Fostul comandant al Forțelor Armate Americane din Europa, Generalul Ben Hodges: Plecarea trupelor SUA nu are logică strategică. România trebuie să continue să-și întărească apărarea
G4Media, 2 noiembrie 2025 19:20
Retragerea trupelor americane din România și din alte țări din estul Europei este un mesaj greșit și nu are niciun sens din punct de vedere... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
19:30
Amalia Bellantoni, reținută împreună cu soțul ei după ce au agresat un cuplu de vârstnici cărora le-au confiscat telefoanele / Poliția caută un al doilea bărbat care ar fi participat la agresiune # G4Media
Politiciana Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, a fost reținută de polițiști, împreună cu soțul ei, după ce și-ar fi agresat vecinii, un cuplu de vârstnici... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:20
Fostul comandant al Forțelor Armate Americane din Europa, Generalul Ben Hodges: Plecarea trupelor SUA nu are logică strategică. România trebuie să continue să-și întărească apărarea # G4Media
Retragerea trupelor americane din România și din alte țări din estul Europei este un mesaj greșit și nu are niciun sens din punct de vedere... © G4Media.ro.
Acum o oră
19:00
Iranul a confirmat duminică că a primit mesaje privind reluarea negocierilor nucleare cu Statele Unite, care sunt blocate de la războiul de 12 zile cu... © G4Media.ro.
19:00
Reacţie a Colegiului Medicilor Buzău după moartea doctoriței Ştefania Szabo: Val de ură fără precedent la adresa medicilor. Avem nevoie de protecţie legală # G4Media
Colegiul Medicilor Buzău transmite, duminică, primul mesaj public după moartea fulgerătoare a dr. Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Într-o postare... © G4Media.ro.
18:50
VIDEO Patriarhia Română, după controversele privind interpretarea cântării „Avem o țară”: Este atribuită în ultimii ani, în mod total eronat, lui Radu Gyr # G4Media
Ziua Clerului Militar a fost sărbătorită, joi, la Catedrala Națională, printr-un Te Deum, oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La eveniment, corul... © G4Media.ro.
18:50
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum prepari cel mai simplu patru tipuri de cremă plecând de la crema de patiserie clasică # G4Media
Crema de patiserie clasică se prepară extrem de ușor, iar dacă dorim o variație de mai multe creme, eventual preparate în același timp, iată câteva... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:30
Extremistul Simion revine cu tema suspendării președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: Este total imoral, total neconstituțional # G4Media
Liderul formațiunii extremiste George Simion revine cu tema suspendării președintelui Nicușor Dan, în contextul în care șeful statului a participat la evenimentul USR, de lansare... © G4Media.ro.
18:10
Festivalul de scurtmetraje București, ediția 10, se desfășoară între 4 și 11 noiembrie/ În program, filme premiate sau nominalizate la festivalurile de prestigiu # G4Media
„Scurtmetrajul are puterea de a schimba perspectiva – iar la BSFF vrem ca fiecare spectator să plece cu o lume nouă în minte”, spune Radu... © G4Media.ro.
18:10
Schimbare de lider în ATP: Sinner l-a detronat pe Alcaraz după ce a devenit campion al Mastersului de la Paris # G4Media
Jannik Sinner va fi noul lider al clasamentului ATP, poziție pe care va urca începând de luni, odată cu publicarea ierarhiei actualizate. Performanța italianului vine... © G4Media.ro.
18:10
Zelenski anunţă livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania: Fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârşitul războiului # G4Media
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE, transmite Agerpres. „Am consolidat componenţa Patriot a apărării... © G4Media.ro.
18:00
Sondaj CURS: Intenţia de vor pentru parlamentare – 35% AUR, 24% PSD, 15% PNL, 10% cu USR 7% POT / UDMR şi SOS România – câte 4% # G4Media
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), arată datele unui sondaj CURS,... © G4Media.ro.
17:40
Vremea se va răci în toată ţara, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi / Maximele nu vor depăşi 17 grade # G4Media
Vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu... © G4Media.ro.
17:40
Reportaj VIDEO Fonduri UE în Regiunea Sud-Est (3)/ Doi tineri antreprenori din Constanța au deschis un centru de pregătire pentru Bac/ „Am dorit să îmbinăm educația cu tehnologia; să se simtă relaxați dar să obțină și rezultate” # G4Media
Doi tineri antreprenori din Constanța, Raluca Leșanu și Mihai Manole, au deschis împreună un centru educațional, Vis Edu Hub, dedicat pregătirii elevilor de clasa a-12-a... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:30
VIDEO Livrator străin, atacat de doi tineri, o fată și un băiat, în Popești-Leordeni, după o șicanare în trafic # G4Media
Un livrator srilankez a fost atacat în stradă, în localitatea Popești-Leordeni, de doi tineri, o fată și un băiat. Incidentul a fost filmat, iar victima... © G4Media.ro.
17:20
Chivu, lăudat de vedetele lui Inter: „Este un antrenor grozav. Ai nevoie și de noroc uneori ca să câștigi” # G4Media
Inter nu a făcut un meci grozav pe terenul celor de la Verona, dar a câștigat grație unui autogol marcat în minutul 94. Cristi Chivu... © G4Media.ro.
17:10
Artificiile îi traumatizează pe câini: Ce poți face ca să-ți protejezi animalul de companie # G4Media
Sclipitoare și spectaculoase pentru oameni, dar un adevărat coșmar pentru animale — artificiile sunt una dintre cele mai mari surse de stres pentru câini și... © G4Media.ro.
17:10
Nicușor Dan, despre retragerea parțială a militarilor americani: România este o țară sigură # G4Media
Președintele Nicușor Dan a comentat pentru prima data retragerea parțială a militarilor americani de pe teritoriul României. Acesta a spus România este „o țară sigură”,... © G4Media.ro.
16:50
Cinci alpinişti germani, dintre care unul în vârstă de 17 ani, au murit într-o avalanşă, pe munte în nordul Italiei # G4Media
Cinci alpinişti germani, printre care o fată de 17 ani, au murit şi alţi doi au fost răniţi într-o avalanşă care s-a declanşat sâmbătă în... © G4Media.ro.
16:50
Ce este skirt steak, carnea de vită aproape la fel de bună, poate chiar mai aromată, decât variantele scumpe / Bucata gustoasă și accesibilă se marinează înainte de gătire și se servește tăiată perpendicular pe fibre pentru frăgezime maximă # G4Media
„Friptura de skirt” (în engleză skirt steak) este o bucată de carne de vită foarte aromată, tăiată din partea inferioară a pieptului sau din zona... © G4Media.ro.
16:40
Moşteanu, după ce a semnat Memorandumul de înțelegere cu Egiptul: România recunoaşte rolul esenţial al Egiptului în menţinerea securităţii şi a păcii în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord # G4Media
Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune... © G4Media.ro.
16:40
Miley Cyrus a lansat o nouă piesă pentru cel mai așteptat film al anului: „Avatar: Fire and Ash” # G4Media
Miley Cyrus semnează și interpretează piesa originală Dream as One pentru Avatar: Fire and Ash, noul capitol al francizei record a regizorului premiat cu Oscar, James Cameron.... © G4Media.ro.
16:20
Trump îl va primi vineri la Casa Albă pe nou președinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, ca demers al SUA de a consolida relațiile cu Damascul # G4Media
Președintele SUA Donald Trump îl va primi pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă, vineri, a declarat un oficial al administrației prezidențiale americane pentru... © G4Media.ro.
16:10
Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în spaţiul Schengen cu documente false / Actul de identitate prezentat la control apărea ca fiind emis de Slovacia # G4Media
Un cetăţean chinez ân vârstă de 39 de ani a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente de identitate false. Actete... © G4Media.ro.
16:00
Guvernul britanic îi va retrage fostului prinţ Andrew ultimul său titlu militar, din pricina scandalului privind legăturile sale cu cu finanţistul american şi infractorul sexual Jeffrey Epstein # G4Media
Guvernul britanic va retrage fostului prinţ Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, ultimul titlu militar onorific care i-a mai rămas, a declarat duminică ministrul Apărării,... © G4Media.ro.
15:50
Ministrul Rogobete, vizită la noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, un proiect de 10 milioane de euro care va fi inaugurat săptămâna viitoare / Peste 20 de specialităţi medicale şi Secţie ATI # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, care va fi dat... © G4Media.ro.
15:50
Inter s-a impus la limită, scor 2-1, pe terenul celor de la Verona, într-un meci contând pentru etapa cu numărul X din Serie A. Reușita... © G4Media.ro.
15:40
Numărul solicitanţilor de azil în Germania continuă să fie în scădere / Ministerul de Interne: Am redus considerabil factorul de atracţie şi efectul magnetic # G4Media
Tendinţa descendentă a numărului de persoane care solicită azil în Germania a continuat, cu 97.277 de cereri depuse pentru prima dată în primele zece luni... © G4Media.ro.
15:40
Chiriţoiu: Ar fi bine ca modelul de business al retailerului „La Cocoş” să rămână în continuare şi să se şi extindă # G4Media
Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în continuare şi să se extindă, este de... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:30
Cetățenii din Albania ocolesc cu brio interzicerea aplicaţiei TikTok / Interdicţia reţelei sociale chineze a fost adoptată în martie de guvernul premierului socialist Edi Rama # G4Media
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private... © G4Media.ro.
15:30
Nicuşor Dan, despre solicitarea lui George Simion de a avea pază SPP: E bine să existe o protecţie pentru că suntem într-o democraţie şi cu cât lucrurile sunt mai puţin tensionate, cu atât e mai bine # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, referindu-se la cererea lui George Simion de a primi pază SPP, că nu a analizat în detaliu această chestiune,... © G4Media.ro.
15:30
Dominic Fritz: Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă pretenţia acum să fie succesorul lui / Cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu nu poate să pretindă să fie succesorul lui Nicuşor Dan # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcţia de primar general al Capitalei, că cine l-a atacat pe... © G4Media.ro.
15:20
Vlad Voiculescu: Blestemul USL nu e o istorie veche, e o istorie actuală, merge de la Ponta și Antonescu, la Ciucă și Ciolacu # G4Media
Eurodeputatul USL Vlad Voiculescu a afirmat, duminică, că „blestemul istoric” al României și al Bucureștiului se cheamă USL (o veche alianță electorală fondată în 2011,... © G4Media.ro.
15:10
Mărcile auto din China au ajuns să ocupe 3% din piața românească / Topul celor mai populare branduri în primele nouă luni din 2025 # G4Media
Piața auto din România asistă la o „avalanșă” de mărci noi din China, care s-au integrat rapid în peisaj alături de brandurile consacrate și au... © G4Media.ro.
15:10
Dominic Fritz: Să nu credem că Nicușor Dan a câștigat, iar ceilalți nu au învățat să se organizeze. Au învățat să pună pe afiș candidați care par mai spălați / Cine a stat lângă alde Ciolacu, Ciucă, Antonescu nu poate pretinde acum să fie succesorul lui Nicușor Dan # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, că cine a stat lângă alde Ciolacu, Ciucă, Antonescu... © G4Media.ro.
15:10
Israelul a ameninţat duminică că va intensifica atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, pe care premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat că încearcă să se „rearmeze”, îndemnând... © G4Media.ro.
15:00
Drulă, la lansarea candidaturii: Alegerea pe care trebuie să o facem pe 7 decembrie va fi între continuarea drumului onest deschis de Nicuşor Dan şi a lăsa Bucureştiul din nou pe mâna grupărilor de interese / Provocare lansată contracandidaţilor # G4Media
Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitelei, Cătălin Drulă, a declarat că, în 7 decembrie, bucureştenii au de ales între a continua drumul... © G4Media.ro.
14:50
Departamentul francez de protecție a consumatorilor a raportat Shein procurorilor cu privire la o „păpușă sexuală cu chip de copil” # G4Media
Agenția de protecție a consumatorilor din Franța’ denunțat platforma online de modă rapidă Shein, fondată în China, pentru vânzarea de păpuși sexuale asemănătoare copiilor, scrie... © G4Media.ro.
14:40
Ministerul Apărării din Marea Britanie lucrează pentru a elimina rangul de viceamiral al lui Andrew # G4Media
Ministerul Apărării lucrează pentru a elimina ultimul grad militar onorific al lui Andrew Mountbatten Windsor’ sub îndrumarea regelui, a declarat secretarul apărării pentru BBC. John... © G4Media.ro.
14:30
Damon Hill, campion mondial în Marele Circ în sezonul 1996, critică maniera în care McLaren gestionează lupta pentru titlul de campion din Formula 1 dintre... © G4Media.ro.
14:10
Superalimentele toamnei, alimentele care ne oferă energie și întăresc imunitatea / Tania Fântână, nutriționst: Folosind superalimentele de sezon, îți poți menține silueta fără să renunți la gustul autentic al mâncărurilor de toamnă # G4Media
Știm cu toții cât de important este să mâncăm în funcție de sezonul în care ne aflăm. Nu este vorba doar că așa avem acces... © G4Media.ro.
14:00
Festivalul „Les Films de Cannes a Bucarest” din acest an a desemnat câștigătorii pentru trei secțiuni # G4Media
Cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Les Films de Cannes a Bucarest și-a desemnat, sâmbătă seara, în cadrul unei gale, câștigătorii secțiunilor Avanpremierele Toamnei și... © G4Media.ro.
14:00
Istvan Kovacs, premiat de UEFA cu un meci de gală din Champions League: Liverpool vs Real Madrid # G4Media
Istvan Kovacs va conduce partida dintre Liverpool și Real Madrid, cel mai important duel contând pentru etapa a patra din Champions League, ediția 2025-2026. Meciul... © G4Media.ro.
13:50
Cătălin Drulă, slogan în campania pentru Primăria Capitalei similar cu sloganul lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale # G4Media
Candidatul USR Cătălin Drulă are în campania pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei un slogan similar cu cel al lui Nicușor Dan pentru... © G4Media.ro.
13:40
Peste 700 de permise de conducere au fost reținute în ultimele 24 de ore de polițiști, din care 100 pentru consum de alcool # G4Media
Peste 700 de permise de conducere au fost reținute sâmbătă, dintre care 240 pentru depășirea vitezei și 100 pentru consum de alcool, a informat Inspectoratul... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:10
Romancierul Salman Rushdie consideră că epoca actuală a devenit „epoca neruşinării”, o eră în care ideile de bine şi rău, corect şi greşit nu mai... © G4Media.ro.
13:10
LIVE BREAKING Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la Primăria Capitalei. # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Președintele a fost întâmpinat de către Nicușor Dan și liderul USR,... © G4Media.ro.
13:00
Tinerii care vânează călătorii gratuite cu „voluntariat în schimbul cazării”, un trend puternic în întreaga lume/ Riscurile la care se expun # G4Media
În timp ce derula videoclipurile cu călători care făceau voluntariat în schimbul cazării gratuite, nomada digitală Naiara Saiz Bilbao a crezut că a dat lovitura.... © G4Media.ro.
13:00
2026 aduce marea resetare din F1: „Ferrari și McLaren au eșuat când erau mari favorite”, spune celebrul inginer Adrian Newey # G4Media
Adrian Newey, considerat de specialiști cel mai bun designer din istoria Formulei 1, a vorbit despre sezonul 2026 din Marele Circ, unul care va aduce... © G4Media.ro.
12:40
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei: „Cultivarea festivistă în spaţiul ecleziastic a memoriei şi textelor unor intelectuali căzuţi cândva în ispita demonismului ideologic, legionar sau comunist, face un enorm rău Bisericii” # G4Media
Vasile Bănescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului și fost purtător de cuvânt al Patriarhiei, a reacţionat la controversa privind interpretarea unei melodii pe versuri... © G4Media.ro.
12:30
Ronnie O’Sullivan, calificare cu mari emoții în turul doi de la International Championship la snooker # G4Media
Ronnie O’Sullivan a obținut calificarea în turul al doilea de la „International Championship” la snooker, după o victorie obținută dramatic, în frame decisiv, contra lui... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.