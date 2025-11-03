Caracatița pariurilor ilegale cuprinde România: la 31 de firme legal înregistrate există peste 1.600 de siteuri care țintesc românii cu „pariuri la negru” / De la păcănele pe calculator la cazinouri acasă la interlopi / Ce fac autoritățile?
HotNews.ro, 3 noiembrie 2025 07:20
800.000 de euro sunt doar profiturile recente, estimate de poliția din mai multe țări europene că au fost câștigate de către o singură rețea de pariuri aranjate. Rețeaua a fost recent arestată și era condusă…
• • •
Acum 15 minute
07:30
Cum „i-a dăruit” America Chinei arma sa de șantaj: pământurile rare pe care Xi le folosește împotriva lui Trump # HotNews.ro
Este cea mai eficientă armă de șantaj pe care Xi Jinping a putut-o oferi în timpul negocierilor comerciale cu Donald Trump: monopolul aproape total pe care China îl deține asupra pământurilor rare, esențiale mai ales…
07:30
Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a plecat luni într-o vizită de două zile în China, unde are programate discuții cu președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang, care se vor concentra pe cooperarea economică și tehnologică,…
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
FOTO Proiect uriaș lângă București. Dezvoltator imobiliar susținut de unul dintre cele mai mari fonduri de pe Wall Street intră puternic pe nișa centrelor de date # HotNews.ro
Portland Trust, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de clădiri de birouri din România, vrea să înceapă, în vara anului viitor, construcția unui centru de date de mari dimensiuni în spatele complexului Expo Market Doraly,…
07:10
Paradox în Neamț după inundații: Numărul caselor asigurate a scăzut. „E o situație inexplicabilă rațional” / Ce spun primarii comunelor afectate # HotNews.ro
Afectat de inundații, în luna iulie, județul Neamț înregistrează o scădere a locuințelor asigurate împotriva unor astfel de dezastre, arată datele transmise, la cererea HotNews, de PAID România, societatea care emite aceste asigurări obligatorii. Asta…
Acum 2 ore
06:30
Unu din patru bulgari crede că salariile și pensiile vor scădea la jumătate după trecerea la euro # HotNews.ro
O parte semnificativă a bulgarilor au devenit victime ale puternicului război hibrid care se poartă de ani de zile împotriva aderării Bulgariei la zona euro, scrie Sega.bg. Înfrângerile provocate de propaganda negativă, bazată pe jumătăți…
Acum 4 ore
05:30
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor # HotNews.ro
Insulele Maldive au implementat o lege care interzice fumatul tuturor persoanelor persoane născute după ianuarie 2007, devenind singura națiune cu o interdicție „generațională” a tutunului, a anunțat Ministerul Sănătății, citat de Rai News. Inițiativa, lansată…
Acum 12 ore
23:10
Hamas a predat trupurile a trei ostatici, în timp ce acuză Israelul de încălcarea armistițiului / Netanyahu: „Încă eliminăm grupurile Hamas din Gaza” # HotNews.ro
Hamas a predat duminică trupurile a trei ostatici, în timp ce organizația palestiniană și Israelul își aruncă reciproc vina pentru încălcarea armistițiului fragil, care a pus în mare parte capăt celor doi ani de război,…
23:00
VIDEO Călin Georgescu susține că alegerile din București sunt „o farsă” a unui „guvern ilegitim”. „Nu am cerut niciunui partid să vorbească în numele meu” # HotNews.ro
Călin Georgescu a contestat legimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei, într-un mesaj video postat duminică seară pe pagina sa de Facebook, și a spus totodată că „oricine pretinde” că vorbește în numele său „alege minciuna”. „Atenție,…
22:40
Testele nucleare ordonate de Trump „nu sunt explozii nucleare”, spune secretarul pentru Energie: „Sunt teste de sistem” # HotNews.ro
Testele nucleare ordonate de președintele american Donald Trump nu vor implica, deocamdată, explozii nucleare, a declarat duminică secretarul pentru Energie, Chris Wright, conform Reuters. „Cred că testele despre care vorbim acum sunt teste de sistem”,…
22:40
SuperLiga: Universitatea Craiova smulge un punct din duelul cu Rapid, după un final dramatic în Bănie # HotNews.ro
Universitatea Craiova și Rapid București au terminat la egalitate duminică seară, scor 2-2, duminică seară, pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Giuleștenii păreau că se îndreaptă spre o victorie mare în Bănie, însă au fost egalați la…
22:10
Belgia reclamă că drone suspecte „vin să spioneze, să vadă unde sunt avioanele F-16, unde sunt munițiile”. Investigație după incidentul din weekend # HotNews.ro
Ministrul belgian al apărării a declarat, duminică, că dronele observate în weekend deasupra bazelor militare belgiene au obiectivul de a spiona avioanele de vânătoare și muniția, transmite Politico. „Vin să spioneze, să vadă unde sunt…
21:50
Ministrul Finanţelor crede că salariul minim nu trebuie mărit, cel puţin „nu în acest moment”: Pe un fond de scădere economică, din 2021 până astăzi, am crescut salariul minim cu 75% # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este oportună creşterea salariului minim în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75%, din 2021 pănă în prezent, „deşi am înregistrat scădere economică”.Nazare respinge…
21:30
Un incendiu a cuprins duminică antica mănăstire din Mont-Dieu, Franța, distrugând clădirea principală a sitului secular din patrimoniul francez, au declarat pentru AFP primarul și pompierii. Anne Fraipont, primarul satului din apropiere, Tannay-le-Mont-Dieu, a deplâns…
21:00
Autoritățile din Țările de Jos vor înapoia Egiptului o sculptură veche de 3.500 de ani, care a fost găsită la un târg olandez de artă, a anunțat premierul Dick Schoof, duminică, într-o vizită în Egipt,…
20:50
Germania a livrat Ucrainei sistemul antirachetă Patriot promis, anunță Zelenski: „Ne aduce mai aproape de sfârșitul războiului” # HotNews.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE, conform Agerpres. „Am consolidat componența Patriot a apărării noastre aeriene ucrainene. Mulțumesc personal Germaniei și cancelarului Friedrich Merz…
20:30
Ce este Superluna Castorului. Cea mai mare lună plină a anului 2025, săptămâna viitoare # HotNews.ro
Satelitul natural al Pământul se va vedea săptămana viitoare mai mare și mai frumos pe cer, iar această lună plină este cunoscută sub numele „Superluna Castorului” în SUA, fiind anul acesta și a doua dintr-o…
20:20
Hermannstadt a pierdut meciul cu Oțelul Galați, duminică, scor 1-3, și a ajuns la cinci eșecuri pe linie în campionat. Deși au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Selimovic din minutul 13, gazdele au…
20:10
Autoritățile germane au anunțat, duminică, că l-au arestat la Berlin pe un sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că pregătea un atac „jihadist”, potrivit AFP. Sirianul a fost arestat sâmbătă la Berlin, în…
19:50
Cinci alpiniști germani au murit într-o avalanșă în Italia. Printre victime se află și o fată de 17 ani # HotNews.ro
Cinci alpinişti germani, printre care o fată de 17 ani, au murit şi alţi doi au fost răniţi într-o avalanşă care s-a declanşat sâmbătă în apropierea vârfului Cima Vertana din Trentino-Alto Adige, în nordul Italiei,…
19:30
Ilie Bolojan nu merge în Parlament, după ce a fost chemat de PSD și AUR să dea explicații / Invocă agenda „foarte încărcată” și cere reprogramarea chemării sale în legislativ # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, chemat luni în Parlament de PSD și AUR, va solicita Birourilor permanente să reprogrameze evenimentul „pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, a anunțat Guvernul, duminică seară, printr-un comunicat de presă.…
19:20
Un buboi care nu se mai sparge. Ca să nu spună public câți bani au băgat în presă pentru a cumpăra știri, lideri din PSD și PNL spun că sunt amenințați cu clauzele de confidențialitate de patronii de media # HotNews.ro
Vineri, 24 octombrie, s-au împlinit 100 de zile de la ultima solicitare trimisă PSD și PNL despre banii plătiți presei. Încălcarea legii a devenit un lucru banal și pentru Ilie Bolojan și pentru Sorin Grindeanu.…
19:10
Fostul comandant al forțelor americane din Europa: „Rusia e în război cu noi toți. De ce am reduce prezența SUA în România acum?” # HotNews.ro
Fostul comandant al forțelor armate americane din Europa, Generalul (r) Ben Hodges, a criticat, într-un interviu acordat TVR Info, decizia Pentagonului de a reduce prezența militară americană în România și alte trei state din estul…
18:50
Donald Trump spune că Xi Jinping știe care ar fi „consecințele” unei invazii a Chinei în Taiwan # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că omologul său chinez, Xi Jinping, cunoaște „consecințele” unei eventuale acțiuni militare chineze împotriva Taiwanului, dar a evitat să spună ce plănuiește în cazul în care China ar invada…
Acum 24 ore
18:40
Patriarhia spune că versurile piesei „Avem o țară”, cântată de un cor de copii în Catedrala Neamului, au fost atribuite „în mod total eronat” legionarului Radu Gyr / Ce spune un istoric # HotNews.ro
Patriarhia Română a reațcionat duminică seara și susține că versurile piesei „Avem o țară” au fost atribuite în mod eronat poateului propagandist legionar Radu Gyr, după ce imagini video au apărut online cu un cor…
18:30
Jaful de la Luvru a fost comis de infractori „mărunți”, nu de profesioniști, spune procuroarea-șefă a Parisului. Doi dintre suspecți sunt un cuplu cu copii # HotNews.ro
Procurorul-șef al Parisului a declarat duminică că în spatele jafului spectaculos de bijuterii de la Luvru s-ar afla infractori „mărunți”, nu de profesioniști din lumea crimei organizate, adăugând că doi dintre suspecți sunt un cuplu…
18:20
Superliga: UTA Arad, prima victorie după nouă etape / Metaloglobus, pe ultimul loc din campionat # HotNews.ro
Echipa UTA Arad a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 15-a din Superligă. Caramalău a ratat pentru Metaloglobus, în minutul 22, când a trimis cu capul pe…
18:10
Incertitudine privind participarea premierului Ilie Bolojan luni în Parlament, unde a fost chemat de PSD și AUR # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost chemat de PSD în Parlament, luni, cu sprijinul AUR, însă este neclar deocamdată dacă va da curs invitației. Premierul va anunța abia luni dacă merge sau nu, spun sursele politice…
18:00
VIDEO George Simion, despre participarea lui Nicușor Dan la evenimentul USR: „În alte timpuri un astfel de gest provoca imediat suspendarea” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru decizia de a participa la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Parlamentarul susține că gestul președintelui a fost…
17:30
Sondaj CURS: AUR, pe primul loc în intenția de vot, urmat de PSD și PNL. POT „atrage votanții nehotărâți și tineri” # HotNews.ro
AUR s-ar clasa pe prima poziție dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu un scor de 35%, potrivit unui sondaj de opinie făcut de CURS la nivel național în perioada 14-26 octombrie. Dacă…
17:20
VIDEO Un livrator străin, agresat pe o stradă din Popești-Leordeni / O femeie îl lovește cu un cablu de încărcător și îl amenință: „Dacă suni la poliție, ce? Te bat” / Precizările IPJ Ilfov # HotNews.ro
Polițiștii din Ilfov au deschis o anchetă după apariția unui clip video în care un livrator străin este agresat de două persoane, pe o stradă din Popești-Leordeni. În imagini, publicate de Știrile Kanal D, se…
17:10
Cât mai valorează o mașină după 4 ani: Dacia face legea în Germania, cu cele mai bune valori reziduale # HotNews.ro
Dacia a atins cele mai ridicate valori reziduale din istoria mărcii, potrivit celoe mai noi date de prețuri analizate de Proffit.ro. Prețurile mici de achiziție și valoarea percepută de clienți îi ajută pe proprietari să…
17:00
Nicușor Dan, criticat de un senator PSD, după ce a fost la evenimentul USR: „La fel ca Bolojan, întinde prea mult coarda. Se poate rupe când le e lumea mai dragă” # HotNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir l-a criticat duminică pe președintele Nicușor Dan pentru decizia de a participa la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Social-democratul susține că președintele Nicușor Dan…
16:50
Șeful Consiliului Concurenței spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima” # HotNews.ro
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, este de părere că măsura de plafonare a preţurilor la alimente nu ar mai trebui prelungită, deoarece nu mai are impact, iar piaţa a învăţat să se adapteze şi s-au…
16:30
Regele Charles vrea să îl lase pe fratele său mai mic fără gradul de viceamiral, ultimul titlu militar de care se mai bucura fostul prinț Andrew # HotNews.ro
Guvernul britanic face demersuri pentru a-l lăsa pe Andrew Mountbatten Windsor, fost duce de York, fără ultimul său titlu militar onorific, cel de viceamiral, la solicitarea Regelui Charles al III-lea, potrivit anunțului făcut de secretarul…
16:00
Jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv se apară: „Eram prinși între ciocan și nicovală” # HotNews.ro
„Regret mult ce s-a întâmplat, ar fi trebuit, poate, să aplic un avertisment verbal sau cel mult scris,”, spune jandarmul care l-a amendat joi pe organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul…
16:00
VIDEO Liderul USR, apel la mobilizare în partid, în prezența lui Nicușor Dan: „Se căsătorește cineva în afară de domn` președinte?” # HotNews.ro
Dominic Fritz a transmis un îndemn la mobilizare în USR, duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, făcând aluzie la declarația recentă a președintelui Nicușor Dan cu privire la…
15:50
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului. Contruit în 1835, după planurile arhitectului francez Michel Sanjouand, la comanda viitorului domn al Țării…
15:40
Va interveni Rusia în conflictul dintre SUA și Venezuela? Răspunsul enigmatic al Kremlinului # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut duminica aceasta că Rusia are contacte cu Venezuela, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistență din partea liderului…
15:40
VIDEO Nicușor Dan spune că „există discuții” pentru suplimentarea trupelor aliate din România. Președintele a indicat și „marea miză a vizitei în Statele Unite” # HotNews.ro
Președintele României a declarat, duminică, că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din țara noastră „este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de…
15:40
AUR va decide luni, în ședința Consiliului Național de Conducere, dacă o susține pe realizatoarea TV Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei, au declarat pentru HotNews surse politice din partid. „Avem luni ședință Consiliului…
15:20
VIDEO Momentul în care Nicușor Dan a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat duminică ce s-ar întâmpla în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar pleca de la Palatul Victoria. După ce a fost prezent la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru…
15:00
Președintele Nicușor Dan a comentat duminică solicitarea făcute de liderul AUR, George Simion, pentru pază din partea SPP, după ce acesta a reclamat că a primit zeci de amenințări, iar sediul central al partidului a…
14:40
Cum ți-au căzut pe neobservate din plasă două cofraje mari de ouă. Cât mai valorează 100 de lei în 2025 # HotNews.ro
În urmă cu șapte ani, o sută de lei avea o cu totul altă putere. În august 2018, cu 100 de lei puteai cumpăra 147 de ouă. În august 2025, cu un salariu dublu, nu…
14:20
Criticat că vrea ca soția lui să treacă la creștinism, JD Vance a denunțat un „comentariu odios” # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance, care și-a exprimat public speranța ca soția sa Usha, crescută în religia hindusă, să se convertească la creștinism, și-a apărat poziția în fața criticilor pe care le-a stârnit, informează AFP. Catolic…
14:00
„Libertatea fără discernământ e derapaj, e cădere liberă, e haos”. Interviu cu scriitoarea Ioana Pârvulescu la celebrarea unei figuri importante a rezistenței anticomuniste # HotNews.ro
La 17 ani de la dispariția Monicăi Lovinescu, vocea ei rămâne un reper moral pentru cultura română. Gala care îi poartă numele, ajunsă la a treia ediție, premiază nu doar valoarea intelectuală, ci și curajul…
13:10
Cine sunt cei doi bărbați suspectați că au înjunghiat 10 oameni în tren, în Marea Britanie # HotNews.ro
Poliția britanică a furnizat mai multe informații despre atacul cu cuțitul din tren la mai bine de 14 ore de la incident. Comisarul John Loveless de la Poliția Transporturi a declarat presei că atacul tren…
13:00
Bătaie în plină stradă între mai multe tinere, de Halloween, filmată. Polițiștii au deschis o anchetă # HotNews.ro
Mai multe tinere au fost filmate în timpul unui scandal care s-a produs în plină stradă, la Cluj-Napoca. Una dintre ele este trântită la pământ şi aproape dezbrăcată. Potrivit Cluj 24, evenimentul a avut loc…
12:50
Reacția lui Vasile Bănescu după ce în Catedrala Neamului a fost cântată o melodie pe versurile legionarului Radu Gyr: „Face un enorm rău Bisericii” # HotNews.ro
„Gyr-area unei ideologii anticreștine?”, se întreabă Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru CNA într-un text-reacție după ce în Catedrala Mântuirii Neamului s-a auzit o melodie pe versuri de Radu…
12:40
Avertisment ferm al salvamontiştilor după tragediile de pe munte. Pericol pentru turiştii fără experienţă # HotNews.ro
Salvamontiştii din Sibiu avertizează că, deşi vremea s-a încălzit semnificativ, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş condiţiile sunt dificile, iar turiștii fără experiență și echipați necorespunzător riscă dacă se aventurează. „Chiar dacă afară s-a încălzit…
