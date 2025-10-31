Dan Tomozei: Cu votul PAS, deputatul PSRM Vlad Bătrîncea, care a rupt în plen harta României, a fost votat vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău
ActiveNews.ro, 31 octombrie 2025 10:20
Parlamentul de la Chișinău, controlat de majoritatea PAS - Maia Sandu (55 de locuri din 101), a votat un vicepreședinte anti-român.
• • •
Acum 30 minute
10:20
10:10
Decizie interesantă a ÎCCJ în domeniul protecției consumatorilor: pacienții pot da în judecată producătorii de vaccin, atât pentru daune materiale, cât și pentru daune morale cauzate de reacțiile adverse severe sau fatale ale vaccinului.
Acum o oră
10:00
31 octombrie: Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, dintre cei șaptezeci de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. Cei o sută de mii de mucenici din Tbilisi, Georgia # ActiveNews.ro
Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la data de 31 octombrie.
09:50
Dan Tomozei: România călcată în picioare și la Chișinău, unde Maia Sandu a fost făcută “regină-dictator” de guvernele de la București și de Nicușor Dan # ActiveNews.ro
Acum 2 ore
09:20
Valerian Stan: Prim-ministrul liberal Ilie Bolojan a făcut-o celebră pe Oana Gheorghiu, o activistă a arhanghelilor străzii, stânga ateistă #rezist, pe care desemnat-o intempestiv al cincilea vicepremier # ActiveNews.ro
Care-i cluul acestei mutări? Simplu. Pălăria de prim-ministru s-a dovedit deja mult prea mare pentru d-l Bolojan. N-au fost necesare decât patru luni ca să adeverească ce mulți au intuit din capul locului.
09:10
Incredibil: activitatea ziariștilor din televiziunile publice intră în supravegherea unui serviciu secret # ActiveNews.ro
Conform unei informări oficiale transmise către toți angajații societății naționale de televiziune – peste 2000 repartizați la 14 canale –începînd din 7 noiembrie serverul actual de e-mail al TVR va fi înlocuit de un nou server operat de STS.
09:00
Raportul Fundației McCullough din SUA, realizat de un grup de cercetători de renume, care vizează determinanții tulburării din spectrul autist, vine cu dezvăluiri cutremurătoare.
08:50
Banca Centrală Europeană a anunțat lansarea unei noi etape pentru euro digital. Președinta BCE, Christine Lagarde, a explicat că euro digital va ajuta europenii să-și păstreze libertatea de alegere, confidențialitatea și să protejeze...
Acum 4 ore
08:30
Mihai Tîrnoveanu: Nu România este rușinea Europei, ci UDMR este rușinea prostituției politice # ActiveNews.ro
Ungurii din UDMR (filială FIDESZ) dau foc Constituției României și depășesc limitele ticăloșiei. Deputatul Kulcsar-Terza a fost delegat să declare în Parlament obiectivul de autonomie teritorială al "ținutului secuiesc".
Acum 12 ore
23:20
10 ani de la Colectiv cu Comandantul Haosului: din cenușa Colectivului, Arafat își ridică Dictatura # ActiveNews.ro
Au trecut zece ani de la tragedia din Colectiv, iar statul nu a învățat nimic — deși Raed Arafat se laudă constant cu „lecțiile învățate”. Realitatea e alta: doar victimele și familiile celor de la Colectiv au înțeles sensul real al responsabilității.
23:10
ADEVĂRUL despre NICOLAE PAULESCU. Academicianul Eugen Simion, Academicianul Nicolae Cajal și Academicianul Prof. Dr. Ionescu-Tîrgoviște despre descoperitorul Insulinei # ActiveNews.ro
Citiți Cine sunt BLM-iștii din România. Bezna minții: Irina Cajal, fiica fostului președinte al federației evreilor și succesorul lui, Aurel Vainer, sunt acuzați de „antisemitism” pentru omagierea inventatorului Insulinei, Nicolae Paulescu. Ce răspunde Academia Română
23:00
Nicolae Iorga: ”Profesorul Paulescu a trăit ca un mucenic și a murit ca un sfânt”. Ziarul Lumina: Nicolae Paulescu, doctorul filocalic # ActiveNews.ro
Înainte de descoperirea insulinei, diabetul era o afecțiune fatală. Unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai științei medicale a fost Nicolae Paulescu.
22:50
A plecat dintre noi un mare român care a ars pentru adevăr și pentru demnitatea neamului: reputatul lingvist Mihai Vinereanu # ActiveNews.ro
Partidul S.O.S. România își exprimă profunda tristețe și regretul sincer față de trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Mihai Vinereanu, una dintre cele mai respectate și iubite personalități ale lingvisticii românești contemporane.
22:50
Dr. Teofil Mija despre marele savant Nicolae Paulescu, furat de proprietatea sa științifică # ActiveNews.ro
În domeniul medical, cei mai mari binefăcători ai omenirii au fost medicii creștini-trăitori, convinși de existența lui Dumnezeu. Printre aceștia la loc de cinste se află și foarte mulți medici români, profesori universitari, personalități recunoscute și pe plan internațional.
22:40
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțatăcandidatura deputatului AUR, Ștefan Avrămescu, la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, în alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.
Acum 24 ore
21:30
10 citate celebre ale unui episcop vrednic. ÎPS Justinian Chira: Voi sta la poarta Raiului și voi aștepta să sosiți cu toții acolo! # ActiveNews.ro
ÎPS Justinian Chira, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a trecut la Domnul, în urmă cu 9 ani. În urma să rămân zeci de ani slujire vrednică a lui Dumnezeu și a Bisericii, mare parte din aceasta într-o vreme în care credința nu era liberă.
21:20
„Voievodului Maramureșului” IPS Justinian Chira: „Toți cei care s-au jertfit și au suferit în închisori sunt sfinți! Chiar dacă nu sunt trecuți în Sinaxar. Sfinții nu se fac printr-o declarație oficială, ca în biserica apuseană.” 9 ani de la adormire # ActiveNews.ro
Clopotele tuturor bisericilor și mănăstirilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului au bătut ieri și azi în semn de omagiu adus Înaltpreasfințitului Justinian Chira, de la a cărui trecere la Domnul se împlinesc, astăzi, 6 ani, a transmis Trinitas TV.
21:10
20:10
Un Raport al unui organism european, Comisia Europeană împotriva Rasismului și a Intoleranței (ECRI), recomandă României „să pună în aplicare un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli și să colecteze date defalcate pe gen privind astfel de incidente, inclusiv cu privire la motivele hărțuirii.”
19:00
PSD și USR sar la gâtul medicilor. ”Antivacciniștii” rămân fără dreptul de a profesa # ActiveNews.ro
Parlamentarii PSD și USR au inițiat un proiect legislativ halucinant, prin care vor să interzică dreptul de liberă practică pentru medicii care îndrăznesc să aibă o altă opinie decât cea oficială în privința oricărui tratament. Exemplul dat de parlamentari este cel al scăderii rate de vaccinare
18:20
Întrebarea care nu îi dă pace lui Ion Cristoiu după evenimentul din Colectiv: A știut Klaus Iohannis înainte de noaptea de 30 octombrie că se va întâmpla tragedia? # ActiveNews.ro
În urma tragediei care a avut loc în seara de 30 octombrie 2015 în clubul Colectiv, Ion Cristoiu semnalează comportamentul suspect al lui Klaus Iohannis din perioada respectivă.
17:40
Ilie Bădescu: Dimitrie Gusti și Școala sociologică de la București, de la fondare la lichidare (13 februarie 1880 – 30 octombrie 1955). VIDEO de la Academia Română # ActiveNews.ro
Războiul straniu împotriva ființei și memoriei acestei școli științifice de valoare internațională a început devreme și pare să nu se fi încheiat nici astăzi. Școala sociologică a lui D. Gusti s-a născut, în tinda Marii Uniri, la Iași
17:40
156 de ani de la nașterea SAVANTULUI Nicolae Paulescu, PRIMUL care a descoperit INSULINA (30 octombrie 1869 - 19 iulie 1931) # ActiveNews.ro
Prelegerea cu care își deschide, în anul 1902, cursul de Fiziologie se numește „Generația spontanee și darwinismul în fața metodei experimentale”. În anul 1905, ține trei lecții faimoase: „Finalitatea în biologie”, „Materialismul”, „Suflet și Dumnezeu”.
15:40
BTI: Manevră fără precedent în istorie: Macron instituționalizează în Europa bani de la stat pentru presa ”independentă” # ActiveNews.ro
Sub înaltul patronaj al președintelui Emmanuel Macron, ieri, un mare număr de guverne europene au adoptat ”Declarația de la Paris privind Acțiunea Multilaterală pentru Integritatea Informației și Media Independentă”, un document pompos menit să deschidă drum unui fenomen fără precedent în istorie.
15:30
OPERAȚIUNEA ”WEAPONIZATION” - organele statului ca arme contra cetățeanului oponent, devoalate în SUA. Simona Ionescu - EVZ: Donald Trump, Charlie Kirk și 160 de republicani au fost investigați ilegal din umbră de FBI în era Biden # ActiveNews.ro
„Asta se întâmplă acum în America. După ce citiți textul, găsiți un răspuns pentru acțiunile lui Trump. O să vedeți de ce el și republicanii nu sunt de acord cu ce se întâmplă în România. Metodele antidemocatice, răzmerițele declanșate, dar și interesele economice pentru poporul său, l-au făcut să se distanțeze de continent și șefimea UE
13:50
”12 din 10!” – Trump laudă întâlnirea cu Xi, în timp ce SUA și China reiau cooperarea economică # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a descris întâlnirea cu Xi Jinping ca fiind „uimitoare” și „12 din 10”.
13:40
Val de pelerini la Catedrala Națională: programul de închinare, extins și pe timpul nopții până pe 5 noiembrie. HARTĂ INTERACTIVĂ CU RÂNDUL # ActiveNews.ro
Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua...
13:40
Gheorghe Piperea: Anularea Alegerilor - Radiografia Institutului de Relații Internaționale și Strategice (IRIS) din Franța. RĂZBOIUL ESTE PACE # ActiveNews.ro
Institutul de Relații Internaționale și Strategice, din Franța, este o asociație recunoscută de utilitate publică, din care fac parte un think tank specializat pe probleme geopolitice și strategice, un centru de cercetare și o școală superioară (IRIS Sup’) în domeniul informațiilor. Publică regulat un „Observator al informațiilor și al strategiilor de influență”.
13:00
Elon Musk a lansat ”Grokipedia”, alternativa open-source la Wikipedia: ”Scopul platformei este adevărul și numai adevărul” # ActiveNews.ro
Elon Musk a lansat „Grokipedia”, o enciclopedie online open-source, dezvoltată sub umbrela companiei sale de inteligență artificială, xAI.
12:50
Distribuția filmului ”Învierea lui Hristos” de Mel Gibson stârnește proteste vehemente în Polonia: O actriță militantă pro-avort în rolul Maicii Domnului # ActiveNews.ro
Alegerea regizorului Mel Gibson de a desemna o extremistă radical pro-avort pentru a interpreta rolul Fecioarei Maria în „The Resurrection of the Christ” a stârnit un val de proteste în țara natală a actriței, Polonia.
12:50
Arestat în Dubai, Horațiu Potra a anunțat că vrea să revină voluntar în țară: ”Nu am de ce să mă ascund” # ActiveNews.ro
Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga, prin care spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat. Discuția a avut-o Potra, joi, cu Procuratura din Emiratele Arabe.
12:40
12:10
Călin Georgescu, la Tribunalul București: Retragerea trupelor americane este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București # ActiveNews.ro
Călin Georgescu află astăzi ce vor decide magistrații în cazul contestației sale, dacă va fi sau nu prelungită măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile.
10:40
Protest al susținătorilor lui Călin Georgescu în fața Tribunalului București. Candidatul interzis de Sistem află astăzi dacă va fi prelungit controlul judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu află astăzi ce vor decide magistrații în cazul contestației sale, dacă va fi sau nu prelungită măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile.
Ieri
10:20
Oana Gheorghiu, bolnavă de sindrom de deranjament trumpist, a depus jurământul de vicepremier la Palatul Cotroceni - VIDEO # ActiveNews.ro
Oana Gheorghiu, numită în funcția de vicepremier de președintele Nicușor Dan, a depus, joi, jurământul, la Palatul Cotroceni.
10:20
Ion Cristoiu: Cum s-a transformat într-un dezastru o decizie americană obișnuită. Bolojan îi sfidează din nou pe PSD-iști numind-o vicepremier pe TFL-ista Oana Gheorghiu # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 29 octombrie 2025: Cum s-a transformat într-un dezastru o decizie americană obișnuită. Ilie Bolojan îi sfidează din nou pe PSD-iști numind-o vicepremier pe TFL-ista Oana Gheorghiu.
10:00
Oana Gheorghiu, bolnavă de sindrom de deranjament trumpist, devine astăzi vicepremier # ActiveNews.ro
Oana Gheorghiu, numită vicepremier de președintele Nicușor Dan, va depune, joi, jurământul, la Palatul Cotroceni. Miercuri, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a acesteia în funcția de viceprim-ministru.
09:30
09:00
Trump: ”Am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a ordonat Pentagonului să demareze imediat testarea armelor nucleare, o decizie justificată prin „nevoia de a răspunde acțiunilor țărilor rivale”. Anunțul a fost făcut chiar înaintea întâlnirii sale...
08:50
VIDEO: Prima reacție a lui Donald Trump după retragerea militarilor americani din România # ActiveNews.ro
Donald Trump a fost întrebat de reporteri la bordul Air Force One despre retragerea trupelor americane din România.
07:40
În ziua de 30 octombrie, Biserica îi pomenește pe: Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie și Sfânta Muceniță Zenovia, sora sa; Sfinții Apostoli Cleopa, Tertie, Marcu, Iosif Varsava și Artema, din cei 70; Sfântul Mucenic Manuel.
07:40
Masacrul de la Colectiv - 10 ani. MESAJUL VICTIMELOR: Judecători, procurori ai Parchetului General, procurori ai Parchetului Militar, SĂ VĂ FIE RUȘINE! Părintele unui copil ucis, către Arafat: Vă acuz de crimă! # ActiveNews.ro
Raed Arafat s-a mai ales cu încă o plângere Penală, depusă de Grupul Civic Reset. Și... cam atât. Au rămas strigătele în van ale părinților, cum sunt cei doi pe care îi publicăm mai jos:
00:30
Dintotdeauna au existat oameni care și-au transformat șoricul în obraz Nu e o invenție românească. Așa că pot sta liniștiți cei care huiduiau Catedrala și strigau că „Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici”, iar acum cântă pricesne și o laudă.
00:00
68 de ani de la nașterea în Ceruri a eroului și martirului George Fonea, poetul prizonierilor români din URSS. Mărturie despre înmormântarea poetului, considerată de orânduirea bolșevică „un prilej de complotare împotriva orânduirii noastre statale”. Un poem din caietul niciodată publicat al lui George Fonea: „Scrisoare unui ostaș român”
29 octombrie 2025
21:50
Este o conferință susținută de Virgiliu Gheorghe Vlăescu, joi 30 octombrie în sala 3:1, Biblioteca Universității Politehnice București.
21:40
Cum a ajuns Părintele Teofil Părăian la Porțile Raiului. La fel ca Patriarhul Teoctist: a fost anesteziat și nu s-a mai trezit. ”S-a sfârșit, acum Părintele chiar vede!” - Mărturie și fotografie din 29 octombrie 2009 # ActiveNews.ro
A fost internat la Spitalul Militar după care ieri a fost mutat la Spitalul Municipal Clujana.Părea că e puțin mai bine decît în zilele antecedente și s-a încercat să i se facă o intubare. Pentru asta a fost anesteziat cu acordul său apoi, nu s-a mai trezit...
21:40
Părintele Teofil Părăian: GÂNDURI DESPRE MÂNTUIRE. Conferință din 29 octombrie 1998 (!) # ActiveNews.ro
Acum câțiva ani am transcris câteva conferințe ale Părintelui Teofil. Ele au văzut lumina tiparului, într-o carte îngrijită de Părintele Profesor Ovidiu Moceanu. Printre ele este o conferință din 29 octombrie (!) 1998, exact 11 ani înainte de plecarea la Domnul a Părintelui.
21:00
Tiphaine Auzière, fiica cea mică a lui Brigitte Macron a declarat marți în fața tribunalului din Paris că mama ei nu este tatăl ei. Brigitte Macron ar suferi de anxietate profundă din cauza afirmațiilor care circulă despre despre sexul său real, a susținut fiica vitregă a președintelui Franței,
20:30
Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare anunță decesul directorului Leonard Mardar în vârstă de 57 de ani, anunță presa locală de ieri, 28 octombrie 2025:
20:10
33 de ani fără Ion și Doina Aldea Teodorovici, două flăcări vii ale românismului (+30 octombrie 1992). VIDEO din Transnistria cu poeții Adrian Păunescu și Grigore Vieru # ActiveNews.ro
S-au scurs 33 de ani de la moartea artiștilor Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Artiștii basarabeni și-au pierdut viața în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992
