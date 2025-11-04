Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit
News.ro, 4 noiembrie 2025 05:50
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului, anunţă BBC.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
06:40
OpenAI a semnat un acord de 38 de miliarde de dolari cu Amazon Web Services, marcând prima colaborare cu liderul global în infrastructura cloud # News.ro
OpenAI a semnat un contract major, în valoare de 38 de miliarde de dolari, pentru achiziţionarea de capacitate de calcul de la Amazon Web Services (AWS), parteneriat care marchează prima colaborare a companiei cu liderul mondial al infrastructurii cloud şi un pas important spre diversificarea relaţiilor sale dincolo de Microsoft, relatează CNBC.
Acum 30 minute
06:20
Acţiunile Nvidia au urcat luni cu 3% după ce SUA a aprobat vânzarea de cipuri către Emiratele Arabe Unite, printr-un acord cu Microsoft # News.ro
Microsoft a anunţat luni că a obţinut licenţe de export pentru a livra cipuri Nvidia către Emiratele Arabe Unite (EAU), o decizie care ar putea accelera ambiţiile regiunii de a deveni un centru global al inteligenţei artificiale, transmite CNBC.
Acum o oră
06:10
Suspect acuzat de tentativă de omor, în urma atacului cu cuţitul într-un tren din Marea Britanie # News.ro
Poliţia britanică a acuzat luni un bărbat de 32 de ani de tentativă de omor, după atacul cu cuţitul într-un tren, sâmbătă seara, în care a rănit 11 persoane. El ar fi înjunghiat alte două persoane înainte de atac, potrivit France24.
06:00
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide de la ora 09.00 pentru 12 ore / Restricţii de trafic până miercuri dimineaţă / Rute alternative / Recomandări # News.ro
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide, marţi, de la ora 09.00 până la ora 21.00 pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, până miercuri dimineaţă, vor fi impuse restricţii. Şoferii sunt sfătuiţi să aleagă rute alternative.
05:50
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit # News.ro
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului, anunţă BBC.
Acum 2 ore
05:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a susţinut pe Andrew Cuomo în cursa pentru funcţia de primar al oraşului New York, îndemnând alegătorii să nu îl voteze pe candidatul de stânga Zohran Mamdani, potrivit BBC.
05:40
Statele Unite devin prima ţară din lume care exportă peste 10 milioane de tone de GNL într-o singură lună # News.ro
Statele Unite au devenit, în premieră mondială, prima ţară care exportă peste 10 milioane de tone metrice de gaz natural lichefiat (GNL) într-o singură lună, potrivit datelor preliminare publicate de compania financiară LSEG, citată de Reuters.
05:30
Administraţia Trump va folosi fondul de urgenţă pentru a plăti o parte din beneficiile cupoanelor alimentare # News.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat că va oferi ajutor alimentar redus pentru peste 42 de milioane de americani, întrucât închiderea guvernului din această săptămână se îndreaptă spre a deveni cea mai lungă din istorie, fără nicio soluţie la orizont, relatează BBC.
05:10
Bursele europene au început luna noiembrie în creştere; acţiunile din sectorul auto au urcat luni cu 1% # News.ro
Bursele europene au deschis prima zi de tranzacţionare a lunii decembrie pe o tendinţă pozitivă, pe fondul aşteptărilor privind deciziile de politică monetară ale băncilor centrale şi publicarea rezultatelor trimestriale ale companiilor, transmite Reuters.
Acum 6 ore
01:20
Shein, ameninţat cu interzicerea în Franţa, din cauza vânzării unor păpuşi sexuale care arată ca nişte copii # News.ro
Gigantul asiatic de vânzări online Shein - care a comercializat păpuşi sexuale ce arată ca nişte copii - este obligat să se apere pe un nou front, cu două zile înaintea deschiderii magazinului său parizian la Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) şi riscă să fie interzis în cazul unei recidive, relatează AFP.
Acum 8 ore
00:20
Formaţia Lazio Roma a învins, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Cagliari, în ultimul meci al etapei a zecea a campionatului Italiei.
00:10
Tragedie în fotbalul european: un antrenor a murit după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci de prim eşalon # News.ro
Antrenorul bosniac Mladen Žižović a murit luni seara, după ce s-a prăbuşit în timpul unui meci din Superliga sârbă. Tehnicianului echipei Radnički i s-a făcut rău în timpul partidei din etapa a 14-a disputată la Lučani împotriva formaţiei Mladost, potrivit presei sârbe.
00:10
Monica Althamer: Suntem, în opinia mea, un pic mai rău decât eram acum zece ani în ceea ce priveşte marii arşi şi nu mă refer aici la experienţă, ci mă refer şi la răspunsul nostru în astfel de situaţii # News.ro
Monica Althamer, una dintre persoanele care s-au implicat pentru salvarea vieţii Laviniei Vlad, femeia cu arsuri grave care a fost infectată cu germeni intraspitaliceşti la Spitalul Floreasca şi care a fost salvată într-o clinică din Belgia, afirmă că, în opinia sa, situaţia sistemului sanitar românesc este mai rea, în ceea ce priveşte marii arşi, decât era în urmă cu un deceniu, când a avut loc tragedia de la clubul Colectiv. Monica Althamer s-a declarat recunoscătoare ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru implicarea acestuia în rezolvarea situaţiei Laviniei Vlad.
00:10
Belarusul, criticat dur la ONU din cauza ”reprimării sistematice”, urmăririlor penale cu caracter politic şi torturii generalizate # News.ro
Belarusul a fost criticat dur, luni, la ONU, de către numeroase ţări care-i deplâng bilanţul în domeniul drepturilor omului şi îl acuză de reprimare sistematică, urmăriri penale cu caracter politic şi tortură generalizată, relatează AFP.
3 noiembrie 2025
23:50
Monica Althamer: Am ajuns în punctul în care să facem un spital de la zero, un spital care va fi donat statului, Spitalului Obregia, în curtea căruia îl şi construim # News.ro
O organizaţie neguvernamentală a pus piatra de temelie pentru un nou spital public realizat şi dotat din bani privaţi, afirmă navigatorul de pacienţi Monica Althamer. Este vorba despre un spital de psihiatrie pentru copii care ar urma să fie construit în curtea Spitalului Obregia din Bucureşti, care în prezent funcţionează în pavilioane construite cu zeci sau peste o sută de ani în urmă.
23:40
Monica Althamer: Din momentul în care un medicament este aprobat de Agenţia Europeană a Medicamentului până când devine compensat în România trec aproximativ 800 de zile. În alte ţări vorbim de acces imediat sau de luni, nu ani # News.ro
Navigatorul de pacienţi Monica Althamer afirmă că România este printre ţările ai căror bolnavi oncologici au cel mai dificil acces la tratamente inovatoare, pacienţii putând obţine cea mai nouă medicaţie la 800 de zile după ce aceasta este aprobată la nivel european. În aceste condiţii, numeroşi bolnavi obţin tratamentul de care au nevoie abia după ce se adresează instanţei de judecată, arată ea.
23:30
Ucraina a primit sisteme de apărarea antiaeriană de tip PATRIOT care să o ajute împotriva barajelor aeriene zilnice ale Rusiei, anunţă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Euronews.
23:20
Monica Althamer: Navigatorul nu înlocuieşte echipa medicală, reprezintă, practic, puntea între pacient şi echipa medicală, este mintea limpede care poate să stea lângă pacient şi lângă familia lui # News.ro
Navigatorul de pacienţi este esenţial pentru persoanele diagnosticate cu afecţiuni oncologice, pentru că ei pot fi sprijin nu doar emoţional, ci şi logistic, informaţional şi chiar financiar, afirmă Monica Althamer, navigator de pacienţi. Ea explică faptul că susţinerea unui navigator pentru un pacient oncologic este importantă pentru că scurtează timpul de care este nevoie pentru ca bolnavul să ajungă la un tratament sau la o intervenţie, iar acest lucru este cu atât mai important cu cât, mai ales în cazul bolnavilor de cancer, timpul înseamnă viaţă.
23:20
Monica Althamer: De cele mai multe ori, mai ales în sistemul de stat, în afară de centrele universitare, avem echipele risipite, oncologul este într-un spital, chirurgul este în alt spital, iar pacientul este rătăcit între aceşti medici # News.ro
Monica Althamer, navigator de pacienţi, afirmă că bolnavul de cancer care se tratează în sistemul medical public şi care nu se află într-un centru universitar este ”rătăcit între medici”, între specialişti care profesează în spitale diferite. Althamer, care se ocupă de îndrumarea pacienţilor în sistemul medical, constată că din cauza dificultăţilor pe care le întâmpină, din cauza ”umblatului haotic”, numeroşi bolnavi oncologici sunt diagnosticaţi cu întârziere în România.
23:10
Cătălin Drulă afirmă că Nicuşor Dan susţine proiectul său pentru Primăria Capitalei: Sondajul esenţial este votul în ziua de 7 decembrie # News.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la lansarea căruia a fost prezent şi preşedintele Nicuşor Dan, afirmă că şeful statului susţine proiectul său pentru Primăria Capitalei. El aminteşte că şi la alte alegeri pentru Primăria Generală sondajele de opinie prezentate în spaţiul public au arătat date complet diferite faţă de rezultatul scrutinului şi spune că sondajul cu adevărat important va fi cel din ziua votului.
22:50
Cătălin Drulă: Despre păstrarea sectoarelor, eu nu sunt fan în forma actuală/ Într-o reorganizare în care Bucureşti cu Ilfov să aibă un singur leadership, o singură primărie, poate exista un rol pentru ceea ce acum sunt comunele limitrofe sau oraşe # News.ro
Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că nu este ”un fan” al actualei organizări administrative a municipiului Bucureşti, el arătând că oraşe mult mai mari decât capitala României nu au sectoare cu autonomie fiscală. Drulă arată că viziunea sa asupra administraţiei Capitalei este legată de ideea unei unităţi administrative care să includă şi oraşele şi comunele limitrofe.
Acum 12 ore
22:40
Estonia semnalează sarcastic un vapor aparţinând Pazei ruse de Coastă, navigând pe râul de frontieră Narva, sub pavilionul grupării paramilitare ruse Wagner # News.ro
O navă aparţinând Pazei de Coastă rusă naviga cu un pavilion aparţinând grupării paramilitare ruse Wagner, în weekend, pe râul Narva, care desparte Estonia şi Rusia, potrivit autorităţăilor estone, relatează Euronews.
22:40
Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă.
22:30
Serie A: La două zile după despărţirea de Vieira, Genoa a obţinut prima victorie în actualul sezon / Stanciu a fost rezervă # News.ro
Genoa a obţinut prima victorie în Serie A, învingând Sassuolo luni seară, scor 2-1, în deplasare, la două zile după ce s-a despărţit de tehnicianul Patrick Vieira. Echipa patronată de Dan Şucu, la care Nicolae Stanciu a fost rezervă, a urcat pe locul 18 în clasament.
22:30
Cătălin Drulă răspunde criticilor Ancăi Alexandrescu: Văd că are un discurs comun cu domnul Grindeanu, cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere # News.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, răspunde criticilor Ancăi Alexandrescu, susţinută de AUR pentru funcţia lăsată liberă de Nicuşor Dan. ”Văd că are un discurs comun cu domnul Grindeanu, cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere”, afirmă Drulă.
22:20
Partidul Mişcarea Populară (PMP) - filiala Buzău a anunţat oficial susţinerea candidaturii independentului Silviu Iordache, fost prefect al judeţului Buzău, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, la alegerile din 7 decembrie.
22:10
Cercetătorii de la Universitatea Columbia, din Statele Unite, au reuşit o premieră medicală: prima sarcină obţinută printr-o metodă de fertilizare asistată de inteligenţă artificială (AI). Tehnica, numită STAR (Sperm Tracking and Recovery), permite identificarea şi recuperarea spermatozoizilor viabili chiar şi la bărbaţii cu azoospermie - o formă severă de infertilitate masculină.
22:10
Administraţia Trump anunţă că ajutorul alimentar al 42 de milioane de americani va fi redus la jumătate în noiembrie, din cauza shutdown-ului # News.ro
Administraţia Trump anunţă luni că ajutorul alimentar de care beneficiază aproximativ 42 de milioane de americani urmează să fie redus în noiembrie, din cauza paraliziei bugetare (”shutdown”) care durează de o lună, relatează AFP.
22:10
Fritz: Nu plecăm acasă, încă lupta cu privilegiaţii nu a fost câştigată şi este o luptă grea, pentru că aceşti privilegiaţi au avut grijă cumva să se baricadeze în spatele unor legi, în spatele unor instituţii, în spatele unor partide # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că USR nu va părăsi coaliţia de guvernare, el arătând că, în opinia sa, nu există o alternativă la actualul Executiv.
22:00
Neamţ: Un bărbat s-a împuşcat în cap în timp ce făcea live pe o platformă de socializare/ Victima, dusă la spital cu semne vitale # News.ro
Un bărbat de 74 de ani din judeţul Neamţ s-a împuşcat în cap, luni, în timp ce făcea live pe o platformă de socializare, o persoană care a văzut acest incident anunţând Poliţia. Bărbatul a fost găsit cu semne vitale şi a fost transportat la spital. Bărbatului îi fusese anulat permisul de armă, dar era în termenul legal pentru depunerea armelor pe care le aavea la un armurier autorizat.
22:00
Turneul Campioanelor: Rîbakina a învins-o pe Swiatek şi este în semifinale / Anisimova a dispus de Keys # News.ro
Elena Rîbakina s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor, învingând-o luni pe Iga Swiatek, scor 3-6, 6-1, 6-0, în timp ce Amanda Anisimova a învins-o pe conaţionala sa Madison Keys, scor 4-6, 6-3, 6-2, la Riad.
21:50
Dominic Fritz: Dacă PSD crede că deficitul şi problemele pe care le avem cu bugetul o să dispară doar pentru că nu mai este Bolojan, se înşală/ Această retorică anti-Bolojan doar arată că unii nu au înţeles gravitatea situaţiei # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că retorica în spaţiul public împotriva premierului Ilie Bolojan arată că unii dintre politicieni ”nu au înţeles gravitatea situaţiei”. Fritz spune că social-democraţii se înşală dacă îşi imaginează că problemele de fond cu care se confruntă România ar dispărea odată cu plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.
21:40
AUR anunţă că susţine candidatura Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei şi a lui Ştefan Avramescu pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunţat, luni seară, că forul de conducere al formaţiunii a validat prin vot susţinerea pentru candidatura Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei şi a lui Ştefan Avramescu pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău, la alegerile parţiale.
21:30
Dominic Fritz: E perfect normal să existe la nivel naţional o anumită constelaţie politică şi la nivel local alte constelaţii politice. Pe Bucureşti chiar mă aştept la o dezbatere reală, nu la una de formă # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că o competiţie pentru Primăria Capitalei este normală, el spunând că, în opinia sa, ”constelaţia politică” existentă la nivel central nu trebuie neapărat replicată şi la nivel local. ”Toţi cei care vor mai multă cordialitate, este foarte mult spaţiu pentru pace la nivel de coaliţie şi de guvernare”, spune Dominic Fritz.
21:20
Şapte ţări musulmane refuză, la o reuniune a Organizaţiei Cooperării Islamice, la Istanbul, orice nouă tutelă a Fâşiei Gaza # News.ro
Şapte ţări musulmane, reunite luni la Istanbul, pentru a discuta despre viitorul Fâşiei Gaza, au insistat asupra unei guvernări exclusiv palestiniene, refuzând ca un ”nou sistem al tutelei” să fie impus enclavei, după două săptămâni ale unui armistiţiu fragil între Israel şi Hamas, relatează AFP.
21:10
Consilierul prezidenţial Marius-Gabriel Lazurca: Sunt îngrijorat de soarta lucrătorilor români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma. Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături # News.ro
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius-Gabriel Lazurca se declară ”îngrijorat” pentru muncitorii români care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma. ”Sper din inimă să fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături”, afirmă el.
21:00
Bogdan Ivan: Dincolo de faptul că este imoral, este ilegal în momentul de faţă să avem o legislaţie care să permită momente speculative pe piaţa de energie # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că este nevoie de modificarea legislaţiei în baza căreia funcţionează piaţa de energie, el arătând că în acest moment există reguli imorale, dar care nu sunt interzise. Ivan susţine că este nevoie de ”o forţă uriaşă a statului român” şi de colaborare între instituţii şi formaţiuni politice pentru a realiza acest lucru.
20:50
MAI: 121 de ambulanţe vor fi livrate către serviciile de ambulanţă şi SMURD în acest an, iar alte 470 vor ajunge în judeţe până în iunie 2026. Bucureşti-Ilfov va primi 64 de ambulanţe, Constanţa 23, iar Suceava, Iaşi şi Timiş câte 20 # News.ro
Un număr de 121 ambulanţe vor fi livrate până la sfârşitul acestui an către Serviciile de Ambulanţă din ţară, dar şi pentru SMURD, urmând ca alte 470 de ambulanţe să fie distribuite până în luna iunie a anului viitor, anunţă Ministerul Afacerilor Interne.
20:50
Vizat de o anchetă judiciară şi acuzat de viol din vara anului 2023, fotbalistul Wissam Ben Yedder va fi judecat de instanţa penală, la fel ca fratele său Sabri, conform unei decizii pronunţate luni, relatează L'Equipe.
20:40
Rusia lansează la apă un nou submarin cu propulsie nucleară, ”Habarovsk”, în portul Severodvinsk # News.ro
Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară - ”Habarovsk -, în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării, relatează Euronews.
20:40
Ministrul Energiei: România nu a avut inspiraţia şi inteligenţa să investească, să direcţioneze bani către capacităţi de stocare a energiei şi a finanţat cu o dorinţă uriaşă doar panouri solare # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România importă energie la ore la care aceasta este foarte scumpă din cauză că nu a avut ”inspiraţia şi inteligenţa” de a investi în capacităţi de stocare a energie. El susţine că au fost identificate zeci de linii de finanţare derulate de mai multe ministere în ultimii ani, fără a exista o coordonare şi fără a se pune accent şi pe stocare, ci doar pe producţie de energie, în special energie solară.
20:30
ANAF anunţă că ICCJ a menţinut măsurile asigurătorii care au fost instituite asupra companiilor SC European Food SA şi SC Transilvania General Import Export SRL pentru recuperarea sumelor acordate ilegal în cazul Micula # News.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF şi a menţinut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. European Food S.A. şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. Aceste măsuri au fost instituite pentru recuperarea sumelor acordate ilegal în cazul Micula, explică ANAF.
19:50
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan # News.ro
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.
19:40
UPDATE - Mihai Răzvan Moraru, desemnat candidat comun al USR şi PNL pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea lui Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.
19:40
Echipa Farul Constanţa a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia ciucană Csikszereda, în etapa a 15-a din Superligă.
19:30
Deputatul PSD de Brăila Mircea Florin a demisionat din Parlament, acesta anunţând conducerea Camerei de renunţarea la mandat, din data de 7 noiembrie.
19:20
Şeful Pentagonului Pete Hegseth vizitează frontiera dintre cele două Corei, prima vizită a unui secretar american al Apărării în DMZ din 2017. El a vizitat mai întâi, împreună cu omologul său sud-coreean, un deal cunoscut sub numele de Postul de Observaţi # News.ro
Şeful Pentagonului Pete Hegseth a efectuat luni o vizită la frontiera dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord - o primă vizită a unui secretar american al Apărării în Zona Demilitarizată (DMZ) din 2017 încoace, relatează AFP.
19:20
O Comisie din Knesset dă undă verde unui proiect de lege care introduce pedepsirea cu moartea a autorilor atacurilor ”teroriste”. Ben Gvir i-a dat lui Netanyahu ultimatum ca proiectul să fie supus la vot până la 9 noiembrie # News.ro
Comisia însărcinată cu Securitatea Naţională în Parlamentul israelian (Knesset) a dat luni undă verde un proiect de lege care introduce pedepsirea cu moartea a autorilor atacurilor ”teroriste” - o măsură susţinută de către ministrul israelian al Securităţii Naţionale Itamar Ben Gvir, un membru al extremei drepte, relatează AFP.
19:20
Mihai Răzvan Moraru, desemnat candidat comun al USR şi PNL pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.
19:10
Dragoş Pîslaru, despre pensiile magistraţilor: Rămân încrezător / CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz în termen de 24 de ore, 48 de ore, pentru a ne încadra în termen # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că rămâne încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există o posibilitate de a găsi o formă de lege care să fie împinsă rapid de Parlament, arătând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ sau pozitiv, în termen de 24 de ore, 48 de ore, pentru a se încadra în termenul de 28 noiembrie, aşa cum cere jalonul din PNRR.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.