Nemaivăzut în acest secol în Serie A! » Scorul tot mai des apărut + Record stabilit de Genoa și alte trei echipe
Gazeta Sporturilor, 1 noiembrie 2025 15:20
De când a trecut la acordarea a 3 puncte pentru victorie, în 1994-1995, Serie A nu a avut atâtea etape în debutul unui sezon cu remize albe. În fiecare din cele nouă din ediția în curs a fost măcar un joc încheiat cu scorul de 0-0. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
15:40
Fază șocantă în Ungaria! Un baschetbalist a lovit un fan al propriei echipe » Care a fost motivul și ce a decis clubul # Gazeta Sporturilor
Jericole Hellems (26 de ani), baschetbalist în Ungaria, la Zalakeramia, a lovit un fan al propriei sale echipe, după înfrângerea cu Kaposvari, scor 83-90, iar clubul maghiar a luat decizia de a-i rezilia contractul.Sezonul 2024-2025 a fost unul excelent pentru Zalakeramia, care a terminat sezonul regulat pe locul 5, cu un bilanț de 14 victorii și 12 înfrângeri, și apoi a ajuns până în finala mică, fiind învinsă cu 3-1 de Atomeromu Paks. ...
15:40
Dispare vechea arenă de 45.000 de locuri care a dat cel mai fin dribleur al țării # Gazeta Sporturilor
Inaugurat pe 19 septembrie 1954, stadionul Olimpico Monumental, o arenă de 45.000 de locuri, a fost casa lui Gremio timp de 58 de ani, însă acum a fost vândut și urmează să fie demolat!Echipa braziliană a jucat ultima oară pe acest stadion acum 12 ani.De atunci, clubul s-a mutat pe Arena do Grêmio, un stadion modern care are o capacitate de 55.000 de locuri.FOTO. ...
Acum 30 minute
15:20
Nemaivăzut în acest secol în Serie A! » Scorul tot mai des apărut + Record stabilit de Genoa și alte trei echipe # Gazeta Sporturilor
De când a trecut la acordarea a 3 puncte pentru victorie, în 1994-1995, Serie A nu a avut atâtea etape în debutul unui sezon cu remize albe. În fiecare din cele nouă din ediția în curs a fost măcar un joc încheiat cu scorul de 0-0. ...
Acum 2 ore
14:40
Jandarmeria a anunțat că a aplicat amenzi de 47.750 de lei, după meciul Dinamo - CFR Cluj 2-1. Echipa gazdă a fost sancționată cu cea mai mare parte din această sumă, mai exact cu 37.000 de lei.Motivul pentru care Dinamo a fost amendată e incredibil. ...
14:40
Dinamo București a învins-o Steaua București cu scorul de 19-14, într-un derby spectaculos disputat în Cupa României la Rugby, disputat pe stadionul „Arcul de Triumf” și încheie prima fază a competiției pe primul loc al grupei.Deși au jucat de patru ori în inferioritate numerică, elevii antrenați de Carl Hogg (56 de ani) au dominat jocul de la un capăt la altul, impunându-se la doar 5 puncte diferență. ...
14:10
Mai rapid decât Cristiano Ronaldo și Erling Haaland! » Performanța nemaipomenită reușită de Harry Kane # Gazeta Sporturilor
Harry Kane (32 de ani), atacantul lui Bayern Munchen, a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a atinge borna de 100 de goluri la un club din Top 5 campionate ale Europei. Internaționalul englez a ajuns în doar 104 partide jucate la echipa bavareză, iar în prezent are 107 în 110 prezențe.Harry Kane traversează vârful de formă al carierei la 32 de ani. ...
14:10
„Nu mă așteptam la asta de la Novak!” » Boris Becker, despre adevărata față a lui Djokovic: „În momente de genul știi cine îți e alături cu adevărat și cine nu” # Gazeta Sporturilor
Legendarul tenismen german Boris Becker (57 de ani), care a fost la un moment dat și antrenorul lui Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP), a vorbit despre cât de mult a însemnat pentru el sprijinul sârbului în momentele în care se afla în închisoare.Celebrul german a petrecut acum câțiva ani opt luni în spatele gratiilor din cauza evaziunii fiscale și a datoriilor mari pe care nu le putea returna, după ce a declarat falimentul. ...
14:00
Monica Niculescu (38 de ani) s-a calificat în finala competiției de dublu de la Chennai, India, acolo unde ea și Storm Hunter (31 de ani), partenera ei de dublu din Australia, sunt considerate favorite principale. ...
13:50
Gigi Becali, prima reacție, după ce ANAF a luat-o la ochi pe FCSB: „Băi, computerule, de-asta nu plătesc impozit! Dacă nu am dreptate, îmi tai capul!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, a avut o primă reacție după ce ANAF a decis să vină în control la echipa roș-albastră. Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, omul de afaceri e sigur că nu există nimic în neregulă. Crede că știe de ce softul a găsit probleme la finanțele societății. ...
Acum 4 ore
13:30
Victor Pițurcă a dat verdictul despre revelația Superligii și a lăudat un antrenor: „E bun” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a analizat parcursul lui FC Botoșani în acest sezon de Superliga. Etapa #15 a campionatului a început cu echipa lui Leo Grozavu pe primul loc.Pițurcă l-a lăudat pe tehnicianul echipei moldovene. Fostul atacant al Stelei consideră că Botoșani va obține calificarea în play-off, însă e circumspect privind șansele la titlu.Moldovenii au obținut 31 de puncte în primele 14 etape. ...
13:30
Rohan Bopanna, fostul partener de dublu al lui Florin Mergea, s-a retras: „Tenisul nu a fost doar un joc pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Rohan Bopanna (45 de ani), câștigător de Grand Slam la dublu și dublu mixt și fostul partener al lui Florin Mergea, a luat decizia de a se retrage din tenis, la 22 de ani de la debutul în sportul profesionist.Rohan Bopanna, unul dintre cei mai importanți și cunoscuți sportivi din India, și-a anunțat retragerea din tenis, la un an și jumătate după ce se afla pe prima poziție în clasamentul mondial de dublu. ...
13:10
Dan Șucu trebuie să-și pună primul antrenor la Genoa » Cine e favorit să-l înlocuiască pe Vieira + Un nume-surpriză intrat pe listă! # Gazeta Sporturilor
Patrick Vieira nu a apucat să împlinească anul pe banca tehnică a lui Genoa, fiind demis de Dan Șucu. Patronul ultimei clasate din Serie A, cu doar 3 puncte după 9 etape, caută acum un succe sor al francezului. Iar numele care circulă deja în anturajul clubului rossoblu pentru a fi antrenor plin este cel al lui Paolo Vanoli (53 de ani). ...
13:00
Erling Haaland și-a speriat fanii de Halloween » Starul lui City, deghizat în Joker pe străzile din Manchester # Gazeta Sporturilor
Erling Haaland (25 de ani), atacantul norvegian al echipei Manchester City, i-a surprins pe fani în ajunul Halloween-ului, după ce a apărut pe străzile din Manchester deghizat în celebrul personaj Joker, într-un moment care a devenit rapid viral.Haaland a îmbrăcat costumul complet al antagonistului din Batman, păr verde, machiaj alb, zâmbet roșu șters și celebrul sacou mov. ...
12:50
Gloria Bistrița joacă duminică în deplasare la Buducnost Podgorica, în etapa a 6-a din Liga Campionilor la handbal feminin. Meciul începe la ora 15:00 și va fi transmis în direct de Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Gloria Bistrița are un parcurs excelent în Liga Campionilor și după victoria din etapa precedentă cu Esbjerg, scor 32-27, formația antrenată de Carlos Viver este pe locul 3 cu 6 puncte obținute din 3 victorii. ...
12:40
Arma secretă a lui Kopic » Incredibil cum a obținut Dinamo aproape jumătate din punctaj în Superliga # Gazeta Sporturilor
Dinamo a câștigat cu CFR Cluj, scor 2-1, obținând 3 puncte datorită jucătorilor introduși pe parcurs. Karamoko a egalat din pasa lui Stipe Perica, în timp de Alberto Soro a stabilit scorul final după o cursă de la 40 de metri de poarta adversă. Cei trei au fost trimiși în luptă de Kopic în repriza a doua. Astfel, „câinii” au ajuns la 11 puncte obținute cu ajutorul rezervelor. ...
12:40
Ioan Ovidiu Sabău dinamitează meciul dintre U Cluj și FCSB: „Mi-aș dori să învingă” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenor la U Cluj în perioada august 2023 - octombrie 2025, este convins că fosta sa echipă se va impune în fața campioanei en-titre FCSB, în meciul din ultima etapă a turului din sezonul regular al Superligii.U Cluj - FCSB, meci din etapa 15 a Superligii, se dispută sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărite liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
12:40
Sorana Cîrstea s-a răzgândit și va juca și în 2026: „Tot ce fac, fac cu dragoste, pasiune și cu toată inima” # Gazeta Sporturilor
În timpul turneului de la Hong Kong, ultimul al anului pentru ea, Sorana Cîrstea (35 de ani, 45 WTA) a anunțat că va continua să joace la nivel profesionist și în 2026. La începutul acestui an, ea a dat de înțeles că acest sezon ar putea fi ultimul al carierei.Vineri, 31 octombrie, Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong, după o înfrângere cu 4-6, 4-6 în fața canadiencei Leylah Fernandez (23 de ani, 22 WTA). ...
12:20
Era „Câinele Nebun”! » I-a scos un dinte lui Ronaldo, s-a iubit cu o actriță de filme pentru adulți, a tras în colegi și a făcut o avere după retragere # Gazeta Sporturilor
Porecla „Câinele nebun” spune suficient despre mentalitatea lui Thomas Gravesen (49 de anii), mijlocașul defensiv danez care, prin calitățile sale de jucător, a ajuns până la Real Madrid. Caracterul lui însă, din cauza căruia era comparat cu o „bombă fără siguranță”, a făcut ca oamenii să-și amintească mai des de el pentru ceea ce făcea în afara terenului. ...
12:10
Gigi Becali a pus tunurile pe Cristiano Bergodi înainte de U Cluj - FCSB: „Ce să conteze antrenorul? Era mai bun iehovistul!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, l-a ironizat pe Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul de la U Cluj, următoarea adversară din Superliga a campioanei en-titre. Becali este de părere că meciul va fi câștigat fără probleme de FCSB și consideră că Ioan Ovidiu Sabău este un antrenor mult mai bun decât Bergodi, alături de care a lucrat pentru scurt timp în 2009. ...
12:10
Lovitură peste noapte la Genoa: Dan Șucu n-a mai răbdat și l-a dat afară pe Patrick Vieira! » Cine îi ia locul campionului mondial # Gazeta Sporturilor
Genoa a decis până la urmă să se despartă amiabil de Patrick Vieira (49 de ani) și a emis astăzi un comunicat oficial, deși aseară presa italiană anunța că tehnicianul francez va continua pe banca „grifonilor”. Situația s-a schimbat radical peste noapte. Decizia vine pe fondul rezultatelor extrem de slabe ale echipei. Genoa ocupă ultimul loc în Serie A, fără nicio victorie după nouă etape, cu doar 3 puncte. ...
11:50
Halloween Pogba: out de 790 de zile! » Debutul fostului campion mondial la AS Monaco s-a amânat încă o dată # Gazeta Sporturilor
Paul Pogba (32 de ani) nu mai joacă de pe 3 septembrie 2023, când a îmbrăcat ultima oară tricoul lui Juventus, înainte să fie suspendat pentru dopaj! Mijlocașul, care a semnat la 1 iulie cu AS Monaco, s-a accidentat și nu va juca în partida din Ligue 1 cu Paris FC, programată diseară în capitala Franței.Nu se mai termină calvarul lui Paul Pogba! Când totul părea gata pentru întoarcerea sa pe gazon, debutul în Ligue 1 nu se va produce nici sâmbăta aceasta. ...
Acum 6 ore
11:40
Denise Rifai, prezentatoarea de la Kanal D, a fost surprinsă în București alături de Dan Alexa, antrenorul Politehnicii Timișoara.Cei doi au luat masa la un restaurant din Capitală. Au ajuns împreună, cu mașina prezentatoarei. Rifai și Alexa au fost joviali, atmosfera între ei fiind relaxată. Antrenorul a ajutat-o pe Denise să își îmbrace paltonul și i-a ținut geanta, fiind atent la detalii, potrivit cancan.ro. ...
11:40
Tottenham - Chelsea, derby londonez în etapa #10 din Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Tottenham și Chelsea, formațiile pregătite de Thomas Frank și Enzo Maresca, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:30, într-un duel al rundei cu numărul #10 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct prin intermediul platformei VOYO. ...
11:40
Aproape de a reveni pe prima poziție ATP, Jannik Sinner spune că nu se gândește la asta: „E, pur și simplu, o consecință a modului în care joc” # Gazeta Sporturilor
Calificat în semifinale la Masters 1000 Paris, Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) este aproape de a reveni pe prima poziție în clasamentul mondial. Cu toate acestea, italianul a declarat că nu se gândește la acest aspect, ci că se concentrează la jocul său.Vineri, 31 octombrie, Jannik Sinner l-a învins pe Ben Shelton (23 de ani, 7 ATP) cu 6-3, 6-3 și s-a calificat în semifinale la Paris, acolo unde se va duela cu Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP). ...
11:10
Pus pe liber de Chiajna, Nicolae Dică e tentat să ia o decizie RADICALĂ: „E un moment de cotitură pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Dică, 45 de ani, e liber de contract din septembrie, după despărțirea de Concordia Chiajna. Invitat la GSP Live, antrenorul susține că e posibil să urmeze o altă carieră: „Un moment de cotitură pentru mine”.„Sunt într-o vacanță acum, nedorită”, spune antrenorul care în 2018 o învingea pe Lazio în primăvara Europa League, 1-0, de pe banca FCSB. Anii au trecut, ultimele experiențe au fost ratate.„Este foarte greu. ...
11:00
Pentru prima oară în 29 de ani, Chicago Bulls a început sezonul NBA cu un bilanț de 5-0, fiind singura echipă neînvinsă din conferința de est. Ultima oară când gruparea din Illinois a avut un start atât de bun se întâmpla în stagiunea 1996-1997, pe vremea legendarului Michael Jordan.În această noapte, Chicago Bulls a jucat al 3-lea meci consecutiv pe teren propriu și a învins-o pe New York Knicks cu 135-125. ...
11:00
Nicolae Dică, aproape de o decizie majoră: „E un moment de cotitură pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Dică, 45 de ani, e liber de contract din septembrie, după despărțirea de Concordia Chiajna. Invitat la GSP Live, antrenorul susține că e posibil să urmeze o altă carieră: „Un moment de cotitură pentru mine”.„Sunt într-o vacanță acum, nedorită”, spune antrenorul care în 2018 o învingea pe Lazio în primăvara Europa League, 1-0, de pe banca FCSB. Anii au trecut, ultimele experiențe au fost ratate.„Este foarte greu. ...
11:00
Cât costă să „închiriezi” naționala lui Leo Messi » Suma plătită pentru un amical de aniversarea independenței! # Gazeta Sporturilor
Campioana mondială se vinde foarte scump! Echipa ce a defilat în preliminariile AmSud pentru turneul final din 2026 este asaltată cu oferte pentru a dispita jocuri de verificare, ultima venind din Angola. Federația de la Luanda a achitat „taxa” imensă cerută de Argentina, ca să-i aducă pe Lionel Messi și celelalte vedete, cu ocazia sărbătorii unei jumătăți de secol de la dobândirea independenței de Portugalia. ...
10:50
Fotbaliștii s-au bucurat dintotdeauna de mașini de lux, dar limuzinele pe care le conduc în 2025 sunt la un alt nivel. Cei mai mari jucători de fotbal din lume nu mai sunt doar atleți; sunt superstaruri globale care își pot etala și unele dintre cele mai rare și mai scumpe mașini de pe Pământ. ...
10:50
Inter se duelează cu Real Madrid și Liverpool pentru semnătura internaționalului englez # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu (45 de ani) vrea să întinerească centrul defensivei la Inter, iar propritatea pe lista nerazzurrilor este căpitanul lui Crystal Palace, Marc Guehi (25 de ani), care se află în ultimul an de contract cu „vulturii”.Internaționalul englez a fost foarte aproape de a semna cu Liverpool în ultima zi de mercato din vară, însă înțelegerea a picat după ce Palace n-a reușit să-i găsească la timp un înlocuitor. ...
10:20
Iată clasamentul echipelor cu cele mai mari pierderi din transferuri în ultimii 5 ani! # Gazeta Sporturilor
Football Meets Data, prin intermediul Transfermarkt, a publicat clasamentul echipelor care au înregistrat cele mai mari pierderi nete din transferuri în ultimii cinci ani.Rezultatul confirmă ceea ce mulți intuiau deja: Premier League domină autoritar și la capitolul cheltuieli uriașe, depășind cu mult încasările din vânzarea jucătorilor.Premier League, campioana pierderilor financiareConform analizei, șapte dintre cele zece echipe din clasament provin din Anglia. ...
10:20
Casa MVP-ului NBA a fost jefuită în timpul unui meci în care acesta a fost cel mai bun marcator # Gazeta Sporturilor
Casa lui Shai Gilgeous-Alexander (27 de ani), MVP-ul NBA, a fost spartă, în timpul confruntării dintre Oklahoma City Thunder și Washington Wizards, câștigată de campioana ligii nord-americane cu 127-108.După ce și-a adjudecat titlul în luna iunie, Oklahoma City Thunder a început excelent noul sezon, ajungând la un bilanț de 6-0, cel mai bun din conferința de vest. ...
10:20
Unul dintre presupușii autori ai jafului de la Luvru e fan Paris FC! » Poliția l-a arestat înainte să intre la stadion # Gazeta Sporturilor
Surpriză de proporții în ancheta autorităților franceze în jaful comis la Muzeul Luvru comis pe 19 octombrie. Conform Poliției din Paris, unul dintre arestați ar fi condus un scuter folosit de hoți în timpul evadării. Bărbatul a fost identificat de agenți, împreună cu trei potențiali complici, în timp ce aceștia urmau să intre pe stadion pentru a asista la o partidă cu Lyon. ...
10:10
Andrei Nicolescu a răbufnit în direct la adresa moderatorului: „N-ar trebui să fim părtinitori!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, s-a contrat în direct cu moderatorul Radu Naum, după ce echipa sa a reușit o revenire fantastică pe final și a învins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, golurile fiind marcate în minutele 90 și 90+2.Oficialul lui Dinamo a intrat în direct la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, însă s-a enervat în urma întrebărilor puse de moderatorul Radu Naum, pe care le-a considerat tendențioase. ...
10:00
Unirea Slobozia - FC Argeș, în etapa #15 din Superliga. Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia joacă acasă cu FC Argeș, de la ora 17:30, în etapa #15 din Superliga, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul va fi televizat de posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Unirea Slobozia traversează o perioadă complicată, cu trei înfrângeri consecutive și patru meciuri la rând fără succes în Superligă. Nici FC Argeș nu se află într-o situație mai bună. În ultimele patru partide oficiale, singura victorie a venit în fața celor de la Metaloglobus, în Cupă. ...
10:00
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare! # Gazeta Sporturilor
Tom Gulliksen, crainicul echipei Gjerpen HK, a fost concediat, după un comentariu nepotrivit la adresa legendarei Camilla Herrem (39 de ani), una din cele mai titrate handbaliste din lume, care în ultimele luni a luptat cu o boală dură, cancerul la sân.La finalul lunii iunie, Sola HK, clubul la care evoluează Camilla Herrem, a anunțat că experimentata jucătoare a fost diagnosticată cu cancer la sân și că va începe chimioterapia. ...
10:00
Liverpool - Aston Villa, meci tare în etapa #10 din Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Liverpool și Aston Villa, formațiile pregătite de Arne Slot și Unai Emery, se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00, pe Anfield Road, într-un duel al rundei cu numărul #10 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contra cost, prin intermediul platformei online VOYO. ...
09:50
U Cluj - FCSB, meciul care ascute lupta la play-off-ul Superligii » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - FCSB este meciul zilei de sâmbătă, în cea de-a 15-a rundă a Superligii. Partida dintre cele două vecine de clasament se va disputa astăzi, de la ora 20:30 și este liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.„Roș-albaștrii” pot ajunge la cea de-a treia victorie consecutivă, în timp ce ardelenii au șansa de a urca pe loc de play-off, temporar, dacă înving pe teren propriu. ...
Acum 8 ore
09:30
Un dublu campion al Olandei e impresionat de Dennis Man: „Nu mulți jucători fac asta” # Gazeta Sporturilor
Kenneth Perez (51 de ani), fostul atacant de la PSV, Ajax, Alkmaar și Twente, e impresionat de Dennis Man, aflat într-o formă bună la echipa din Eindhoven.Internaționalul român a reușit să marcheze un gol și să ofere un assist în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard, scor 5-2, în Eredivisie. Man a ajuns la 4 goluri marcate și la 3 pase decisive în tricoul campioanei Olandei, în 10 meciuri în toate competițiile. ...
09:10
Zeljko Kopic, prăbușit pe bancă » Cum a trăit nebunia de la Dinamo- CFR Cluj: imaginile surprinse de GSP # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a trăit la intensitate maximă finalul electrizant al meciului cu CFR Cluj. „Câinii” au fost conduși până în minutul 90, dar au reușit să întoarcă în prelungiri și să câștige cu 2-1.Croatul care peste o lună va împlini doi ani de când e antrenor la Dinamo a fost în priză în finalul partidei de pe Arena Națională. A trăit la maximum cele două goluri marcate de Karamoko și Alberto Soro. ...
08:50
Ce scrie presa din Olanda, după ce Dennis Man a reușit un gol și un assist pentru PSV # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani, extremă dreapta) continuă forma bună pe care o traversează, reușind să marcheze un gol și să ofere un assist pentru PSV în victoria cu Fortuna Sittart, scor 5-2. Presa olandeză a remarcat prestația internaționalului român.Dennis Man a oferit pasa decisivă la primul gol reușit de PSV. El a centrat cu piciorul drept în careu, iar Saibari a înscris cu capul. ...
08:10
Florin Prunea, fostul portar al lui Dinamo, a lăudat 4 jucători ai echipei roș-albe, după victoria obținută în prelungiri cu CFR Cluj, scor 2-1.Fostul internațional i-a remarcat pe Karamoko, Alberto Soro, Stipe Perica și Adrian Caragea, toți introduși de Kopic în repriza a doua. 3 dintre ei au contribuit decisiv la întoarcerea scorului reușită de Dinamo în final de meci. ...
07:50
Jucătorul lui Dinamo l-a surprins pe Basarab Panduru: „Nu credeai niciodată că poate să facă ceva” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru s-a declarat surprins de Alberto Soro, marcatorul golului de 2-1 pentru Dinamo în victoria cu CFR Cluj, din etapa #15 a Superligii.Extrema dreapta a intrat în ultimele 10 minute și a decis meciul în prelungiri. A luat o acțiune pe cont propriu, la 40 de metri de poarta adversă, a avansat singur până la intrarea în careu, apoi a șutat cu stângul la colțul lung și l-a învins pe Vlăsceanu. ...
Acum 12 ore
07:40
Uimiți în direct de secvențele cu Daniel Pancu pe Arena Națională: „Incredibil! / Chiar urât” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj, a fost în tribune la meciul cu Dinamo, scor 1-2. La finalul partidei, tehnicianul echipei ardelene a fost extrem de dezamăgit, fiind surprins singur în lojă.Daniel Pancu a semnat joi cu CFR Cluj, iar vineri a fost pe stadion la meciul cu Dinamo, fără să ia loc pe bancă. Sâmbătă e prima zi de mandat a fostului atacant. ...
07:20
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj, a fost criticat de Basarab Panduru pentru discursul și atitudinea din timpul interviului de la finalul meciului cu Dinamo, scor 1-2.Munteanu, intrat în repriza a doua, a dat assist la golul lui Emerllahu. CFR Cluj a fost întoarsă în prelungiri, prin golurile marcate de Karamoko și Soro. La finalul meciului, atacantul echipei ardelene și-a criticat coechipierii din defensivă. ...
Acum 24 ore
23:50
A avut un gol anulat în Dinamo - CFR Cluj și a dat declarația serii: „Nu știu ce trebuie să mai fac! Cred că trebuie să mai merg pe la biserică!” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi (21 de ani), fotbalistul celor de la Dinamo, a reacționat după victoria dramatică a „câinilor”în fața celor de la CFR Cluj, scor 2-1, într-un meci din etapa #15 din Superliga.Alexandru Musi a vorbit despre golul decisiv al lui Alberto Soro, despre bucuria de la finalul meciului, dar și despre golul anulat din minutul 52. Atunci Musi a reușit să îl învingă pe Octavian Vâlceanu, dar golul a fost anulat deoarece atacantul dinamovist era în poziție de ofsaid. ...
23:50
23:50
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mamadou Karamoko, atacantul echipei roș-albe, a vorbit după victoria obținută în prelungiri pe Arena Națională.Karamoko a reușit golul de 1-1, în minutul 90, din pasa lui Perica. Francezul a ajuns la 3 reușite în Superliga, în 12 meciuri jucate. El are și un assist.S-a declarat fericit pentru victoria cu CFR Cluj, dar și pentru revenirea după accidentare. ...
23:40
Andrei Nicolescu a numit omul decisiv, după victoria lui Dinamo cu CFR Cluj: „E victoria lui” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a fost în extaz după victoria de pe Arena Națională și l-a lăudat pe Zeljko Kopic, antrenorul echipei bucureștene.Nicolescu s-a declarat mulțumit de mentalitatea arătată de jucătorii lui Dinamo, care au întors scorul după minutul 90. Karamoko și Alberto Soro au adus victoria echipei bucureștene. ...
23:30
Zeljko Kopic, după victoria „nebună” a lui Dinamo cu CFR Cluj: „Vreau să văd ceva la ei” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Zeljko Kopic, antrenorul echipei bucureștene, a analizat victoria cu ardelenii, din etapa #15 a Superligii. L-a lăudat pe Alberto Soro, marcatorul golului decisiv, și a declarat că are așteptări mari de la jucătorii care au prins minute puține în campionat, referindu-se inclusiv la spaniolCe a declarat Zeljko Kopic, după victoria lui Dinamo cu CFR Cluj„A fost un meci nebun, cu plusuri și minusuri. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.