Noi restricţii pentru jurnalişti la Casa Albă. Secretarul adjunct de presă spune că unii reporteri au fost prinşi ascultând conversaţii. Măsura vine după restricţionarea accesului presei la Pentagon

G4Media, 1 noiembrie 2025 08:50

O nouă regulă a Casei Albe, emisă vineri, cu aplicare imediată, restricţionează accesul liber al jurnaliştilor acreditaţi la birourile secretarului de presă Karoline Leavitt şi...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
09:30
Preşedintele Serbiei le cere iertare protestatarilor pentru remarcile la adresa lor: Aşa cum unii şi-au exprimat furia şi eu regret unele dintre lucrurile pe care le-am spus. Îmi cer iertare pentru aceasta G4Media
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic şi-a cerut iertare vineri pentru „anumite lucruri” pe care le-a spus despre studenţii şi protestatarii care demonstrează împotriva guvernului său din...   © G4Media.ro.
09:30
Mici producători din Maramureș / Răstăuţe în culorile grădinii şi-o poveste din copilărie devenită afacere de succes G4Media
Curtea întinsă a familiei Vălean din Baia Mare e de basm. Iarba deasă e tunsă la linie, iar merele din pomii ce o străjuiesc sunt...   © G4Media.ro.
09:30
The Guardian, despre pădurea clujeană „Hoia”: Deși multe dintre povești pot fi neverificabile, există multe lucruri în fața ochilor mei care sunt incontestabil ciudate G4Media
Un reporter al reputatului cotidian britanic The Guardian a vizitat pădurea Hoia din Cluj-Napoca, după ce a auzit poveștile care au făcut-o celebră în lume,...   © G4Media.ro.
09:30
VIDEO Performanță fantastică: Aur pentru România la CE U23 de judo, prin Ioan Dzițac G4Media
Judoka Ioan Dzitac a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului continental după ce în finala din limitele categoriei 73 kg s-a impus în...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:10
VIDEO Marele Muzeu din Egipt se deschide oficial, sâmbătă, expunând pentru prima dată în întregime mormântul lui Tutankhamon G4Media
În apropierea uneia dintre cele șapte minuni ale lumii antice – Marea Piramidă a lui Khufu din Giza – Egiptul inaugurează sâmbătă oficial ceea ce...   © G4Media.ro.
09:00
„Aston Martin se confruntă cu o problemă veche a RedBull”, spune Adrian Newey G4Media
Adrian Newey, considerat de specialiști cel mai bun designer din istoria Formulei 1, a vorbit cu subiect și predicat despre problemele întâlnite la Aston Martin,...   © G4Media.ro.
Acum o oră
08:50
08:40
VIDEO Semifinale atractive la Mastersul ATP de la Paris: Duel tare între favoriți: Sinner vs Zverev G4Media
Mastersul ATP de la Paris a ajuns în faza semifinalelor, în competiție aflându-se în continuare favoriții doi și trei: Jannik Sinner și Alexander Zverev. Cei...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:30
România, printre țările europene cu cele mai multe probleme la mașinile „second hand” vândute: Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate G4Media
România are un număr mare de „rable” sau mașini „la mâna a doua” pe o piață auto în care se dau „țepe” la autoturisme care...   © G4Media.ro.
08:30
O femeie din Sângeorz-Băi a murit într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul / 12 persoane de la etajele superioare ale blocului au fost evacuate G4Media
O femeie în vârstă de 70 de ani, din localitatea Sângeorz-Băi, a murit într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii...   © G4Media.ro.
08:30
Peste 11 milioane de euro, costul tratamentului marilor arşi în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv” / 39 de pacienţi cu arsuri au beneficiat de tratament în străinătate în 2023 şi 2024 G4Media
Peste 11 milioane de euro a fost costul tratamentului marilor arşi în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv”, pentru că România nu are un centru...   © G4Media.ro.
08:20
VIDEO Dennis Man, gol spectaculos – Românul, omul meciului pentru PSV G4Media
Dennis Man a reușit o nouă evoluție foarte bună pentru PSV, internaționalul român bifând un gol și o pasă de gol în victoria, scor 5-2,...   © G4Media.ro.
08:20
Vești proaste despre cinci rase de câini. Interesul pentru ele a scăzut drastic din cauza aspectului fizic, iar visul lor de a fi adoptate dispare cu fiecare zi G4Media
O platformă online care vinde câini în Marea Britanie afirmă că a scăzut masiv interesul oamenilor pentru rasele mari, de vină fiind introducerea interdicției privind câinii din...   © G4Media.ro.
08:10
Ionuţ Moşteanu, vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, face o vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară, ”un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul...   © G4Media.ro.
08:10
Idei de la Indagra. Bivolii, o soluție avantajoasă pentru micile ferme de familie. „Contrar înfățișării lor, sunt niște animale foarte blânde și se atașează foarte mult de fermierul care îi crește” G4Media
Bivolii au făcut parte, ani de-a rândul, din „peisajul” zootehnic al României. În ultimele două decenii, însă, numărul lor a scăzut constant. Motivele au fost...   © G4Media.ro.
08:10
Poliţia italiană a pus sub sechestru acţiuni ale holdingului Campari în valoare de peste un miliard de euro / Grupul de băuturi alcoolice, acuzat de fraudă fiscală G4Media
Justiţia italiană a ordonat vineri punerea sub sechestru a unor acţiuni în valoare de 1,3 miliarde de euro deţinute în grupul de băuturi spirtoase Campari...   © G4Media.ro.
08:00
Ghinea îl acuză pe Boloș, după apariția informației că rețele de gaze din unele localități bihorene s-au construit fără a putea fi folosite: A devenit ministru și a stat ca curca în ploaie cu subiectul în brațe fără să facă nimic G4Media
Fost ministrul USR al fondurilor europene, Cristian Ghinea îl acuză pe Marcel Boloș (ministru în guvernele conduse de PNL și PSD), că le-ar fi promis...   © G4Media.ro.
07:50
Theodor Stolojan: Bolojan nu poate fi jucat pe degete. Rămâne premier până în 202. Niciun partid nu vrea să rupă coaliţia, nici PSD-ul nu îşi doreşte acest lucru G4Media
Fost prim-ministru şi preşedinte al PNL, Theodor Stolojan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie...   © G4Media.ro.
07:40
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, pe fondul incertitudinii privind o nouă reducere a dobânzii de referinţă de către Rezwrva federală a SUA, dar a consemnat a treia lună consecutivă de creştere G4Media
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, influenţat de incertitudinile legate de o posibilă nouă reducere a dobânzii de politică monetară în Statele Unite până...   © G4Media.ro.
07:40
Amplu protest în Serbia, la Novi Sad, cu zeci de mii de oameni veniţi din întreaga ţară, la un an de când s-a prăbușit acoperișul gării din acest oraş G4Media
La un an după accidentul mortal din gara de la Novi Sad, zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă în acest oraş din nordul...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:30
Studiu fascinant despre pisici: 94% dintre stăpâni recunosc că felinele lor conduc casa. Pisica decide când, cu cine și cu ce se joacă G4Media
Pisicilor le place să se joace după propriile reguli, arată un studiu despre proprietari. 94% dintre stăpâni spun că pisica stabilește regulile în casă, aducând anumite...   © G4Media.ro.
07:20
Specialiștii în nutriție au stabilit care este cel mai sănătos sandviș / Ce trebuie să conțină și, mai ales, cum poți reduce caloriile G4Media
Indiferent dacă vrei o gustare, un sandviș pentru micul dejun sau cină, cu siguranță dorești ca acesta să fie cât mai sănătos și, mai ales,...   © G4Media.ro.
07:00
Pirmăria Cluj Napoca plănuiește construcția unui pasaj rutier subteran, într-o fostă zonă industrială a municipiului / Investiția e estimată la 130,3 milioane de lei G4Media
Pasajul rutier subteran plănuit de Primăria Cluj Napoca urmează să fie realizat pe strada Oașului, intersecție cu Bulevardul Muncii, iar  investiția estimată se ridică la...   © G4Media.ro.
07:00
Xi Jinping îndemn pentru statele asiatice: Cu cât vremurile sunt mai turbulente, cu atât trebuie să lucrăm mai strâns împreună G4Media
La o zi după ce a convenit cu Statele Unite o reducere a tarifelor comerciale, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel vineri la ţările...   © G4Media.ro.
06:50
Patru bulgari, suspectaţi că spionează pentru Rusia, au fost condamnaţi într-un proces fără precedent în Franţa G4Media
Judecătorii francezi au condamnat vineri la închisoare patru bărbaţi bulgari într-un proces fără precedent referitor la o operaţiune suspectată a fi o acţiune de război...   © G4Media.ro.
06:40
Ludovic Orban, întrebat dacă Nicuşor Dan are o relaţie specială cu PSD: Încearcă să aibă o relaţie cât mai principială cu toate formaţiunile politice din coaliţie G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a negat că preşedintele Nicuşor Dan ar avea o relaţie „specială” cu PSD, explicând că liderii social-democraţi sunt cei care încearcă...   © G4Media.ro.
06:30
Cinci pompieri din Argeș, răniţi după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat pe Drumul Expres Craiova – Piteşti G4Media
Cinci pompieri au fost răniţi, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat, vineri seara, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti...   © G4Media.ro.
06:30
Zboruri suspendate timp de două ore pe aeroportul din Berlin după o alertă referitoare la drone G4Media
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Dinamo câștigă pe teren propriu în fața CFR Cluj, după ce a fost condusă cu 1-0 G4Media
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă, transmite...   © G4Media.ro.
22:50
Animalele de companie în sezonul rece. Cum le ferești de accidentări în lunile întunecate, sfaturi vitale pentru stăpânii de câini și pisici G4Media
Medicii veterinari îndeamnă proprietarii de animale să facă patru lucruri esențiale pentru a le proteja toamna și iarna, când nopțile sunt mai lungi și dorința să iasă...   © G4Media.ro.
22:50
Trump spune că Viktor Orban a cerut derogare de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc, dar nu i-a acordat-o G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că premierul ungar Viktor Orban a solicitat Statelor Unite o derogare de la sancțiunile pentru achiziționarea de petrol...   © G4Media.ro.
22:20
Ce sunt acele boabe verzi numite edamame de care auzim tot mai des în jurul nostru și nu știm care e treaba cu ele? Sunt unul dintre puținele alimente vegetale care conțin toate proteinele G4Media
Sunt acele boabe verzi care seamănă cu fasolea și pe care le întâlnim tot mai des: fie în preparate inspirate din gastronomia asiatică, fie congelate...   © G4Media.ro.
22:20
Încălzirea oceanelor ameninţă să destabilizeze banchizele din Antarctica, avertizează un studiu G4Media
Creşterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilităţii pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un...   © G4Media.ro.
22:20
Şeful CIA s-a întâlnit în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile cu privire la schimbul de informaţii cu SUA (POLITICO) G4Media
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor...   © G4Media.ro.
22:00
China a lansat misiunea Shenzhou-21 către staţia Tiangong / Cei trei astronauţi sunt însoţiţi de patru şoareci care vor fi folosiţi în experimente ştiinţifice G4Media
Racheta chineză Long March-2F a decolat vineri seară din nord-vestul Chinei, transportând trei astronauţi către staţia spaţială Tiangong în vederea consolidării experienţei tehnice a ţării...   © G4Media.ro.
22:00
Un producător auto britanic solicită o anchetă privind sprijinul acordat de guvernul UK pentru vehiculele electrice din China / Suspiciuni că ar folosi subvenții de stat pentru a submina mărcile consacrate G4Media
Producătorul britanic de autovehicule Vauxhall, aflat sub tutela Stellantis, solicită guvernului Marii Britanii să investigheze dacă producătorii auto chinezi utilizează subvenții de stat pentru a...   © G4Media.ro.
22:00
„Mâini roșii” pe Memorialul Shoahului: patru bulgari, condamnați la pedepse cu închisoarea între doi și patru ani G4Media
Patru cetățeni bulgari au fost condamnați, vineri, 31 octombrie, la pedepse cu închisoarea de la doi la patru ani, fiind recunoscuți vinovați pentru aplicarea a...   © G4Media.ro.
21:30
Ludovic Orban, consilier prezidenţial, consideră drept „stranie” decizia PSD de a-l chema în plen pe premier, dar este convins că Ilie Bolojan va da curs invitaţiei şi va merge în Parlament G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie...   © G4Media.ro.
21:20
VIDEO O toaletă din aur, scoasă la licitaţie la New York / Maurizio Cattelan este și autorul bananei lipite cu bandă adezivă pe perete, vândută cu peste 6 milioane de dolari G4Media
O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitaţie în noiembrie, la New York, a anunţat vineri casa Sotheby’s,...   © G4Media.ro.
21:10
„Scutul Democrației Europene”: UE vrea să oblige platformele online să combată amenințările hibride, indică un document G4Media
Platformele online supuse normelor tehnologice istorice ale UE ar putea fi obligate să detecteze și să combată amenințările hibride în Europa, conform unei propuneri care...   © G4Media.ro.
21:10
Oana Țoiu, discuție telefonică cu ambasadorul SUA la NATO: „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre” G4Media
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a anunțat, vineri seara, pe rețelelele de socializare, că a avut o convorbire telefonică cu Matt Whitaker, ambasadorul SUA...   © G4Media.ro.
21:10
21:10
Claudiu Manda (PSD), atac la Bolojan: Dictatorul de la Oradea începe să se agaţe de scaun / Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe premierul, suntem alături G4Media
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a acuzat vineri pe premierul Ilie Bolojan, pe care l-a numit ”omul de porţelan” și „dictatorul de la Oradea”, că “începe...   © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026” / Concursul de titularizare este blocat de legea Bolojan G4Media
Concursul de titularizare din 2026, blocat de legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor, se va organiza,...   © G4Media.ro.
20:40
Premierul rus Mişustin vizitează China, după întâlnirea Trump-Xi G4Media
=Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri că premierul rus Mihail Mişustin va efectua o vizită în China pe 3 şi 4 noiembrie, la mai...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:30
Trump nu exclude efectuarea de teste nucleare subterane: „Veţi afla foarte curând, dar vom face nişte teste” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a reafirmat vineri că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor...   © G4Media.ro.
20:20
Folosește Rusia racheta 9M729 în Ucraina? Ce se știe despre acest tip de armă? G4Media
Potrivit agenției Reuters, Moscova a folosit în repetate rânduri racheta lansată de la sol 9M729 în războiul din Ucraina. Potrivit unei surse Reuters, pe 5...   © G4Media.ro.
20:00
India va lansa duminică satelitul CMS-03, de peste 4 tone, cel mai greu din istoria sa spaţială G4Media
Agenţia spaţială indiană (ISRO) a anunţat joi lansarea celei mai puternice rachete a sa, care va transporta cel mai greu satelit de telecomunicaţii al Indiei...   © G4Media.ro.
20:00
Microsoft a recunoscut că „nu poate garanta” suveranitatea datelor UE / Compania ar trebui să permită autorităților americane accesul indiferent de locația serverelor G4Media
Microsoft a recunoscut că nu poate garanta suveranitatea datelor pentru clienții din Franța sau din alte țări ale Uniunii Europene în conformitate cu US Cloud...   © G4Media.ro.
20:00
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a primit votul de încredere în Parlamentul de la Chișinău G4Media
Parlamentul de la Chişinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters, citată de Agerpres....   © G4Media.ro.
