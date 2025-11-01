Noi restricţii pentru jurnalişti la Casa Albă. Secretarul adjunct de presă spune că unii reporteri au fost prinşi ascultând conversaţii. Măsura vine după restricţionarea accesului presei la Pentagon
G4Media, 1 noiembrie 2025 08:50
O nouă regulă a Casei Albe, emisă vineri, cu aplicare imediată, restricţionează accesul liber al jurnaliştilor acreditaţi la birourile secretarului de presă Karoline Leavitt şi... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
09:30
Preşedintele Serbiei le cere iertare protestatarilor pentru remarcile la adresa lor: Aşa cum unii şi-au exprimat furia şi eu regret unele dintre lucrurile pe care le-am spus. Îmi cer iertare pentru aceasta # G4Media
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic şi-a cerut iertare vineri pentru „anumite lucruri” pe care le-a spus despre studenţii şi protestatarii care demonstrează împotriva guvernului său din... © G4Media.ro.
09:30
Mici producători din Maramureș / Răstăuţe în culorile grădinii şi-o poveste din copilărie devenită afacere de succes # G4Media
Curtea întinsă a familiei Vălean din Baia Mare e de basm. Iarba deasă e tunsă la linie, iar merele din pomii ce o străjuiesc sunt... © G4Media.ro.
09:30
The Guardian, despre pădurea clujeană „Hoia”: Deși multe dintre povești pot fi neverificabile, există multe lucruri în fața ochilor mei care sunt incontestabil ciudate # G4Media
Un reporter al reputatului cotidian britanic The Guardian a vizitat pădurea Hoia din Cluj-Napoca, după ce a auzit poveștile care au făcut-o celebră în lume,... © G4Media.ro.
09:30
Judoka Ioan Dzitac a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului continental după ce în finala din limitele categoriei 73 kg s-a impus în... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:10
VIDEO Marele Muzeu din Egipt se deschide oficial, sâmbătă, expunând pentru prima dată în întregime mormântul lui Tutankhamon # G4Media
În apropierea uneia dintre cele șapte minuni ale lumii antice – Marea Piramidă a lui Khufu din Giza – Egiptul inaugurează sâmbătă oficial ceea ce... © G4Media.ro.
09:00
Adrian Newey, considerat de specialiști cel mai bun designer din istoria Formulei 1, a vorbit cu subiect și predicat despre problemele întâlnite la Aston Martin,... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:50
08:40
VIDEO Semifinale atractive la Mastersul ATP de la Paris: Duel tare între favoriți: Sinner vs Zverev # G4Media
Mastersul ATP de la Paris a ajuns în faza semifinalelor, în competiție aflându-se în continuare favoriții doi și trei: Jannik Sinner și Alexander Zverev. Cei... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:30
România, printre țările europene cu cele mai multe probleme la mașinile „second hand” vândute: Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate # G4Media
România are un număr mare de „rable” sau mașini „la mâna a doua” pe o piață auto în care se dau „țepe” la autoturisme care... © G4Media.ro.
08:30
O femeie din Sângeorz-Băi a murit într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul / 12 persoane de la etajele superioare ale blocului au fost evacuate # G4Media
O femeie în vârstă de 70 de ani, din localitatea Sângeorz-Băi, a murit într-un incendiu care i-a cuprins apartamentul, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii... © G4Media.ro.
08:30
Peste 11 milioane de euro, costul tratamentului marilor arşi în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv” / 39 de pacienţi cu arsuri au beneficiat de tratament în străinătate în 2023 şi 2024 # G4Media
Peste 11 milioane de euro a fost costul tratamentului marilor arşi în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv”, pentru că România nu are un centru... © G4Media.ro.
08:20
Dennis Man a reușit o nouă evoluție foarte bună pentru PSV, internaționalul român bifând un gol și o pasă de gol în victoria, scor 5-2,... © G4Media.ro.
08:20
Vești proaste despre cinci rase de câini. Interesul pentru ele a scăzut drastic din cauza aspectului fizic, iar visul lor de a fi adoptate dispare cu fiecare zi # G4Media
O platformă online care vinde câini în Marea Britanie afirmă că a scăzut masiv interesul oamenilor pentru rasele mari, de vină fiind introducerea interdicției privind câinii din... © G4Media.ro.
08:10
Ionuţ Moşteanu, vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, face o vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară, ”un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul... © G4Media.ro.
08:10
Idei de la Indagra. Bivolii, o soluție avantajoasă pentru micile ferme de familie. „Contrar înfățișării lor, sunt niște animale foarte blânde și se atașează foarte mult de fermierul care îi crește” # G4Media
Bivolii au făcut parte, ani de-a rândul, din „peisajul” zootehnic al României. În ultimele două decenii, însă, numărul lor a scăzut constant. Motivele au fost... © G4Media.ro.
08:10
Poliţia italiană a pus sub sechestru acţiuni ale holdingului Campari în valoare de peste un miliard de euro / Grupul de băuturi alcoolice, acuzat de fraudă fiscală # G4Media
Justiţia italiană a ordonat vineri punerea sub sechestru a unor acţiuni în valoare de 1,3 miliarde de euro deţinute în grupul de băuturi spirtoase Campari... © G4Media.ro.
08:00
Ghinea îl acuză pe Boloș, după apariția informației că rețele de gaze din unele localități bihorene s-au construit fără a putea fi folosite: A devenit ministru și a stat ca curca în ploaie cu subiectul în brațe fără să facă nimic # G4Media
Fost ministrul USR al fondurilor europene, Cristian Ghinea îl acuză pe Marcel Boloș (ministru în guvernele conduse de PNL și PSD), că le-ar fi promis... © G4Media.ro.
07:50
Theodor Stolojan: Bolojan nu poate fi jucat pe degete. Rămâne premier până în 202. Niciun partid nu vrea să rupă coaliţia, nici PSD-ul nu îşi doreşte acest lucru # G4Media
Fost prim-ministru şi preşedinte al PNL, Theodor Stolojan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie... © G4Media.ro.
07:40
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, pe fondul incertitudinii privind o nouă reducere a dobânzii de referinţă de către Rezwrva federală a SUA, dar a consemnat a treia lună consecutivă de creştere # G4Media
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, influenţat de incertitudinile legate de o posibilă nouă reducere a dobânzii de politică monetară în Statele Unite până... © G4Media.ro.
07:40
Amplu protest în Serbia, la Novi Sad, cu zeci de mii de oameni veniţi din întreaga ţară, la un an de când s-a prăbușit acoperișul gării din acest oraş # G4Media
La un an după accidentul mortal din gara de la Novi Sad, zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă în acest oraş din nordul... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:30
Studiu fascinant despre pisici: 94% dintre stăpâni recunosc că felinele lor conduc casa. Pisica decide când, cu cine și cu ce se joacă # G4Media
Pisicilor le place să se joace după propriile reguli, arată un studiu despre proprietari. 94% dintre stăpâni spun că pisica stabilește regulile în casă, aducând anumite... © G4Media.ro.
07:20
Specialiștii în nutriție au stabilit care este cel mai sănătos sandviș / Ce trebuie să conțină și, mai ales, cum poți reduce caloriile # G4Media
Indiferent dacă vrei o gustare, un sandviș pentru micul dejun sau cină, cu siguranță dorești ca acesta să fie cât mai sănătos și, mai ales,... © G4Media.ro.
07:00
Pirmăria Cluj Napoca plănuiește construcția unui pasaj rutier subteran, într-o fostă zonă industrială a municipiului / Investiția e estimată la 130,3 milioane de lei # G4Media
Pasajul rutier subteran plănuit de Primăria Cluj Napoca urmează să fie realizat pe strada Oașului, intersecție cu Bulevardul Muncii, iar investiția estimată se ridică la... © G4Media.ro.
07:00
Xi Jinping îndemn pentru statele asiatice: Cu cât vremurile sunt mai turbulente, cu atât trebuie să lucrăm mai strâns împreună # G4Media
La o zi după ce a convenit cu Statele Unite o reducere a tarifelor comerciale, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel vineri la ţările... © G4Media.ro.
06:50
Patru bulgari, suspectaţi că spionează pentru Rusia, au fost condamnaţi într-un proces fără precedent în Franţa # G4Media
Judecătorii francezi au condamnat vineri la închisoare patru bărbaţi bulgari într-un proces fără precedent referitor la o operaţiune suspectată a fi o acţiune de război... © G4Media.ro.
06:40
Ludovic Orban, întrebat dacă Nicuşor Dan are o relaţie specială cu PSD: Încearcă să aibă o relaţie cât mai principială cu toate formaţiunile politice din coaliţie # G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a negat că preşedintele Nicuşor Dan ar avea o relaţie „specială” cu PSD, explicând că liderii social-democraţi sunt cei care încearcă... © G4Media.ro.
06:30
Cinci pompieri din Argeș, răniţi după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat pe Drumul Expres Craiova – Piteşti # G4Media
Cinci pompieri au fost răniţi, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat, vineri seara, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti... © G4Media.ro.
06:30
Zboruri suspendate timp de două ore pe aeroportul din Berlin după o alertă referitoare la drone # G4Media
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă, transmite... © G4Media.ro.
22:50
Animalele de companie în sezonul rece. Cum le ferești de accidentări în lunile întunecate, sfaturi vitale pentru stăpânii de câini și pisici # G4Media
Medicii veterinari îndeamnă proprietarii de animale să facă patru lucruri esențiale pentru a le proteja toamna și iarna, când nopțile sunt mai lungi și dorința să iasă... © G4Media.ro.
22:50
Trump spune că Viktor Orban a cerut derogare de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc, dar nu i-a acordat-o # G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că premierul ungar Viktor Orban a solicitat Statelor Unite o derogare de la sancțiunile pentru achiziționarea de petrol... © G4Media.ro.
22:20
22:20
Încălzirea oceanelor ameninţă să destabilizeze banchizele din Antarctica, avertizează un studiu # G4Media
Creşterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilităţii pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un... © G4Media.ro.
22:20
Şeful CIA s-a întâlnit în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile cu privire la schimbul de informaţii cu SUA (POLITICO) # G4Media
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor... © G4Media.ro.
22:00
China a lansat misiunea Shenzhou-21 către staţia Tiangong / Cei trei astronauţi sunt însoţiţi de patru şoareci care vor fi folosiţi în experimente ştiinţifice # G4Media
Racheta chineză Long March-2F a decolat vineri seară din nord-vestul Chinei, transportând trei astronauţi către staţia spaţială Tiangong în vederea consolidării experienţei tehnice a ţării... © G4Media.ro.
22:00
Un producător auto britanic solicită o anchetă privind sprijinul acordat de guvernul UK pentru vehiculele electrice din China / Suspiciuni că ar folosi subvenții de stat pentru a submina mărcile consacrate # G4Media
Producătorul britanic de autovehicule Vauxhall, aflat sub tutela Stellantis, solicită guvernului Marii Britanii să investigheze dacă producătorii auto chinezi utilizează subvenții de stat pentru a... © G4Media.ro.
22:00
„Mâini roșii” pe Memorialul Shoahului: patru bulgari, condamnați la pedepse cu închisoarea între doi și patru ani # G4Media
Patru cetățeni bulgari au fost condamnați, vineri, 31 octombrie, la pedepse cu închisoarea de la doi la patru ani, fiind recunoscuți vinovați pentru aplicarea a... © G4Media.ro.
21:30
Ludovic Orban, consilier prezidenţial, consideră drept „stranie” decizia PSD de a-l chema în plen pe premier, dar este convins că Ilie Bolojan va da curs invitaţiei şi va merge în Parlament # G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie... © G4Media.ro.
21:20
VIDEO O toaletă din aur, scoasă la licitaţie la New York / Maurizio Cattelan este și autorul bananei lipite cu bandă adezivă pe perete, vândută cu peste 6 milioane de dolari # G4Media
O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitaţie în noiembrie, la New York, a anunţat vineri casa Sotheby’s,... © G4Media.ro.
21:10
„Scutul Democrației Europene”: UE vrea să oblige platformele online să combată amenințările hibride, indică un document # G4Media
Platformele online supuse normelor tehnologice istorice ale UE ar putea fi obligate să detecteze și să combată amenințările hibride în Europa, conform unei propuneri care... © G4Media.ro.
21:10
Oana Țoiu, discuție telefonică cu ambasadorul SUA la NATO: „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre” # G4Media
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a anunțat, vineri seara, pe rețelelele de socializare, că a avut o convorbire telefonică cu Matt Whitaker, ambasadorul SUA... © G4Media.ro.
21:10
21:10
Claudiu Manda (PSD), atac la Bolojan: Dictatorul de la Oradea începe să se agaţe de scaun / Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe premierul, suntem alături # G4Media
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a acuzat vineri pe premierul Ilie Bolojan, pe care l-a numit ”omul de porţelan” și „dictatorul de la Oradea”, că “începe... © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026” / Concursul de titularizare este blocat de legea Bolojan # G4Media
Concursul de titularizare din 2026, blocat de legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor, se va organiza,... © G4Media.ro.
20:40
=Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri că premierul rus Mihail Mişustin va efectua o vizită în China pe 3 şi 4 noiembrie, la mai... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:30
Trump nu exclude efectuarea de teste nucleare subterane: „Veţi afla foarte curând, dar vom face nişte teste” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a reafirmat vineri că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor... © G4Media.ro.
20:20
Potrivit agenției Reuters, Moscova a folosit în repetate rânduri racheta lansată de la sol 9M729 în războiul din Ucraina. Potrivit unei surse Reuters, pe 5... © G4Media.ro.
20:00
India va lansa duminică satelitul CMS-03, de peste 4 tone, cel mai greu din istoria sa spaţială # G4Media
Agenţia spaţială indiană (ISRO) a anunţat joi lansarea celei mai puternice rachete a sa, care va transporta cel mai greu satelit de telecomunicaţii al Indiei... © G4Media.ro.
20:00
Microsoft a recunoscut că „nu poate garanta” suveranitatea datelor UE / Compania ar trebui să permită autorităților americane accesul indiferent de locația serverelor # G4Media
Microsoft a recunoscut că nu poate garanta suveranitatea datelor pentru clienții din Franța sau din alte țări ale Uniunii Europene în conformitate cu US Cloud... © G4Media.ro.
20:00
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a primit votul de încredere în Parlamentul de la Chișinău # G4Media
Parlamentul de la Chişinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters, citată de Agerpres.... © G4Media.ro.
