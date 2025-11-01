Intervenţie a salvamontiştilor pentru a recupera doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi, fără echipament adecvat / O patrulă le ceruse să nu înainteze
G4Media, 1 noiembrie 2025 15:20
Salvamontiştii intervin, sâmbătă, pentru a recupera doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi. Cu câteva ore înainte de a solicita ajutorul, cei doi fuseseră sfătuiţi să... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
15:30
Sesiune a Sinodului Bisericii Greco-Catolice desfășurată la Roma, pentru alegerea noului arhiepiscop major, după moartea cardinalului Mureșan # G4Media
Sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, începe duminică la Roma și ține până în 6 noiembrie, scrie alba24.ro. Scopul principal... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:20
Intervenţie a salvamontiştilor pentru a recupera doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi, fără echipament adecvat / O patrulă le ceruse să nu înainteze # G4Media
Salvamontiştii intervin, sâmbătă, pentru a recupera doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi. Cu câteva ore înainte de a solicita ajutorul, cei doi fuseseră sfătuiţi să... © G4Media.ro.
15:20
Deși este deschis de numai șase ani, Rosewood Hong Kong a devenit rapid o caracteristică distinctivă a orizontului iconic al Hong Kongului, precum și o... © G4Media.ro.
15:10
Oraşul antic Heraclea Sintica, printre siturile nominalizate în campania „Minunile Bulgariei” / Situat la poalele muntelui Kozhuh, Heraclea Sintica este unul dintre cele mai importante oraşe antice din sud-vestul Bulgariei # G4Media
Oraşul antic Heraclea Sintica, situat lângă localitatea Petrich din sud-vestul Bulgariei, se numără printre cele 15 situri incluse în ediţia jubiliară, a 15-a, a campaniei... © G4Media.ro.
15:10
Cercetătorii au descoperit o strategie de tratament care determină moartea celulelor canceroase într-un mod ce activează sistemul imunitar, reuşind eliminarea completă a leucemiei în modele... © G4Media.ro.
Acum o oră
15:00
Situaţia din Gaza va fi abordată luni, la Istanbul, de opt miniştri de externe din Arabia Saudită, Emiratelor Arabe, Qatar, Egipt, Iordania, Indonezia şi Pakistan # G4Media
Miniştrii de externe din opt ţări musulmane se vor întâlni luni la Istanbul, în Turcia, pentru a discuta situaţia din Fâşia Gaza şi pentru a... © G4Media.ro.
14:50
O judecătoare din Ilfov a sunat la 112 reclamând că a fost agresată de soţul ei, într-un imobil din Sectorul 1 / Soţul femeii este poliţist, fiind dispuse verificări # G4Media
Poliția din Capitală anunță că o femeie care este judecător la Cornetu a sunat la 112, reclamând că a fost agresată de soţul ei, într-un... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:40
Bolojan: Felicit noul Guvern al Republicii Moldova şi pe prim-ministrul Alexandru Munteanu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a felicitat, sâmbătă, noul Guvern al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmiţând că are încredere vor lucra împreună şi va... © G4Media.ro.
14:40
Justiţia franceză va audia cererea de eliberare a lui Sarkozy pe 10 noiembrie / Fostul preşedinte în vârstă de 70 de ani continuă să-şi susţină nevinovăţia # G4Media
Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare din... © G4Media.ro.
14:30
Lucrările la planşeul Unirii au ajuns la 25% / Facturile neplătite sunt de 135 milioane de lei # G4Media
Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor,... © G4Media.ro.
14:20
O avere în schimbul titlului din 2008 din F1 – Felipe Massa dă în judecată FIA: „Mi-au furat gloria” # G4Media
Felipe Massa dă în judecată FIA pentru pierderea titlului mondial din Formula 1 din sezonul 2008, iar fostul pilot Ferrari cere o adevărată avere: 71... © G4Media.ro.
14:20
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie, 2025, decât în oricare altă lună, cel puţin de la începutul anului 2023 când a... © G4Media.ro.
14:10
Aimee Lou Wood şi Saoirse Ronan vor juca în filmele biografice despre trupa The Beatles / Harris Dickinson, cunoscut pentru rolul său din „Babygirl”, va juca şi el în aceste filme, în rolul lui John Lennon # G4Media
Actriţele Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce şi Anna Sawai vor interpreta rolurile principale feminine din viitoarele filme biografice dedicate trupei The Beatles, informează... © G4Media.ro.
14:00
REVIEW FOTO Renault Austral full-hybrid: un SUV încăpător, bun pentru oraș / Finisaje de la interior și dinamica la viteze mari, locurile unde se pot face îmbunătățiri # G4Media
Strategia de electrificare a Renault, pusă sub gama de modele E-Tech, reunește atât modele hibride, cât și electrice. În cadrul evenimentului Renault E-Tech Test Drive Experience, TechRider.ro a avut... © G4Media.ro.
14:00
Stadiul fizic pentru tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiş, din Autostrada Transilvania, a ajuns la 55% / Erbașu: Proiectul va întârzia probabil o lună-două # G4Media
Stadiul fizic pentru tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiş al autostrăzii Transilvania (A3), construit de antreprenorul român Construcţii Erbaşu, a ajuns la 55% şi este în termen,... © G4Media.ro.
14:00
Sondaj CURS: 74% dintre români au foarte mare sau destul de mare încredere în alertele meteo # G4Media
Trei sferturi dintre români au foarte mare sau destul de mare încredere în alertele meteo transmise de autorităţi, relevă un sondaj al Centrului de Sociologie... © G4Media.ro.
14:00
Deputaţii din Franța resping taxarea celor ultra-bogaţi, punând în pericol guvernul Lecornu / Taxa Zucman vizează stabilirea unui impozit minim de 2% pe activele care depăşesc 100 de milioane de euro # G4Media
Deputaţii francezi au respins vineri, în Adunarea Naţională, impunerea unei taxe pe cele mai mari averi ale ţării, una dintre revendicările socialiştilor în schimbul sprijinirii... © G4Media.ro.
13:50
Consiliul Concurenţei a amendat cu 5,35 milioane lei mai multe companii de pe piaţa deşeurilor medicale # G4Media
Consiliul Concurenţei anunţă că a amendat cu 5,35 milioane lei companiile Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire şi Mondeco pentru participarea la o înţelegere pe... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:40
Ministrul Educaţiei, la Conferinţa Generală a UNESCO / Daniel David a reafirmat angajamentul României de a rămâne ”ferm dedicată susţinerii şi promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competenţă” # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, participă, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2025, în calitate de şef al delegaţiei României, la cea de-a 43-a sesiune... © G4Media.ro.
13:30
Un bărbat din Maramureș a fost reţinut după ce şi-a agresat fosta soţie, apoi a ameninţat-o cu o armă cu aer comprimat # G4Media
Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că şi-ar fi agresat fosta soţie, după care a ameninţat-o... © G4Media.ro.
13:20
Cheng Li-wun preia conducerea partidului de opoziţie din Taiwan şi pledează pentru pace cu China # G4Media
Cheng Li-wun, noua preşedintă a Kuomintangului (KMT), a preluat sâmbătă conducerea principalului partid de opoziţie din Taiwan, făcând un apel la „unitate naţională” şi la... © G4Media.ro.
13:10
Liderii locali și regionali consideră semnificativă contribuția fondurilor de coeziune și doresc majorarea sprijinului pentru orașe și regiuni (Barometru Comitetul European al Regiunilor) # G4Media
Un sondaj european, realizat de Comitetul European al Regiunilor între mai și iulie 2025, arată că liderii locali din România apreciază impactul fondurilor europene asupra... © G4Media.ro.
13:00
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timişoara / 60 de persoane s-au autoevacuat / Un bărbat a fost dus la spital cu arsuri pe aproape jumătate din corp # G4Media
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri... © G4Media.ro.
13:00
Mariajul dintre Lewis Hamilton și Ferrari mai are o singură variantă câștigătoare înainte de un divorț despre care se vorbește tot mai des în paddock-ul... © G4Media.ro.
13:00
Guvernul Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul de învestire în prezenţa şefei statului Maia Sandu # G4Media
Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului,... © G4Media.ro.
12:50
Poliția îi răspunde lui Simion, după ce acesta a acuzat că primit peste 90 de ameninţări cu moartea și că nu s-au făcut cercetări: „A fost deschis dosar penal. Nu tolerăm comportamentele sau exprimări care incită la ură” # G4Media
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, într-un comunicat că Poliţia ”tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau... © G4Media.ro.
12:40
Vinete saganaki – se pot face cu sau fără carne, în funcție de gust/ Gratinate și cu arome de ulei de măsline și roșii coapte aduc în bucătărie mirosurile verii # G4Media
Ce iubitor de Grecia n-are câteodată poftă de un saganaki? Așa, doar cu feta gratinată în sos ori și cu carne, creveți sau legume? Cînd... © G4Media.ro.
12:30
VIDEO Protest al șoferilor pentru că Centura Focşani Nord rămâne închisă / Subprefectul Liviu Macovei reclamă că cineva refuză să emită un aviz pentru deschiderea drumului din motive de „siguranţa circulaţiei” # G4Media
Subprefectul judeţului Vrancea, Liviu Macovei, a anunţat, vineri seară, că peste 300 de şoferi cu maşini au protestat faţă de nedeschiderea Centurii Focşani Nord. El... © G4Media.ro.
12:30
Erbaşu: Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi. Unele companii deja se pregătesc să se închidă # G4Media
Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în următoarele şase luni, a declarat, sâmbătă, preşedintele... © G4Media.ro.
12:30
O casă care îi aparține lui Shai Gilgeous-Alexander, „cel mai valoros jucător NBA” în acest sezon, MVP-ul NBA, a fost spartă în timp ce sportivul juca un meci # G4Media
Poliţia investiga vineri o spargere la o casă care îi aparţine lui Shai Gilgeous-Alexander, jucător al echipei Oklahoma City Thunder, care a avut loc în... © G4Media.ro.
12:10
Genoa, patronată de Dan Șucu, l-a dat afară pe antrenorul Patrick Vieira: Echipa este ultima în Serie A # G4Media
Patrick Vieira nu mai este, începând de sâmbătă, antrenorul celor de la Genoa, transmite Gazzetta dello Sport. Gruparea din Serie A (ultima din clasament în... © G4Media.ro.
12:10
Floarea portocalie care acoperă întreg Mexicul în timpul Zilei Morților, pusă în pericol de schimbările climatice # G4Media
Pe canalele șerpuitoare și în fermele de la marginea orașului Mexico City, floarea cunoscută drept cempasuchil (crăiță sau gălbenele mexicane) este cultivată de generații și... © G4Media.ro.
11:50
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați: noul vicepremier al României, proteste și ce spun tinerii despre inaugurarea Catedralei # G4Media
Nu ai avut timp să citești știrile săptămâna aceasta? Redacția proiectului ENTR îți propune o selecție cu cele mai importante subiecte. „Știri fără Bullshit #68”... © G4Media.ro.
11:50
Mai mulți eurodeputați cer să fie suspendat votul Ungariei în Consiliul UE, pentru a nu mai bloca deciziile în privința sancțiunilor aplicate Rusiei # G4Media
Mai mulți europarlamentari spun că nu mai vor să accepte blocajele lui premierului ungar Viktor Orbán în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei lui Putin,... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:40
VIDEO Cine sunt „Spărgătorii de semințe” și de ce cântă despre realitățile din comunism/ „Proiectul a pornit din dorința de implicare socială eficientă, dar și din dorința de reîntoarcere la normalitate” # G4Media
„Spărgătorii de semințe” este o trupă care s-a remarcat prin mesajele abordate în piesele lansate recent pe Youtube. „Te-ai născut în libertate” este cea care... © G4Media.ro.
11:40
„E speriat de Verstappen”, spune un fost director din F1 în legătură cu perioada mediocră a lui Piastri # G4Media
Oscar Piastri se află în cădere liberă în clasamentul din Formula 1, iar Marcin Budkowski (fost director executiv la Alpine) vine cu o explicație surprinzătoare:... © G4Media.ro.
11:30
Produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 1,2 milioane de lei, găsite de poliţiştii de frontieră de la Giurgiu în mai multe autocare şi autoturisme # G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale, aproximativ 4.400 de bunuri, estimate la o... © G4Media.ro.
11:20
VIDEO Samia Suluhu Hassan a câștigat alegerile din Tanzania cu 98% din voturi, în timp ce sute de persoane sunt date dispărute în urma tulburărilor stradale din ultimele zile / Partidul de guvernământ al Samiei, CCM, a dominat politica țării și nu a pierdut niciodată alegerile de la independență # G4Media
Președinta Samia Suluhu Hassan a fost declarată câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Tanzania, asigurându-și un nou mandat în contextul unor zile de tulburări în întreaga... © G4Media.ro.
11:20
România redescoperă frumusețea câinilor ciobănești: Prima Gală dedicată raselor românești și Campionatul Național de la Bran 2025. Patru rase autohtone, propuse pentru Patrimoniul UNESCO # G4Media
Senatul României a fost recent gazda primei Gale a Ciobăneștilor Românești, iar sâmbătă, 1 noiembrie, la Bran, tradiția continuă cu Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești... © G4Media.ro.
11:10
Departamentul de Justiţie al SUA investighează fundaţia „Black Lives Matter” / Fondurile ar fi fost deturnate de conducerea grupului # G4Media
Departamentul de Justiţie al SUA investighează un presupus caz de delapidare de către administraţia fundaţiei independente Black Lives Matter, a relatat vineri CBS News, conform... © G4Media.ro.
10:50
Ucraina afirmă că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei: „Acţiunile noastre directe au cauzat Rusiei daune mult mai mari decât orice sancţiuni aplicate până acum” # G4Media
Un atac ucrainean a provocat explozii şi suspendarea operaţiunilor la o conductă rusă de produse petroliere din regiunea Moscovei, a declarat sâmbătă serviciul de informaţii... © G4Media.ro.
10:50
Lando Norris egalează un record uitat al lui Michael Schumacher – Performanța data de peste 30 de ani # G4Media
În urma victorie din Marele Premiu al Mexicului, Lando Norris (noul lider din ierarhia piloților din Formula 1) a egalat un record vechi de 30... © G4Media.ro.
10:50
Ciprian Ciucu: Autorizaţia de securitate la incendiu este foarte dificil de obţinut, întrucât legislaţia a devenit drastică. Voi discuta cu Ministerul de Interne ca prevederile legale să nu se schimbe atât de des # G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat al PNL pentru Primăria Bucureşti, susţine că autorizaţia de securitate la incendiu este foarte greu de obţinut de către... © G4Media.ro.
10:40
Bistriţa, inclusă în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO: O recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a modului în care am ştiut să îmbinăm tradiţia cu inovaţia, dar şi a viziunii noastre pentru viitor # G4Media
Municipiul Bistriţa a fost inclus oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO, în domeniul Arhitectură, nou înfiinţat. În ultima includere în listă au fost în total... © G4Media.ro.
10:30
Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele zile # G4Media
Prima zi din noiembrie aduce vreme neobișnuit de caldă. Meteorologii anunță temperaturi mult mai ridicate decât cele normale în această perioadă, cu maxime de 24-25... © G4Media.ro.
10:30
Scandal de proporții în fotbalul din Turcia: 149 de arbitri, suspendați în urma unei anchete privind pariurile # G4Media
TFF (Federația Turcă de Fotbal) a anunțat că a suspendat un număr record de 149 de arbitri și asistenți, după ce o anchetă a relevat... © G4Media.ro.
10:30
Raluca Turcan: Au beneficiat de vaccin anti-HPV peste 4.000 de tineri, până în luna septembrie / Modificarea legislativă care a lărgit segmentul de vârstă cuprins în gratuitate aduce un licăr de speranţă / Curentul antivaccinist trebuie combătut # G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan, preşedinte al PNL Sibiu, anunţă, sâmbătă, că, până în luna septembrie, au fost vaccinaţi anti-HPV 4.000 de tineri, iar extinderea gratuităţii... © G4Media.ro.
10:20
Un furnizor gigant de energie intră în România: Compania britanică Centrica a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică # G4Media
Un furnizor gigant de energie, compania britanică Centrica, intră în România. Firma a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică, potrivit datelor transmise... © G4Media.ro.
10:10
VIDEO Aflat la Alba Iulia, extremistul George Simion s-a comparat cu Charlie Kirk: „Nu voi accepta să fiu împușcat!” / El acuză poliția că nu-l apără, deși a primit „peste 90 de amenințări” # G4Media
Președintele formațiunii extremiste AUR, George Simion, a fost prezent vineri, la Alba Iulia, la alegerile județene în rândurile partidului. În discursul său, acesta a făcut... © G4Media.ro.
10:10
Armata israeliană anunţă că cele trei cadavre primite vineri nu sunt cele ale unor ostatici # G4Media
Cele trei cadavre neidentificate provenind din Gaza, predate Israelului vineri seară prin intermediul Crucii Roşii, nu sunt cele ale ostaticilor răpiţi pe 7 octombrie 2023... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.