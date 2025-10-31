A avut un gol anulat în Dinamo - CFR Cluj și a dat declarația serii: „Nu știu ce trebuie să mai fac! Cred că trebuie să mai merg pe la biserică!”

16:00

Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat echipa de start pentru meciul cu U Cluj, care se va juca sâmbătă, 2 noiembrie, de la 20:30, în runda cu numărul 15 din Superliga. FCSB va aborda meciul din Ardeal cu cea mai bună echipă. Becali are o singură dilemă: alegerea jucătorului care să îndeplinească regula under 21. Ori va fi Cercel, care să fie folosit fundaș central, ori Alexandru Stoian să fie introdus în stânga atacului. ...