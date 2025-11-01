Nemaivăzut în acest secol în Serie A! » Scorul tot mai des apărut + Record stabilit de Genoa și alte trei echipe

11:50

Paul Pogba (32 de ani) nu mai joacă de pe 3 septembrie 2023, când a îmbrăcat ultima oară tricoul lui Juventus, înainte să fie suspendat pentru dopaj! Mijlocașul, care a semnat la 1 iulie cu AS Monaco, s-a accidentat și nu va juca în partida din Ligue 1 cu Paris FC, programată diseară în capitala Franței.Nu se mai termină calvarul lui Paul Pogba! Când totul părea gata pentru întoarcerea sa pe gazon, debutul în Ligue 1 nu se va produce nici sâmbăta aceasta. ...