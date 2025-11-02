O biruință din piatră, rugăciune și lumină
Ziarul Lumina, 2 noiembrie 2025 17:20
Există zile care se așază în istorie ca niște pietre de hotar. Ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului este una dintre ele. Prin acest act de sfințire, visul de un secol și jumătate al românilor a
• • •
Acum 5 minute
17:50
Nu doar frunzele cad toamna, multe persoane constată și o intensificare a căderii părului. Ambele fenomene sunt procese naturale și au o cauză comună, scurtarea duratei zilei. Ciclul de creștere a firului de
Acum 15 minute
17:40
„Nu există nimic mai puternic decât recunoștința: ea deschide cerurile și aduce harul lui Dumnezeu în suflet. Iar iubirea este coroana tuturor virtuților, căci prin ea se aseamănă omul cu Dumnezeu”, ne
17:40
În ziua de prăznuire a Sfintei Parascheva, ea însăși mutată în Împărăția Luminii la anii tinereții, a trecut la Domnul și părintele Horia Grădinaru, slujitor la Parohia „Sfântul Nicolae” din
Acum o oră
17:20
17:10
Muncesc toată ziua!” Bănuiesc că aproape oricine ar răspunde așa la întrebarea „Ce mai faci?” sau „Care mai e viața ta?” Inclusiv o parte dintre pensionari, cei care încă lucrează și/sau își
17:10
Asociația Silvică Iași organizează un concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe o perioadă determinată de doi ani, care se va ocupa de coordonarea activității economico-financiare a trei ocoale
Acum 2 ore
16:50
Când și cum a început tranziția de la o societate totalitară la una democratică, știm bine: odată cu alungarea de la putere a cuplului malefic Nicolae și Elena Ceaușescu, fapt care a statuat și căderea
16:50
Cea de-a 6-a Conferință Mondială a Comisiei „Credință și Constituție” (Faith and Order) a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-a desfășurat în perioada 24-28 octombrie 2025. A fost marcat astfel
16:30
Miron Cristea - 100 de ani de la întronizarea primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Ziarul Lumina
Astăzi, am săvârșit slujba de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu la împlinirea a 100 de ani de la întronizarea primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire Patriarh Miron
16:00
Duminica a 22‑a după Rusalii a fost sărbătorită cu multă bucurie în orașul Azuga de către numeroși credincioși prahoveni, cu prilejul sfințirii Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”‑Azuga 2. Slujba de
Acum 4 ore
15:40
Bucuria face parte din noi. Din felul în care ne-a creat Dumnezeu pentru a viețui. Lucru destul de greu explicabil, poate, astăzi, când există atâtea prilejuri de sfadă și întristare, atâtea îndemnuri la
15:30
În Duminica a 22‑a după Rusalii, în care se citește pasajul biblic din Luca 16, 19‑31, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala
15:10
Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina este unul dintre cei mai iubiți sfinți ierarhi, din ultimele sute de ani, devenit „un Sfânt Nicolae al zilelor noastre”. Mare trăitor și purtător de cruce, rugător-teolog
14:00
„Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr nu au fost judecați după faptele lor, ci după starea duhovnicească a vieții lor” # Ziarul Lumina
În Duminica a 22‑a după Rusalii, succesoare a duminicii în care pictura Catedralei Naționale a fost sfințită, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de
Acum 6 ore
13:20
Chipul Mântuitorului Hristos a fost dintotdeauna elementul central și fundamental al iconografiei ortodoxe. Argumentele teologico-picturale cărora se circumscrie această importantă temă au fost analizate,
13:10
Știu că despre catedrală s-a scris, se scrie și se va mai scrie. Ceea ce vreau să mărturisesc este sentimentul pe care l-am trăit în momentul în care am făcut primul pas în acest minunat lăcaș sfânt.
12:50
Anul acesta, la 9 noiembrie, se împlinesc șapte ani de la plecarea la Domnul a părintelui profesor Nicolae Ioan Bordașiu de la Biserica „Sfântul Silvestru” din București. Un slujitor neostenit pe ogorul
Acum 24 ore
22:10
Sfinţii mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist erau din Persia şi au vieţuit în vremea domniei regelui Sapor al 2-lea (309-379), cel care a început prigonirea creştinilor. În acel timp,
Ieri
14:40
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când Mitropolitul primat Miron Cristea a fost înscăunat ca primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în data 1 noiembrie 1925, astăzi, la Catedrala Patriarhală din
31 octombrie 2025
22:40
„În vremea aceea trecea Iisus sâmbăta prin semănături, și ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile și mâncau. Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceți ce nu se cade a face sâmbăta? Și Iisus,
22:40
Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia (Sâmbăta morţilor - Moşii de toamnă) # Ziarul Lumina
Aceşti Sfinţi Cosma şi Damian pe care Biserica noastră îi cinsteşte astăzi erau din Asia, din părţile Ciliciei. Tatăl lor era păgân, iar mama creştină şi se numea Teodota. Trebuie să se facă deosebirea
22:40
Fraților, având, deci, o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală, și nu ca Moise, care își punea un văl pe fața sa, ca fiii lui Israel să nu privească sfârșitul a ceea ce era trecător. Dar mi
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Colecţia Ligia şi Pompiliu Macovei, el arhitect, ea graficiană și pictoriță, se află într-un loc prea puțin cunoscut și prea puțin vizitat de pe Strada 11 Iunie. Clădirea arată rău pe dinafară și, în une
14:30
În 2000, anul marelui jubileu, când Răsăritul și Apusul căutau să‑și întindă mâna peste prăpastia veacurilor, un sobor de monahi din Iași și‑a purtat pașii spre Franța. Chemarea le venise de la
12:30
În după‑amiaza zilei de 29 octombrie, la Curtea de Argeș s‑au desfășurat manifestări deosebite dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea reginei Maria a României, supranumită „Regina inimii
12:30
Radio TRINITAS a încheiat proiectul „Departe de România. Aproape de români”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu suma de 58.570 de lei. În perioada iulie‑octombrie 2025, echipa
12:20
Pentru a veni în sprijinul semenilor aflați în suferință, marți, 28 octombrie, Protopopiatul Urziceni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Biroul de asistență socială, a organizat o nouă acțiune î
11:10
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a sărbătorit, în zilele de 29 și 30 octombrie 2025, un moment de profundă semnificație: 165 de ani de la înființarea Universității
11:00
La nouă ani de când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira a trecut la Domnul, joi, 30 octombrie, la Mănăstirea Rohia a fost săvârşită Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului monahal de
10:50
Asociația Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR) - Filiala Alba Iulia, în colaborare cu Editura Reîntregirea, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, a organizat joi,
10:50
Clericii din Protopopiatul Ortodox Gherla s‑au reunit joi, 30 octombrie, în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Întâlnirea a fost precedată de un Te Deum, săvârșit în Biserica „Sfântul Proroc Ioan
30 octombrie 2025
22:30
Fraților, vreau să știți cât de mare luptă am pentru voi și pentru cei din Laodiceea și pentru toți câți n-au văzut fața mea în trup, ca să se mângâie inimile lor, și ca ei, strâns uniți în iubire,
22:30
Sfântul Ioan Casian, Așezămintele mănăstirești, Cartea a V-a, Cap. 7-8, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 167-168„Șubrezenia trupului nu-i o piedică pentru curăția duhului,
22:20
„În vremea aceea, venind la Iisus, cei doisprezece I-au spus: Dă drumul mulțimii să se ducă prin satele și prin orașele dimprejur, ca să poposească și să-și găsească hrană, că aici suntem în loc pustiu
22:20
Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sfântul Mucenic Epimah # Ziarul Lumina
Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis sunt consemnaţi în Sfânta Scriptură lucrând împreună cu Sfântul Apostol Pavel la întemeierea Bisericii din Roma (Romani 16, 8-11). Din
21:20
Cercetători din țară și din întreaga lume îşi dau întâlnire la Cluj-Napoca, în perioada 4-7 noiembrie 2025, pentru a pune laolaltă „ideile care construiesc viitorul”, în cadrul evenimentului „Smart
21:20
Preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar vor începe luni cursurile celui de-al doilea modul de învăţare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Următoarea
21:20
În Uniunea Europeană, vârsta medie a unui fermier este, în prezent, de 57 de ani. Datele demografice alarmante au determinat Comisia Europeană să propună recent o strategie de extindere a sprijinului pentru
21:20
Încă 18 ferme mixte din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Covasna, Harghita, Satu Mare, Teleorman, Timiş, Tulcea şi Vrancea vor deveni model de bune practici privind protecția mediului, prin schema de
21:20
Cel mai cunoscut eveniment agricol din România - Indagra & Indagra Food 2025 - s-a deschis miercuri la Romexpo, unde își așteaptă vizitatorii până duminică, 2 noiembrie. Expoziția aduce împreună
21:20
Ministerul Agriculturii organizează săptămâna viitoare, în 7-9 noiembrie, în curtea instituţiei, „Târgul Pescăresc - voie bună şi peşte românesc”, dedicat promovării produselor tradiţionale din
21:20
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR a simplificat procedura de plată pentru proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Mai exact, „fermierii îşi pot
18:50
Organizaţia Salvaţi Copiii şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) au lansat o platformă interactivă de orientare vocaţională denumită „What’s next?”,
18:40
Se făcea că satul meu, Siliștea, murise de tot, dar nu se dădea deloc dus de pe lumea aceasta. Lumea cealaltă îi făcea întruna semne să vină, spunându-i că de aici-nainte acolo este locul lui, loc pe care ea
18:40
Opera Națională din București și Institutul Cultural Român organizează, în 3 noiembrie 2025, spectacolul „Sonoritățile Infinitului - De la muzica lui George Enescu la muzica lui Constantin Brâncuși”,
18:40
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) au încheiat, în 29 octombrie 2025, la sediul AEP, un protocol de
18:20
După zile mohorâte și ploioase, în acea duminică de 5 octombrie 2025, soarele poleia generos colinele Iașilor și cuprindea în hlamida de aur împurpurat zidirile cetății voievodale. Biserica din Galata, cu
18:20
Anul 1925, când a fost ridicată Biserica Ortodoxă Română la rang de Patriarhie, a fost un timp când presa românească a susţinut, prin articolele publicate, acest act istoric al Sfântului Sinod. Momentul
18:10
Un document inedit din Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe despre ceremonia învestiturii și întronizării Patriarhului Miron Cristea, la 1 noiembrie 1925 # Ziarul Lumina
În contextul expulzării, de către Poliția turcă, a Patriarhului Ecumenic Constantin al VI-lea, de la Constantinopol la Salonic, în data de 30 ianuarie 1925, și al alegerii noului Patriarh Ecumenic Vasile al
