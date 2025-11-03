Sondaj la comanda PNL: Ciprian Ciucu, pe primul loc în intenția de vot la mică distanță în fața lui Daniel Băluță
HotNews.ro, 3 noiembrie 2025 12:00
Ciprian Ciucu se află pe primul loc în intenția de vot în alegerile pentru Primăria București, cu 26.4%, fiind urmat de candidatul PSD Daniel Băluță cu 24.5%, potrivit unui sondaj realizat de Novel Research, la…
Acum 5 minute
12:20
Caz șocant: bărbat bătut de un angajat al unui centru pentru persoanele cu dizabilități, în Bihor. Agresiunea a fost filmată și a ajuns în atenția Poliției # HotNews.ro
O angajată a unui centru pentru persoanele cu dizabilităţi, din localitatea Bratca, județul Bihor, este acuzată că a lovit în repetate rânduri un bărbat, în curtea centrului. Agresiunea a fost surprinsă într-o filmare publicată pe…
Acum 10 minute
12:10
Cât de nepopular e de fapt Trump? Alegerile care vor oferi primul indiciu clar al opiniei alegătorilor SUA față de politicile actualului președinte # HotNews.ro
Sondajele sugerează că majoritatea americanilor au o părere nefavorabilă despre Donald Trump. O serie de alegeri ce vor avea loc marți în SUA vor reprezenta un indicator mai corect al acestei stări de spirit, scrie…
Acum 30 minute
12:00
11:50
Spitalul Universitar și sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură în următoarele zile / Care sunt zonele vizate # HotNews.ro
Aproape 400 de blocuri, precum și Spitalul Universitar din București, nu vor avea apă caldă și căldură până vineri, 7 noiembrie, pentru lucrări de reparaţie a unor avarii pe conductele reţelei termice primare, anunță luni…
Acum o oră
11:40
Cheltuielile uriașe ale marilor companii tech creează o „dilemă a prizonierului”, argumentează directorul unui fond de investiții # HotNews.ro
Cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale (AI) s-a transformat într-o competiție costisitoare care prinde „puțin” companiile Big Tech într-o „dilemă a prizonierului”, afirmă directorul de top al unui fond de investiții, citat de Business Insider. „Trebuie…
11:30
Răsturnare de situație. La două săptămâni după ce a devenit lider în partidul lui Dan Voiculescu, patronul unei televiziuni demisionează: „E o decizie în dinamica relației” # HotNews.ro
Fondatorul postului tv Canal 33, Alexandru Răducanu, și-a anunțat retragerea din politică, potrivit PaginadeMedia. „Nu voi comenta asupra cauzelor. Este o decizie personală de focalizare pe priorităţile unde pot să aduc valoare. Nu intentionez să…
Acum 2 ore
11:20
Organizatorul marșului Colectiv reacționează după ce jandarmul care l-a amendat cu 3.000 de lei l-a acuzat de „sfidare” # HotNews.ro
Marian Radună, unul dintre organizatorii marșului Colectiv ce a avut loc joi seara, a venit cu explicații suplimentare după ce jandarmul care l-a amendat pentru „depășirea orei de comemorare” de către unii participanți l-a acuzat…
11:20
Patroana unui cunoscut restaurant din București, fostă membră a partidului SOS al Dianei Șoșoacă, reținută pentru că și-a bătut vecinii, niște vârstnici # HotNews.ro
Amalia Bellantoni, a fost reținută de polițiști, după ce și-ar fi agresat duminică doi vecini, soţ şi soţie, scrie site-ul Antena 3. Implicat în agresiune a fost și soţul acesteia, italianul Domenico Bellantoni, care a…
11:00
O glumă făcută de liderul chinez Xi a ajuns pe prima pagină a ziarelor din Coreea de Sud # HotNews.ro
Un moment rar de frivolitate din partea președintelui chinez Xi Jinping, care a glumit pe seama posibilității de a-și spiona omologul sud-coreean, a ajuns luni pe prima pagină a ziarelor din Seul datorită caracterului său…
11:00
Percheziții la societățile fraților Micula. Cei doi sunt acuzați că au coordonat un mecanism infracţional cu scopul de a evita returnarea unui împrumut de stat primit ilegal # HotNews.ro
Procurorii efectuează luni dimineață percheziții la sediile mai multor societăți comerciale din grupul European Food and Drinks al fraților Ioan și Viorel Micula, relatează Digi24. Potrivit publicației locale Bihoreanul, sunt vizate sedii din localitățile Rieni,…
10:50
Jumătate dintre români admit existența unor conflicte intergeneraționale în ceea ce privește banii # HotNews.ro
Gen Z economisește pentru vacanțe, Baby Boomers pentru urgențe, arată un comunicat transmis luni de Raiffeisen Bank, care dezvăluie portretul financiar al României moderne Potrivit datelor din comunicat, 70% dintre români declară că au economii,…
10:40
Prima voce din AUR care reacționează la anunțul lui Georgescu privind alegerile din București: „Noi trebuie să mergem înainte” # HotNews.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu spune, într-un dialog cu HotNews, că AUR înțelege „frustrarea” lui Călin Georgescu, însă spune că partidul nu îi poate lăsa „nereprezentați” pe cei care „sunt nemulțumiți de ce se întâmplă”. „Eu…
10:30
Franța amenință Shein în cazul păpușilor sexuale cu aspect de copil apărute la vânzare: „Aceste obiecte îngrozitoare sunt ilegale” # HotNews.ro
Franța a avertizat luni Shein că ar putea să-i interzică accesul pe piață dacă retailerul online chinez va pune iar la vânzare păpuși sexuale cu aspect de copil, pe care Shein le-a retras de la…
Acum 4 ore
10:20
Cine este mecanicul „erou” care a protejat pasagerii de atacatorul cu cuțitul din trenul spre Londra / Ce se știe despre atacator # HotNews.ro
Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER), care „a salvat viețile multor oameni” în timp ce proteja pasagerii unui tren în timpul atacului cu cuțitul care a avut loc sâmbătă, este în stare critică la…
10:00
Acord de guvernare cu partide profund eurosceptice în Cehia. „Cei doi membri ai coaliției Babiš vor fi nu doar pro-Rusia, ci probabil și pro-China” # HotNews.ro
Partidul ANO, câștigătorul alegerilor din Cehia, va semna luni un acord de coaliție cu partidul eurosceptic al Automobiliștilor și cu partidul de extremă dreapta SPD, anti-UE și anti-NATO, scriu Reuters și Financial Times. Andrej Babiš,…
09:50
Cazul fostului fostului șef de la Antidrog: Universitățile unde Țone și-a luat două doctorate în puțin peste o lună confirmă că a plagiat, dar iau măsuri diferite # HotNews.ro
Comisiile de etică de la Universitatea Națională de Apărare (UNAP) și Academia de Poliție au confirmat că fostul comisar-șef Cătălin Țone a plagiat masiv în ambele teze de doctorat susținute în 2011, scrie jurnalista Emilia…
09:40
IL TACCHINO setează un nou standard în HoReCa românească: primul concept fast-casual premium din România # HotNews.ro
Imaginează-ți o farfurie fierbinte, colorată, care te poartă într-o călătorie culinară în jurul lumii. Bucățele fragede de piept de curcan, marinate lent în sos Garam Masala și curry, sfârâind pe o plită de crom, alături…
09:30
A fost publicat Ordinul președintelui ANAF care modifică formularele de înregistrare fiscală # HotNews.ro
În Monitorul Oficial din 29 octombrie 2025 s-a publicat OpANAF nr.2420/2025 care modifică toate formularele de înregistrare fiscală, însă principala cauză este majorarea plafonului de scutire de TVA, respectiv celelalte modificări în domeniul TVA. OpANAF…
09:10
Cum pot companiile să transforme provocările transparenței salariale în avantaje competitive # HotNews.ro
Doar 15% din companiile românești participante la studiul „Pay Transparency Readiness Check” realizat de EY se consideră pregătite pentru conformarea la prevederile Directivei Europene 2023/970 privind transparența salarială În prima jumătate a anului 2025, EY…
09:10
Proces fără precedent în Spania: Procurorul general în funcție a ajuns pe banca acuzaților # HotNews.ro
Pentru prima dată în istoria modernă a Spaniei, procurorul general al statului este judecat. Procesul începe luni, fiind vorba de un caz de scurgeri de informații care îl pune într-o situație delicată pe premierul socialist…
09:00
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunțat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.…
08:50
Prima reacție de la Anca Alexandrescu după ce Georgescu a anunțat că nu susține pe nimeni # HotNews.ro
La trei ore după ce Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că nu o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei, jurnalista de la Realitatea Plus a venit cu o reacție pe…
08:30
SuperLiga: „Oricum sunt trist!”. Reacția patronului de la Universitatea Craiova după meciul cu Rapid # HotNews.ro
Universitatea Craiova și Rapid București au terminat la egalitate duminică seară, scor 2-2, duminică seară, pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Giuleștenii păreau că se îndreaptă spre o victorie mare în Bănie, însă au fost egalați la…
08:30
Care sunt cele 5 sfaturi salvatoare dacă vă căsătoriți în 2026: Peste o săptămână începe PRIMUL târg de nunți al sezonului de nunți 2026 la Palatul Parlamentului, 07-09 NOIEMBRIE! Detalii despre acces la eveniment: Intrarea…
Acum 6 ore
08:20
Călin Georgescu – legătura cu o firmă elvețiană care ajută Rusia să importe tehnologie interzisă, folosită în scopuri militare # HotNews.ro
Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu a depus o plângere la DIICOT prin care susține că politicianul Călin Georgescu și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG, care…
08:10
Câți bani de buzunar ar trebui să le dăm copiilor noștri? – „Ghidul” pe 2025 al Institutului German pentru Tineret # HotNews.ro
Fie că este vorba de dulciuri, cărți sau telefoane, cu banii de buzunar copiii pot învăța de la o vârstă fragedă să-i gestioneze în mod responsabil și să-i cheltuiască – uneori cu înțelepciune, alteori nechibzuit…
08:10
Campania RESPIR 2025. Un milion de români au astm și până la 10 la sută dintre ei au forme severe ale bolii. Pentru ei, medicii pneumologi recomandă un management modern, la standarde europene, cu tratamente eficiente # HotNews.ro
Aproape un milion de români suferă de astm, dintre care între 4 și 10% au forme severe, potrivit experților Societății Române de Pneumologie. Pacienții cu astm sever suferă frecvent crize de tuse și de sufocare,…
07:50
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață, a apărut primul bilanț privind victimele # HotNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a lovit luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, din nordul Afganistanului, ucigând cel puțin 200 persoane și rănind peste 320, potrivit primului bilanț al autorităților, numărul victimelor urmând…
07:30
Cum „i-a dăruit” America Chinei arma sa de șantaj: pământurile rare pe care Xi le folosește împotriva lui Trump # HotNews.ro
Este cea mai eficientă armă de șantaj pe care Xi Jinping a putut-o oferi în timpul negocierilor comerciale cu Donald Trump: monopolul aproape total pe care China îl deține asupra pământurilor rare, esențiale mai ales…
07:30
Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a plecat luni într-o vizită de două zile în China, unde are programate discuții cu președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang, care se vor concentra pe cooperarea economică și tehnologică,…
07:20
Caracatița pariurilor ilegale cuprinde România: la 31 de firme legal înregistrate există peste 1.600 de siteuri care țintesc românii cu „pariuri la negru” / De la păcănele pe calculator la cazinouri acasă la interlopi / Ce fac autoritățile? # HotNews.ro
800.000 de euro sunt doar profiturile recente, estimate de poliția din mai multe țări europene că au fost câștigate de către o singură rețea de pariuri aranjate. Rețeaua a fost recent arestată și era condusă…
07:10
FOTO Proiect uriaș lângă București. Dezvoltator imobiliar susținut de unul dintre cele mai mari fonduri de pe Wall Street intră puternic pe nișa centrelor de date # HotNews.ro
Portland Trust, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de clădiri de birouri din România, vrea să înceapă, în vara anului viitor, construcția unui centru de date de mari dimensiuni în spatele complexului Expo Market Doraly,…
07:10
Paradox în Neamț după inundații: Numărul caselor asigurate a scăzut. „E o situație inexplicabilă rațional” / Ce spun primarii comunelor afectate # HotNews.ro
Afectat de inundații, în luna iulie, județul Neamț înregistrează o scădere a locuințelor asigurate împotriva unor astfel de dezastre, arată datele transmise, la cererea HotNews, de PAID România, societatea care emite aceste asigurări obligatorii. Asta…
06:30
Unu din patru bulgari crede că salariile și pensiile vor scădea la jumătate după trecerea la euro # HotNews.ro
O parte semnificativă a bulgarilor au devenit victime ale puternicului război hibrid care se poartă de ani de zile împotriva aderării Bulgariei la zona euro, scrie Sega.bg. Înfrângerile provocate de propaganda negativă, bazată pe jumătăți…
Acum 8 ore
05:30
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor # HotNews.ro
Insulele Maldive au implementat o lege care interzice fumatul tuturor persoanelor persoane născute după ianuarie 2007, devenind singura națiune cu o interdicție „generațională” a tutunului, a anunțat Ministerul Sănătății, citat de Rai News. Inițiativa, lansată…
Acum 24 ore
23:10
Hamas a predat trupurile a trei ostatici, în timp ce acuză Israelul de încălcarea armistițiului / Netanyahu: „Încă eliminăm grupurile Hamas din Gaza” # HotNews.ro
Hamas a predat duminică trupurile a trei ostatici, în timp ce organizația palestiniană și Israelul își aruncă reciproc vina pentru încălcarea armistițiului fragil, care a pus în mare parte capăt celor doi ani de război,…
23:00
VIDEO Călin Georgescu susține că alegerile din București sunt „o farsă” a unui „guvern ilegitim”. „Nu am cerut niciunui partid să vorbească în numele meu” # HotNews.ro
Călin Georgescu a contestat legimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei, într-un mesaj video postat duminică seară pe pagina sa de Facebook, și a spus totodată că „oricine pretinde” că vorbește în numele său „alege minciuna”. „Atenție,…
22:40
Testele nucleare ordonate de Trump „nu sunt explozii nucleare”, spune secretarul pentru Energie: „Sunt teste de sistem” # HotNews.ro
Testele nucleare ordonate de președintele american Donald Trump nu vor implica, deocamdată, explozii nucleare, a declarat duminică secretarul pentru Energie, Chris Wright, conform Reuters. „Cred că testele despre care vorbim acum sunt teste de sistem”,…
22:40
SuperLiga: Universitatea Craiova smulge un punct din duelul cu Rapid, după un final dramatic în Bănie # HotNews.ro
Universitatea Craiova și Rapid București au terminat la egalitate duminică seară, scor 2-2, duminică seară, pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Giuleștenii păreau că se îndreaptă spre o victorie mare în Bănie, însă au fost egalați la…
22:10
Belgia reclamă că drone suspecte „vin să spioneze, să vadă unde sunt avioanele F-16, unde sunt munițiile”. Investigație după incidentul din weekend # HotNews.ro
Ministrul belgian al apărării a declarat, duminică, că dronele observate în weekend deasupra bazelor militare belgiene au obiectivul de a spiona avioanele de vânătoare și muniția, transmite Politico. „Vin să spioneze, să vadă unde sunt…
21:50
Ministrul Finanţelor crede că salariul minim nu trebuie mărit, cel puţin „nu în acest moment”: Pe un fond de scădere economică, din 2021 până astăzi, am crescut salariul minim cu 75% # HotNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este oportună creşterea salariului minim în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75%, din 2021 pănă în prezent, „deşi am înregistrat scădere economică”.Nazare respinge…
21:30
Un incendiu a cuprins duminică antica mănăstire din Mont-Dieu, Franța, distrugând clădirea principală a sitului secular din patrimoniul francez, au declarat pentru AFP primarul și pompierii. Anne Fraipont, primarul satului din apropiere, Tannay-le-Mont-Dieu, a deplâns…
21:00
Autoritățile din Țările de Jos vor înapoia Egiptului o sculptură veche de 3.500 de ani, care a fost găsită la un târg olandez de artă, a anunțat premierul Dick Schoof, duminică, într-o vizită în Egipt,…
20:50
Germania a livrat Ucrainei sistemul antirachetă Patriot promis, anunță Zelenski: „Ne aduce mai aproape de sfârșitul războiului” # HotNews.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE, conform Agerpres. „Am consolidat componența Patriot a apărării noastre aeriene ucrainene. Mulțumesc personal Germaniei și cancelarului Friedrich Merz…
20:30
Ce este Superluna Castorului. Cea mai mare lună plină a anului 2025, săptămâna viitoare # HotNews.ro
Satelitul natural al Pământul se va vedea săptămana viitoare mai mare și mai frumos pe cer, iar această lună plină este cunoscută sub numele „Superluna Castorului” în SUA, fiind anul acesta și a doua dintr-o…
20:20
Hermannstadt a pierdut meciul cu Oțelul Galați, duminică, scor 1-3, și a ajuns la cinci eșecuri pe linie în campionat. Deși au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Selimovic din minutul 13, gazdele au…
20:10
Autoritățile germane au anunțat, duminică, că l-au arestat la Berlin pe un sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că pregătea un atac „jihadist”, potrivit AFP. Sirianul a fost arestat sâmbătă la Berlin, în…
19:50
Cinci alpiniști germani au murit într-o avalanșă în Italia. Printre victime se află și o fată de 17 ani # HotNews.ro
Cinci alpinişti germani, printre care o fată de 17 ani, au murit şi alţi doi au fost răniţi într-o avalanşă care s-a declanşat sâmbătă în apropierea vârfului Cima Vertana din Trentino-Alto Adige, în nordul Italiei,…
19:30
Ilie Bolojan nu merge în Parlament, după ce a fost chemat de PSD și AUR să dea explicații / Invocă agenda „foarte încărcată” și cere reprogramarea chemării sale în legislativ # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, chemat luni în Parlament de PSD și AUR, va solicita Birourilor permanente să reprogrameze evenimentul „pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, a anunțat Guvernul, duminică seară, printr-un comunicat de presă.…
19:20
Un buboi care nu se mai sparge. Ca să nu spună public câți bani au băgat în presă pentru a cumpăra știri, lideri din PSD și PNL spun că sunt amenințați cu clauzele de confidențialitate de patronii de media # HotNews.ro
Vineri, 24 octombrie, s-au împlinit 100 de zile de la ultima solicitare trimisă PSD și PNL despre banii plătiți presei. Încălcarea legii a devenit un lucru banal și pentru Ilie Bolojan și pentru Sorin Grindeanu.…
