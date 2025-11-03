Românii pierd anual aproape 4 miliarde euro pentru că își țin banii în conturi și nu îi investesc. Lucian Streche, co-fondator LT.Wealth: Oamenii acționează după niște structuri cognitive - Profit.ro TV Educație cu Profit
Profit.ro, 3 noiembrie 2025 07:40
Românii păstrează aproape jumătate din economii în conturi fără randament, pierzând astfel miliarde anual, afirmă Lucian Streche, co-fondator LT.Wealth. În cadrul emisiunii Educație cu Profit de la Profit.ro TV, acesta a explicat cum lipsa educației investiționale, barierele psihologice și absența unui plan financiar coerent îi țin pe români departe de oportunități. El vede însă semne de maturizare a pieței, cu antreprenori locali care încep să devină cumpărători în tranzacțiile de tip M&A și cu un interes tot mai mare pentru investițiile pe termen lung.
• • •
