimentară pentru copilul lor # Ziarul de Iasi
Credința unei ieșence în supranatural a fost invocată în instanță, într-un proces vizând pensia alimentară datorată copilului după divorțul părinților. Fostul soț a respins pretențiile femeii de majorare a pensiei de întreținere, apreciind că banii se vor duce pe ritualuri plătite „învățătorului”. Bărbatul încă ar plăti un credit contractat în timpul căsniciei pentru plata unor ritualuri de „curățare”. Articolul Proces „supranatural” între doi soți medici din Iași, cu acuzații de practici ezoterice. Miza disputei juridice: pensia alimentară pentru copilul lor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Cât de repede se vinde un apartament la Iași, comparativ cu alte orașe din țară? Ultimele evoluții de pe piața imobiliară din Iași: trei pe loc la cumpărare # Ziarul de Iasi
În Iași, piața rezidențială a intrat într-un ritm mai alert în trimestrul al treilea al acestui an. Potrivit datelor Imobiliare.ro, durata medie de vânzare este de 66 de zile, iar marja de negociere a crescut la 3,4%. Articolul Cât de repede se vinde un apartament la Iași, comparativ cu alte orașe din țară? Ultimele evoluții de pe piața imobiliară din Iași: trei pe loc la cumpărare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Telemuncă extinsă, vouchere medicale și contribuții CASS. Legea 149 și Ordinul 723 schimbă regulile pentru părinții copiilor cu dizabilități # Ziarul de Iasi
Telemuncă extinsă, vouchere medicale și contribuții CASS: anul acesta aduce schimbări majore pentru persoanele cu dizabilități din Iași. Noile reglementări vizează sprijinul familial, accesul la tehnologii și obligațiile fiscale. Articolul Telemuncă extinsă, vouchere medicale și contribuții CASS. Legea 149 și Ordinul 723 schimbă regulile pentru părinții copiilor cu dizabilități apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Iașul angajează, dar nu ține pasul cu Timiș, Cluj și Ilfov. Rata șomajului, în ușoară scădere: 3,41 la sută # Ziarul de Iasi
Piața muncii din Iași se stabilizează, dar nu accelerează. Cu o rată a șomajului de 3,41% și peste 5.000 de angajări facilitate de AJOFM în 9 luni, județul rămâne activ, însă ritmul e vizibil mai temperat față de zonele economice puternice, precum cele din vestul țării. Articolul Iașul angajează, dar nu ține pasul cu Timiș, Cluj și Ilfov. Rata șomajului, în ușoară scădere: 3,41 la sută apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:10
La 37 de ani, Robert Lewandowski trăieşte probabil ultima sa sezon cu FC Barcelona. Atacantul polonez ar urma să plece la sfârşitul verii viitoare, la expirarea contractului său. Pentru a-l înlocui, clubul catalan l-ar avea în vedere, în special, pe Etta Eyong, potrivit Mundo Deportivo, citat de News.ro. Articolul Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Lewandowski! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Cum m-a executat funcționarul de la Ghișeul 1? O relatare despre birocrația cruntă de la Iași # Ziarul de Iasi
M-am întors în țară colorată și relaxată. Acum sunt gri și stresată ca cei mai mulți de aici. M-am adaptat, cu alte cuvinte, i-am răspuns duminică prietenei mele care mă suna din Dallasul american, acolo unde locuiește încă din adolescență. Deși mai sunt ani buni până atunci, Anca plănuiește ca la pensie să se întoarcă în România și era curioasă cum a fost pentru mine reîntoarcerea după aproape treisprezece ani petrecuți în străinătate. Articolul Cum m-a executat funcționarul de la Ghișeul 1? O relatare despre birocrația cruntă de la Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
2,54 milioane lei pentru crescătorii de animale. Și fermierii din Iași sunt pe listă # Ziarul de Iasi
Fermierii din Iași primesc, alături de alți crescători de animale din țară, un sprijin financiar, în valoare totală de peste 2,54 milioane lei, pentru servicii de ameliorare a raselor. Articolul 2,54 milioane lei pentru crescătorii de animale. Și fermierii din Iași sunt pe listă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Arte lirice de salon și politichie de baltă, pe Bahlui. Iacătă niște calcule făcute la o bere de băieții buni! # Ziarul de Iasi
De ceva vreme tropăie prin târg câteva bărfulițe tare interesante despre Iașul cultural, stimați telespectatori. Sau, mai bine zis, pe mâinile cui ar putea încăpea acest Iași cultural cât de curând. Și pentru cât? Articolul Arte lirice de salon și politichie de baltă, pe Bahlui. Iacătă niște calcule făcute la o bere de băieții buni! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Noi vecini în tot orașul. O treime dintre cele 60 de proiecte de hotărâre dezbătute astăzi de Consiliul Local Iași sunt proiecte imobiliare # Ziarul de Iasi
Consilierii locali vor dezbate peste 40 de proiecte de hotărâre, iar mai bine de o treime dintre acestea sunt proiecte imobiliare. Articolul Noi vecini în tot orașul. O treime dintre cele 60 de proiecte de hotărâre dezbătute astăzi de Consiliul Local Iași sunt proiecte imobiliare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Interes maxim pentru selecția administratorilor Aeroportului. Nicio modificare în documentele de concurs la ședința de ieri a CJ: s-au votat inclusiv greșelile # Ziarul de Iasi
Acestea au trecut pe sub nasul consilierilor din CJ ca prin brânză, fără nicio modificare și cu tot cu greșelile de culegere din textul supus inițial dezbaterii publice. Articolul Interes maxim pentru selecția administratorilor Aeroportului. Nicio modificare în documentele de concurs la ședința de ieri a CJ: s-au votat inclusiv greșelile apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
00:20
Echipa bucureşteană Rapid a dispus joi seara, în deplasare, scor 4-0, de divizionara secundă Dumbrăviţa, în grupa A din Cupa României. Articolul Cupa României: Dumbrăviţa – Rapid 0-4 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
22:20
Turul Columbiei nu va avea loc nici în anul 2026, au anunţat joi organizatorii cursei. Ediţia din 2025 a fost, de asemenea, anulată din cauza dificultăţilor financiare, scrie news.ro. Articolul Ciclism: Anulat în acest an, Turul Columbiei nu se va desfăşura nici în 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
21:20
Echipa FC Botoşani a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în prima etapă a grupei D din Cupa României, scrie news.ro Articolul Cupa României: Egal între FC Botoşani şi Farul Constanţa, scor 1-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Echipa CFR Cluj a anunţat joi, pe pagina oficială de Facebook, numirea tehnicianului Daniel Pancu în funcţia de antrenor principal al formaţiei din Gruia, scrie News.ro. Articolul Ieșeanul Daniel Pancu este noul antrenor al echipei CFR Cluj apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Uriaşele cărţi, de câteva mii de pagini cumulate (format mare, scris teribil de mărunt), sunt impresionante şi au un titlu puţin derutant pentru cultura noastră (unde astfel de demersuri au fost şi au rămas, chiar cu scuza „epocii Internet-ului” din prezent, aproape inexistente): A Subject Guide to Books in Print in 1972, adică un index tematic al tuturor cărţilor, (mai) vechi şi (mai) noi, disponibile pe piaţă în anul 1972. Articolul „AI” de altădată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
VIDEO | Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc aflat în construcție. A început o amplă anchetă a autorităților # Ziarul de Iasi
Un accident de muncă s-a produs joi, în zona străzii Cicoarei din Iași, la un bloc aflat în construcție. Articolul VIDEO | Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc aflat în construcție. A început o amplă anchetă a autorităților apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Avocații clubului Real Madrid și cei ai societății promotoare a Super Ligii europene de fotbal, A22, lucrează deja la plângerea pe care vor să o depună în instanță prin care vor să solicite 'daune substanțiale' din partea UEFA, pentru că a împiedicat punerea în aplicare a proiectului acestei competiții, scrie AS, preluat de Agerpres. Articolul Fotbal: Promotorii Super Ligii vor să ceară UEFA daune de 4,5 miliarde de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Iași – Un consilier local PNL, reținut alături de fratele său pentru acuzații de sclavie # Ziarul de Iasi
Două persoane au fost reținute de DIICOT, fiind acuzate de trafic de persoane, supunerea la muncă forțată și exploatarea cerșetoriei. Unul dintre cei doi bărbați este consilier local al PNL la Mogoșești (Iași). Articolul Iași – Un consilier local PNL, reținut alături de fratele său pentru acuzații de sclavie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
09:20
Dinamică urbană și stil sportiv: cum au devenit pantofii sport un simbol al versatilității masculine (P) # Ziarul de Iasi
În ultimii ani, granițele dintre stilul sportiv și cel casual s-au estompat considerabil. Bărbații aleg din ce în ce mai des încălțămintea sport nu doar pentru activități fizice, ci și pentru ieșiri în oraș, mers la birou sau chiar evenimente informale. Această tendință reflectă o schimbare profundă în modul în care este perceput confortul în raport cu estetica. Articolul Dinamică urbană și stil sportiv: cum au devenit pantofii sport un simbol al versatilității masculine (P) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Primăria Iași vrea să pună panouri fotovoltaice pe fosta groapă de gunoi de la Tomești. Un proiect similar este inițiat și pe raza comunei Holboca, la CET # Ziarul de Iasi
Consilierii locali vor aproba mâine preluarea fostului depozit de deșeuri de la Consiliul Județean Iași. Articolul Primăria Iași vrea să pună panouri fotovoltaice pe fosta groapă de gunoi de la Tomești. Un proiect similar este inițiat și pe raza comunei Holboca, la CET apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
FOTBAL Iarăși s-a „lățit” Liga a II-a: etapă întinsă pe cinci zile. Meciul Politehnica Iași – FC Bihor din Copou, de mâine, va fi televizat # Ziarul de Iasi
Etapa a XII-a a Ligii a II-a de fotbal se va disputa pe durata a cinci zile, după ce runda precedentă a „ars” în doar două zile. Etapa va fi deschisă de meciul de mâine, dintre Politehnica Iași și FC Bihor, care va avea loc în Copou, cu începere de la ora 17:30. Articolul FOTBAL Iarăși s-a „lățit” Liga a II-a: etapă întinsă pe cinci zile. Meciul Politehnica Iași – FC Bihor din Copou, de mâine, va fi televizat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
S-a schimbat modificarea la înmatriculările auto din Iași: dieselul revine peste pragul de 49%, hibridele pierd teren, mașinile noi scad sub o pătrime din piață # Ziarul de Iasi
Piața auto din județul Iași a revenit în septembrie la un echilibru mai apropiat de tiparele tradiționale. După o vară dominată de creșterea segmentului hibrid și de o pondere record a mașinilor noi, luna a noua a anului aduce o ușoară repoziționare a preferințelor ieșenilor. Articolul S-a schimbat modificarea la înmatriculările auto din Iași: dieselul revine peste pragul de 49%, hibridele pierd teren, mașinile noi scad sub o pătrime din piață apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Viața la țară: furci, ciocane, pari și BMW X6. O poveste violentă cum rar se mai poate auzi pe holurile instanțelor ieșene # Ziarul de Iasi
Un conflict pentru o palmă de pământ pierdută pe coclaurile județului s-a transformat într-o epopee demnă de un film cu mafioți. Un martor a cerut protecția poliției. În instanță, și-a amintit subit că nu vede bine, deși operatorul 112 îl felicitase că are „ochi de vultur”. Cumnata unuia dintre inculpați l-a dăscălit bine cu privire la ce trebuie să spună anchetatorilor. L-a trimis peste graniță atunci când și-a dat seama că bărbatul mai mult le-ncurcă. Femeia a făcut și o plângere penală împotriva victimei, acuzând-o de agresiune. Afacerea s-a soldat cu două condamnări cu executare, dar una singură va putea fi deocamdată și pusă în aplicare. Articolul Viața la țară: furci, ciocane, pari și BMW X6. O poveste violentă cum rar se mai poate auzi pe holurile instanțelor ieșene apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:30
Aleșii județului, chemați azi să dea undă verde selecției administratorilor de la Aeroportul Iași. Cât vor câștiga lunar noii șefi ai aerogării? # Ziarul de Iasi
Consilierii județeni ieșeni în ședința de astăzi urmează să aprobe documentele de concurs, dar vor lua act și de demisia unuia dintre consilierii liberali. Articolul Aleșii județului, chemați azi să dea undă verde selecției administratorilor de la Aeroportul Iași. Cât vor câștiga lunar noii șefi ai aerogării? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Intră și postează! Iașul își poate vedea locurile favorite strălucind în România: au început nominalizările pentru Destinația Anului 2026 # Ziarul de Iasi
Există locuri în România care ne rămân în suflet. Poate e colțul de parc unde ne plimbăm dimineața, poate e un sat unde ne-am pierdut într-o zi de vară, sau poate un oraș care pare că respiră istorie și energie. Acum, ieșenii au ocazia să arate lumii ce iubesc la propria lor regiune, prin nominalizarea în competiție a locurilor care îi inspiră. Articolul Intră și postează! Iașul își poate vedea locurile favorite strălucind în România: au început nominalizările pentru Destinația Anului 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a anunțat apariția primelor trei cazuri de gripă din acest sezon, înregistrate în intervalul 20 – 26 octombrie 2025. Potrivit instituției, niciunul dintre cazuri nu a necesitat internare, iar până în prezent nu s-au înregistrat decese asociate gripei. Articolul Gripa se răspândește în județ: au apărut primele cazuri în Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
„Toată lumea știa?” Ce spun colegii profesorului universitar acuzat de mai multe studente, de ani buni, de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală # Ziarul de Iasi
La Universitatea de Științele Vieții din Iași (USV Iași), unde un cadru universitar este cercetat pentru comportamente nepotrivite, apar două perspective care se contrazic: dintr-o parte, mai multe studente afirmă că „toată lumea știa” de modul în care erau tratate, iar din cealaltă, colegii profesorului susțin că nu au avut cunoștință despre astfel de fapte. Articolul „Toată lumea știa?” Ce spun colegii profesorului universitar acuzat de mai multe studente, de ani buni, de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
În Țările de Jos pare să se aplice destul de bine intuiția potrivit căreia odată intrați la guvernare – dar o guvernare în care să nu facă ei tot ce vor, să fie bazată pe reguli – populiștii de dreapta intră în criză de idei și de imagine. Articolul Extrema dreaptă, din nou favorită la Haga apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Noi detalii din dosarul primarului „bătăuș” de la PSD – Ce le-ar fi făcut celor doi adolescenți # Ziarul de Iasi
Primarul PSD din Grozești, George Cristea, este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni pentru două infracțiuni de lovire sau alte violențe și două de amenințare. Articolul Noi detalii din dosarul primarului „bătăuș” de la PSD – Ce le-ar fi făcut celor doi adolescenți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Analiză Storia: 22% dintre cei aflați în căutarea unei locuințe au amânat achiziția după anunțul privind creșterea TVA (P) # Ziarul de Iasi
Schimbările fiscale anunțate pentru luna august au influențat deciziile celor care erau în procesul de căutare și achiziție. Astfel, 22% dintre cei aflați în căutarea unui apartament au ales să amâne achiziția, în timp ce 17% au declarat că s-au grăbit să finalizeze tranzacția pentru a putea beneficia – în funcție de valoarea locuinței și de condițiile legale – de una dintre cele două cote de TVA (9% sau 19%). Articolul Analiză Storia: 22% dintre cei aflați în căutarea unei locuințe au amânat achiziția după anunțul privind creșterea TVA (P) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Horror – Iacătă ce are în curtea vilei de la munte cel mai excentric miliardar ieșean! Brrr… # Ziarul de Iasi
Dacă tot a adus vorba un coleg de breaslă dîn târg despre cel mai excentric miliardar ieșean, iacătă că ne-a adus aminte de ceva ce se vorbește de ceva vreme prin județul vecin Neamț în legătură cu personagiul, ceva ce tot voiam să vă spunem și să vă arătăm și noi, dar tot am uitatără. Articolul Horror – Iacătă ce are în curtea vilei de la munte cel mai excentric miliardar ieșean! Brrr… apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Noua „hartă” a A8, după licitația parafată ieri. Încă un contract semnat pe cel mai dificil lot: 16 tuneluri și 60 de poduri pe 31 km: UMB și Umbrărescu trec Carpații până la Ditrău # Ziarul de Iasi
Cel mai dificil lot din sectorul montan, Grințieș-Pipirig, a fost adjudecat astă-vară de asocierea din care fac parte firmele lui Dorinel Umbrărescu. Ieri s-au parafat documentele. Articolul Noua „hartă” a A8, după licitația parafată ieri. Încă un contract semnat pe cel mai dificil lot: 16 tuneluri și 60 de poduri pe 31 km: UMB și Umbrărescu trec Carpații până la Ditrău apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Echipa bucureşteană FCSB a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Gloria Bistriţa, într-un meci din grupa B a Cupei României. Articolul Cupa României: FCSB s-a impus la Bistriţa, 3-1 cu Gloria apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
29 octombrie 2025
21:20
Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României. Articolul Cupa României: Universitatea Craiova – Sănătatea Cluj 4-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
VIDEO | Tentativă de sinucidere la Iași, în Alexandru cel Bun. Un bărbat s-a baricadat în casă, a dat drumul la gaz și a amenințat că se aruncă în aer # Ziarul de Iasi
Incident grav, miercuri seară, în cartierul Alexandru cel Bun din Iași, în zona Pieței Voievozilor. Un bărbat s-a baricadat în apartamentul său de la etajul 5 al unui bloc turn, a dat drumul la gaz și a amenințat că își va pune capăt zilelor. Bărbatul a fost cel mai probabil, inspirat, de tragedia din cartierul Rahova din București, acolo unde, în urma unei acumulări de gaze un bloc a sărit în aer, iar trei persoane și-au pierdut viața. Articolul VIDEO | Tentativă de sinucidere la Iași, în Alexandru cel Bun. Un bărbat s-a baricadat în casă, a dat drumul la gaz și a amenințat că se aruncă în aer apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
U Cluj a întors scorul cu Metalul Buzău după un final dramatic. FC Argeș a obținut și ea o victorie în Cupa României # Ziarul de Iasi
Formaţia FC Argeş a învins, miercuri, în deplasare, scor 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa 1 a fazei grupelor Cupei României Betano, potrivit News.ro. Articolul U Cluj a întors scorul cu Metalul Buzău după un final dramatic. FC Argeș a obținut și ea o victorie în Cupa României apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Un fotbalist oferă 20.000 euro pentru informaţii care ar ajuta la găsirea câinelui său: Ne rugăm cu toţii să fie bine şi să se poată întoarce curând printre noi # Ziarul de Iasi
Recent transferit la Pumas UNAM în Mexic, fostul căpitan al Ţării Galilor, Aaron Ramsey, oferă suma modestă de 20.000 de euro oricui îi poate furniza informaţii despre câinele său dispărut, scrie News.ro. Articolul Un fotbalist oferă 20.000 euro pentru informaţii care ar ajuta la găsirea câinelui său: Ne rugăm cu toţii să fie bine şi să se poată întoarce curând printre noi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Tony, înainte de meciul de vineri cu FC Bihor: „Suntem foarte încrezători!” Ce jucător ieșean simte că va marca? # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva, și jucătorul Bogdan Istratie. Articolul Tony, înainte de meciul de vineri cu FC Bihor: „Suntem foarte încrezători!” Ce jucător ieșean simte că va marca? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Cristian Maftei, cel mai vestit fugar ieșean, urmărit internațional de peste 10 ani, se poate întoarce de azi definitiv acasă: pedeapsa la închisoare i s-a prescris din cauza trecerii timpului # Ziarul de Iasi
Omul de afaceri Cristian Maftei a scăpat definitiv de grijile justiției. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au confirmat decizia Curții de Apel, care au constatat la începutul lunii iulie prescripția răspunderii penale pentru Maftei Articolul Cristian Maftei, cel mai vestit fugar ieșean, urmărit internațional de peste 10 ani, se poate întoarce de azi definitiv acasă: pedeapsa la închisoare i s-a prescris din cauza trecerii timpului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Luna octombrie este, an de an, și o sărbătoare a Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Dacă venirea studenților este o sărbătoare a prezentului, Zilele Universității marchează memoria față de înființarea acestui așezământ în 26 octombrie 1860. Ca o reverență la această sărbătoare, am zis să amintesc de un profesor de la Facultatea de Dritu. Articolul Un profesor de drept civil la Iași (II) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Primarul din Grozești rămâne liber. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de George Cristea, pentru 60 de zile. Articolul Iași – Primarul bătăuș de la PSD, lăsat în libertate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Proces cu năbădăi la Iași: bucureșteancă judecată, alături de soț, și în calitate de victimă, și în calitate de proxenet inculpat. Bani câștigați din prostituție: aproape 800.000 lei # Ziarul de Iasi
O bucureșteancă a fost audiată de magistrații Tribunalului, pe rând, în calitate de parte vătămată și de inculpată. Soțul său a fost trimis în judecată pentru proxenetism, acuzat că a determinat-o să se prostitueze în folosul lui. Pe de altă parte, ea s-a ocupat de racolarea unei fete de doar 15 ani în același scop, fiind astfel inculpată la rându-i. Lipsa antecedentelor penale a făcut ca amândoi soții să primească pedepse ușoare. Articolul Proces cu năbădăi la Iași: bucureșteancă judecată, alături de soț, și în calitate de victimă, și în calitate de proxenet inculpat. Bani câștigați din prostituție: aproape 800.000 lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Furt, sânge, bani mulți și mister total la Hotel Continental. Un eveniment care a ținut tot Iașul cu sufletul la gură # Ziarul de Iasi
În octombrie 1925, Iașul tresărea la fiecare zvon venit de la Hotel Continental, unde comerciantul Iacob Chimel fusese găsit cu mâinile și picioarele legate și o rană la gât. Reporterii zilelor urmăreau cu febrilitate firul evenimentelor, între versiunea unei crime îndrăznețe și ipoteza unei simulări pentru a scăpa de datorii. Articolul Furt, sânge, bani mulți și mister total la Hotel Continental. Un eveniment care a ținut tot Iașul cu sufletul la gură apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Politică și scatoalce la Iași. Isprava primarului reținut din Grozești, ultima dintr-o lungă serie de agresiuni cu protagoniști politicieni locali # Ziarul de Iasi
Conflictele violente în care au fost implicați primari ieșeni, dar și alți lideri politici, nu sunt deloc o noutate la Iași. După incidentul violent care a dus ieri la reținerea unui primar, „Ziarul de Iași” vă prezintă o listă mult mai lungă de astfel de „fapte de arme”. Una care contrastează dur cu pozițiile politice luate ieri de șefii PSD și PNL de la Iași, după incidentul de la Grozești. Articolul Politică și scatoalce la Iași. Isprava primarului reținut din Grozești, ultima dintr-o lungă serie de agresiuni cu protagoniști politicieni locali apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
„Glumițe” și întrebări despre sex, la cursuri. Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotrivite # Ziarul de Iasi
Apar noi detalii despre modul în care se desfășurau cursurile și examenele cu șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cercetat de Comisia de Etică după ce o studentă l-a reclamat pentru comportamente nepotrivite. Se pare că profesorul punea frecvent întrebări intime studentelor și făcea comentarii sexuale, promovarea testărilor devenind condiționată de factori care nu țineau de pregătirea academică a acestora. Articolul „Glumițe” și întrebări despre sex, la cursuri. Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotrivite apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:20
O vizită de două zile a președintelui României într-un oraș din țară nu e un eveniment de ici de colo, și nici unul în care decizia e luată de azi pe mâine, asta e clar. Fără discuție că întreaga echipă de consilieri de la Președinție a lucrat intens la aceasta - la ce să meargă și la ce nu, ce semnificație are fiecare loc, ce mesaje trebuie date ici și colo, de ce acolo și nu dincolo etc. Articolul Vizita lui Nicușor Dan la Iași: patru aspecte demne de menționat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Poate fi deviat un corp ceresc ce se îndreaptă spre noi?” Apărarea Pământului în fața asteroizilor, explicată de un cercetător studenților ieșeni – FOTO # Ziarul de Iasi
Apărarea planetară și explorarea spațială au fost subiectele principale ale unei întâlniri organizate, ieri, de Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Invitatul special, dr. Marcel Popescu, cercetător la Institutul de Științe Spațiale și la Universitatea din Craiova, responsabil științific al camerei hiperspectrale HyperScout-H din cadrul misiunii Hera a Agenției Spațiale Europene (ESA) – a discutat cu studenții despre una dintre cele mai avansate misiuni de apărare planetară din lume: Hera. Articolul „Poate fi deviat un corp ceresc ce se îndreaptă spre noi?” Apărarea Pământului în fața asteroizilor, explicată de un cercetător studenților ieșeni – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Care e fenta cu aducerea lui Ronadinho la Iași pe banii premăriei, cu plimbatul lui ca pe urs prin Copou, și cine are de câștigat din sfărăială? # Ziarul de Iasi
Probabil că ați cetit deja ce au publicat ieri și colegii noștri despre venirea fostului mare futbolior Ronaldinho la Iași, care este în pericol pe motiv că nu s-au vândut nici jumate din biletele. Ei bine, azi avem și ceva picanterii faine de la subsol, ba și din vestiare. Articolul Care e fenta cu aducerea lui Ronadinho la Iași pe banii premăriei, cu plimbatul lui ca pe urs prin Copou, și cine are de câștigat din sfărăială? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Toate cele patru loturi ale Centurii ușoare de ocolire a Iașului au oferte în evaluare. Costul estimat: 265 milioane de lei # Ziarul de Iasi
Lotul ocolit de ofertanți la prima procedură a fost revendicat de o asociere de firme la reluarea licitației. Articolul Toate cele patru loturi ale Centurii ușoare de ocolire a Iașului au oferte în evaluare. Costul estimat: 265 milioane de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.