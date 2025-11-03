Restricții de circulație pe DN 1, între Ploiești și Brașov

12:00

Cheltuielile din ultimele două luni ale anului sunt în mod tradițional ridicate, cu investițiile în creștere față de anul trecut, alimentatre de fonduri europene, dar este important ca Guvernul să anticipeze riscurile, să reacționeze la timp și să demonstreze că România nu mai produce surprize neplăcute în ce privește deficitul bugetar, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a. Pentru bugetul pe anul următor, discuțiile vor începe după Consiliul EcoFin de la jumătatea lunii noiembrie, unde România așteaptă decizii importante referitoare la PNRR și procedura de suspendare de fonduri europene.