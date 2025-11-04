Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit

23:20

Navigatorul de pacienţi este esenţial pentru persoanele diagnosticate cu afecţiuni oncologice, pentru că ei pot fi sprijin nu doar emoţional, ci şi logistic, informaţional şi chiar financiar, afirmă Monica Althamer, navigator de pacienţi. Ea explică faptul că susţinerea unui navigator pentru un pacient oncologic este importantă pentru că scurtează timpul de care este nevoie pentru ca bolnavul să ajungă la un tratament sau la o intervenţie, iar acest lucru este cu atât mai important cu cât, mai ales în cazul bolnavilor de cancer, timpul înseamnă viaţă.