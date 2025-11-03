Ministrul Economiei vrea să oprească speculațiile de pe piaţa de energie / ”Profituri de zeci sau sute de milioane de euro anual pe spatele românilor”
G4Media, 3 noiembrie 2025 21:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că este nevoie de modificarea legislaţiei în baza căreia funcţionează piaţa de energie, el arătând că în acest moment există...
• • •
Acum 5 minute
21:30
Cancelarul Friedrich Merz spune că sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania / „Războiul civil în Siria s-a terminat” # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a semnalat luni că războiul civil în Siria s-a încheiat, prin urmare nu mai există niciun motiv pentru a acorda azil...
Acum 15 minute
Acum o oră
20:50
Rusia lansează un nou submarin cu propulsie nucleară / ”Habarovsk” va ajunge în portul Severodvinsk # G4Media
Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară – "Habarovsk -, în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării,...
20:50
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan # G4Media
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial,...
20:50
121 de ambulanţe vor fi livrate în acest an / Alte 470 vor ajunge în judeţe până în iunie 2026 / Bucureşti-Ilfov va primi 64 de ambulanţe, Constanţa 23, iar Suceava, Iaşi şi Timiş câte 20 # G4Media
121 ambulanţe vor fi livrate până la sfârşitul acestui an către Serviciile de Ambulanţă din ţară, dar şi pentru SMURD, urmând ca alte 470 de...
Acum 2 ore
20:30
China va lansa Mengzhou-1, vehiculul său spaţial de nouă generaţie conceput pentru a transporta astronauţi în spaţiu, în anul 2026, a anunţat sâmbătă Agenţia Chineză...
20:30
Partidul extremist AUR, fără candidat propriu la alegerile pentru Primăria București / Partidul condus de George Simion anunță oficial că o susține pe Anca Alexandrescu # G4Media
Partidul extremist AUR a anunțat, luni seara, după ședința Consiliului Național de Conducere, că nu va avea candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru...
20:10
300 de parlamentari, dar cu vot uninominal / Grindeanu anunță că PSD vrea revenirea la sistemul care a dat baronilor locali putere absolută asupra senatorilor și deputaților # G4Media
Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari inițiat de USR. Proiectul a fost adoptat tacit pentru cî s-a...
20:10
Miniştrii de externe din ţările musulmane cer Israelului şi Hamas să respecte armistiţiul în Fâşia Gaza / ”Soluţia cu două state este singura modalitate de a realiza o pace durabilă” # G4Media
Miniştrii de externe din ţările musulmane, reuniţi luni la Istanbul, au cerut Israelului şi Hamas să respecte fragilul acord de încetare a focului în Fâşia...
19:50
Echipa Farul Constanţa a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia ciucană Csikszereda, în etapa a 15-a din Superligă, transmite News.ro. La Ovidiu, gazdele...
19:40
USR şi PNL vor avea candidat comun pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău / Cele două partide fac alianță împotriva lui Marcel Ciolacu # G4Media
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean...
Acum 4 ore
19:30
Ministrul Economiei, despre plecarea Lukoil: Statul român trebuie să se asigure că nu iese în pagubă / ”Ştiu că există datorii ale acestor companii„ # G4Media
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie şi că nu va rămâne din nou...
19:20
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a întors în Parlament legea care aprobă ieșirea țării din Convenția de la Istanbul # G4Media
Preşedintele Edgars Rinkevics a decis luni să retrimită Parlamentului pentru reexaminare o lege extrem de controversată privind retragerea Letoniei din Convenţia privind prevenirea şi combaterea...
19:10
Personalități din Franța se opun vânzării la licitație a unei maşini de calcul inventate de Blaise Pascal # G4Media
Personalităţi din lumea ştiinţei şi a culturii le-au cerut sâmbătă autorităţilor din Franţa să revină asupra deciziei de a autoriza ieşirea de pe teritoriul naţional...
19:10
OpenAI estimează că va avea până în 2028 un „cercetător AI legitim” – un sistem capabil să desfășoare proiecte de cercetare în mod autonom # G4Media
OpenAI susține că progresele rapide în dezvoltarea sistemelor de deep learning ar putea conduce, în următorii ani, la apariția unui „cercetător AI legitim" — un...
19:10
Nu tot ce pare intoleranță sau sensibilitate la gluten chiar este, relevă un metastudiu recent. Nu există teste specifice care să indice sensibilitatea la gluten, dar eliminarea lui aleatorie din alimentație poate compromite flora bacteriană # G4Media
Dincolo problemă bine definită și cu contururi clare a bolii celiace, mai există un număr foarte mare de persoane care, fără să sufere de această...
18:50
Șantierul naval de la Mangalia ar putea fi „salvat” prin SAFE, anunță ministrul Radu Miruță / Ce alte proiecte analizează Ministerul Economiei pentru uriașul program de investiții în apărare # G4Media
Statul român este preocupat ca prin acest mecanism SAFE, care aduce şi o finanţare pentru zona navală, să salvăm şantierul naval de la Mangalia, a...
18:50
Au fost identificate numele a cinci milioane din cei șase milioane de evrei uciși în Holocaust, iar inteligența artificială poate ajuta la identificarea altora # G4Media
Președintele Memorialului Holocaustului de la Ierusalim Yad Vashem, Dani Dayan, a declarat că atingerea pragului de cinci milioane este o reamintire a unei obligații nerezolvate,...
18:40
Călin Georgescu: ”Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată” / Dar se omoară între ei # G4Media
Alegerile pentru primăria Capitalei găsesc nu doar partidele din coaliție divizate, ci și așa-zisa mișcare suveranistă. Prima ruptură vizibilă între Călin Georgescu și AUR s-a...
18:30
Amalia Bellantoni, plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei în arest preventiv pentru 30 de zile, pentru că ar fi agresat un cuplu de vârstnici cărora le-au confiscat telefoanele # G4Media
Politiciana Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei a fost areastat preventiv pentru 30 de zile, după...
18:10
Zeci de persoane au fost arestate în Israel într-un caz de corupţie ce vizează cel mai mare sindicat din țară # G4Media
Zeci de suspecţi au fost arestaţi luni într-un vast caz de corupţie în cadrul celui mai mare sindicat din Israel, Histadrut, a anunţat poliţia israeliană,...
18:00
Pakistanul va primi în 2026 primului său submarin proiectat de China, în cadrul unui acord militar de 5 miliarde de dolari între cele două țări # G4Media
Marina din Pakistan se aşteaptă ca primul său submarin de proiectare chineză să intre în serviciu activ anul viitor, a declarat amiralul de rang înalt...
18:00
Un youtuber sparge un lacăt „imposibil de spart” cu o simplă doză de suc, compania îl dă în judecată … și își distruge propria reputație # G4Media
YouTuber-ul Trevor McNally a acceptat provocarea unei mărci americane de lacăte, deschizând modelul său pretins „incasabil" în câteva secunde. Proven Industries a ripostat în instanță...
17:40
EXCLUSIV Nababii din Dubai (III). SURSE: Denisse Ariciu, fiul unui om de afaceri din Călărași, fost consilier local PSD, deține 14 proprietăți în luxoasa destinație din Emirate. Juniorul a fost cercetat penal pentru vătămare din culpă # G4Media
Denisse Andreas Ariciu (37 de ani), întreprinzător în domeniul HORECA în București și moștenitor al afacerii părinților săi – dezvoltatori imobiliari -, deține 14 proprietăți...
Acum 6 ore
17:30
Raport OCDE: Elevii români sunt „în top” la timpul excesiv petrecut pe dispozitive digitale în afara școlii, timp asociat în medie cu rezultate mai slabe la matematică # G4Media
Elevii cu vârste de 15 ani din lume petrec, în medie, 16% din timpul lor, într-o zi de școală, pentru activități pe dispozitive digitale pentru...
17:30
Jurnalistul britanic Charley Ottley a devenit cetățean român / A contribuit la promovarea internațională a României prin documentarele sale # G4Media
Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie, trans mite Agerpres....
17:20
VIDEO Discursul ministrului Daniel David la UNESCO, rescris în versiunea oficială publicată pe site-ul Ministerului Educației # G4Media
Discursul ministrului Educației, Daniel David, susținut la cea de-a 43-a Conferință Generală a UNESCO de la Samarkand, din Uzbekistan, diferă semnificativ de varianta în limba română...
17:20
Slovacia integrează inteligența artificială în școală printr-un plan de formare pentru elevi, sprijin pentru profesori și susținere a inovației în educație # G4Media
Un „plan de folosire responsabilă a inteligenței artificiale în educație" a fost adoptat, la începutul acestui an școlar în Slovacia și urmează să fie pus...
17:10
Molecule organice au fost descoperite pentru prima dată în gheața unei stele din afara Căii Lactee / Implicațiile descoperirii sunt uriașe, susțin oamenii de știință # G4Media
O echipă internațională de oameni de știință au detectat în premieră mai multe molecule organice complexe în gheața din jurul unei stele aflate într-o altă...
17:10
Amazon semnează un acord de 38 de miliarde de dolari cu OpenAI pentru furnizarea a sute de mii de cipuri Nvidia / Acțiunile giganților tech au crescut imediat # G4Media
Unitatea de cloud a Amazon.com Inc. a semnat un acord în valoare de 38 de miliarde de dolari pentru a satisface o parte din cererea...
17:10
Cine este Yifat Tomer-Yerushalmi, fost avocat șef al Forțelor Armate Israeliene (IDF), implicată în scurgerea de informații privind abuzurile împotriva deținuților palestinieni # G4Media
Lunga carieră a lui Tomer-Yerushalmi în divizia juridică a IDF s-a încheiat brusc după ce a demisionat în legătură cu scurgerile de informații referitoare la...
17:10
Afirmațiile virale privind un așa-numit genocid creștin în Nigeria au stârnit dezbateri aprinse, analiștii avertizând că astfel de narațiuni ar putea submina eforturile fragile de...
17:00
Opoziţia ungară susține că a fost ținta unui atac cibernetic internațional susținut de serviciile ruse, iar autoritățile maghiare ar fi permis o scurgere masivă de date # G4Media
Liderul opoziţiei ungare Peter Magyar a acuzat luni autorităţile că au făcut să se scurgă ilegal datele personale ale susţinătorilor săi, după un atac informatic...
17:00
Williams, una dintre cele mai importante echipe din istoria Formulei 1, a anunțat luni că-și va schimba oficial numele cu ocazia sezonului 2025 din Marele...
16:40
Comisia Europeană ofera 40.000 de bilete de călătorie gratuite pentru tinerii care împlinesc 18 ani în 2025/ Înscrieri, până pe 13 noiembrie # G4Media
Comisia Europeană oferă, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea zonei Schengen, 40.000 de permise de călătorie prin intermediul DiscoverEU, o acțiune...
16:30
Discuțiile despre o bulă AI nu încetinesc marile companii tehnologice / Google, Meta și Microsoft investesc mai mult ca niciodată în AI # G4Media
Toate cele trei companii au raportat miercuri veniturile și toate trei au anunțat investitorii că vor cheltui și mai mult pe centrele de date și...
16:30
Ronnie O’Sullivan, revenire spectaculoasă – Calificare în turul trei de la International Championship la snooker # G4Media
Ronnie O'Sullivan s-a calificat luni în turul al treilea de la International Championship la snooker, fostul lider mondial revenind pe tabelă contra lui Lam Sanderson...
16:30
USR despre propunerea lui Claudiu Manda (PSD) privind schimbarea premierului Bolojan: Nu mor caii când vor câinii # G4Media
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a respins luni posibilitatea înlocuirii premierului Ilie Bolojan, lansată de europarlamentarul PSD Claudiu Manda. El a spus că „nu mor...
16:20
Miliardarul Andrej Babiš, câştigătorul alegerilor legislative din Cehia, a bătut palma cu extrema dreaptă și a semnat un acord de coaliție # G4Media
Probabilul viitor prim-ministru al Cehiei, populistul Andrej Babiš, a semnat luni un acord de coaliţie cu partidul de extremă dreapta Libertate şi Democraţie Directă (SPD)...
16:20
Ministerul Apărării va achiziționa 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi echipamentele aferente de la Olanda la prețul simbolic de un euro / Avioanele de vânătoare vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente şi instruire # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la...
16:10
Influentul ziar Wall Street Journal critică retragerea trupelor americane din România: Un mesaj greșit al președintelui Trump în timpul negocierii cu Putin # G4Media
Ziarul american Wall Street Journal, apropiat de Partidul Republican al președintelui Donald Trump, a criticat luni decizia Administrației Trump de a retrage parțial trupele americane...
16:10
Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow pentru a permite Kievului să-și continue campania de lovituri cu rază lungă...
16:00
Un nou studiu ADN dezvăluie originea și moștenirea genetică a sarmaților, „poporul uitat” al stepelor eurasiatice # G4Media
Un studiu publicat recent în revista Cell a reconstituit pentru prima dată, pe baza ADN-ului antic, istoria genetică a sarmaților, un popor războinic nomad care a dominat...
16:00
Paradoxul din ATP: Sinner pierde locul 1 după o săptămână – Este „victima” propriilor victorii # G4Media
Jannik Sinner a revenit pe primul loc din ierarhia ATP la o distanță de 54 de zile după ce a pierdut finala de la US...
15:40
Drumul care leagă capitala Cambodgiei, Phnom Penh, de principalul său port, Sihanoukville, se numește Autostrada Națională 4. Este un nume prozaic pentru un drum modest,...
Acum 8 ore
15:30
VIDEO Un muncitor român a fost rănit grav după prăbuşirea parţială a unui turn medieval în centrul Romei, în apropiere de Colosseum # G4Media
Un muncitor de origine română a fost spitalizat cu răni grave după prăbuşirea parţială luni a unui turn medieval aflat în renovare în centrul Romei,...
15:20
Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a anunțat că nu susține nici un candidat la Primăria București: ”Eu sunt Anca și nimic nu mă va opri!” # G4Media
Anca Alexandrescu, care și-a anunțat săptămâna trecută candidatura independentă la Primăria București, a spus luni într-o postare pe rețelele sociale că "Nimic nu mă va...
15:00
Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al celor de la RedBull, a scos în evidență rolul extrem de important al lui Max Verstappen. Olandezul nu este...
14:40
AUR își desemnează luni seară candidatul la Primăria București, anunță prim-vicepreședintele Marius Lulea # G4Media
Consiliul Naţional de Conducere al AUR se va reuni luni seara pentru a desemna candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunţat prim-vicepreşedintele Marius...
14:30
Renault deschide comenzile în România pentru noua generație Clio / Preț de pornire de 17.800 de euro și livrări programate pentru începutul anului viitor # G4Media
Renault a anunțat luni deschiderea comenzilor în România pentru noua generație Clio, a șasea din seria modelului. Prețurile pornesc de la 17.800 de euro cu TVA,...
