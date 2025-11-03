VIDEO Descoperi restaurante noi, cu recompense. Alexandru Gavril, co-fondator Nommy: Ne mai uităm la încă o rundă de finanțare anul viitor, vizăm și extinderea în alte orașe și la nivel internațional. Break-even, în 1-2 ani - Profit.ro Live TV

07:10

Valoarea activelor din străinătate pe care cel de-al patrulea trader la nivel global, Gunvor, ar urma să le preia de la Lukoil s-ar ridica la peste 19 miliarde de euro. Printre acestea s-ar număra și trader-ul Litasco, care controlează principalele afaceri Lukoil din România, rafinăria Petrotel de la Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării din România, potrivit documentelor oficiale ale grupului rus. Acordul Statelor Unite, necesar pentru finalizara tranzacției, este însă incert, având în vedere legăturile anterioare ale Gunvor cu Rusia, susțin experții citați de publicația de specialitate Kommersant.