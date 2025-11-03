Restricții de circulație pe DN 1, între Ploiești și Brașov
Profit.ro, 3 noiembrie 2025 12:00
În zona orașului prahovean Comarnic se fac lucrări de întreținere a carosabilului și a acostamentului.
• • •
Acum 5 minute
12:20
Aproximativ 248 de companii germane continuă să fie active în Rusia, la mai bine de trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina, contribuind indirect la economia de război a Moscovei.
Acum 30 minute
12:00
VIDEO Să nu mai producem surprize neplăcute. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Există riscuri în ce privește deficitul. Plățile din ultimele două luni ale anului sunt în mod tradițional ridicate - Profit Financial.forum # Profit.ro
Cheltuielile din ultimele două luni ale anului sunt în mod tradițional ridicate, cu investițiile în creștere față de anul trecut, alimentatre de fonduri europene, dar este important ca Guvernul să anticipeze riscurile, să reacționeze la timp și să demonstreze că România nu mai produce surprize neplăcute în ce privește deficitul bugetar, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a. Pentru bugetul pe anul următor, discuțiile vor începe după Consiliul EcoFin de la jumătatea lunii noiembrie, unde România așteaptă decizii importante referitoare la PNRR și procedura de suspendare de fonduri europene.
12:00
11:50
AnimaWings și-a suspendat zborurile între București și Sofia pe 29 octombrie 2025.
11:50
EXCLUSIV România semnează contractul cu gigantul Rheinnmetal pentru Fabrica de pulberi din Făgăraș. Șansa să fie cea mai eficientă din lume # Profit.ro
Contractul pentru modernizarea fabricii de pulberi militare Victoria, din Făgăraș, cu Rheinmetall, din Germania, va fi semnat astăzi cu Guvernul României, spun surse pentru Profit.ro.
Acum o oră
11:40
Compania 2B Intelligent Soft este subcontractant într-o înțelegere majoră cu o societate din domeniul energiei pe o durată de 6 ani.
11:30
VIDEO Creditarea privată încetinește, afectată de condițiile macro și de prudența clienților. Sergiu Manea, CEO BCR: Finanțăm tot ce se poate finanța. Ne așteptăm ca dobânda de referință să scadă prima dată în mai 2026, cu 25 puncte de bază, și cu 150pb p # Profit.ro
România nu mai are luxul obiectivelor modeste și și-a epuizat avantajul de cost, așa încât trebuie să parieze pe cunoaștere, inovare și competențe digitale pentru creșterea viitoare, spune Sergiu Manea, CEO BCR, la Profit Financial.forum. Crede că sistemul bancar este parte din soluția creșterii și în actualul context economic complicat, în care statul trebuie să-și ajusteze deficitele, măsurile fiscale afectează cererea de consum, iar ritmul economisirii și al creditării se temperează.
Acum 2 ore
11:20
ANUNȚ Aproape 400 de blocuri din capitală și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură # Profit.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Clifford Chance Badea a asistat Cris-Tim Family Holding în legătură cu IPO-ul istoric de 454,35 milioane de lei # Profit.ro
O echipă multidisciplinară din cadrul Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Cris-Tim Family Holding (CFH) în legătură cu oferta publică inițială în valoare de 454,35 milioane de lei, care a făcut istorie pe Bursa de Valori București, evaluând compania la 1,33 miliarde de lei.
11:10
Directorul diviziei de inteligență artificială a Microsoft, Mustafa Suleyman, a declarat că doar ființele biologice pot avea conștiință, iar cercetările care urmăresc să demonstreze contrariul ar trebui oprite, relatează CNBC.
11:10
eMAG, cel mai mare retailer local online, și-a propus să înregistreze în acest an vânzări de 940 de milioane de lei în ziua cu cele mai multe reduceri din an, Black Friday, programată pe 7 noiembrie 2025.
11:00
Plan surpriză pentru Digi în Spania. Un gigant concurent ar vrea să-i cumpere toată afacerea # Profit.ro
Unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din lume, compania spaniolă Telefónica, care deservește peste 350 de milioane de clienți în Europa (Spania, Marea Britanie, Germania) și America Latină (Brazilia, Chile, Argentina, Peru etc.), intenționează să se extindă în Europa.
11:00
Inteligența artificială (IA) influențează deja decizii majore în economie, sănătate și administrație.
11:00
Filip & Company a asistat DIGI Romania S.A. în legătură cu emisiunea de obligațiuni de 600 de milioane de euro # Profit.ro
Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică DIGI Romania S.A. în legătură cu emisiunea de obligațiuni senioare garantate în valoare totală de 600 de milioane de euro, cu o rată a dobânzii de 4,625% pe an și scadență în 2031.
10:50
Americanii vor scoate mai mulți bani din buzunar de sărbători din cauza tarifelor lui Trump # Profit.ro
Tarifele impuse de Donald Trump vor face ca americanii să plătească mai mult în acest sezon de sărbători, potrivit unei analize realizate de platforma financiară LendingTree.
10:50
ANUNȚ Lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Aproape 400 de blocuri și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură # Profit.ro
10:50
Fabrica de componente auto Aptiv, cel mai mare angajator din zona orașului Ineu, ar urma să se închidă din luna decembrie, conform autorităților locale, care spun că producția s-ar muta într-o țară din afara Uniunii Europene.
10:40
VIDEO ANUNȚ Prim pas important către relansarea economiei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Lansăm prin BID săptămâna următoare un instrument de 8,8 miliarde de lei pentru IMM-uri - Profit Financial.forum # Profit.ro
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), banca națională de dezvoltare a României, va lansa săptămâna următoare un instrument de garanție de portofoliu, care va mobiliza finanțări de 8,8 miliarde de lei pentru IMM-uri, din care 6 miliarde de lei reprezintă alocarea pentru 2026, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a. Aproximativ 26.000 de companii vor fi sprijinite prin acest program, prin finanțare generată în piață, prin intermediari bancari și IFN-uri partenere.
10:30
Producător de sisteme electrice de transport public Bozankaya continuă livrările către România într-un ritm accelerat, în cadrul contractelor derulate cu municipalitățile din Timișoara și Iași.
Acum 4 ore
10:20
Beach, Please! intră în Black Friday și pune în vânzare bilete cu 10 lei. Vine cu un concept ironic # Profit.ro
Festivalul Beach, Please! intră în campania de Black Friday.
10:10
Google a retras modelul Gemma din AI Studio, după ce un senator american a acuzat compania de defăimare, din cauza unor acuzații inventate de acesta.
09:50
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Frații Micula, vizați de percheziții. Ar fi transferat ilicit active în valoare de 163 milioane lei către firme din sfera de control pentru a împiedica statul să recupereze ajutor de stat acordat ilegal # Profit.ro
6 dintre cele 78 de percheziții derulate în cadrul Operațiunii JUPITER au loc în județul Bihor, fiind vizați, potrivit unor surse judiciare, frații Micula, dar și firme apropiate.
09:40
Noul Siri, care urmează să devină un instrument de AI mai capabil, se va baza pe Gemini pentru a oferi o funcție de căutare web ce va folosi inteligența artificială.
09:10
Vinul zilei: un vin alb care are puțin din toate: prietenos și exotic, echilibrat și elegant, arome de pepene galben și ananas, grapefruit, mere și piersici coapte, senzații de ardei gras și iarbă verde, toate pe un fundal vanilat-condimentat # Profit.ro
Amicale Bianco 2024 este un vin alb italian, generos, exotic și frumos echilibrat, cotat cu 97 de puncte Luca Maroni.
09:00
VIDEO Zeci de percheziții în cadrul operațiunii JUPITER 4 - Dosare de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, amenințare, hărțuire, uz de armă fără drept, braconaj și infracțiuni silvice # Profit.ro
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii și procurorii fac 78 de percheziții în mai multe județe din țară, în cadrul operațiunii JUPITER 4.
09:00
Liviu Dobre, CEO Agricover Holding: Fără capital și fără încredere, nu putem vorbi despre competitivitate reală # Profit.ro
De la subvenție la investiție: drumul către o agricultură competitivă.
08:50
North Bucharest Investments raportează un volum al tranzacțiilor de 161 milioane euro la finalul lunii octombrie și anticipează o creștere de 25% până la sfârșitul anului # Profit.ro
North Bucharest Investments (NBI), companie de investiții și management în real estate, raportează un volum al tranzacțiilor de 161 milioane euro la finalul lunii octombrie 2025.
08:40
După o creștere anuală de șase procente, Samsung a fost liderul pieței de smartphone-uri în al treilea trimestru, conform Omdia, cu o cotă de 19%.
Acum 6 ore
08:20
Anunțarea mesajelor cu Siri te scutește de privit ecranul la volan.
08:00
Succesul pe care BYD îl are cu modelele hibride, mult mai mare decât cu cele electrice, i-a determinat pe chinezi să introducă motorizarea DM-i și pe Atto 2, SUV-ul de clasă B al mărcii. Tehnologia oferă un consum comparabil cu cel al unui hibrid clasic și o autonomie electrică de sub 100 km.
07:50
MedLife a câștigat o licitație organizată de Poșta Română pentru achiziționarea de servicii medicale pe bază de abonament pentru aproape 21.000 salariați ai companiei. Contractul a fost semnat pentru suma de 23,789 milioane de lei, de la un estimat de 36 milioane de lei, fără TVA, pentru 3 ani.
07:40
Românii pierd anual aproape 4 miliarde euro pentru că își țin banii în conturi și nu îi investesc. Lucian Streche, co-fondator LT.Wealth: Oamenii acționează după niște structuri cognitive - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Românii păstrează aproape jumătate din economii în conturi fără randament, pierzând astfel miliarde anual, afirmă Lucian Streche, co-fondator LT.Wealth. În cadrul emisiunii Educație cu Profit de la Profit.ro TV, acesta a explicat cum lipsa educației investiționale, barierele psihologice și absența unui plan financiar coerent îi țin pe români departe de oportunități. El vede însă semne de maturizare a pieței, cu antreprenori locali care încep să devină cumpărători în tranzacțiile de tip M&A și cu un interes tot mai mare pentru investițiile pe termen lung.
07:30
VIDEO Descoperi restaurante noi, cu recompense. Alexandru Gavril, co-fondator Nommy: Ne mai uităm la încă o rundă de finanțare anul viitor, vizăm și extinderea în alte orașe și la nivel internațional. Break-even, în 1-2 ani - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Nommy este o aplicație care îi încurajează pe utilizatori să descopere restaurante noi, oferind recompense la fiecare ieșire realizată prin platformă. Potrivit co-fondatorului Alexandru Gavril, ideea a apărut din observarea unor modele de succes din afară, fiind inițiativa antreprenorului Eduard Burghelia, care a fondat platforma Confidas, business din care și-a făcut exitul în 2023. Aplicația Nommy a fost lansată în urmă cu mai puțin de un an.
07:30
Economia globală e marcată de neîncredere și volatilitate.
07:20
GRAFICE Situație schimbată radical - România reapare printre cele mai scumpe piețe de energie din UE # Profit.ro
Scumpirea energiei electrice cu mai mult de o pătrime din ultima lună a făcut ca România să revină, după două luni de absență, în topul celor mai scumpe piețe spot de electricitate din UE, atât în cel al lunii octombrie, în care a ocupat poziția a doua, după Ungaria, cât și de la începutul anului până în prezent, în care ocupă poziția a treia, în urma piețelor spot italiană și maghiară, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Presa rusă despre “tranzacția” Lukoil-Gunvor și impactul în România: Litasco SA, incusiv Petrotel și rețeaua de benzinării din România, printre activele "vândute". SUA ar putea să nu-și dea acordul # Profit.ro
Valoarea activelor din străinătate pe care cel de-al patrulea trader la nivel global, Gunvor, ar urma să le preia de la Lukoil s-ar ridica la peste 19 miliarde de euro. Printre acestea s-ar număra și trader-ul Litasco, care controlează principalele afaceri Lukoil din România, rafinăria Petrotel de la Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării din România, potrivit documentelor oficiale ale grupului rus. Acordul Statelor Unite, necesar pentru finalizara tranzacției, este însă incert, având în vedere legăturile anterioare ale Gunvor cu Rusia, susțin experții citați de publicația de specialitate Kommersant.
07:00
ASTĂZI Cei mai mari jucători din sistemul bancar, asigurări și piața de capital vin la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a # Profit.ro
Cei mai mari jucători din sistemul bancar, asigurări și piața de capital vin astăzi la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, organizat începând cu ora 9.30.
06:40
Weekend-ul de Halloween a fost unul de poveste la Vața Băi în județul Hunedoara unde turiștii au ales să petreacă zilele libere în liniște și relaxare, departe de agitația orașului.
Acum 8 ore
06:10
Operațiune Beko în România. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:20
FOTO Proiect uriaș lângă București. Dezvoltator imobiliar susținut de unul dintre cele mai mari fonduri de pe Wall Street intră puternic pe nișa centrelor de date # Profit.ro
Portland Trust, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de clădiri de birouri din România, vrea să înceapă, în vara anului viitor, construcția unui centru de date de mari dimensiuni în spatele complexului Expo Market Doraly, din Afumați, o investiție estimată la 30 de milioane de euro, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:20
Selgros România, bilanț la 10 ani: vânzări record, profit oscilant, datorii mai ridicate decât în 2014 # Profit.ro
Selgros România și-a majorat cifra de afaceri de 1,6 ori în ultimii 10 ani, ajungând la aproape 45,5 miliarde lei în 2024, față de 28,3 miliarde lei în 2014, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
SURPRIZĂ FOTO Cea mai mare librărie online din România deschide un magazin în mall. Explozie spectaculoasă a afacerii # Profit.ro
Cea mai mare librărie online din România, Bookzone, intră și în retailul offline, pregătind deschiderea primei sale librării fizice, în mall-ul bucureștean Plaza România, conform informațiilor Profit.ro.
00:10
ULTIMA ORĂ GRAFIC Românii au fugit de frică să încheie asigurări de locuință după explozia la blocul din Rahova. Creștere puternică de polițe # Profit.ro
Portofoliul PAID, asigurătorul care emite polițe obligatorii pentru locuințe, a cunoscut o creștere puternică a vânzărilor după explozia blocului de locuințe din cartierul bucureștean Rahova. Astfel, datele analizate de Profit.ro arată un avans de peste 16.000 polițe, la aproape 2,33 milioane de contracte.
00:10
Tranzacția Intesa - First Bank. Ce urmează în România după achiziția băncii de către grupul italian # Profit.ro
First Bank și subsidiara locală a Intesa Sanpaolo au continuat să funcționeze separat aproape doi ani, până la finele lunii trecute, când achiziția primeia de către grupul italian a fost finalizată. De mărime similară pe piața locală, cele două bănci au mai multe aspecte complementare în activitate decât suprapuneri.
Acum 24 ore
18:00
Obama s-a autopropus consilier al candidatului socialist pentru Primăria New York-ului, Zohran Mamdani # Profit.ro
Fostul președinte democrat Barack Obama l-a contactat în acest weekend pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraților la Primăria New York-ului, și s-a oferit să-l consilieze dacă va câștiga alegerile.
17:40
Creșterea sezonieră a consumului de benzină din China, stopată de avântul mașinilor electrice # Profit.ro
Cererea record de de benzină din timpul ”Săptămânii de Aur” din China s-a redus în acest an, pe fondul creșterii rapide a mașinilor electrice (EV) și rețelei de stații de încărcare care a schimbat radical obiceiurile tradiționale ale populației.
17:10
780 cartușe de țigări de contrabandă - în bagajele de cală ale doi cetățeni români, care au aterizat cu un zbor din Dubai pe Aeroportul Henri Coandă # Profit.ro
Polițiștii de frontieră au găsit nu mai puțin de 780 de cartușe de țigări de contrabandă, fără timbru de acciză, în bagajele de cală a doi cetățeni români care au aterizat pe Aeroportul Henri Coandă cu un zbor de Dubai.
16:30
Bucureștiul are un uriaș deficit de infrastructură, ca urmare a faptului că mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele, a transmis, la lansarea candidatului USR pentru Primăria capitalei, președintele României și fostul primar general al Bucureștiului, Nicușor Dan.
16:10
Linia de metrou spre aeroportul Otopeni va fi finalizată, într-un scenariu optimist, la finalul anului 2028.
