Când norocul ține cu tine :). Emerllahu, gol fabulos în Dinamo - CFR Cluj

Sport.ro, 31 octombrie 2025 22:20

Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT - AICI.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
22:20
Când norocul ține cu tine :). Emerllahu, gol fabulos în Dinamo - CFR Cluj Sport.ro
Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT - AICI.
Acum o oră
22:10
"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician Sport.ro
Dennis Man face un meci de senzație pentru PSV Eindhoven.
22:00
Cum a ratat de aici?! Ocazia incredibilă din Dinamo - CFR Cluj Sport.ro
CFR Cluj a avut o ratarea incredibilă în finalul primei reprize din duelul cu Dinamo.
22:00
”Ai ales Craiova pentru Rădoi?” Răspunsul lui Adrian Rus Sport.ro
Fotbalistul a semnat cu Universitatea Craiova în septembrie.
21:50
I-a stat inima lui „Reghe“: „Meci pierdut cu 0-3 la masa verde!“ Sport.ro
La o săptămână după ce a dus Al-Hilal Omdurman în grupele Champions League, Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a trecut de la extaz la agonie și înapoi.
21:50
ANAF, pe urmele FCSB! Clubul lui Gigi Becali prezintă risc fiscal ridicat: "Se merge în inspecție" Sport.ro
FCSB este sub lupa Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după ce o analiză de risc computerizată a indicat probleme majore.
Acum 2 ore
21:30
Daniel Pancu, în lojă la Dinamo - CFR Cluj. Cine a stat pe banca ardelenilor Sport.ro
Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT - AICI.
21:10
Gest de clasă pe Arena Națională pentru victimele de la Colectiv + bannerul afișat de fanii lui Dinamo Sport.ro
Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT - AICI.
21:00
Italienii au reacționat după gestul neașteptat făcut de jucătorul lui Cristi Chivu: "Toți au împietrit" Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu a câștigat clar meciul cu Fiorentina, scor 3-0, în etapa a noua din Serie A.
Acum 4 ore
20:40
Louis Munteanu are prețul stabilit! Suma anunțată de Becali Sport.ro
Louis Munteanu este cel mai important „produs de export” a lui CFR Cluj.
20:40
Alarmă la PAOK! Răzvan Lucescu se confruntă cu probleme serioase înainte de meciul cu Panserraikos Sport.ro
Răzvan Lucescu (56 de ani) are bătăi de cap serioase înaintea meciului de campionat cu Panserraikos, programat duminică. 
20:30
Arne Slot, pe făraș la Liverpool?! Ce scriu englezii: ”Atmosferă apăsătoare pe Anfield” Sport.ro
”Cormoranii” sunt de nerecunoscut.
20:10
"Teorie nebună" în Italia după accidentarea lui Kevin De Bruyne: "Circulă acest zvon!" Sport.ro
Kevin De Bruyne, starul lui Napoli, a ajuns pe masa de operație după accidentarea serioasă suferită în meciul de sâmbăta trecută, contra lui Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu.
20:00
Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur! Francezul a primit trofeul la Madrid Sport.ro
Atacantul francez Kylian Mbappe a primit trofeul Gheata de Aur, acordat celui mai bun marcator din campionatele europene, în cadrul unei ceremonii formale, care a fost organizată în prezenţa colegilor săi de la Real Madrid.
19:40
Contra, în delir: vedeta lui de 7 milioane de euro a dat un gol fabulos Sport.ro
Cosmin Contra (49 de ani) e de neoprit, de când a preluat Al-Arabi Doha. Astăzi, echipa sa a obținut a patra victorie, în ultimele patru meciuri.
19:40
Adrian Petre, glumă virală de Halloween: "Mă deghizez în titular". Fanii au inundat secțiunea de comentarii Sport.ro
Adrian Petre (27 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a făcut valuri pe internet cu postare autoironică făcută pe TikTok de Halloween.
19:20
Ce se întâmplă cu ”fantoma” de la Rapid pentru care s-au plătit 900.000 de €: ”Atunci ne vom putea baza pe el” Sport.ro
Giuleștenii sunt pe locul secund în clasament cu 31 de puncte.
19:10
Șefii lui U Cluj au anunțat că îl vor pe Denis Alibec, iar Cristiano Bergodi a reacționat imediat Sport.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), noul antrenor al lui U Cluj, a temperat entuziasmul creat în jurul unui posibil transfer al lui Denis Alibec.
19:00
Gigi Becali l-a luat peste picior pe Edi Iordănescu după despărțirea de Legia: ”Cel mai tare după Mirel Rădoi / Să meargă la CSA” Sport.ro
Fostul selecționer nu a rezistat mult timp la Legia Varșovia.
19:00
Mirel Rădoi a surprins înaintea meciului cu Rapid: „Nu este cel mai redutabil adversar” Sport.ro
Mirel Rădoi a oferit un răspuns surprinzător în momentul în care a fost întrebat despre Rapid.
Acum 6 ore
18:30
L-au ajuns blestemele după El Clasico: OUT de la Real Madrid! Anunțul lui Xabi Alonso Sport.ro
Real Madrid - FC Barcelona s-a încheiat 2-1.
18:20
Dan Șucu începe revoluția la Genoa! Clubul a anunțat despărțirea după startul catastrofal Sport.ro
Dan Șucu a apăsat butonul de restart la Genoa.
18:20
Show românesc, în Emirate, cu o fază de râsul curcilor: „Allah, allah, allah!“ Sport.ro
Naționala Emiratelor a ajuns pe mâna unui selecționer român, Cosmin Olăroiu (56 de ani), iar în campionatul intern avem alți doi antrenori care s-au duelat, astăzi, într-o partidă spectaculoasă.
18:10
Vești bune pentru FCSB! Două reveniri importante înainte de meciul cu ”U” Cluj: ”Sunt 100% pregătiți” Sport.ro
FCSB o înfruntă sâmbătă pe ”U” Cluj de la ora 20:30.
18:10
Veste excelentă pentru Chivu! Vedeta lui Inter a revenit Sport.ro
Cristi Chivu a primit o veste bună înaintea următorului meci din Serie A al lui Inter.
17:40
Atacantul lui Cristi Chivu, "puricat" de italieni! E nervos și nu dă goluri: "Seamănă cu anul trecut" Sport.ro
Cristi Chivu, bătăi de cap cu starul lui Inter Milano.
17:40
Marea problemă de la Rapid în lupta la titlu din Superliga! Ce le lipsește giuleștenilor Sport.ro
Rapid este într-o formă excelentă în acest sezon cu Costel Gâlcă pe bancă.
17:30
Bombă la Manchester City! Pep Guardiola a făcut anunțul în toiul zilei Sport.ro
”Cetățenii” se află pe locul cinci în clasament cu 16 puncte.
17:20
Ce a pierdut FCSB: Compagno, imagini în premieră cu cele 18 goluri date în Coreea Sport.ro
Vârful italian, proaspăt campion în K-League cu Jeonbuk Hyundai, a avut o contribuție uriașă la cel de-al 10-lea titlu câștigat de acest club.
17:00
”Îi poate exploda cariera?” Pariul lui Ilie Stan: ”E foarte bun, nu l-au luat pe ochi frumoși” Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) a semnat cu PSV Eindhoven în august 2025, după patru ani petrecuți în Italia la Parma.
17:00
Gigi Becali a discutat cu Florin Tănase și e convins că a dat lovitura: tun de 30 de milioane €! Sport.ro
Gigi Becali este convins că deține viitoarea "perlă" a fotbalului românesc și a stabilit deja o sumă astronomică pentru transferul acesteia.
16:50
Mihai Stoica a dezvăluit noua mutare de la FCSB: „Suntem foarte aproape să semnăm” Sport.ro
Mihai Stoica a anunțat că FCSB este foarte aproape să rezolve o mutare în perioada următoare.
Acum 8 ore
16:40
Patronul Sănătății Cluj i-a dat replica lui Valeriu Iftime după ce a fost făcut praf: ”Mă bag să joc și în campionat” Sport.ro
Miercuri seară, Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova s-au duelat în prima rundă din Cupa României.
16:40
Andrei Vlad și Vătăjelu, cu bagajele făcute la Aktobe! Antrenorul face "curățenie" și păstrează doar doi jucători Sport.ro
Se anunță schimbări majore la Aktobe, echipa din Kazahstan unde evoluează portarul Andrei Vlad și fundașul Bogdan Vătăjelu.
16:10
Sorana, învinsă, dar în cursă pentru un cec uriaș: Cîrstea poate câștiga o avere! Sport.ro
Parcursul Soranei Cîrstea (35 de ani) la Hong Kong s-a încheiat, în sferturi. În ciuda înfrângerii, sportiva noastră are perspective excelente pentru 2026.
16:00
În ce an va avea Bucureștiul o sală polivalentă nouă? Varianta realistă și varianta optimistă, în viziunea lui Bogdan Voina Sport.ro
Bogdan Voina, invitatul lui Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
15:30
Adversare de top pentru România! Cu cine se luptă FRF pentru organizarea finalei Europa League Sport.ro
FRF a anunțat că va candida pentru organizarea la București a finalei Europa League din 2028 sau 2029.
15:20
Gigi Becali, detalii despre noii jucători de la FCSB: ”Au salarii mari!” Sport.ro
Zilele trecute, Mihai Stoica a mers în Portugalia cu scopul să găsească jucători cu ajutorul cărora să o întărească pe FCSB în perioada de transferuri de iarnă.
15:00
Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!" Sport.ro
FCSB va juca pe terenul Universității Cluj, sâmbătă, de la ora 20:30, în runda a 15-a din Superliga, ultima din turul play-off-ului.
Acum 12 ore
14:40
Doi fotbaliști de la Rapid, abia transferați, sunt convocați la naționala Moldovei pentru meciurile din noiembrie! Sport.ro
Numărul internaționalilor din Giulești crește.
14:10
Naționala care l-a învins pe Cosmin Olăroiu, în centrul unui scandal imens! Problemele scoase la lumină de The Athletic Sport.ro
Fotbalul din Asia este zguduit de acuzații extrem de grave, iar Cosmin Olăroiu, antrenorul Emiratelor Arabe Unite, este unul dintre tehnicienii care au reclamat public neregulile.
14:10
Tenisul a rămas fără ambii jucători care au jucat cel mai lung meci din istorie: moment emoționant la Paris-Bercy Sport.ro
În urmă cu cincisprezece ani, „Sportul Alb” consemna cel mai lung meci din istorie.
14:00
Lotul național de Para Escaladă a adus 12 medalii României în 2025 Sport.ro
Performanțele de la Laval încheie un sezon competițional excepțional, în care România a scris istorie în Para Climbingul mondial.
14:00
Ce dezvăluire! Noul star al Barcelonei a primit oferta din România, dar antrenorul s-a opus Sport.ro
Fermín López (22 de ani), mijlocașul Barcelonei și al naționalei Spaniei, marcator în El Clasico din weekend-ul trecut, a fost aproape de un transfer în România, însă mutarea a picat după ce Xavi Hernandez s-a opus.
14:00
Răsturnare de situație în cazul transferului lui Louis Munteanu! Croații anunță: ”E puțin probabil!” Sport.ro
Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, este unul dintre cei mai urmăriți și doriți fotbaliști români. 
13:30
Steaua și Dinamo, ciuca bătăilor în Europa înainte de ”Eternul derby”! Sport.ro
Eșec după eșec pentru cele două echipe din Superliga de polo masculin.
13:30
Finala Europa League, din nou la București? Răzvan Burleanu anunță candidatura Sport.ro
Arena Națională din București ar putea găzdui o nouă finală Europa League, fie în 2028, fie în 2029.
13:30
Alice Ardelean vrea sa facă un meci mare în UFC! Gala e pe VOYO, duminică dimineața Sport.ro
Alice Ardelean, în UFC, pe VOYO.
13:20
Ioan Becali e convins! Când va pleca Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: ”E un tip mândru!” Sport.ro
Universitatea Craiova se duelează cu Rapid în etapa a 15-a din Superliga României. Meciul este programat duminică, 2 noiembrie, de la 20:30.
13:00
Viitoarea adversară a lui FCSB, primul eșec al sezonului după 2-0 la pauză! Gol fabulos primit în '90+2 Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad a pierdut când nimeni nu se aștepta.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.