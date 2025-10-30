OPERAȚIUNEA ”WEAPONIZATION” - organele statului ca arme contra cetățeanului oponent, devoalate în SUA. Simona Ionescu - EVZ: Donald Trump, Charlie Kirk și 160 de republicani au fost investigați ilegal din umbră de FBI în era Biden
ActiveNews.ro, 30 octombrie 2025 15:30
„Asta se întâmplă acum în America. După ce citiți textul, găsiți un răspuns pentru acțiunile lui Trump. O să vedeți de ce el și republicanii nu sunt de acord cu ce se întâmplă în România. Metodele antidemocatice, răzmerițele declanșate, dar și interesele economice pentru poporul său, l-au făcut să se distanțeze de continent și șefimea UE
Acum 15 minute
15:40
BTI: Manevră fără precedent în istorie: Macron instituționalizează în Europa bani de la stat pentru presa ”independentă” # ActiveNews.ro
Sub înaltul patronaj al președintelui Emmanuel Macron, ieri, un mare număr de guverne europene au adoptat ”Declarația de la Paris privind Acțiunea Multilaterală pentru Integritatea Informației și Media Independentă”, un document pompos menit să deschidă drum unui fenomen fără precedent în istorie.
Acum 30 minute
15:30
OPERAȚIUNEA ”WEAPONIZATION” - organele statului ca arme contra cetățeanului oponent, devoalate în SUA. Simona Ionescu - EVZ: Donald Trump, Charlie Kirk și 160 de republicani au fost investigați ilegal din umbră de FBI în era Biden # ActiveNews.ro
„Asta se întâmplă acum în America. După ce citiți textul, găsiți un răspuns pentru acțiunile lui Trump. O să vedeți de ce el și republicanii nu sunt de acord cu ce se întâmplă în România. Metodele antidemocatice, răzmerițele declanșate, dar și interesele economice pentru poporul său, l-au făcut să se distanțeze de continent și șefimea UE
Acum 4 ore
13:50
”12 din 10!” – Trump laudă întâlnirea cu Xi, în timp ce SUA și China reiau cooperarea economică # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a descris întâlnirea cu Xi Jinping ca fiind „uimitoare” și „12 din 10”.
13:40
Val de pelerini la Catedrala Națională: programul de închinare, extins și pe timpul nopții până pe 5 noiembrie. HARTĂ INTERACTIVĂ CU RÂNDUL # ActiveNews.ro
Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua...
13:40
Gheorghe Piperea: Anularea Alegerilor - Radiografia Institutului de Relații Internaționale și Strategice (IRIS) din Franța. RĂZBOIUL ESTE PACE # ActiveNews.ro
Institutul de Relații Internaționale și Strategice, din Franța, este o asociație recunoscută de utilitate publică, din care fac parte un think tank specializat pe probleme geopolitice și strategice, un centru de cercetare și o școală superioară (IRIS Sup’) în domeniul informațiilor. Publică regulat un „Observator al informațiilor și al strategiilor de influență”.
13:00
Elon Musk a lansat ”Grokipedia”, alternativa open-source la Wikipedia: ”Scopul platformei este adevărul și numai adevărul” # ActiveNews.ro
Elon Musk a lansat „Grokipedia”, o enciclopedie online open-source, dezvoltată sub umbrela companiei sale de inteligență artificială, xAI.
12:50
Distribuția filmului ”Învierea lui Hristos” de Mel Gibson stârnește proteste vehemente în Polonia: O actriță militantă pro-avort în rolul Maicii Domnului # ActiveNews.ro
Alegerea regizorului Mel Gibson de a desemna o extremistă radical pro-avort pentru a interpreta rolul Fecioarei Maria în „The Resurrection of the Christ” a stârnit un val de proteste în țara natală a actriței, Polonia.
12:50
Arestat în Dubai, Horațiu Potra a anunțat că vrea să revină voluntar în țară: ”Nu am de ce să mă ascund” # ActiveNews.ro
Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga, prin care spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat. Discuția a avut-o Potra, joi, cu Procuratura din Emiratele Arabe.
12:40
Distribuția filmului ”Învierea lui Hristos” de Mel Gibson stârnește proteste în Polonia: o actriță pro-avort o va interpreta pe Fecioara Maria # ActiveNews.ro
Alegerea regizorului Mel Gibson de a desemna o extremistă radical pro-avort pentru a interpreta rolul Fecioarei Maria în „The Resurrection of the Christ” a stârnit un val de proteste în țara natală a actriței, Polonia.
12:10
Călin Georgescu, la Tribunalul București: Retragerea trupelor americane este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București # ActiveNews.ro
Călin Georgescu află astăzi ce vor decide magistrații în cazul contestației sale, dacă va fi sau nu prelungită măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile.
Acum 6 ore
10:40
Protest al susținătorilor lui Călin Georgescu în fața Tribunalului București. Candidatul interzis de Sistem află astăzi dacă va fi prelungit controlul judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu află astăzi ce vor decide magistrații în cazul contestației sale, dacă va fi sau nu prelungită măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile.
10:20
Oana Gheorghiu, bolnavă de sindrom de deranjament trumpist, a depus jurământul de vicepremier la Palatul Cotroceni - VIDEO # ActiveNews.ro
Oana Gheorghiu, numită în funcția de vicepremier de președintele Nicușor Dan, a depus, joi, jurământul, la Palatul Cotroceni.
10:20
Ion Cristoiu: Cum s-a transformat într-un dezastru o decizie americană obișnuită. Bolojan îi sfidează din nou pe PSD-iști numind-o vicepremier pe TFL-ista Oana Gheorghiu # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 29 octombrie 2025: Cum s-a transformat într-un dezastru o decizie americană obișnuită. Ilie Bolojan îi sfidează din nou pe PSD-iști numind-o vicepremier pe TFL-ista Oana Gheorghiu.
10:00
Oana Gheorghiu, bolnavă de sindrom de deranjament trumpist, devine astăzi vicepremier # ActiveNews.ro
Oana Gheorghiu, numită vicepremier de președintele Nicușor Dan, va depune, joi, jurământul, la Palatul Cotroceni. Miercuri, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a acesteia în funcția de viceprim-ministru.
Acum 8 ore
09:30
Val de pelerini la Catedrala Națională: programul de închinare, extins și pe timpul nopții până pe 5 noiembrie # ActiveNews.ro
Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua...
09:00
Trump: ”Am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a ordonat Pentagonului să demareze imediat testarea armelor nucleare, o decizie justificată prin „nevoia de a răspunde acțiunilor țărilor rivale”. Anunțul a fost făcut chiar înaintea întâlnirii sale...
08:50
VIDEO: Prima reacție a lui Donald Trump după retragerea militarilor americani din România # ActiveNews.ro
Donald Trump a fost întrebat de reporteri la bordul Air Force One despre retragerea trupelor americane din România.
Acum 12 ore
07:40
În ziua de 30 octombrie, Biserica îi pomenește pe: Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie și Sfânta Muceniță Zenovia, sora sa; Sfinții Apostoli Cleopa, Tertie, Marcu, Iosif Varsava și Artema, din cei 70; Sfântul Mucenic Manuel.
07:40
Masacrul de la Colectiv - 10 ani. MESAJUL VICTIMELOR: Judecători, procurori ai Parchetului General, procurori ai Parchetului Militar, SĂ VĂ FIE RUȘINE! Părintele unui copil ucis, către Arafat: Vă acuz de crimă! # ActiveNews.ro
Raed Arafat s-a mai ales cu încă o plângere Penală, depusă de Grupul Civic Reset. Și... cam atât. Au rămas strigătele în van ale părinților, cum sunt cei doi pe care îi publicăm mai jos:
Acum 24 ore
00:30
Dintotdeauna au existat oameni care și-au transformat șoricul în obraz Nu e o invenție românească. Așa că pot sta liniștiți cei care huiduiau Catedrala și strigau că „Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici”, iar acum cântă pricesne și o laudă.
00:00
68 de ani de la nașterea în Ceruri a eroului și martirului George Fonea, poetul prizonierilor români din URSS. Mărturie despre înmormântarea poetului, considerată de orânduirea bolșevică „un prilej de complotare împotriva orânduirii noastre statale”. Un poem din caietul niciodată publicat al lui George Fonea: „Scrisoare unui ostaș român”
29 octombrie 2025
21:50
Este o conferință susținută de Virgiliu Gheorghe Vlăescu, joi 30 octombrie în sala 3:1, Biblioteca Universității Politehnice București.
21:40
Cum a ajuns Părintele Teofil Părăian la Porțile Raiului. La fel ca Patriarhul Teoctist: a fost anesteziat și nu s-a mai trezit. ”S-a sfârșit, acum Părintele chiar vede!” - Mărturie și fotografie din 29 octombrie 2009 # ActiveNews.ro
A fost internat la Spitalul Militar după care ieri a fost mutat la Spitalul Municipal Clujana.Părea că e puțin mai bine decît în zilele antecedente și s-a încercat să i se facă o intubare. Pentru asta a fost anesteziat cu acordul său apoi, nu s-a mai trezit...
21:40
Părintele Teofil Părăian: GÂNDURI DESPRE MÂNTUIRE. Conferință din 29 octombrie 1998 (!) # ActiveNews.ro
Acum câțiva ani am transcris câteva conferințe ale Părintelui Teofil. Ele au văzut lumina tiparului, într-o carte îngrijită de Părintele Profesor Ovidiu Moceanu. Printre ele este o conferință din 29 octombrie (!) 1998, exact 11 ani înainte de plecarea la Domnul a Părintelui.
21:00
Tiphaine Auzière, fiica cea mică a lui Brigitte Macron a declarat marți în fața tribunalului din Paris că mama ei nu este tatăl ei. Brigitte Macron ar suferi de anxietate profundă din cauza afirmațiilor care circulă despre despre sexul său real, a susținut fiica vitregă a președintelui Franței,
20:30
Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare anunță decesul directorului Leonard Mardar în vârstă de 57 de ani, anunță presa locală de ieri, 28 octombrie 2025:
20:10
33 de ani fără Ion și Doina Aldea Teodorovici, două flăcări vii ale românismului (+30 octombrie 1992). VIDEO din Transnistria cu poeții Adrian Păunescu și Grigore Vieru # ActiveNews.ro
S-au scurs 33 de ani de la moartea artiștilor Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Artiștii basarabeni și-au pierdut viața în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992
19:20
Ambasada SUA la București confirmă: Brigada 2 Infanterie de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate își ia zborul din România, "fără a fi înlocuită" # ActiveNews.ro
Ambasada SUA la București confirmă retragerea soldaților americani din România și relocarea acestora la unitatea de bază din Kentucky. Totuși, ambasada SUA arată că americanii vor susține securitatea pe Flancul Estic, iar ”această ajustare a poziției forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa.”.
18:40
Primiți Fake News-uri doar din Surse Oficiale - MApN: Americanii nu se retrag din România! CAPTURA ZILEI # ActiveNews.ro
Jurnalistul Lucian Davidescu publică azi Captura Zilei însoțită de o Întrebare la Radio Erevan: "Care-i diferența dintre teoria conspirației și realitate?" Radio Erevan răspunde:
17:50
Românii și școlile lor din Ucraina: PUTEM SĂ NE DĂM CU CAPUL DE PEREȚI, CĂ TOT NU NE VOM BUCURA DE DREPTURILE CE NI SE CUVIN # ActiveNews.ro
Expresia că putem să ne dăm cu capul de pereți am auzit-o încă în 2017, când comunitatea românească din Ucraina a protestat contra articolului 7 care limita predarea în limba română în instituțiile de învățământ mediu general. De fapt, la început
16:00
Cora Muntean, de la ziua ei direct în Piața Victoriei, la protestul sindicatelor: "Sunt mulți în piață, dar nu destul de mulți, de-aia nu le pasă" # ActiveNews.ro
"Guvernul trădător al țării, ticăloșii cărora nu le pasă de români ar trebui nu doar să plece, ci și să plătească. Pentru sufocarea cu taxe a celor care mai muncesc în țara asta, pentru că mor medicii de epuizare, pentru că sunt doar niște slugi ale străinilor. "
16:00
Cu profund regret, mass-media anunță că Donald Trump a retras mai bine de jumătate din trupele pe care le avea la bazele militare din România. Soldații americani vor fi redirecționați în Asia-Pacific, cel mai probabil. În Polonia, în schimb, vor staționa în continuare cei 10 mii de militari ai Statelor Unite.
Ieri
15:40
În filmare, o putem auzi pe Regina Maria explicându-i ceva viitorului suveran. Astăzi se împlinesc 150 de ani decla nașterea Reginei Maria a României (n. 29 octombrie 1875, Eastwell Park, Ashford, Kent, Anglia – d. 18 iulie 1938, Castelul Pelișor, Sinaia, Regatul României) .
15:20
Cronica unui dezastru așteptat. Inpolitics: Victorie mare a guvernanților români: Au sporit trupele americane pînă le-au înjumătățit # ActiveNews.ro
"Ținînd cont că Europa în ultimii ani a înțeles acest semnal de alarmă venit odată cu izbunirea războiului din Ucraina și a început să investească mai mult în propriile armate și în zăstrarea propriilor armate, cum ar veni și simplu spus, Europa a decis să-și ia soarta apărării în propriile mîini. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam cu toții."
15:10
Propusă de Bolojan vicepremier, bolnava de sindrom de deranjament trumpist Oana Gheorghiu îi pupă tălpile lui Trump iar Bănescu dosul ei, insultându-l pe șeful SUA. Imaginați-vă pozițiile # ActiveNews.ro
Bănescu: Toată lumea rațională de pe mapamond a simțit exact aceeași stare de revoltă atunci când președintele unui stat suveran, stat agresat în mod criminal de Rusia, a fost umilit într-un mod inimaginabil în Biroul Oval.
10:40
Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care subliniază o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului, semnalează Kiev Post.
10:20
Jurnalistul Paul Gabriel Andrei: Mai mulți preoți la Cotroceni într-o poză, câți n-au fost în cei 10 ani de mandate ale lui Klaus Iohannis - ”România e stat creștin ortodox! De aici începem orice discuție.” # ActiveNews.ro
Să văd atâția preoți la Cotroceni e un lucru bun. Mai ales după 10 ani de mandat Iohannis în care simțeam că ne sufocăm noi credincioșii de răutatea și agresivitatea militanților contra bisericii.
10:20
Un studiu realizat de cercetătorii din Spania, în care au fost implicați peste 2 milioane de pacienți, monitorizați pe o perioadă de un an, a scos la iveală un adevăr crunt.
10:10
În ziua de 29 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfintei Mucenițe Anastasia Romana; Cuviosului Avramie Zăvorâtul și Cuvioasei Maria, nepoata sa; Sfintei Mucenițe Melitina; Cuvioasei Ana.
00:30
Doctorița moartă subit la Buzău la 37 de ani: “Vaccinați-vă, doar așa vom avea mai puține forme grave în valul 5 și o presiune mai scăzută pe secțiile ATI” - Ștefania Manolescu Szabo, decembrie 2021 - RIP # ActiveNews.ro
Pentru Colegiul Medicilor din România și toți medicii care fac pe proștii cu privire la cea mai probabilă cauză a morții subite a colegei lor de 37 de ani, doctorița Ștefania Manolescu - Szabo din Buzău, redăm integral mesajul acesteia de acum 4 ani, respectiv din 7 decembrie 2021:
00:30
Profesorul Ilie Bădescu: MI-E DOR DE RAI. Celulă și chilie - un ciclu de poezii dedicat memoriei lui Marcel Petrișor, cu poeme închinate martirilor închisorilor bolșevice Radu Ciuceanu, Anton Golopenția și Mircea Vulcănescu # ActiveNews.ro
Au preschimbat celula în chilie. Aceasta a fost minuneavieții lor și cei ce se vor astăzi noii temniceri ai memorieisfințitelor suferințe ale sfinților din închisori trebuie săștie că războiul lor nu este doar unul împotriva memoriei, cieste război împotriva Celui de pe cruce.
28 octombrie 2025
23:20
Isabela Vasiliu-Scraba: Efectul ”Rashomon” și Adevărul despre Moartea Martirului Mircea Vulcănescu # ActiveNews.ro
Motto: „Mircea Vulcănescu nu e om. E o mașină de exprimat poetic -și pe înțelesul oricui -, cele mai rigide și mai anoste cunoștințe din orice domeniu. E colosal.”
23:20
Florin Palas: Atacarea lui Mircea Vulcănescu și Nichifor Crainic și apogeul stăpânirii ”dușmanilor omului” # ActiveNews.ro
La fel cum este atacat încontinuu Mircea Vulcănescu de către „dușmanii omului” sunt publicații (fruntașe în întrecerea socialistă fiind "22”, „Dilema Veche”, G4Media etc) ori enciclopedia online Wikipedia care îl acuză pe Nichifor Crainic
23:00
Mircea Vulcănescu: Ce aștept de la Școală pentru copiii mei. Măriuca Vulcănescu: Tata a vrut sa se faca preot - VIDEO # ActiveNews.ro
Mircea Vulcănescu a fost un geniu enciclopedic și în aceeași măsură un profund trăitor creștin. Sfârșitul său mucenicesc și jertfelnic (s-a îmbolnăvit de tuberculoză pentru că și-a pus trupul drept așternut unui tânăr, pe cimentul jilav al celulei) a fost încununarea vieții acestui adevărat mărturisitor al lui Hristos cu cuvântul și cu fapta.
22:50
Inamicul canonizării ne vrea împotmoliți în războiul orb cu forțele opresiunii ca să nu dobândim, prin rugăciunile către sfântul biruitor, acces la lucrarea forțelor eliberării, să nu căpătăm acces la gama dumnezeiască a energiile sfințitoare: iertare, iubire de vrăjmaș, smerire în fața lui Dumnezeu și a lumii, nădejdea mântuirii, bucuria luminii sfințitoare etc.
22:20
Ultima noapte pe pământ a Sfântului Mircea Vulcănescu. 73 de ani de la moartea martirică de la Aiud (28 spre 29 octombrie 1952). ”Pe mine să nu mă căutați, că n-o să mă mai găsiți aici”. VIDEO cu Măriuca Vulcănescu # ActiveNews.ro
Noaptea de 28 spre 29 octombrie 1952. În infirmeria penitenciarului din Aiud, Mircea Vulcănescu, unul dintre cei mai mari oameni de cultură ai României, murea în frig, cu o „cavernă la plămânul stâng”, după ce încercase să salveze viața unui tânăr, pe care-l protejase cu propriul lui corp.
22:20
REVENDIC DREPTUL DE A PĂTIMI ȘI DE A MURI PENTRU ADEVĂR! - Ultimul Cuvânt al lui Mircea Vulcănescu în fața ”Tribunalului Poporului”. 73 de ani de la nașterea la Ceruri # ActiveNews.ro
„Ascultând această incriminare, nu mi-am putut stăpâni un amestec de mândrie și de ciudă, pentru că, orice s-ar zice, pentru un creștin nu este mai mare cinste care să i se poată face decât de a fi pus să plătească pentru semenul său."
21:40
După Dogioiu și Țoiu, Bolojan își trage o nouă vestală care îl înjură pe Trump. ONG-ista Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, despre Trump și Vance: „Caracter mizerabil - Doi golani, ajunși la Casa Albă”. SINDROMUL Trump derangement la Palatul Victoria # ActiveNews.ro
„Propun sa o luam altfel! E cineva in Guvernul Romaniei care nu a injurat administratia Trump, pe Trump, Vance sau Rubio?!”, scrie jurnalistul Ionuț Cristache, prezentând noul caz lovit de sindromul ”Trump derangement”, al „hater”-ilor președintelui SUA, cel al ONG-istei Oana Gheorghiu, propusă de Bolojan să-i fie vice în locul șpăgarului Anastasiu.
21:00
Miracolul lui Mircea Vulcănescu: România a ieșit plină de aur din război – Cum l-a manipulat Antonescu pe Hitler # ActiveNews.ro
A fost un miracol economic unic printre țările beligerante: rezervele deaur s-au dublat și nivelul de trai a crescut. Este meritul combinației dedârzenie și abilitate a Mareșalului cu geniul economic al lui MirceaVulcănescu.
21:00
Martirul Mircea Vulcănescu va apărea din pământ când va voi Dumnezeu. La fel și în sinaxar. INTERVIU cu Doamna Măriuca Vulcănescu de Victor Roncea # ActiveNews.ro
Când pătrunzi în apartamentul de bloc de cartier comunist al doamnei Măriuca Vulcănescu, te întâmpină, radios, tatăl ei, Mircea Vulcănescu. Te învaluie cu o privire fermă și caldă în același timp, care coboară blând asupra ta de pe chipul luminos al unei sculpturi în bronz
