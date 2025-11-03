Un „Trudeau olandez”, ales la conducerea alianței de stânga, după demisia lui Frans Timmermans în urma eșecului în alegeri

16:30

Cerealele integrale, proteinele și fructele proaspete ar trebuisă fie nelipsite de la micul dejun, pentru că pot controlaglicemia și mențin senzația de sațietate până la prânz, potrivit studiilor. În schimb, alimentele procesate șiprodusele de patiserie reprezintă o adevărată provocarepentru metabolism. Potrivit dr. Monique Tello, medic la Massachusetts General Hospital și lector la Harvard Medical School, din SUA, organismul reacționează la carbohidrații rafinați, cum sunt cerealele dulci, brioșele sau pâinea albă, la fel cum reacționeazăla deserturi. Nivelul de zahăr din sânge crește brusc, urmat de o secreție intensă de insulină, iar excesul de glucoză ajunge încelulele adipoase sub formă de grăsime. Grăsimile saturate din bacon, cârnați și unt pot bloca arterele șiduc la infarct sau accident vascular cerebral. Sarea în cantitățimari determină retenție de apă și creșterea tensiunii arteriale. Combinația acestor factori cauzează treptat obezitate, hipertensiune și alte boli cardiovasculare. Importanța primei mese Asociația Americană a Inimii (AHA) atrage atenția că aproapedouă treimi dintre persoanele care sar peste micul dejun nu reușesc să își acopere necesarul zilnic de nutrienți. Mai multe cercetări au arătat că cei care nu mănâncă dimineațaau un risc mai mare de diabet, hipertensiune, colesterol crescutși afecțiuni cardiovasculare. La acestea se adaugă un consummai mare de zahăr în timpul zilei și o tendință spre sedentarism. Deși renunțarea la prima masă poate reduce aportul caloric, alimentația devine dezechilibrată. Micul dejun stabilizeazăglicemia, oferă energie constantă și reduce riscul de a mânca înexces mai târziu, potrivit studiilor. După orele de repaus din timpul nopții, organismul are nevoie de alimente care refacenergia și pregătesc metabolismul pentru ziua care urmează. Cele mai potrivite combinații sunt cele care aduc în același timpcarbohidrați complecși, proteine și grăsimi sănătoase. Iată, maijos, câteva exemple concrete. Băuturi care dau energie Apa este primul pas al dimineții. Rehidratează organismul dupăorele de somn, menține temperatura corpului stabilă, lubrifiazăarticulațiile și ajută la eliminarea toxinelor.…