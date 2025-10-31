Când norocul ține cu tine :). Emerllahu, gol fabulos în Dinamo - CFR Cluj
Sport.ro, 31 octombrie 2025 22:20
• • •
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:10
"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician # Sport.ro
Dennis Man face un meci de senzație pentru PSV Eindhoven.
22:00
CFR Cluj a avut o ratarea incredibilă în finalul primei reprize din duelul cu Dinamo.
22:00
Fotbalistul a semnat cu Universitatea Craiova în septembrie.
21:50
La o săptămână după ce a dus Al-Hilal Omdurman în grupele Champions League, Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a trecut de la extaz la agonie și înapoi.
21:50
ANAF, pe urmele FCSB! Clubul lui Gigi Becali prezintă risc fiscal ridicat: "Se merge în inspecție" # Sport.ro
FCSB este sub lupa Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după ce o analiză de risc computerizată a indicat probleme majore.
Acum 2 ore
21:30
21:10
Gest de clasă pe Arena Națională pentru victimele de la Colectiv + bannerul afișat de fanii lui Dinamo # Sport.ro
21:00
Italienii au reacționat după gestul neașteptat făcut de jucătorul lui Cristi Chivu: "Toți au împietrit" # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu a câștigat clar meciul cu Fiorentina, scor 3-0, în etapa a noua din Serie A.
Acum 4 ore
20:40
Louis Munteanu este cel mai important „produs de export” a lui CFR Cluj.
20:40
Alarmă la PAOK! Răzvan Lucescu se confruntă cu probleme serioase înainte de meciul cu Panserraikos # Sport.ro
Răzvan Lucescu (56 de ani) are bătăi de cap serioase înaintea meciului de campionat cu Panserraikos, programat duminică.
20:30
”Cormoranii” sunt de nerecunoscut.
20:10
Kevin De Bruyne, starul lui Napoli, a ajuns pe masa de operație după accidentarea serioasă suferită în meciul de sâmbăta trecută, contra lui Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu.
20:00
Atacantul francez Kylian Mbappe a primit trofeul Gheata de Aur, acordat celui mai bun marcator din campionatele europene, în cadrul unei ceremonii formale, care a fost organizată în prezenţa colegilor săi de la Real Madrid.
19:40
Cosmin Contra (49 de ani) e de neoprit, de când a preluat Al-Arabi Doha. Astăzi, echipa sa a obținut a patra victorie, în ultimele patru meciuri.
19:40
Adrian Petre, glumă virală de Halloween: "Mă deghizez în titular". Fanii au inundat secțiunea de comentarii # Sport.ro
Adrian Petre (27 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a făcut valuri pe internet cu postare autoironică făcută pe TikTok de Halloween.
19:20
Ce se întâmplă cu ”fantoma” de la Rapid pentru care s-au plătit 900.000 de €: ”Atunci ne vom putea baza pe el” # Sport.ro
Giuleștenii sunt pe locul secund în clasament cu 31 de puncte.
19:10
Șefii lui U Cluj au anunțat că îl vor pe Denis Alibec, iar Cristiano Bergodi a reacționat imediat # Sport.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), noul antrenor al lui U Cluj, a temperat entuziasmul creat în jurul unui posibil transfer al lui Denis Alibec.
19:00
Gigi Becali l-a luat peste picior pe Edi Iordănescu după despărțirea de Legia: ”Cel mai tare după Mirel Rădoi / Să meargă la CSA” # Sport.ro
Fostul selecționer nu a rezistat mult timp la Legia Varșovia.
19:00
Mirel Rădoi a oferit un răspuns surprinzător în momentul în care a fost întrebat despre Rapid.
Acum 6 ore
18:30
Real Madrid - FC Barcelona s-a încheiat 2-1.
18:20
Dan Șucu începe revoluția la Genoa! Clubul a anunțat despărțirea după startul catastrofal # Sport.ro
Dan Șucu a apăsat butonul de restart la Genoa.
18:20
Naționala Emiratelor a ajuns pe mâna unui selecționer român, Cosmin Olăroiu (56 de ani), iar în campionatul intern avem alți doi antrenori care s-au duelat, astăzi, într-o partidă spectaculoasă.
18:10
Vești bune pentru FCSB! Două reveniri importante înainte de meciul cu ”U” Cluj: ”Sunt 100% pregătiți” # Sport.ro
FCSB o înfruntă sâmbătă pe ”U” Cluj de la ora 20:30.
18:10
Cristi Chivu a primit o veste bună înaintea următorului meci din Serie A al lui Inter.
17:40
Atacantul lui Cristi Chivu, "puricat" de italieni! E nervos și nu dă goluri: "Seamănă cu anul trecut" # Sport.ro
Cristi Chivu, bătăi de cap cu starul lui Inter Milano.
17:40
Rapid este într-o formă excelentă în acest sezon cu Costel Gâlcă pe bancă.
17:30
”Cetățenii” se află pe locul cinci în clasament cu 16 puncte.
17:20
Vârful italian, proaspăt campion în K-League cu Jeonbuk Hyundai, a avut o contribuție uriașă la cel de-al 10-lea titlu câștigat de acest club.
17:00
”Îi poate exploda cariera?” Pariul lui Ilie Stan: ”E foarte bun, nu l-au luat pe ochi frumoși” # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) a semnat cu PSV Eindhoven în august 2025, după patru ani petrecuți în Italia la Parma.
17:00
Gigi Becali a discutat cu Florin Tănase și e convins că a dat lovitura: tun de 30 de milioane €! # Sport.ro
Gigi Becali este convins că deține viitoarea "perlă" a fotbalului românesc și a stabilit deja o sumă astronomică pentru transferul acesteia.
16:50
Mihai Stoica a anunțat că FCSB este foarte aproape să rezolve o mutare în perioada următoare.
Acum 8 ore
16:40
Patronul Sănătății Cluj i-a dat replica lui Valeriu Iftime după ce a fost făcut praf: ”Mă bag să joc și în campionat” # Sport.ro
Miercuri seară, Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova s-au duelat în prima rundă din Cupa României.
16:40
Andrei Vlad și Vătăjelu, cu bagajele făcute la Aktobe! Antrenorul face "curățenie" și păstrează doar doi jucători # Sport.ro
Se anunță schimbări majore la Aktobe, echipa din Kazahstan unde evoluează portarul Andrei Vlad și fundașul Bogdan Vătăjelu.
16:10
Parcursul Soranei Cîrstea (35 de ani) la Hong Kong s-a încheiat, în sferturi. În ciuda înfrângerii, sportiva noastră are perspective excelente pentru 2026.
16:00
În ce an va avea Bucureștiul o sală polivalentă nouă? Varianta realistă și varianta optimistă, în viziunea lui Bogdan Voina # Sport.ro
Bogdan Voina, invitatul lui Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
15:30
Adversare de top pentru România! Cu cine se luptă FRF pentru organizarea finalei Europa League # Sport.ro
FRF a anunțat că va candida pentru organizarea la București a finalei Europa League din 2028 sau 2029.
15:20
Zilele trecute, Mihai Stoica a mers în Portugalia cu scopul să găsească jucători cu ajutorul cărora să o întărească pe FCSB în perioada de transferuri de iarnă.
15:00
Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!" # Sport.ro
FCSB va juca pe terenul Universității Cluj, sâmbătă, de la ora 20:30, în runda a 15-a din Superliga, ultima din turul play-off-ului.
Acum 12 ore
14:40
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie! # Sport.ro
Numărul internaționalilor din Giulești crește.
14:10
Naționala care l-a învins pe Cosmin Olăroiu, în centrul unui scandal imens! Problemele scoase la lumină de The Athletic # Sport.ro
Fotbalul din Asia este zguduit de acuzații extrem de grave, iar Cosmin Olăroiu, antrenorul Emiratelor Arabe Unite, este unul dintre tehnicienii care au reclamat public neregulile.
14:10
Tenisul a rămas fără ambii jucători care au jucat cel mai lung meci din istorie: moment emoționant la Paris-Bercy # Sport.ro
În urmă cu cincisprezece ani, „Sportul Alb” consemna cel mai lung meci din istorie.
14:00
Performanțele de la Laval încheie un sezon competițional excepțional, în care România a scris istorie în Para Climbingul mondial.
14:00
Ce dezvăluire! Noul star al Barcelonei a primit oferta din România, dar antrenorul s-a opus # Sport.ro
Fermín López (22 de ani), mijlocașul Barcelonei și al naționalei Spaniei, marcator în El Clasico din weekend-ul trecut, a fost aproape de un transfer în România, însă mutarea a picat după ce Xavi Hernandez s-a opus.
14:00
Răsturnare de situație în cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: ”E puțin probabil!” # Sport.ro
Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, este unul dintre cei mai urmăriți și doriți fotbaliști români.
13:30
Eșec după eșec pentru cele două echipe din Superliga de polo masculin.
13:30
Arena Națională din București ar putea găzdui o nouă finală Europa League, fie în 2028, fie în 2029.
13:30
Alice Ardelean, în UFC, pe VOYO.
13:20
Ioan Becali e convins! Când va pleca Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: ”E un tip mândru!” # Sport.ro
Universitatea Craiova se duelează cu Rapid în etapa a 15-a din Superliga României. Meciul este programat duminică, 2 noiembrie, de la 20:30.
13:00
Viitoarea adversară a lui FCSB, primul eșec al sezonului după 2-0 la pauză! Gol fabulos primit în '90+2 # Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad a pierdut când nimeni nu se aștepta.
